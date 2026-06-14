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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीऐस्ट्रोVat Purnima 2026: वट पूर्णिमा व्रत 29 या 30 जून कब ? तारीख की उलझन यहां करें दूर, सही डेट देखें

Vat Purnima 2026: वट पूर्णिमा व्रत 29 या 30 जून कब ? तारीख की उलझन यहां करें दूर, सही डेट देखें

Vat Purnima 2026: ज्येष्ठ पूर्णिमा पर भी वट सावित्री व्रत किया जाता है. सुहागिनों के लिए ये दिन बहुत खास है इसलिए इसकी सही तारीख और पूजा का मुहूर्त भी जान लें.

By : जागृति सोनी बरसले  | Updated at : 14 Jun 2026 07:32 AM (IST)
Vat Purnima 2026: ज्येष्ठ पूर्णिमा पर भी वट सावित्री व्रत किया जाता है. सुहागिनों के लिए ये दिन बहुत खास है इसलिए इसकी सही तारीख और पूजा का मुहूर्त भी जान लें.

वट सावित्री पूर्णिमा 2026

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ज्येष्ठ पूर्णिमा तिथि शुरू होगी 29 जून 2026 को सुबह 3.06 पर और समाप्ति 30 जून 2026 को सुबह 5.26 पर होगी. उदयातिथि के अनुसार व्रत 30 जून को ही रखा जाएगा. इस दिन पूजा का मुहूर्त सुबह 8.55 से सुबह 10.40 तक है.
ज्येष्ठ पूर्णिमा तिथि शुरू होगी 29 जून 2026 को सुबह 3.06 पर और समाप्ति 30 जून 2026 को सुबह 5.26 पर होगी. उदयातिथि के अनुसार व्रत 30 जून को ही रखा जाएगा. इस दिन पूजा का मुहूर्त सुबह 8.55 से सुबह 10.40 तक है.
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वट सावित्री पूर्णिमा पर सुहागिन महिलाएं अखंड सौभाग्य, पति की दीर्घायु और परिवार की सुख-समृद्धि की कामना से व्रत और पूजा करती हैं. इस दिन वट अमावस्या की तरह ही बरगद के पेड़ की पूजा होती है और 108 परिक्रमा लगाई जाती है.
वट सावित्री पूर्णिमा पर सुहागिन महिलाएं अखंड सौभाग्य, पति की दीर्घायु और परिवार की सुख-समृद्धि की कामना से व्रत और पूजा करती हैं. इस दिन वट अमावस्या की तरह ही बरगद के पेड़ की पूजा होती है और 108 परिक्रमा लगाई जाती है.
Published at : 14 Jun 2026 07:32 AM (IST)
Tags :
Purnima 2026 Vat Savitri Vrat 2026 Vat Purnima 2026

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