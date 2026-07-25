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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRजंतर-मंतर प्रोटेस्ट: 18 मेट्रो स्टेशन बंद, सरकार संग आज फिर बैठक; जानें CJP का नया प्लान?

जंतर-मंतर प्रोटेस्ट: 18 मेट्रो स्टेशन बंद, सरकार संग आज फिर बैठक; जानें CJP का नया प्लान?

CJP Protest: दिल्ली मेट्रो की तरफ से 18 मेट्रो स्टेशनों को बंद किया गया है. इलाके में सुरक्षा पूरी तरह टाइट कर दी गई है. कॉकरोच जनता पार्टी के बीच तीसरी बार फिर मीटिंग होने जा रही है.

Written By : फियाज उल मुस्तफा |  Updated at : 25 Jul 2026 08:25 AM (IST)
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दिल्ली के जंतर-मंतर पर 20 जुलाई को हुए लाठीचार्ज के बाद भी प्रदर्शनकारी छात्र डटे हुए हैं. इस बीच दिल्ली मेट्रो की तरफ से 18 मेट्रो स्टेशनों को बंद किया गया है. इलाके में सुरक्षा पूरी तरह टाइट कर दी गई है. वहीं दूसरी तरफ से छात्रों की मांगों को लेकर शनिवार (25 जुलाई) को सरकार और कॉकरोच जनता पार्टी के बीच तीसरी बार फिर मीटिंग होने जा रही है.

वहीं छात्रों की ओर से अब अगर मांगे पूरी नहीं की जाती हैं तो आगे के लिए भी व्यापक आंदोलन का प्लान किया जा सकता है. फिलहाल आगे की रणनीति क्या होगी इस पर अभी साफ तस्वीर नहीं है लेकिन सीजेपी ने साफ कर दिया है कि जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होगा, उनका प्रदर्शन भी खत्म नहीं होगा.

दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (डीएमआरसी) ने शुक्रवार को ऑपरेशनल कारणों का हवाला देते हुए शनिवार (25 जुलाई) सुबह 7.30 बजे से अगले आदेश तक 18 मेट्रो स्टेशनों को बंद करने की घोषणा की.यह घोषणा नीट पेपर लीक विवाद को लेकर जंतर-मंतर पर छात्रों के लगातार विरोध प्रदर्शनों के बीच की गई है. 

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इलाके की सुरक्षा की गई टाइट

 इन प्रदर्शनों में भारी भीड़ जुटी है और राजधानी में सुरक्षा के टाइट इंतजाम किए गए हैं. डीएमआसी के अनुसार, पूरे नेटवर्क में कनेक्टिविटी बनाए रखने के लिए राजीव चौक, मंडी हाउस और सेंट्रल सेक्रेटेरिएट स्टेशनों पर इंटरचेंज की सुविधा उपलब्ध रहेगी.

जो स्टेशन बंद रहने वाले हैं, उनमें लोक कल्याण मार्ग, राजीव चौक, पटेल चौक, रामकृष्ण आश्रम मार्ग, बाराखंभा रोड, सुप्रीम कोर्ट, सेवा तीर्थ, जनपथ, मंडी हाउस, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट, आईटीओ, दिल्ली गेट, इंद्रप्रस्थ, खान मार्केट, जोर बाग, शिवाजी स्टेडियम, झंडेवालान और नई दिल्ली, शामिल हैं.एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन पर ट्रेन सेवाएं केवल धौला कुआं और यशोभूमि द्वारका सेक्टर 25 के बीच ही उपलब्ध रहेंगी.

दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने आज सुबह 7:30 बजे से अगले आदेश तक 18 मेट्रो स्टेशनों को बंद करने की घोषणा की है. बंद किए गए 18 स्टेशनों में से एक, नई दिल्ली मेट्रो स्टेशन के दृश्य. राजीव चौक, मंडी हाउस और केंद्रीय सचिवालय में इंटरचेंज सुविधा उपलब्ध रहेगी.

