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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटIndia vs Zimbabwe 2nd T20: सीरीज जीतने उतरेगी टीम इंडिया, आकाश चोपड़ा ने प्लेइंग 11 को लेकर दिया बड़ा बयान

India vs Zimbabwe 2nd T20: सीरीज जीतने उतरेगी टीम इंडिया, आकाश चोपड़ा ने प्लेइंग 11 को लेकर दिया बड़ा बयान

दूसरे टी20 से पहले आकाश चोपड़ा ने टीम इंडिया की प्लेइंग इलेवन में बदलाव नहीं करने की सलाह दी. उन्होंने रिंकू सिंह को ऊपर बल्लेबाजी कराने और शिवम दुबे की गेंदबाजी का पूरा इस्तेमाल करने की बात कही.

Written By : एबीपी लाइव |  Edited By: Sanjana Singh |  Updated at : 25 Jul 2026 09:01 AM (IST)
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भारत और जिम्बाब्वे के बीच तीन मैचों की टी20 सीरीज का दूसरा मुकाबला 25 जुलाई को हरारे स्पोर्ट्स क्लब में खेला जाएगा. पहला मैच सात विकेट से जीतने के बाद टीम इंडिया का आत्मविश्वास काफी ऊंचा है. अब श्रेयस अय्यर की कप्तानी वाली टीम की नजरें सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त हासिल करने पर होंगी. इस मुकाबले से पहले सबसे बड़ा सवाल प्लेइंग इलेवन को लेकर है. हालांकि, पूर्व भारतीय क्रिकेटर और कमेंटेटर आकाश चोपड़ा का मानना है कि जीत के बाद टीम में ज्यादा बदलाव करने की जरूरत नहीं है.

जीत के बाद बदलाव के पक्ष में नहीं आकाश चोपड़ा

आकाश चोपड़ा का कहना है कि पहले टी20 में भारतीय टीम ने लगभग हर विभाग में शानदार प्रदर्शन किया. गेंदबाजों ने जिम्बाब्वे को बड़े स्कोर तक नहीं पहुंचने दिया, जबकि बल्लेबाजों ने लक्ष्य आसानी से हासिल कर लिया. ऐसे में जीतने वाली प्लेइंग इलेवन के साथ ही दूसरे मुकाबले में उतरना बेहतर फैसला होगा.

रिंकू सिंह की भूमिका पर दिया बड़ा सुझाव

आकाश चोपड़ा ने रिंकू सिंह की बल्लेबाजी पोजिशन को लेकर भी अहम राय दी. उनका मानना है कि अगर टीम एक अतिरिक्त बल्लेबाज के साथ उतरती है और विशेषज्ञ गेंदबाजों की संख्या कम रहती है, तो रिंकू सिंह को बैटिंग ऑर्डर में ऊपर भेजा जाना चाहिए. इससे उन्हें ज्यादा गेंदें खेलने का मौका मिलेगा और टीम उनकी आक्रामक बल्लेबाजी का बेहतर फायदा उठा सकेगी.

युवा तेज गेंदबाजों पर जताया भरोसा

आकाश चोपड़ा ने युवा तेज गेंदबाज मयंक यादव, प्रिंस यादव और अशोक शर्मा की भी तारीफ की. उनका मानना है कि इन तीनों खिलाड़ियों ने पहले मुकाबले में अपनी जिम्मेदारी अच्छी तरह निभाई और उन्हें लगातार मौके मिलने चाहिए. इससे युवा खिलाड़ियों का आत्मविश्वास बढ़ेगा और भारतीय टीम को भविष्य के लिए मजबूत तेज गेंदबाज तैयार करने में मदद मिलेगी.

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सीरीज जीतने पर होगी भारत की नजर

पहला मुकाबला जीतने के बाद भारतीय टीम पूरे आत्मविश्वास के साथ दूसरे टी20 के लिए आज उतरेगी. अगर श्रेयस अय्यर की टीम यह मुकाबला जीतने में सफल रहती है, तो तीन मैचों की सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त बना लेगी. वहीं मेजबान जिम्बाब्वे के लिए यह मुकाबला करो या मरो जैसा होगा, क्योंकि हार के साथ ही सीरीज भी उनके हाथ से निकल जाएगी.

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Published at : 25 Jul 2026 09:01 AM (IST)
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Aakash Chopra Harare Sports Club T20I Series
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