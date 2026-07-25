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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोBaby Names: भगवान विष्णु के नाम पर रखें अपने बच्चे का नाम, देखें 15 सुंदर और अर्थपूर्ण नाम

Baby Names: भगवान विष्णु के नाम पर रखें अपने बच्चे का नाम, देखें 15 सुंदर और अर्थपूर्ण नाम

Baby Names: भगवान विष्णु के नामों से प्रेरित नाम धार्मिक होने के साथ-साथ अर्थपूर्ण और सदाबहार भी हैं. यदि आप अपने बेटे के लिए एक सकारात्मक नाम ढूंढ रहे हैं, तो ये नाम अच्छे विकल्प हो सकते हैं.

Written By : रुचि शर्मा |  Updated at : 25 Jul 2026 07:21 AM (IST)
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Baby Names: हर माता-पिता चाहते हैं कि उनके बच्चे का नाम सुंदर होने के साथ-साथ सकारात्मक अर्थ वाला भी हो. सनातन धर्म में भगवान या देवी-देवताओं के नाम पर बच्चों का नाम रखने की परंपरा सदियों से चली आ रही है.

यदि आप भी अपने बेटे के लिए एक ऐसा नाम ढूंढ रहे हैं, जो धार्मिक होने के साथ आधुनिक भी लगे, तो भगवान विष्णु के नामों से प्रेरित ये नाम आपके लिए अच्छे विकल्प हो सकते हैं.

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, भगवान विष्णु पालनहार माने जाते हैं. उनके नामों का संबंध शांति, धैर्य, करुणा, समृद्धि और संरक्षण से जोड़ा जाता है. हालांकि, किसी भी नाम का प्रभाव व्यक्ति के कर्मों और संस्कारों से ही बनता है.

भगवान विष्णु से प्रेरित बच्चों के 15 नाम

आरव

अर्थ: शांत, स्थिर और सौम्य स्वभाव वाला.

माधव

भगवान विष्णु और श्रीकृष्ण का प्रसिद्ध नाम. अर्थ: लक्ष्मी के स्वामी.

नारायण

भगवान विष्णु का सबसे पवित्र नामों में से एक. अर्थ: समस्त जीवों का आश्रय.

गोविंद

अर्थ: गौ और इंद्रियों की रक्षा करने वाले. यह भगवान श्रीकृष्ण का भी प्रिय नाम है.

वासुदेव

अर्थ: सर्वव्यापी परमात्मा. भगवान श्रीकृष्ण का भी एक प्रसिद्ध नाम.

केशव

अर्थ: सुंदर केश वाले और दुष्टों का नाश करने वाले.

अच्युत

अर्थ: जो कभी अपने धर्म और सत्य से विचलित न हो.

श्रीधर

अर्थ: मां लक्ष्मी को धारण करने वाले.

अनंत

अर्थ: जिसका अंत न हो, जो अनादि और अनंत हो.

हृषीकेश

अर्थ: इंद्रियों के स्वामी.

मुकुंद

अर्थ: मोक्ष देने वाले.

पद्मनाभ

अर्थ: जिनकी नाभि से कमल प्रकट हुआ.

त्रिविक्रम

अर्थ: तीनों लोकों में विचरण करने वाले.

जनार्दन

अर्थ : लोगों का पालन और रक्षा करने वाले.

दामोदर

भगवान श्रीकृष्ण का प्रिय नाम. अर्थ: दिव्य प्रेम और भक्ति का प्रतीक.

नाम रखते समय किन बातों का रखें ध्यान?

बच्चे का नाम ऐसा चुनें जिसका अर्थ सकारात्मक हो और जिसे बोलना व लिखना आसान हो. कई परिवार जन्म नक्षत्र, राशि या ज्योतिषीय सलाह के अनुसार भी नाम रखते हैं. यदि आप धार्मिक नाम रखना चाहते हैं, तो उसके अर्थ को भी जरूर समझें.

एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा के अनुसार, भगवान विष्णु के नामों पर बच्चे का नाम रखना शुभ माना जाता है. ऐसे नाम सकारात्मकता, संरक्षण और अच्छे संस्कारों का प्रतीक माने जाते हैं. हालांकि, केवल नाम ही नहीं, बल्कि बच्चे को दिए गए संस्कार, शिक्षा और वातावरण भी उसके व्यक्तित्व के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं.

FAQ

क्या भगवान विष्णु के नाम पर बच्चे का नाम रखना शुभ माना जाता है?
धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, भगवान विष्णु के नामों पर बच्चों का नाम रखना शुभ माना जाता है.

भगवान विष्णु का सबसे लोकप्रिय नाम कौन-सा है?
नारायण, माधव, गोविंद, केशव और वासुदेव सबसे लोकप्रिय नामों में शामिल हैं.

क्या राशि के अनुसार नाम रखना जरूरी है?
यह परिवार की परंपरा और व्यक्तिगत मान्यता पर निर्भर करता है.

क्या धार्मिक नाम आधुनिक भी हो सकते हैं?
हां. माधव, आरव, केशव और गोविंद जैसे कई नाम धार्मिक होने के साथ आधुनिक भी लगते हैं.

क्या नाम से व्यक्ति का भविष्य बदल जाता है?
धार्मिक मान्यताओं में नाम का महत्व माना जाता है, लेकिन व्यक्ति का भविष्य उसके कर्म, संस्कार और प्रयासों पर अधिक निर्भर करता है.

यह भी पढ़े- Kanwar Yatra 2026: क्या है जल चढ़ाने की सही धार्मिक विधि? एक छोटी सी भूल से भी अधूरी मानी जा सकती है यात्रा

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author रुचि शर्मा

रुचि शर्मा ज्योतिष जानकार हैं जो पिछले 13 वर्षों से ज्योतिष, धर्म और आध्यात्मिक विषयों पर अध्ययन, शोध और लेखन कर रही हैं. वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, हस्तरेखा शास्त्र, टैरो, Chinese Astrology, राशिफल (Horoscope), ग्रह गोचर, पंचांग (Panchang), व्रत-त्योहार और धार्मिक परंपराओं से जुड़े विषयों पर उनकी विशेष पकड़ है. जटिल ज्योतिषीय सिद्धांतों और ग्रह-नक्षत्रों के प्रभाव को सरल एवं सहज भाषा में समझाना उनकी प्रमुख पहचान है.

उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से मास्टर इन मास कम्युनिकेशन की डिग्री प्राप्त की है. मीडिया और डिजिटल कंटेंट के क्षेत्र में लंबे अनुभव के दौरान वह राजस्थान पत्रिका, हिंदुस्तान, बीईसीआईएल, टाइम्स ग्रुप और Astrosage जैसी प्रतिष्ठित संस्थाओं के साथ कार्य कर चुकी हैं. पिछले कई वर्षों से उनका लेखन मुख्य रूप से ज्योतिष, धर्म, अध्यात्म और भारतीय संस्कृति से जुड़े विषयों पर केंद्रित रहा है.

रुचि शर्मा पारंपरिक ज्योतिषीय ग्रंथों, पंचांगों और प्रामाणिक स्रोतों के आधार पर विषयों का अध्ययन करती हैं तथा यूजर्स तक सरल, विश्वसनीय और उपयोगी जानकारी पहुंचाने का प्रयास करती हैं. उनके लेखों का उद्देश्य ज्योतिष और धर्म से जुड़े विषयों को आम पाठकों के लिए सहज और समझने योग्य बनाना है.
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Published at : 25 Jul 2026 07:21 AM (IST)
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