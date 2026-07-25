Aaj Ka Rashifal: शनिवार, 25 जुलाई 2026 का दिन धार्मिक और ज्योतिषीय दृष्टि से बेहद खास है. आषाढ़ शुक्ल पक्ष की पावन देवशयनी एकादशी (सुबह 11:36 बजे तक) के साथ ही आज से चातुर्मास की शुरुआत हो रहा है.

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, आज से भगवान श्री हरि विष्णु चार महीनों के लिए योगनिद्रा में चले जाते हैं और सृष्टि का संचालन शिव जी के हाथों में आ जाता है. ग्रह-नक्षत्रों की स्थिति देखें तो आज चंद्रमा पूरे दिन वृश्चिक राशि (ज्येष्ठा नक्षत्र) में गोचर करेंगे. इसके साथ ही आज रात 09:08 बजे तक ब्रह्म योग रहेगा, जो ध्यान, अध्यात्म और मानसिक शांति के लिए बहुत शुभ है.

हालांकि, सुबह 11:36 बजे तक भद्रा (विष्टि करण) का प्रभाव रहेगा, इसलिए किसी भी बड़े वित्तीय फैसले या नए काम की शुरुआत में थोड़ा संयम रखें. वैदिक पंचांग की सटीक गणना और ग्रह-गोचर के आधार पर यहां पढ़ें मेष से लेकर मीन तक की सभी 12 राशियों का विस्तृत और सटीक राशिफल-

मेष राशिफल, 25 जुलाई 2026 (Mesh Rashifal Today)

शनिवार, 25 जुलाई 2026 को आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की पवित्र देवशयनी एकादशी (हरिशयनी एकादशी)तिथि सुबह 11:36:40 तक रहेगी, जिसके बाद द्वादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी. आज ज्येष्ठा नक्षत्र का प्रभाव पूरे दिन बना रहेगा.

आज के पावन दिन से ही चातुर्मास का आरंभ होता है और भगवान विष्णु चार माह के लिए योगनिद्रा में चले जाते हैं. चंद्रमा आज पूरे दिन वृश्चिक राशि यानी आपकी राशि से आठवें (आयु, गुप्त धन, अचानक बदलाव और मानसिक उथल-पुथल)भाव में गोचर करेंगे.

इसके साथ ही, आज पूरे दिन ब्रह्म योग(रात 21:08:49 तक) बना रहेगा, जो आध्यात्मिक साधना और मानसिक शांति के लिए उत्तम है. हालांकि, सुबह 11:36:40 तक भद्रा (विष्टि करण)का प्रभाव रहने के कारण शुभ कार्यों की शुरुआत में थोड़ी सतर्कता बरतनी होगी.

करियर (Career)

कार्यक्षेत्र के दृष्टिकोण से आठवें भाव के चंद्रमा के कारण दिन का पहला भाग थोड़ा संभलकर चलने का है. काम में अचानक रुकावटें या कार्यभार बढ़ सकता है. ऑफिस में सहकर्मियों या अधिकारियों के साथ किसी भी तरह के गुप्त विवाद या राजनीति से दूर रहें. देवशयनी एकादशी के प्रभाव से धैर्य और संयम बनाए रखना ही आपके लिए हितकर रहेगा.

किसी भी महत्वपूर्ण कार्य या आधिकारिक बैठक के लिए दोपहर 12:00:09 से 12:54:44 तक का अभिजीत मुहूर्तसबसे श्रेष्ठ रहेगा. सुबह 09:02:47 से 10:45:07 तक राहु कालरहेगा, इसलिए इस अवधि में नौकरी या नए प्रोजेक्ट से जुड़ा कोई भी बड़ा निर्णय लेने से बचें.

बिजनेस (Business)

व्यापारियों के लिए आज का दिन मिला-जुला रहेगा. किसी भी नए सौदे पर हस्ताक्षर करने से पहले सभी कागजात अच्छी तरह जांच लें. आठवां चंद्रमा अचानक किसी पुराने टैक्स या कागजी मामले को सामने ला सकता है. हालांकि, दोपहर बाद स्थितियां नियंत्रण में आने लगेंगी. ध्यान दें कि आज शनिवार को पूर्व दिशा में दिशा शूलरहेगा, इसलिए व्यापारिक सिलसिले में पूर्व दिशा की ओर यात्रा करने से पूरी तरह परहेज करें.