सरकार के साथ सीजेपी की आज फिर मीटिंग

कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) ने शुक्रवार (24 जुलाई) को केंद्र सरकार से कहा कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की उसकी मांग से कोई समझौता नहीं हो सकता और चेतावनी दी कि यदि इस मांग को जल्द स्वीकार नहीं किया गया, तो प्रदर्शन और व्यापक हो जाएगा. वहीं सरकार और सीजेपी प्रवक्ताओं के बीच शनिवार (25 जुलाई) को फिर मीटिंग होगी, जिसमें सरकार की तरफ से जवाब देने के लिए कहा गया है.

नीट प्रश्न पत्र लीक और परीक्षा प्रणाली में कथित गड़बड़ी के विरोध में जारी प्रदर्शन के समाधान के प्रयासों के तहत सीजेपी के प्रवक्ता सौरभ दास और आशुतोष रांका ने केंद्रीय मंत्री जे. पी. नड्डा और जितेंद्र सिंह के साथ विट्ठलभाई पटेल भवन में करीब दो घंटे तक बैठक की. इस सप्ताह दोनों पक्षों के बीच यह तीसरी बैठक थी.

वहीं सरकार की तरफ से अब तक मांगों को न माने जाने के बीच अब कॉकरोच जनता पार्टी और प्रदर्शनकारी छात्र संसद मार्च पार्ट-2 की प्लानिंग कर रहे हैं. साथ ही सीजेपी संस्थापक अभिजीत दीपके ने कहा है कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बिना कोई और बात नहीं मानी जाएगी. अगर मांग पूरी नहीं होती है तो देशभर में व्यापक आंदोलन का ऐलान करेंगे.

सीजेपी प्रवक्ता ने क्या कहा?

सरकार के साथ बैठक के बाद कॉकरोच जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आशुतोष रांका ने कहा, "कल की बैठक में कम्पेनसेशन और लीगल मामलों को लेकर सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली. एक इन-प्रिंसिपल एग्रीमेंट हुआ था. हमें उम्मीद है कि आज वह रिटर्न एग्रीमेंट भी मिल जाएगा लेकिन जो मुख्य मांग है- धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर अभी तक कोई ठोस फैसला नहीं आया है."

अगर प्रधान इस्तीफा नहीं देते हैं, तो हमें बता दें, फिर इस तरह की मीटिंग का कोई मतलब नहीं है. हम अपनी आगे की रणनीति पर काम करेंगे" सरकार द्वारा NTA के 47 अधिकारियों को बर्खास्त करने पर उन्होंने कहा, "हमें बहुत सारी डिटेल्स देखनी होंगी लेकिन हम फिर से वही बात कर रहे हैं."

उन्होंने कहा, "आखिरी जवाबदेही शिक्षा मंत्री की है, क्योंकि वे सभी पेपर लीक और NEET पेपर लीक के बाद आत्महत्या करने वाले छात्रों के लिए सीधे तौर पर ज़िम्मेदार हैं. उन्हें इस्तीफा देना होगा. हम लगातार दूसरे बड़े सुधारों पर चर्चा कर रहे हैं."

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About the author फियाज उल मुस्तफा

फियाज उल मुस्तफा उत्तर प्रदेश के रामपुर से ताल्लुक रखते हैं. उन्होंने जामिया मिल्लिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पीजी टीवी जर्नलिज्म किया है, जबकि रोहिलखंड विश्वविद्यालय, बरेली से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री प्राप्त की है. फियाज उल मुस्तफा को राजनीतिक और एंटरटेनमेंट बीट्स पर काम करने का अनुभव है. वर्तमान में वे एबीपी न्यूज की डिजिटल टीम का हिस्सा हैं, जहां वे देश के विभिन्न राज्यों से जुड़ी अपराध और राजनीतिक खबरें लिखते और एडिट करते हैं. इस दौरान उन्हें रिपोर्टिंग, कॉपी एडिटिंग और न्यूजरूम ऑपरेशन्स का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त हो रहा है. वे खबरों को सरल, साफ और तथ्य के साथ लोगों तक पहुंचाने में विश्वास रखते हैं. रामपुर के छोटे से गांव से निकलकर फियाज ने अपनी अलग खास पहचान बनाई है, वह न्यूज रूम में अपनी शानदार छवि को लेकर हमेशा चर्चा में रहते हैं.
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Published at : 25 Jul 2026 08:25 AM (IST)
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