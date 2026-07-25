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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीऐस्ट्रोMahabharat: जानिए क्यों कहा अन्याय पर मौन रहना भी अधर्म है

Mahabharat: जानिए क्यों कहा अन्याय पर मौन रहना भी अधर्म है

Mahabharat: महाभारत की सभा में द्रौपदी के अपमान पर भीम का प्रचंड क्रोध फूट पड़ा. जानिए कैसे इस प्रसंग ने सिखाया कि अन्याय के सामने चुप रहना भी अधर्म है और सत्य के लिए साहस ही सबसे बड़ा धर्म माना गया.

Written By : अणिमा शुक्ला  | Updated at : 25 Jul 2026 06:05 AM (IST)
Mahabharat: महाभारत की सभा में द्रौपदी के अपमान पर भीम का प्रचंड क्रोध फूट पड़ा. जानिए कैसे इस प्रसंग ने सिखाया कि अन्याय के सामने चुप रहना भी अधर्म है और सत्य के लिए साहस ही सबसे बड़ा धर्म माना गया.

महाभारत कथा

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हस्तिनापुर की सभा में द्रौपदी का अपमान होने के बाद भी अधिकांश राजा और वीर मौन बैठे रहे. यह देखकर भीम का क्रोध बढ़ गया. उन्होंने सभा में उपस्थित सभी लोगों की कायरता पर प्रश्न उठाया और कहा कि धर्म के नाम पर मौन रहना भी अधर्म का साथ देना है. अन्याय के समय चुप रहना सबसे बड़ा अपराध बन जाता है.
हस्तिनापुर की सभा में द्रौपदी का अपमान होने के बाद भी अधिकांश राजा और वीर मौन बैठे रहे. यह देखकर भीम का क्रोध बढ़ गया. उन्होंने सभा में उपस्थित सभी लोगों की कायरता पर प्रश्न उठाया और कहा कि धर्म के नाम पर मौन रहना भी अधर्म का साथ देना है. अन्याय के समय चुप रहना सबसे बड़ा अपराध बन जाता है.
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भीम ने सभा में बैठे भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य और अन्य विद्वानों से पूछा कि धर्म की सही व्याख्या कौन करेगा. द्रौपदी ने न्याय का प्रश्न रखा था, लेकिन कोई उत्तर देने का साहस नहीं कर रहा था. सभा का यह मौन धर्म की परीक्षा बन गया, जहाँ सत्य सब जानते थे, पर उसे स्वीकारने का साहस किसी में नहीं था.
भीम ने सभा में बैठे भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य और अन्य विद्वानों से पूछा कि धर्म की सही व्याख्या कौन करेगा. द्रौपदी ने न्याय का प्रश्न रखा था, लेकिन कोई उत्तर देने का साहस नहीं कर रहा था. सभा का यह मौन धर्म की परीक्षा बन गया, जहाँ सत्य सब जानते थे, पर उसे स्वीकारने का साहस किसी में नहीं था.
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भीम ने कहा कि यदि धर्म के ज्ञाता भी अन्याय के समय मौन रहें, तो उनकी विद्वता व्यर्थ है. उन्होंने चेतावनी दी कि अधर्म का समर्थन करने वाला अंततः उसी का फल भोगता है. द्रौपदी की पीड़ा केवल एक स्त्री का अपमान नहीं, बल्कि पूरे धर्म और न्याय की प्रतिष्ठा पर आघात था.
भीम ने कहा कि यदि धर्म के ज्ञाता भी अन्याय के समय मौन रहें, तो उनकी विद्वता व्यर्थ है. उन्होंने चेतावनी दी कि अधर्म का समर्थन करने वाला अंततः उसी का फल भोगता है. द्रौपदी की पीड़ा केवल एक स्त्री का अपमान नहीं, बल्कि पूरे धर्म और न्याय की प्रतिष्ठा पर आघात था.
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द्रौपदी ने सभा में उपस्थित सभी राजाओं से पूछा कि क्या उसे दांव पर लगाना उचित था. उसने साफ कहा कि पहले स्वयं को हारने वाला व्यक्ति अपनी पत्नी को दांव पर लगाने का अधिकार कैसे रख सकता है. उसका यह प्रश्न धर्म, न्याय और स्त्री सम्मान की सबसे बड़ी कसौटी बन गया.
