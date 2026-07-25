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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलHome TipsWall Cleaning Tips: दीवारों पर लग गए हैं उंगलियों के निशान? घर में रखी इन 3 चीजों से मिनटों में करें साफ

Wall Cleaning Tips: दीवारों पर लग गए हैं उंगलियों के निशान? घर में रखी इन 3 चीजों से मिनटों में करें साफ

Chalk Hack For Oily Stains On Walls: दीवारों पर उंगलियों या हाथों के निशान पड़ना एक आम समस्या है. खासकर जिन घरों में छोटे बच्चे हों या लोगों की आवाजाही ज्यादा रहती हो.

Written By : सोनम |  Updated at : 25 Jul 2026 08:21 AM (IST)
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How To Clean Wall Paint Without Damaging It: घर की दीवारों पर उंगलियों या हाथों के निशान पड़ना एक आम समस्या है. खासकर जिन घरों में छोटे बच्चे हों या लोगों की आवाजाही ज्यादा रहती हो, वहां दीवारों पर  उंगलियों के निशान जल्दी दिखाई देने लगते हैं. समय के साथ ये दाग पूरे कमरे की खूबसूरती बिगाड़ देते हैं और दीवारें गंदी नजर आने लगती हैं. हालांकि, इन्हें साफ करने के लिए हर बार महंगे क्लीनिंग प्रोडक्ट खरीदने की जरूरत नहीं होती. घर में मौजूद कुछ सामान्य चीजों की मदद से इन निशानों को कुछ ही मिनटों में हटाया जा सकता है. हालांकि, किसी भी उपाय को अपनाने से पहले उसे दीवार के किसी छोटे और कम दिखाई देने वाले हिस्से पर जरूर आजमा लें, ताकि यह पता चल सके कि पेंट पर उसका कोई असर तो नहीं पड़ रहा.

कैसे हटाएं उंगलियों के निशान?

अगर दीवार पर उंगलियों के निशान हैं तो बर्तन धोने वाला लिक्विड सबसे आसान और सुरक्षित उपाय माना जाता है. इसके लिए एक बाल्टी में गुनगुना पानी लें और उसमें बर्तन धोने वाले लिक्विड की कुछ बूंदें मिला दें. अब माइक्रोफाइबर कपड़े को इस घोल में हल्का-सा भिगोकर निचोड़ लें और दाग वाली जगह को धीरे-धीरे साफ करें. जब निशान हट जाएं तो दीवार को अपने आप सूखने दें. अगर सूखने के बाद भी हल्के निशान दिखाई दें तो यही प्रक्रिया एक बार फिर दोहराई जा सकती है.

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सिरका भी निशान हटाने के लिए कारगर

सफेद सिरका भी दीवारों पर पड़े चिकनाई वाले दाग हटाने में काफी असरदार माना जाता है. इसमें नेचुरल रूप से ग्रीस हटाने वाले गुण मौजूद होते हैं. इसके लिए आधा कप सफेद सिरका करीब दो लीटर गुनगुने पानी में मिलाएं. इसके बाद माइक्रोफाइबर कपड़े को इस घोल में हल्का गीला करें और उंगलियों के निशानों वाली जगह को धीरे-धीरे पोंछें. सफाई पूरी होने के बाद उसी हिस्से को केवल साफ गुनगुने पानी से दोबारा पोंछें और फिर सूखे माइक्रोफाइबर कपड़े से सुखा दें. अगर निशान पूरी तरह साफ न हों तो इस तरीके को दोबारा अपनाया जा सकता है.

साधारण सफेद चॉक भी कारगर

बहुत कम लोग जानते हैं कि साधारण सफेद चॉक भी दीवारों से ऑयली उंगलियों के निशान हटाने में मदद कर सकती है. चॉक में तेल सोखने की क्षमता होती है, जिससे दाग हल्के होने लगते हैं. नई चॉक का नुकीला हिस्सा पहले थोड़ा घिस लें ताकि दीवार पर खरोंच न आए. इसके बाद चॉक को निशान वाली जगह पर हल्के हाथ से रगड़ें और 5 से 10 मिनट तक छोड़ दें. फिर सूखे माइक्रोफाइबर कपड़े से चॉक को साफ करें. आखिर में उसी कपड़े को हल्का गीला करके बची हुई चॉक और दाग दोनों को पोंछ दें. जरूरत पड़ने पर इस प्रक्रिया को दोबारा दोहराया जा सकता है.

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About the author सोनम

जर्नलिज्म की दुनिया में करीब 15 साल बिता चुकीं सोनम की अपनी अलग पहचान है. वह खुद ट्रैवल की शौकीन हैं और यही वजह है कि अपने पाठकों को नई-नई जगहों से रूबरू कराने का माद्दा रखती हैं. लाइफस्टाइल और हेल्थ जैसी बीट्स में उन्होंने अपनी लेखनी से न केवल रीडर्स का ध्यान खींचा है, बल्कि अपनी विश्वसनीय जगह भी कायम की है. उनकी लेखन शैली में गहराई, संवेदनशीलता और प्रामाणिकता का अनूठा कॉम्बिनेशन नजर आता है, जिससे रीडर्स को नई-नई जानकारी मिलती हैं. 

लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन रहने वाली सोनम ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत भी नवाबों के इसी शहर से की. अमर उजाला में उन्होंने बतौर इंटर्न अपना करियर शुरू किया. इसके बाद दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में भी उन्होंने काफी वक्त तक काम किया. फिलहाल, वह एबीपी लाइव वेबसाइट में लाइफस्टाइल डेस्क पर बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं.

ट्रैवल उनका इंटरेस्ट  एरिया है, जिसके चलते वह न केवल लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेसेज के अनछुए पहलुओं से रीडर्स को रूबरू कराती हैं, बल्कि ऑफबीट डेस्टिनेशन्स के बारे में भी जानकारी देती हैं. हेल्थ बीट पर उनके लेख वैज्ञानिक तथ्यों और सामान्य पाठकों की समझ के बीच बैलेंस बनाते हैं. सोशल मीडिया पर भी सोनम काफी एक्टिव रहती हैं और अपने आर्टिकल और ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हैं.
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Published at : 25 Jul 2026 08:21 AM (IST)
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