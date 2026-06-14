ज्येष्ठ पूर्णिमा तिथि शुरू होगी 29 जून 2026 को सुबह 3.06 पर और समाप्ति 30 जून 2026 को सुबह 5.26 पर होगी. उदयातिथि के अनुसार व्रत 30 जून को ही रखा जाएगा. इस दिन पूजा का मुहूर्त सुबह 8.55 से सुबह 10.40 तक है.