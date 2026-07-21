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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोवास्तु शास्त्रVastu Tips: पर्स में भूलकर भी न रखें ये 5 चीजें, वास्तु शास्त्र के अनुसार रुक सकती है धन की आवक

Vastu Tips: पर्स में भूलकर भी न रखें ये 5 चीजें, वास्तु शास्त्र के अनुसार रुक सकती है धन की आवक

Vastu Tips: वास्तु शास्त्र में पर्स को केवल पैसे रखने की जगह नहीं, बल्कि धन और समृद्धि का प्रतीक माना गया है. पर्स में रखी कुछ छोटी-छोटी चीजें भी आर्थिक ऊर्जा को प्रभावित करने वाली मानी जाती हैं.

Written By : रुचि शर्मा |  Updated at : 21 Jul 2026 05:55 PM (IST)
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Vastu Tips: हम में से ज्यादातर लोग अपने पर्स में सिर्फ पैसे ही नहीं, बल्कि पुराने बिल, बेकार कागज, दवाइयों की पर्चियां, फोटो और कई दूसरी चीजें भी भर लेते हैं. धीरे-धीरे पर्स इतना भर जाता है कि जरूरी चीज निकालना भी मुश्किल हो जाता है.

वास्तु शास्त्र में माना गया है कि जिस तरह घर की साफ-सफाई जरूरी होती है, उसी तरह पर्स भी साफ और व्यवस्थित होना चाहिए. मान्यता है कि बिखरा हुआ और बेकार चीजों से भरा पर्स आर्थिक उन्नति में रुकावट का कारण बन सकता है.

ज्योतिषाचार्य नीतिका शर्मा के अनुसार, पर्स धन का प्रतीक माना जाता है. इसलिए इसे हमेशा साफ, व्यवस्थित और अनावश्यक चीजों से मुक्त रखना चाहिए. इससे सकारात्मक सोच बनी रहती है और धन के प्रति जिम्मेदारी का भाव भी बढ़ता है.

पुराने और बेकार बिल

कई लोग महीनों पुराने बिजली, पेट्रोल, खरीदारी या होटल के बिल पर्स में ही संभालकर रखते रहते हैं. वास्तु मान्यताओं के अनुसार, बेकार कागज और पुराने बिल पर्स में नहीं रखने चाहिए. जरूरत खत्म होने पर इन्हें हटा देना बेहतर माना जाता है.

फटी हुई तस्वीरें या टूटे हुए कार्ड

यदि पर्स में किसी देवी-देवता की फटी हुई तस्वीर, टूटे हुए एटीएम कार्ड या एक्सपायर हो चुके कार्ड रखे हैं, तो उन्हें समय पर बदल देना चाहिए. वास्तु में खराब और अनुपयोगी वस्तुओं को लंबे समय तक साथ रखना शुभ नहीं माना जाता.

उधारी की पर्चियां

कुछ लोग उधार का हिसाब छोटी-छोटी पर्चियों पर लिखकर सालों तक पर्स में रखते हैं. वास्तु मान्यताओं के अनुसार, ऐसी पर्चियां नकारात्मकता और आर्थिक दबाव की याद दिलाती रहती हैं. इसलिए जरूरी हिसाब किसी सुरक्षित डायरी या डिजिटल माध्यम में रखना बेहतर माना जाता है.

फटे हुए नोट

यदि पर्स में कटे-फटे या बहुत पुराने नोट पड़े हैं, तो उन्हें जल्द बदल लेने की सलाह दी जाती है. साफ-सुथरे और व्यवस्थित नोट रखना शुभ माना जाता है. इससे धन के प्रति सम्मान का भाव भी बना रहता है.

बिना जरूरत की रसीदें और कागज

शॉपिंग की पुरानी रसीदें, बेकार विजिटिंग कार्ड या ऐसे कागज जिनकी अब कोई जरूरत नहीं है, उन्हें पर्स में जमा नहीं होने देना चाहिए. इससे पर्स हल्का और व्यवस्थित रहता है.

पर्स को लेकर क्या कहते हैं वास्तु?

