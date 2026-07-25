हस्तिनापुर की सभा में द्रौपदी का अपमान होने के बाद भी अधिकांश राजा और वीर मौन बैठे रहे. यह देखकर भीम का क्रोध बढ़ गया. उन्होंने सभा में उपस्थित सभी लोगों की कायरता पर प्रश्न उठाया और कहा कि धर्म के नाम पर मौन रहना भी अधर्म का साथ देना है. अन्याय के समय चुप रहना सबसे बड़ा अपराध बन जाता है.