द्रौपदी ने सभा में उपस्थित सभी राजाओं से पूछा कि क्या उसे दांव पर लगाना उचित था. उसने साफ कहा कि पहले स्वयं को हारने वाला व्यक्ति अपनी पत्नी को दांव पर लगाने का अधिकार कैसे रख सकता है. उसका यह प्रश्न धर्म, न्याय और स्त्री सम्मान की सबसे बड़ी कसौटी बन गया.
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सभा में द्रौपदी के प्रश्न का कोई साफ उत्तर नहीं मिला. विदुर ने न्याय का पक्ष लिया, लेकिन अधिकांश लोग मौन रहे. भीम ने सभी को याद दिलाया कि सत्य छिपाने से धर्म नहीं बचता. अन्याय को रोकने का साहस ही सच्चे धर्म का परिचय है, न कि केवल शास्त्रों का ज्ञान.
सभा में द्रौपदी के प्रश्न का कोई साफ उत्तर नहीं मिला. विदुर ने न्याय का पक्ष लिया, लेकिन अधिकांश लोग मौन रहे. भीम ने सभी को याद दिलाया कि सत्य छिपाने से धर्म नहीं बचता. अन्याय को रोकने का साहस ही सच्चे धर्म का परिचय है, न कि केवल शास्त्रों का ज्ञान.
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भीम ने दुर्योधन, दुःशासन और कर्ण के व्यवहार की कड़ी निंदा की. उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति अहंकार और लालच में अंधा हो जाता है, वह अपने साथ पूरे समाज का भी पतन करता है. अधर्म की जीत क्षणिक होती है, जबकि सत्य और न्याय अंततः विजयी होकर ही रहते हैं.
भीम ने दुर्योधन, दुःशासन और कर्ण के व्यवहार की कड़ी निंदा की. उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति अहंकार और लालच में अंधा हो जाता है, वह अपने साथ पूरे समाज का भी पतन करता है. अधर्म की जीत क्षणिक होती है, जबकि सत्य और न्याय अंततः विजयी होकर ही रहते हैं.
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द्रौपदी ने एक बार फिर सभा में उपस्थित सभी लोगों से न्याय की गुहार लगाई. उसने कहा कि अगर धर्म की रक्षा करने वाले ही मौन रहेंगे, तो समाज में न्याय कैसे बचेगा. उसके शब्दों ने सभा के हर व्यक्ति की अंतरात्मा को झकझोर दिया और धर्म की वास्तविक परीक्षा सामने रख दी.
द्रौपदी ने एक बार फिर सभा में उपस्थित सभी लोगों से न्याय की गुहार लगाई. उसने कहा कि अगर धर्म की रक्षा करने वाले ही मौन रहेंगे, तो समाज में न्याय कैसे बचेगा. उसके शब्दों ने सभा के हर व्यक्ति की अंतरात्मा को झकझोर दिया और धर्म की वास्तविक परीक्षा सामने रख दी.
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भीम का क्रोध केवल अपने परिवार के लिए नहीं, बल्कि धर्म और सम्मान की रक्षा के लिए था. उन्होंने साफ कहा कि अन्याय करने वाला जितना दोषी होता है, उतना ही दोषी वह भी होता है जो सब कुछ देखकर भी चुप रहता है. यही संदेश महाभारत की इस घटना को कालजयी बनाता है.
भीम का क्रोध केवल अपने परिवार के लिए नहीं, बल्कि धर्म और सम्मान की रक्षा के लिए था. उन्होंने साफ कहा कि अन्याय करने वाला जितना दोषी होता है, उतना ही दोषी वह भी होता है जो सब कुछ देखकर भी चुप रहता है. यही संदेश महाभारत की इस घटना को कालजयी बनाता है.
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महाभारत की यह घटना सिखाती है कि अन्याय के सामने मौन रहना भी अधर्म में सहभागी बनना है. सत्य का साथ देना, कमजोर की रक्षा करना और सही समय पर आवाज उठाना ही सच्चा धर्म है. साहस, न्याय और मानवता का पालन करने वाला व्यक्ति ही वास्तविक अर्थों में धर्म का रक्षक कहलाता है.
महाभारत की यह घटना सिखाती है कि अन्याय के सामने मौन रहना भी अधर्म में सहभागी बनना है. सत्य का साथ देना, कमजोर की रक्षा करना और सही समय पर आवाज उठाना ही सच्चा धर्म है. साहस, न्याय और मानवता का पालन करने वाला व्यक्ति ही वास्तविक अर्थों में धर्म का रक्षक कहलाता है.
Published at : 25 Jul 2026 06:05 AM (IST)
Tags :
Mahabharat Katha Draupadi Pandav Mahabharat

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