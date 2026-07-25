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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोग्रह गोचरSurya Gochar 2026: सूर्य के सिंह राशि में आते ही कौन-सी चीजें खरीदना शुभ माना जाता है?

Surya Gochar 2026: सूर्य के सिंह राशि में आते ही कौन-सी चीजें खरीदना शुभ माना जाता है?

Surya Gochar 2026: सूर्य के सिंह राशि में प्रवेश के दौरान तांबा, लाल वस्त्र और गेहूं-गुड़ जैसी चीजें खरीदना व दान करना वैदिक ज्योतिष में शुभ माना जाता है. जानें इनसे जुड़ी पारंपरिक मान्यताएं.

Written By : अणिमा शुक्ला |  Updated at : 25 Jul 2026 07:05 AM (IST)
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Surya Gochar 2026: वैदिक ज्योतिष के अनुसार 17 अगस्त 2026, सोमवार सुबह लगभग 8:03 बजे सूर्य अपनी स्वराशि सिंह राशि में प्रवेश करेंगे. इसके बाद सूर्य 17 सितंबर 2026 तक सिंह राशि में रहेंगे और फिर कन्या राशि में गोचर करेंगे. वैदिक ज्योतिष में सूर्य को आत्मबल, नेतृत्व, मान-सम्मान, सफलता और ऊर्जा का कारक ग्रह माना जाता है.

जब सूर्य अपनी ही राशि सिंह (Leo) में प्रवेश करता है, तो इस गोचर को विशेष महत्व दिया जाता है. ज्योतिषीय मान्यता है कि इस दौरान किए गए कुछ शुभ कार्य और सूर्य से जुड़ी वस्तुओं की खरीदारी सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करने में सहायक मानी जाती है. माना जाता है कि सूर्य की स्वराशि में उपस्थिति आत्मविश्वास, प्रतिष्ठा और निर्णय लेने की क्षमता को मजबूत करने का अवसर देती है.

अगर आप सूर्य गोचर 2026 के दौरान कुछ नई खरीदारी की योजना बना रहे हैं, तो वैदिक परंपरा में कुछ ऐसी वस्तुओं का उल्लेख मिलता है जिन्हें शुभ माना जाता है. आइए जानते हैं इन वस्तुओं और उनसे जुड़ी मान्यताओं के बारे में.

सूर्य के सिंह राशि में आने का ज्योतिषीय महत्व:

सिंह राशि का स्वामी स्वयं सूर्य है. इसलिए जब सूर्य इस राशि में प्रवेश करता है, तो उसकी ऊर्जा को स्वाभाविक रूप से अधिक प्रभावशाली माना जाता है. ज्योतिष के अनुसार यह समय नेतृत्व क्षमता, आत्मविश्वास, सामाजिक प्रतिष्ठा और सरकारी कार्यों से जुड़े मामलों में सकारात्मक बदलाव का प्रतीक माना जाता है.

इसी कारण इस अवधि में सूर्य तत्व से जुड़ी वस्तुओं का प्रयोग, खरीदारी या दान शुभ फल देने वाला माना जाता है.

1. तांबे की वस्तुएं खरीदना क्यों माना जाता है शुभ?

वैदिक ज्योतिष में तांबा (Copper) का संबंध सूर्य ग्रह से माना गया है. ऐसी मान्यता है कि सूर्य के सिंह राशि में रहने के दौरान तांबे का बर्तन, तांबे का लोटा, तांबे की बोतल या तांबे का कड़ा खरीदना शुभ माना जाता है.

मान्यता के अनुसार संभावित लाभ:

  • सूर्य तत्व को मजबूत करने में सहायक माना जाता है.
  • कार्यक्षेत्र में आत्मविश्वास बढ़ाने की मान्यता है.
  • मान-सम्मान और नेतृत्व क्षमता में वृद्धि का प्रतीक माना जाता है.
  • सरकारी या प्रशासनिक कार्यों में सकारात्मक परिणाम मिलने की पारंपरिक मान्यता है.

2. लाल या नारंगी रंग के नए वस्त्र

सूर्य का संबंध तेज, ऊर्जा और अग्नि तत्व से माना जाता है. इसलिए लाल और नारंगी रंग सूर्य के प्रिय रंग माने जाते हैं. ऐसी मान्यता है कि सूर्य गोचर के दौरान इन रंगों के नए वस्त्र खरीदना और पहनना शुभ फलदायी हो सकता है.

पारंपरिक मान्यता के अनुसार:

  • आत्मबल मजबूत होने का संकेत माना जाता है.
  • सकारात्मक सोच और उत्साह बढ़ाने में सहायक माना जाता है.
  • व्यक्तित्व में आकर्षण और आत्मविश्वास बढ़ने की मान्यता है.
  • महत्वपूर्ण कार्यों या नए अवसरों की शुरुआत के लिए शुभ माना जाता है.

3. गेहूं और गुड़ खरीदकर दान करना

वैदिक परंपरा में गेहूं और गुड़ का संबंध भी सूर्य से जोड़ा जाता है. सूर्य के सिंह राशि में प्रवेश के दौरान इन वस्तुओं को खरीदकर जरूरतमंद लोगों को दान करना शुभ कर्म माना जाता है.