शेयर मार्केट और निवेश (Share Market & Investment)

आपकी राशि से आठवें भाव में चंद्रमा के गोचर और पांचवें भाव में शुक्र-केतु की स्थिति के कारण आज बाजार में जोखिम भरा निवेश करने से बचें. शेयर मार्केट में शॉर्ट-टर्म ट्रेडिंग या इंट्राडे में बड़ा रिस्क लेना नुकसानदायक हो सकता है. सुबह 09:02 से 10:45 तक राहुकाल और सुबह 06:32 से 07:27 तक कुलिक काल रहेगा, इस समय अवधि में किसी भी नए वित्तीय निवेश से बचें.

रिलेशनशिप (Relationship)

पारिवारिक और प्रेम संबंधों के लिहाज से आज का दिन थोड़ा समझदारी बरतने का है. आठवां चंद्रमा मन में अज्ञात भय या विचारों में भ्रम दे सकता है, जिससे जीवनसाथी के साथ संवादहीनता की स्थिति बन सकती है. देवशयनी एकादशी का पावन अवसर होने के कारण घर में धार्मिक माहौल बनाए रखें और परिजनों के साथ मिलकर भगवान विष्णु की पूजा-आराधना करें. इससे आपसी कड़वाहट और तनाव दूर होगा.

Gen Z

मेष राशि के Gen Z और यंगस्टर्स के लिए आज का दिन सेल्फ-रिफ्लेक्शन और अपनी आवाज़ को सही दिशा में इस्तेमाल करने का है. यदि आप किसी जेन जी आंदोलन (Gen Z movement), सामाजिक बदलाव या किसी स्टूडेंट-लेड प्रोटेस्ट का हिस्सा हैं, तो आक्रामकता की जगह रणनीति और तार्किक विचारों से अपनी बात रखें, इससे आपकी बात में वजन आएगा.

आज मन थोड़ा चंचल रह सकता है, इसलिए सोशल मीडिया पर बेवजह की ट्रोलिंग या ट्रिगर करने वाले मुद्दों में ऊर्जा बर्बाद न करें. राहुकाल के समय सड़कों पर वाहन सावधानी से चलाएं और किसी भी प्रकार के गैर-जरूरी टकराव से बचें.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज पेट से जुड़ी समस्या, गैस या जोड़ों में दर्द की शिकायत हो सकती है. आठवें भाव का चंद्रमा और भद्रा का प्रभाव होने से खान-पान पर विशेष नियंत्रण रखें. देवशयनी एकादशी के दिन फलाहार या सात्विक भोजन लें, पर्याप्त पानी पिएं और मानसिक शांति के लिए ध्यान (Meditation) का सहारा लें.

लकी नंबर: 9, 1

लकी कलर: लाल, सिंदूरी

उपाय

देवशयनी एकादशी के पावन पर्व पर भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी का जल एवं पंचामृत से अभिषेक करें. तुलसी दल अर्पित करें और 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' मंत्र का 108 बार जाप करें. राहुकाल और भद्रा के दुष्प्रभावों को दूर करने के लिए शाम को पीपल के वृक्ष के नीचे या तुलसी जी के पास देसी घी का दीपक जलाएं. किसी जरूरतमंद को पीले वस्त्र या फल दान करना शुभ रहेगा.

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वृषभ राशिफल, 25 जुलाई 2026 (Vrishabh Rashifal Today)

शनिवार, 25 जुलाई 2026 को आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की पवित्र देवशयनी एकादशी (हरिशयनी एकादशी)तिथि सुबह 11:36:40 तक रहेगी, जिसके बाद द्वादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी. आज ज्येष्ठा नक्षत्र का प्रभाव पूरे दिन बना रहेगा. आज से चातुर्मास की शुरुआत हो रही है. चंद्रमा आज पूरे दिन वृश्चिक राशि यानी आपकी राशि से सातवें (दाम्पत्य जीवन, बिजनेस पार्टनरशिप और दैनिक रोजगार)भाव में गोचर करेंगे.

