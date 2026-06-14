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Vat Purnima 2026: वट पूर्णिमा व्रत 29 या 30 जून कब ? तारीख की उलझन यहां करें दूर, सही डेट देखें
Vat Purnima 2026: ज्येष्ठ पूर्णिमा पर भी वट सावित्री व्रत किया जाता है. सुहागिनों के लिए ये दिन बहुत खास है इसलिए इसकी सही तारीख और पूजा का मुहूर्त भी जान लें.
वट सावित्री पूर्णिमा 2026
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Published at : 14 Jun 2026 07:32 AM (IST)
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