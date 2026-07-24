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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडFriday BO Collection Live Updates: 50 करोड़ के पार 'जन नायकन', जानें 8.30 बजे तक 'धमाल 4' समेत सभी फिल्मों का हाल

Friday BO Collection Live Updates: 50 करोड़ के पार 'जन नायकन', जानें 8.30 बजे तक 'धमाल 4' समेत सभी फिल्मों का हाल

Friday Box office Collection: फ्राइडे को बॉक्स ऑफिस पर फिल्मों के बीच जबरदस्त क्लैश देखने के लिए मिला. 'जन नायकन' समेत 'द ओडिसी' का जलवा रहा. चलिए बताते हैं सभी फिल्मों का फ्राइडे कलेक्शन.

Written By : राहुल यादव |  Updated at : 24 Jul 2026 08:37 PM (IST)
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Friday Box office Collection: इस फ्राइडे बॉक्स ऑफिस पर एक बार फिर से फिल्मों के बीच क्लैश देखने के लिए मिल रहा है. इस वीक थलापति विजय की 'जन नायकन' और 'द ओडिसी' को रिलीज किया गया. इसके साथ ही कुछ और फिल्में पहले से ही सिनेमाघरों में धमाल मचा रही हैं. ऐसे में चलिए आपको बताते हैं कि शुक्रवार को किस फिल्म ने कितनी कमाई कर ली है.

'जन नायकन' का दूसरे दिन का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन (Jana Nayagan Box office Collection Day 2 Live)

थलापति विजय की फिल्म 'जन नायकन' बॉक्स ऑफिस पर शानदार कमाई कर रही है. फिल्म ने ओपनिंग डे पर 41 करोड़ का बिजनेस किया था. वहीं, वर्ल्डवाइड 70 करोड़ का भी आंकड़ा पार कर लिया है. 
- अब सैकनिल्क के अनुसार, फिल्म ने दूसरे दिन रात 8.30 बजे तक 10.50 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है. 
- इसकी ऑक्यूपेंसी भी 26.7% दर्ज की गई है.
- फिल्म का इंडिया नेट कलेक्शन 53.20 करोड़ हो चुका है.

जन नायकन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ऑक्यूपेंसी
डे-2 10.50 करोड़ (8.30 बजे तक) 26.7%
टोटल कलेक्शन 53.20 करोड़  

यह भी पढ़ें: ओटीटी से थिएटर तक इस हफ्ते आईं 9 फिल्में और सीरीज, लेकिन देखने लायक हैं सिर्फ ये 2

'द ओडिसी' का 8वें दिन का कलेक्शन (The Odyssey Box office Collection Day 8 Live)

हॉलीवुड फिल्म 'द ओडिसी' का बॉक्स ऑफिस पर जलवा बरकरार है. सैकनिल्क के अनुसार, मूवी ने पहले हफ्ते 90.30 करोड़ का कलेक्शन किया और 8वें दिन भी शानदार बिजनेस किया.
- फिल्म ने रात 8.30 बजे तक 3.64 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है.
- इसकी ऑक्यूपेंसी भी 37.2% दर्ज की गई है. 
- वहीं, फिल्म का इंडिया नेट कलेक्शन 93.94 करोड़ हो चुका है. 

द ओडिसी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ऑक्यूपेंसी
डे-8 3.64 करोड़ (8.30 बजे तक) 37.2%
टोटल कलेक्शन 93.94 करोड़  

'धमाल 4' का 15वें दिन का कलेक्शन (Dhamaal 4 Box office Collection Day 15 Live)

अजय देवगन की कॉमेडी ड्रामा फिल्म 'धमाल 4' ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार बिजनेस किया है. सैकनिल्क के अनुसार, मूवी ने पहले हफ्ते 96 करोड़ और दूसरे हफ्ते 40.65 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है.
- इसके साथ ही 15वें दिन रात 8.30 बजे तक 1.19 करोड़ का बिजनेस कर लिया है. इसकी ऑक्यूपेंसी भी 10.0% दर्ज की गई है.
- फिल्म का इंडिया नेट कलेक्शन 137.84 करोड़ भी पहुंच गया है.

धमाल 4 बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ऑक्यूपेंसी
डे-15 1.19 करोड़ (8.30 बजे तक) 10.0%
टोटल कलेक्शन 137.84 करोड़  

यह भी पढ़ें: 14 दिन और कमाई 185 करोड़, 'धमाल 4' ने कितना कमाया प्रॉफिट?

'लेनिन' का 15वें दिन का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन (Lenin Box office Collection Day 15)

इस लिस्ट में साउथ फिल्म 'लेनिन' का भी नाम शामिल है, जो रिलीज के बाद कछुए की चाल से कमाई कर रही है लेकिन अच्छी खासी कमाई कर चुकी है. सैकनिल्क के अनुसार, फिल्म ने पहले हफ्ते 36.65 करोड़ और दूसरे हफ्ते 10.17 करोड़ हो चुका है.
- फिल्म ने 15वें दिन रात 8.30 बजे तक 0.27 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है. इसकी ऑक्यूपेंसी भी 18% दर्ज की गई है.
- फिल्म का इंडिया नेट कलेक्शन भी 47.09 करोड़ पहुंच गया है.

लेनिन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ऑक्यूपेंसी
डे-15 0.27 करोड़ (8.30 बजे तक) 18%
टोटल कलेक्शन 47.09 करोड़  

(नोट- बॉक्स ऑफिस के आंकड़े सैकनिल्क से लिए गए हैं और फाइनल आंकड़े रात 10.30 बजे तक आएंगे.)

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About the author राहुल यादव

राहुल यादव ABP Network में सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और एंटरटेनमेंट डेस्क के लिए खबरें लिखते हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और मनोरंजन पत्रकारिता में 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है. राहुल की भोजपुरी सिनेमा और बॉलीवुड कवरेज में विशेष पकड़ मानी जाती है. उन्होंने राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और News18 हिंदी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया है. राहुल ने Makhanlal Chaturvedi National University of Journalism and Communication से जनसंचार में स्नातकोत्तर (MA in Mass Communication) और University of Delhi से राजनीतिक विज्ञान में स्नातक (BA) किया है.
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Published at : 24 Jul 2026 08:37 PM (IST)
Tags :
BOX OFFICE COLLECTION Jana Nayagan
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