इसके साथ ही, आज पूरे दिन ब्रह्म योग(रात 21:08:49 तक) बना रहेगा, जो साझेदारी के कार्यों और आध्यात्मिक सोच के लिए अनुकूल है. हालांकि, सुबह 11:36:40 तक भद्रा (विष्टि करण)रहने के कारण महत्वपूर्ण सौदों की शुरुआत में थोड़ी सतर्कता रखनी होगी.

करियर (Career)

कार्यक्षेत्र के दृष्टिकोण से सातवें भाव का चंद्रमा आपके लिए अनुकूल स्थितियां बना रहा है. सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा और टीम वर्क से जुड़े काम समय पर पूरे होंगे. नौकरीपेशा लोगों को अपनी कार्यकुशलता के कारण तारीफ मिल सकती है. देवशयनी एकादशी के प्रभाव से ऑफिस में शांत और धैर्यवान बने रहें.

किसी भी महत्वपूर्ण डील या आधिकारिक बैठक के लिए दोपहर 12:00:09 से 12:54:44 तक का अभिजीत मुहूर्तसबसे श्रेष्ठ रहेगा. सुबह 09:02:47 से 10:45:07 तक राहु कालरहेगा, इसलिए इस अवधि में नौकरी में कोई बड़ा बदलाव करने से बचें.

बिजनेस (Business)

व्यापारियों के लिए आज का दिन नए अवसरों और बिजनेस पार्टनरशिप को मजबूत करने का है. अगर पार्टनर के साथ कोई पुराना मनमुटाव था, तो बातचीत के जरिए दूर हो जाएगा. रिटेल और पब्लिक डीलिंग से जुड़े काम में लाभ की अच्छी संभावना है. आज शनिवार को पूर्व दिशा में दिशा शूलरहेगा, इसलिए व्यापारिक यात्रा पूर्व दिशा की ओर करने से परहेज करें.

शेयर मार्केट और निवेश (Share Market & Investment)

सातवें भाव के चंद्रमा और ब्रह्म योग के प्रभाव से दीर्घकालिक (Long-term) निवेश के लिए दिन अच्छा है. शेयर बाजार में आज जल्दबाजी में शॉर्ट-टर्म रिस्क न लें, बल्कि फंडामेंटली मजबूत शेयर्स पर ध्यान केंद्रित करें. सुबह 09:02 से 10:45 तक राहुकाल और सुबह 06:32 से 07:27 तक कुलिक काल रहेगा, इस समय अवधि में किसी भी बड़े आर्थिक निवेश से बचें.

रिलेशनशिप (Relationship)

पारिवारिक और दांपत्य जीवन के लिए आज का दिन बेहद सुखद रहेगा. जीवनसाथी के साथ रिश्ते में मिठास और आपसी समझ बढ़ेगी. देवशयनी एकादशी का पावन अवसर होने से घर में धार्मिक या मांगलिक माहौल रहेगा. शाम को जीवनसाथी या परिवार के साथ पूजा-आराधना करने से मानसिक शांति मिलेगी और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा.

Gen Z

वृषभ राशि के Gen Z और यंगस्टर्स के लिए आज का दिन अपनी सोशल इमेज और कोलैबोरेशन पर ध्यान देने का है. यदि आप किसी जेन जी आंदोलन (Gen Z movement), कम्युनिटी प्रोजेक्ट या स्टूडेंट अवेयरनेस ड्राइव का हिस्सा हैं, तो आक्रामकता के बजाय शांतिपूर्ण, तार्किक और बातचीत के रास्ते से अपनी बात रखें. आज आपकी लीडरशिप क्वालिटी निखर कर आएगी. राहुकाल के समय सोशल मीडिया पर किसी भी ऑनलाइन बहसबाजी से दूर रहें.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के लिहाज से आज का दिन कुल मिलाकर अच्छा रहेगा. हालांकि, मौसम के बदलाव के कारण हल्की थकान या कमर/कमर के निचले हिस्से में खिंचाव महसूस हो सकता है. देवशयनी एकादशी पर सात्विक आहार लें, पर्याप्त पानी पिएं और हल्की स्ट्रेचिंग करें.

