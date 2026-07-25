'सलमान खान डर गया...', एक्टर ने सुबह-सुबह जिम से अपनी तस्वीरें शेयर कर लिख दी ऐसी बात

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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'जो डर गया सो मर गया…', सलमान खान ने सुबह-सुबह लिख दी ऐसी बात, फैंस बोले- 'भाई से पंगा नहीं'

'जो डर गया सो मर गया…', सलमान खान ने सुबह-सुबह लिख दी ऐसी बात, फैंस बोले- 'भाई से पंगा नहीं'

Salman Khan: स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट पर कई पोस्ट करने के बाद अब एक्टर ने शनिवार तड़के जिम से अपनी कई तस्वीरें शेयर की हैं. सुपरस्टार ने अपनी फोटोज के साथ क्रिप्टिक कैप्शन से हैरान कर दिया है.

Written By : निशा शर्मा |  Updated at : 25 Jul 2026 08:48 AM (IST)
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बॉलीवुड के 'भाईजान' सलमान खान हाल ही में स्टूडेंट्स के प्रोटेस्ट पर अपनी पोस्ट की वजह से काफी चर्चा में रहे. वहीं अब सुपरस्टार ने शनिवार सुबह वर्कआउट के बाद अपनी कुछ लीन और स्लिम बॉडी वाली तस्वीरें इंस्टाग्राम पर शेयर की हैं. साथ ही एक्टर ने क्रिप्टिक कैप्शन भी लिखा है. फिलहाल सलमान की जिम की ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही हैं.

सलमान खान ने जिम से शेयर की अपनी जबरदस्त तस्वीरें
बता दे कि सलमान खान द्वारा शेयर की गई तस्वीरों ममें एक्टर अपनी शर्ट और टैंक टॉप उतारकर शीशे के सामने पोज देते हुए नजर आ रहे हैं. साथ ही अपने रिप्ड एब्स और स्ट्रॉन्ग बाइसेप्स भी फ्लॉन्ट करते दिख रहे हैं. इन तस्वीरों को शेयर करते हुए एक्टर ने कैप्शन में लिखा है, "सलमान खान डर गया... और आगे कहा, "हम्मम... जो डर गया, वो मर गया...”
लोगों का मानना है कि सलमान खान ने अपने इस कैप्शन से अपने आलोचकों पर तंज कसा है.

 

 
 
 
 
 
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सलमान खान की लेटेस्ट पोस्ट पर फैंस कर रहे रिएक्ट
वहीं सलमान खान की जिम से तस्वीरें शेयर करने के बाद से फैंस भी खूब रिएक्शन दे रहे हैं. एक ने लिखा, " टाइगर इज बैक." एक अन्य ने लिखा, " भाई से पंगा नहीं." कई ने सलमान खान की रफ एंड टफ बॉडी की तारीफ करते हुए लिखा, " कड़क." एक और ने लिखा, "डरते तो सब आपसे हैं." वहीं एक फैन ने लिखा, "लगता है कुछ बड़ा होने वाला है." 


जो डर गया सो मर गया…', सलमान खान ने सुबह-सुबह लिख दी ऐसी बात, फैंस बोले- 'भाई से पंगा नहीं


जो डर गया सो मर गया…', सलमान खान ने सुबह-सुबह लिख दी ऐसी बात, फैंस बोले- 'भाई से पंगा नहीं


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जो डर गया सो मर गया…', सलमान खान ने सुबह-सुबह लिख दी ऐसी बात, फैंस बोले- 'भाई से पंगा नहीं

सोनम वांगचुक के लिए पोस्ट कर ट्रोल हुए थे सलमान खान
सलमान खान ने अपने इस लेटेस्ट पोस्ट के पीछे की वजह के बारे में डिटेल से कुछ नहीं बताया, जिससे कयास लगाने की गुंजाइश बनी रहें. वहीं सुपरस्टार का ये पोस्ट तब आया है जब सलमान ने हाल ही में एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक से अपना अनशन तोड़ने की बात कही थी. इस पोस्ट को कर एक्टर ट्रोल भी हुए थे. 

सलमान खान ने ये अपील तब की थी जब पीएम मोदी ने नीट 2006 पेपर लीक मामले में शामिल दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात कही थी. सुपस्टार ने ट्वीट किया था, "सोनम, अब हो गया ब्रो, इसे और न बढ़ाएं. अगर जरूरत हो तो इस बात को किसी और दिन के लिए बचाकर रखें (हालांकि मुझे नहीं लगता कि ज़रूरत पड़ेगी) और कुछ खा लें अगर आप चाहें, तो मैं घर से खाना भेज दूंगा.”

 

 
 
 
 
 
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स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट को सपोर्ट कर छा गए थे सलमान खान
हालांकि सलमान खान ने इससे पहले स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट पर  एक और पोस्ट कर फैंस का दिल जीत लिया था. एक्टर ने अपने स्कूल के दिनों की तस्वीर शेयर कर छात्रों के आंदोलन को अपना सपोर्ट दिया था. एक्टर ने अपनी पोस्ट में लिखा था, " यह आंदोलन बहुत शांतिपूर्ण था. बहुत दुख की बात है कि इसने हिंसक रूप ले लिया. जो छात्र और उनके परिवार घायल हुए, उनके प्रति मेरी पूरी संवेदना है. पेपर लीक एक बहुत सीरियस मुद्दा है. मुझे यह देखकर खुशी है कि हमारे देश के बच्चे बेहतर शिक्षा व्यवस्था के लिए एकजुट हुए हैं और उनके माता-पिता ने उनका साथ दिया है." 


जो डर गया सो मर गया…', सलमान खान ने सुबह-सुबह लिख दी ऐसी बात, फैंस बोले- 'भाई से पंगा नहीं

 

सलमान खान वर्क फ्रंट
सलमान खान के वर्क फ्रंट की बात करें तो एक्टर की अपकमिंग फिल्मों की लिस्ट में 'मातृभूमि: मे वॉर रेस्ट इन पीस' का फैंस को बेसब्री से इंतजार है. फिलहाल एक्टर वामशी पैदिपल्ली के डायरेक्शन में बन रही फिल्म की शूटिंग में बिजी हैं. इस फिल्म में वे नयनतारा संग स्क्रीन शेयर करते दिखेंगे. 

ये भी पढ़ें:- Jana Nayagan Records: ओपनिंग डे पर 'जन नायकन' से थर्राया बॉक्स ऑफिस, पहले ही दिन बना दिये ये 8 बड़े रिकॉर्ड्स

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Published at : 25 Jul 2026 07:43 AM (IST)
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