धार्मिक मान्यता के अनुसार इसके लाभ:

  • सूर्य देव की कृपा प्राप्त होने की मान्यता है.
  • जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार माना जाता है.
  • सम्मान और सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि का प्रतीक माना जाता है.
  • पुण्य फल की प्राप्ति का विश्वास किया जाता है.

सूर्य गोचर के दौरान किन बातों का रखें ध्यान?

सिर्फ शुभ वस्तुएं खरीदना ही पर्याप्त नहीं माना जाता. वैदिक ज्योतिष में अच्छे कर्म और सकारात्मक व्यवहार को भी समान महत्व दिया गया है. इस दौरान आप कुछ बातों का विशेष ध्यान रख सकते हैं.

  • प्रतिदिन सुबह उगते सूर्य को जल अर्पित करें.
  • आदित्य हृदय स्तोत्र या गायत्री मंत्र का श्रद्धापूर्वक पाठ करें.
  • पिता, गुरु और वरिष्ठ लोगों का सम्मान करें.
  • अहंकार, क्रोध और कटु वाणी से बचने का प्रयास करें.
  • जरूरतमंद लोगों की सहायता करें.

क्या हर व्यक्ति के लिए ये उपाय समान रूप से शुभ होते हैं?

ज्योतिष विशेषज्ञों के अनुसार किसी भी ग्रह का प्रभाव व्यक्ति की जन्म कुंडली, दशा और ग्रहों की स्थिति पर भी निर्भर करता है. इसलिए यदि किसी विशेष उद्देश्य, जैसे करियर, स्वास्थ्य या आर्थिक स्थिति के लिए उपाय करना चाहते हैं, तो व्यक्तिगत कुंडली के आधार पर योग्य ज्योतिषी से सलाह लेना बेहतर माना जाता है.

FAQs

Q1. सूर्य के सिंह राशि में प्रवेश का ज्योतिषीय महत्व क्या माना जाता है?
A. वैदिक ज्योतिष के अनुसार सूर्य का अपनी स्वराशि सिंह में प्रवेश आत्मविश्वास, नेतृत्व क्षमता, मान-सम्मान और प्रतिष्ठा से जुड़ा शुभ समय माना जाता है.

Q2. सूर्य गोचर के दौरान किन वस्तुओं का दान करना शुभ माना जाता है?
A. पारंपरिक मान्यताओं के अनुसार गेहूं, गुड़ और तांबे से जुड़ी वस्तुओं का जरूरतमंद लोगों को दान करना सूर्य की कृपा प्राप्त करने का एक शुभ उपाय माना जाता है.

Q3. क्या सूर्य गोचर के ये उपाय सभी लोगों के लिए समान फल देते हैं?
A. नहीं. वैदिक ज्योतिष के अनुसार ग्रहों का प्रभाव व्यक्ति की जन्म कुंडली, दशा और ग्रह स्थितियों पर निर्भर करता है, इसलिए व्यक्तिगत परिणाम अलग-अलग हो सकते हैं.

यह भी पढ़े- Vishnu Sahasranama: विष्णु सहस्रनाम का पाठ क्यों है इतना प्रभावशाली? जानें इसके अद्भुत लाभ

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author अणिमा शुक्ला

अणिमा शुक्ला | डिजिटल पत्रकार (इंटर्न), ABP Live धर्म-एस्ट्रो सेक्शन

अणिमा शुक्ला एक उभरती हुई डिजिटल पत्रकार और वीडियो स्टोरीटेलर हैं, जो वर्तमान में ABP Live के धर्म और एस्ट्रो सेक्शन में इंटर्न के रूप में कार्यरत हैं. उन्होंने AAFT, नोएडा से BAJMC और AIMC, दिल्ली से TV & Radio Journalism (TVRJ) में पत्रकारिता की शिक्षा प्राप्त की है, जिसने उनके कंटेंट को व्यावहारिक, तकनीकी रूप से मजबूत और ऑडियंस-फोकस्ड बनाया है.

अणिमा की विशेष रुचि अंक शास्त्र (Numerology), वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष और हस्तरेखा विज्ञान (Palmistry) जैसे विषयों में है. वे इन पारंपरिक ज्ञान प्रणालियों को सरल और स्पष्ट भाषा में प्रस्तुत करती हैं, ताकि डिजिटल ऑडियंस, खासतौर पर Gen-Z, उन्हें आसानी से समझ सके और अपने जीवन में लागू कर सके.

एक वीडियो स्टोरीटेलर के रूप में, अणिमा जटिल विषयों को विजुअल फॉर्मेट (short videos, reels, explainers) के माध्यम से आकर्षक और समझने योग्य बनाती हैं. उनका फोकस सिर्फ जानकारी देना नहीं, बल्कि उसे जिम्मेदारी और स्पष्टता के साथ प्रस्तुत करना है, ताकि दर्शकों को भरोसेमंद और उपयोगी कंटेंट मिल सके.

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Published at : 25 Jul 2026 07:05 AM (IST)
Tags :
Sun Transit 2026 Vedic Astrology Surya Gochar 2026 Surya In Leo
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