लकी नंबर: 6, 2

लकी कलर: सफेद, चमकीला गुलाबी

उपाय

देवशयनी एकादशी पर भगवान श्री हरि विष्णु को मक्खन और मिश्री का भोग लगाएं. तुलसी पत्र अर्पित करें और 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' मंत्र का जाप करें. राहुकाल और भद्रा के दोष को दूर करने के लिए पीपल के पेड़ के पास देसी घी का दीपक जलाएं और जरूरतमंदों में फल या अनाज बांटें.

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मिथुन राशिफल, 25 जुलाई 2026 (Mithun Rashifal Today)

शनिवार, 25 जुलाई 2026 को आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की पवित्र देवशयनी एकादशी (हरिशयनी एकादशी)तिथि सुबह 11:36:40 तक रहेगी, जिसके बाद द्वादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी. आज ज्येष्ठा नक्षत्र का प्रभाव पूरे दिन बना रहेगा. आज से चातुर्मास की शुरुआत हो रही है. चंद्रमा आज पूरे दिन वृश्चिक राशि यानी आपकी राशि से छठे (रोग, ऋण, शत्रु और प्रतियोगिता)भाव में गोचर करेंगे.

इसके साथ ही, आज पूरे दिन ब्रह्म योग(रात 21:08:49 तक) बना रहेगा, जो कठिन चुनौतियों पर विजय पाने के लिए अनुकूल है. हालांकि, सुबह 11:36:40 तक भद्रा (विष्टि करण)रहने के कारण विरोधियों और गुप्त शत्रुओं से थोड़ी सतर्कता बरतनी होगी.

करियर (Career)

कार्यक्षेत्र के दृष्टिकोण से छठे भाव का चंद्रमा आपको कड़ी प्रतिस्पर्धा में बढ़त दिलाएगा. आपके सहकर्मी और विरोधी आपके काम में कमी निकालने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन आप अपनी बुद्धिमत्ता से सभी रुकावटों को पार कर लेंगे. लंबित पड़े ऑफिस के कामों को निपटाने के लिए आज का दिन अच्छा है.

किसी भी महत्वपूर्ण कार्य या आधिकारिक बैठक के लिए दोपहर 12:00:09 से 12:54:44 तक का अभिजीत मुहूर्तसबसे श्रेष्ठ रहेगा. सुबह 09:02:47 से 10:45:07 तक राहु कालरहेगा, इसलिए इस अवधि में किसी भी प्रकार की राजनीति या सहकर्मियों से बहस से पूरी तरह दूर रहें.

बिजनेस (Business)

व्यापारियों के लिए आज का दिन लेन-देन के मामलों में सावधानी बरतने का है. किसी को भी बड़ा उधार देने से बचें और पुराने कर्जों को चुकाने की योजना बनाएं. प्रतिस्पर्धियों से कड़ा मुकाबला मिल सकता है, लेकिन आपकी व्यावहारिक सोच आपको नुकसान से बचाएगी. आज शनिवार को पूर्व दिशा में दिशा शूलरहेगा, इसलिए व्यापारिक सिलसिले में पूर्व दिशा की ओर यात्रा करने से बचें.

शेयर मार्केट और निवेश (Share Market & Investment)

छठे भाव के चंद्रमा के कारण आज बाजार में कोई भी बड़ा या जोखिम भरा निवेश करने से बचें. ट्रेडिंग में जल्दबाज़ी या सट्टेबाज़ी भारी पड़ सकती है. पुराने निवेशों का पुनर्मूल्यांकन करना ही आज सही रहेगा. सुबह 09:02 से 10:45 तक राहुकाल और सुबह 06:32 से 07:27 तक कुलिक काल रहेगा, इस समय अवधि में किसी भी प्रकार के नए वित्तीय सौदे पर हस्ताक्षर न करें.

