हस्तिनापुर की राजसभा में जुए का खेल चल रहा था. शकुनि की चालों में फँसकर युधिष्ठिर एक-एक करके अपना धन, राज्य और वैभव हारते चले गए. सभा में बैठे सभी योद्धा यह सब देखते रहे, लेकिन किसी ने भी इस अन्याय को रोकने का साहस नहीं किया. यहीं से महाभारत के सबसे दुखद प्रसंग की शुरुआत हुई.