वास्तु शास्त्र में माना जाता है कि पर्स हमेशा साफ-सुथरा होना चाहिए. नोटों को तह लगाकर रखने की बजाय सीधे रखना अच्छा माना जाता है. पर्स को फटने या ज्यादा पुराना होने पर बदल देना भी उचित माना जाता है. हालांकि ये सभी बातें पारंपरिक मान्यताओं पर आधारित हैं.

इन बातों का भी रखें ध्यान

  • पर्स में अनावश्यक सामान जमा न करें.
  • समय-समय पर उसकी सफाई करते रहें.
  • फटा हुआ पर्स लंबे समय तक इस्तेमाल न करें.
  • नोट और जरूरी कार्ड व्यवस्थित रखें.
  • पर्स का सम्मान करें और उसे साफ जगह पर रखें.

वास्तु शास्त्र के अनुसार पर्स को धन का प्रतीक माना गया है. इसलिए इसे साफ और व्यवस्थित रखने की सलाह दी जाती है. हालांकि आर्थिक सफलता केवल इन मान्यताओं पर नहीं, बल्कि मेहनत, सही योजना और समझदारी से लिए गए फैसलों पर भी निर्भर करती है. इसलिए वास्तु के साथ-साथ अच्छी वित्तीय आदतें अपनाना भी उतना ही जरूरी है.

FAQ

वास्तु शास्त्र के अनुसार पर्स में क्या नहीं रखना चाहिए?

पुराने बिल, फटे नोट, बेकार रसीदें, उधारी की पर्चियां और टूटे या अनुपयोगी कार्ड रखने से बचने की सलाह दी जाती है.

क्या फटा हुआ पर्स रखना अशुभ माना जाता है?

वास्तु मान्यताओं के अनुसार फटा हुआ पर्स धन संबंधी मामलों के लिए शुभ नहीं माना जाता.

क्या पर्स में देवी-देवताओं की तस्वीर रख सकते हैं?

यदि तस्वीर रखी जाए तो उसका सम्मान करें. फटी या खराब हो चुकी तस्वीर पर्स में नहीं रखनी चाहिए.

क्या इन बातों का कोई वैज्ञानिक प्रमाण है?

नहीं. ये सभी बातें वास्तु शास्त्र और पारंपरिक मान्यताओं पर आधारित हैं.

यह भी पढ़ें- Monsoon: रूठे मानसून को मनाने के लिए गधे को गुलाब जामुन तो कहीं श्मशान में बुवाई, अनोखे टोटके अपना रहे लोग

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author रुचि शर्मा

रुचि शर्मा ज्योतिष जानकार हैं जो पिछले 13 वर्षों से ज्योतिष, धर्म और आध्यात्मिक विषयों पर अध्ययन, शोध और लेखन कर रही हैं. वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, हस्तरेखा शास्त्र, टैरो, Chinese Astrology, राशिफल (Horoscope), ग्रह गोचर, पंचांग (Panchang), व्रत-त्योहार और धार्मिक परंपराओं से जुड़े विषयों पर उनकी विशेष पकड़ है. जटिल ज्योतिषीय सिद्धांतों और ग्रह-नक्षत्रों के प्रभाव को सरल एवं सहज भाषा में समझाना उनकी प्रमुख पहचान है.

उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से मास्टर इन मास कम्युनिकेशन की डिग्री प्राप्त की है. मीडिया और डिजिटल कंटेंट के क्षेत्र में लंबे अनुभव के दौरान वह राजस्थान पत्रिका, हिंदुस्तान, बीईसीआईएल, टाइम्स ग्रुप और Astrosage जैसी प्रतिष्ठित संस्थाओं के साथ कार्य कर चुकी हैं. पिछले कई वर्षों से उनका लेखन मुख्य रूप से ज्योतिष, धर्म, अध्यात्म और भारतीय संस्कृति से जुड़े विषयों पर केंद्रित रहा है.

रुचि शर्मा पारंपरिक ज्योतिषीय ग्रंथों, पंचांगों और प्रामाणिक स्रोतों के आधार पर विषयों का अध्ययन करती हैं तथा यूजर्स तक सरल, विश्वसनीय और उपयोगी जानकारी पहुंचाने का प्रयास करती हैं. उनके लेखों का उद्देश्य ज्योतिष और धर्म से जुड़े विषयों को आम पाठकों के लिए सहज और समझने योग्य बनाना है.
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Published at : 21 Jul 2026 05:55 PM (IST)
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