रिलेशनशिप (Relationship)

पारिवारिक और प्रेम संबंधों के लिहाज से आज का दिन थोड़ा धैर्य रखने का है. ननिहाल पक्ष से कोई शुभ समाचार मिल सकता है. जीवनसाथी के साथ छोटी-मोटी बातों पर अनबन हो सकती है, इसलिए वाणी पर संयम रखें. देवशयनी एकादशी का पावन अवसर होने के कारण घर में धार्मिक माहौल बनाए रखें और परिजनों के साथ मिलकर भगवान विष्णु की आराधना करें. इससे मानसिक शांति मिलेगी.

Gen Z

मिथुन राशि के Gen Z और यंगस्टर्स के लिए आज का दिन अपनी बात को तर्कसंगत और शांतिपूर्ण ढंग से रखने का है. यदि आप किसी जेन जी आंदोलन (Gen Z movement), कैंपस एक्टिविज़्म या सोशल जस्टिस कैंपेन से जुड़े हैं, तो उकसावे में आने के बजाय तथ्यों और शांतिपूर्ण संवाद के माध्यम से अपनी बात रखें. आज डिजिटल स्पेस में अपनी प्राइवेसी का ध्यान रखें. राहुकाल के समय सोशल मीडिया पर बिना सोचे-समझे कमेंट करने से बचें.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज पाचन तंत्र, पेट की समस्या या मौसमी एलर्जी से परेशानी हो सकती है. छठे भाव के चंद्रमा और भद्रा के प्रभाव के कारण खान-पान का विशेष ध्यान रखें. देवशयनी एकादशी पर सात्विक या फलाहारी भोजन लें, भरपूर पानी पिएं और तनाव से बचने के लिए प्राणायाम करें.

लकी नंबर: 5, 3

लकी कलर: हरा, हल्का पीला

उपाय

देवशयनी एकादशी पर भगवान श्री हरि विष्णु को तुलसी की मंजरी और पीला चंदन अर्पित करें. 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' या 'ॐ बुं बुधाय नमः' का 108 बार जाप करें. राहुकाल और भद्रा के दोष से मुक्ति के लिए पीपल के पेड़ के पास सरसों के तेल का दीपक जलाएं और किसी जरूरतमंद को हरी मूंग या फल का दान करें.

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कर्क राशिफल, 25 जुलाई 2026 (Kark Rashifal Today)

शनिवार, 25 जुलाई 2026 को आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की पवित्र देवशयनी एकादशी (हरिशयनी एकादशी)तिथि सुबह 11:36:40 तक रहेगी, जिसके बाद द्वादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी. आज ज्येष्ठा नक्षत्र का प्रभाव पूरे दिन बना रहेगा. आज से चातुर्मास की शुरुआत हो रही है. चंद्रमा आज पूरे दिन वृश्चिक राशि यानी आपकी राशि से पांचवें (बुद्धि, संतान, प्रेम संबंध और आकस्मिक धन लाभ)भाव में गोचर करेंगे.

इसके साथ ही, आज पूरे दिन ब्रह्म योग(रात 21:08:49 तक) बना रहेगा, जो रचनात्मक कार्यों और अध्ययन के लिए अत्यंत शुभ है. हालांकि, सुबह 11:36:40 तक भद्रा (विष्टि करण)का प्रभाव रहने के कारण महत्वपूर्ण निर्णयों में थोड़ी स्पष्टता और सावधानी रखनी होगी.

करियर (Career)

कार्यक्षेत्र के दृष्टिकोण से पांचवें भाव का चंद्रमा आपकी बौद्धिक क्षमता और निर्णय लेने की शक्ति में वृद्धि करेगा. ऑफिस में आपके नए विचार और इनोवेटिव सोच अधिकारियों को प्रभावित करेंगे. यदि आप किसी क्रिएटिव फील्ड, एजुकेशन या रिसर्च से जुड़े हैं, तो आज का दिन विशेष सफलता दिला सकता है. किसी भी महत्वपूर्ण कार्य या आधिकारिक बैठक के लिए दोपहर 12:00:09 से 12:54:44 तक का अभिजीत मुहूर्तसबसे श्रेष्ठ रहेगा. सुबह 09:02:47 से 10:45:07 तक राहु कालरहेगा, इसलिए इस अवधि में नौकरी बदलने या किसी बड़े कमिटमेंट से बचें.

बिजनेस (Business)

व्यापारियों के लिए आज का दिन रणनीतिक योजनाएं बनाने और नए प्रोजेक्ट्स की रूपरेखा तैयार करने के लिए बहुत अच्छा है. पुराने संपर्कों से लाभ मिल सकता है. हालांकि, कोई भी बड़ा वित्तीय जोखिम लेने से पहले बाजार की स्थिति का सही आकलन कर लें. आज शनिवार को पूर्व दिशा में दिशा शूलरहेगा, इसलिए व्यापारिक यात्रा पूर्व दिशा की ओर करने से परहेज करें.

शेयर मार्केट और निवेश (Share Market & Investment)

पांचवें भाव का चंद्रमा और ब्रह्म योग शेयर बाजार में समझदारी भरे निवेश से लाभ का संकेत देते हैं. म्यूचुअल्स फंड्स या दीर्घकालिक स्टॉक्स में निवेश के लिए समय अनुकूल है, लेकिन सट्टेबाज़ी और इंट्राडे में ओवर-कॉन्फिडेंस से बचें. सुबह 09:02 से 10:45 तक राहुकाल और सुबह 06:32 से 07:27 तक कुलिक काल रहेगा, इस समय अवधि में शेयर बाजार में कोई भी नया बड़ा सौदा न करें.

रिलेशनशिप (Relationship)

पारिवारिक और प्रेम संबंधों के लिहाज से आज का दिन खुशियां लेकर आएगा. लव लाइफ में मधुरता बनी रहेगी और पार्टनर के साथ भावनात्मक जुड़ाव बढ़ेगा. संतान पक्ष से कोई सुखद समाचार मिल सकता है. देवशयनी एकादशी का पावन अवसर होने के कारण घर में धार्मिक माहौल रहेगा. परिजनों के साथ मिलकर श्री हरि विष्णु की पूजा-अर्चना करने से घर में सुख-समृद्धि बनी रहेगी.

Gen Z

कर्क राशि के Gen Z और यंगस्टर्स के लिए आज का दिन अपनी क्रिएटिविटी और पैशन को नई पहचान देने का है. यदि आप किसी जेन जी आंदोलन (Gen Z movement), यूथ लीडरशिप या सोशल अवेयरनेस कैंपेन का हिस्सा हैं, तो आक्रामकता के बजाय अपने रचनात्मक विचारों और तार्किक संवाद से लोगों को प्रेरित करें. आज पढ़ाई और करियर गोल्स को लेकर मन स्पष्ट रहेगा. राहुकाल के समय सोशल मीडिया पर विवादित मामलों से दूरी बनाए रखें.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज का दिन सामान्य रहेगा. हालांकि, मानसिक चंचलता या पेट से जुड़ी हल्की परेशानी हो सकती है. देवशयनी एकादशी पर सात्विक या फलाहारी आहार लें, खान-पान में अनुशासन बनाए रखें और पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं. ध्यान (Meditation) करने से मानसिक एकाग्रता बढ़ेगी.

लकी नंबर: 2, 7

लकी कलर: सफेद, क्रीम

उपाय

देवशयनी एकादशी पर भगवान श्री हरि विष्णु को मक्खन, मिश्री और तुलसी पत्र अर्पित करें. 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' मंत्र का 108 बार जाप करें. राहुकाल और भद्रा के कुप्रभावों को दूर करने के लिए शाम को पीपल के वृक्ष के पास या घर के मंदिर में देसी घी का दीपक जलाएं और किसी जरूरतमंद को सफेद मिठाई या फल का दान करें.

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सिंह राशिफल, 25 जुलाई 2026 (Singh Rashifal Today)

शनिवार, 25 जुलाई 2026 को आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की पवित्र देवशयनी एकादशी (हरिशयनी एकादशी)तिथि सुबह 11:36:40 तक रहेगी, जिसके बाद द्वादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी. आज ज्येष्ठा नक्षत्र का प्रभाव पूरे दिन बना रहेगा. आज से चातुर्मास का शुभारंभ हो रहा है. चंद्रमा आज पूरे दिन वृश्चिक राशि यानी आपकी राशि से चौथे (माता, सुख, संपत्ति, भूमि और वाहन)भाव में गोचर करेंगे.

इसके साथ ही, आज पूरे दिन ब्रह्म योग(रात 21:08:49 तक) बना रहेगा, जो मानसिक शांति और घरेलू सुख-सुविधाओं के लिए शुभ है. हालांकि, सुबह 11:36:40 तक भद्रा (विष्टि करण)का प्रभाव रहने के कारण संपत्ति से जुड़े नए कागजी काम में थोड़ी सतर्कता रखनी होगी.

करियर (Career)

कार्यक्षेत्र के दृष्टिकोण से चौथे भाव के चंद्रमा के कारण आज वर्क-लाइफ बैलेंस बनाना आपकी प्राथमिकता रहेगी. ऑफिस में काम का दबाव हो सकता है, लेकिन आपकी नेतृत्व क्षमता (leadership quality) से काम समय पर पूरे होंगे. वर्क फ्रॉम होम या रियल एस्टेट/प्रॉपर्टी से जुड़े लोगों के लिए दिन फलदायी रहेगा.

किसी भी महत्वपूर्ण कार्य या आधिकारिक बैठक के लिए दोपहर 12:00:09 से 12:54:44 तक का अभिजीत मुहूर्तसबसे श्रेष्ठ रहेगा. सुबह 09:02:47 से 10:45:07 तक राहु कालरहेगा, इसलिए इस अवधि में नौकरी से जुड़ा कोई भी बड़ा रिस्क लेने से बचें.

बिजनेस (Business)

व्यापारियों के लिए आज का दिन भूमि, भवन, वाहन या घरेलू सामान से जुड़े कारोबार में लाभ देने वाला रहेगा. पार्टनरशिप के कामों में पारदर्शिता रखें. नया निवेश करने से पहले अनुभवी लोगों से सलाह जरूर लें. आज शनिवार को पूर्व दिशा में दिशा शूलरहेगा, इसलिए व्यापारिक सिलसिले में पूर्व दिशा की ओर यात्रा करने से पूरी तरह परहेज करें.

शेयर मार्केट और निवेश (Share Market & Investment)

चौथे भाव का चंद्रमा प्रॉपर्टी या ऑटोमोबाइल सेक्टर में दीर्घकालिक निवेश के लिए अनुकूल संकेत दे रहा है. हालांकि, शेयर बाजार में स्पेक्युलेटिव ट्रेडिंग या शॉर्ट-टर्म रिस्क लेने से बचें. सुबह 09:02 से 10:45 तक राहुकाल और सुबह 06:32 से 07:27 तक कुलिक काल रहेगा, इस समय अवधि में शेयर बाजार या प्रॉपर्टी में कोई भी नया वित्तीय सौदा न करें.

रिलेशनशिप (Relationship)

पारिवारिक मोर्चे पर आज का दिन सुखद रहेगा. माता जी के स्वास्थ्य का ध्यान रखें और उनके साथ समय बिताएं. देवशयनी एकादशी का पावन अवसर होने के कारण घर में पूजा-पाठ का आयोजन हो सकता है. जीवनसाथी के साथ तालमेल अच्छा रहेगा, हालांकि छोटी-मोटी बातों पर ज़िद करने से बचें ताकि घरेलू शांति बनी रहे.

Gen Z

सिंह राशि के Gen Z और यंगस्टर्स के लिए आज का दिन अपनी कोर वैल्यूज और मेंटल पीस पर ध्यान देने का है. यदि आप किसी जेन जी आंदोलन (Gen Z movement), क्लाइमेट चेंज या यूथ-लेड प्रोटेस्ट का हिस्सा हैं, तो आक्रामकता की जगह परिपक्वता, धैर्य और तार्किक विचारों से अपनी बात रखें. सोशल मीडिया पर बिना पुष्टि के किसी भी अफवाह को शेयर न करें. राहुकाल के समय वाहन संभलकर चलाएं.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज सीने में जकड़न, एसिडिटी या मानसिक थकावट महसूस हो सकती है. चौथे भाव का चंद्रमा होने से खान-पान में संयम रखें. देवशयनी एकादशी के दिन सात्विक आहार लें, पर्याप्त पानी पिएं और ध्यान (Meditation) का सहारा लें.

लकी नंबर: 1, 5

लकी कलर: नारंगी, गहरा पीला

उपाय

देवशयनी एकादशी पर भगवान श्री हरि विष्णु को पीले फूल और केसर युक्त खीर या पीली मिठाई का भोग लगाएं. 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' मंत्र का 108 बार जाप करें. राहुकाल और भद्रा के कुप्रभाव को दूर करने के लिए पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं और किसी जरूरतमंद को फल दान करें.

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कन्या राशिफल, 25 जुलाई 2026 (Kanya Rashifal Today)

शनिवार, 25 जुलाई 2026 को आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की पवित्र देवशयनी एकादशी (हरिशयनी एकादशी)तिथि सुबह 11:36:40 तक रहेगी, जिसके बाद द्वादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी. आज ज्येष्ठा नक्षत्र का प्रभाव पूरे दिन बना रहेगा. आज से चातुर्मास का आरंभ हो रहा है. चंद्रमा आज पूरे दिन वृश्चिक राशि यानी आपकी राशि से तीसरे (पराक्रम, छोटे भाई-बहन, साहस और कम्यूनिकेशन)भाव में गोचर करेंगे.

इसके साथ ही, आज पूरे दिन ब्रह्म योग(रात 21:08:49 तक) बना रहेगा, जो आत्मविश्वास बढ़ाने और नए प्रयासों के लिए उत्तम है. हालांकि, सुबह 11:36:40 तक भद्रा (विष्टि करण)का प्रभाव रहने के कारण महत्वपूर्ण बातचीत या फैसलों में थोड़ी सावधानी बरतनी होगी.

करियर (Career)

कार्यक्षेत्र के दृष्टिकोण से तीसरे भाव का चंद्रमा आपके साहस और कार्यकुशलता में वृद्धि करेगा. ऑफिस में आपके सुझावों की सराहना होगी और मीडिया, मार्केटिंग, राइटिंग या कम्यूनिकेशन से जुड़े लोगों के लिए आज का दिन विशेष फलदायी रहेगा. सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा. किसी भी महत्वपूर्ण कार्य या आधिकारिक बैठक के लिए दोपहर 12:00:09 से 12:54:44 तक का अभिजीत मुहूर्तसबसे श्रेष्ठ रहेगा. सुबह 09:02:47 से 10:45:07 तक राहु कालरहेगा, इसलिए इस अवधि में किसी भी नए अनुबंध (contract) पर जल्दबाज़ी में हस्ताक्षर न करें.

बिजनेस (Business)

व्यापारियों के लिए आज का दिन नेटवर्किंग बढ़ाने और छोटी व्यापारिक यात्राओं से लाभ कमाने का है. यदि आप अपने व्यवसाय का डिजिटल विस्तार या प्रचार-प्रसार करना चाहते हैं, तो योजना बनाने के लिए दिन अच्छा है. आज शनिवार को पूर्व दिशा में दिशा शूलरहेगा, इसलिए व्यापारिक सिलसिले में पूर्व दिशा की ओर यात्रा करने से पूरी तरह परहेज करें.

शेयर मार्केट और निवेश (Share Market & Investment)

तीसरे भाव के चंद्रमा के प्रभाव से आज आईटी, कम्यूनिकेशन और मीडिया सेक्टर के शेयरों में रुचि देखी जा सकती है. हालांकि, सट्टेबाज़ी और तुरंत लाभ वाले निवेश से बचें. सुबह 09:02 से 10:45 तक राहुकाल और सुबह 06:32 से 07:27 तक कुलिक काल रहेगा, इस अशुभ समय अवधि में शेयर बाजार में कोई भी नया बड़ा सौदा या जोखिम भरा निवेश न करें.

रिलेशनशिप (Relationship)

पारिवारिक मोर्चे पर आज का दिन उत्साहवर्धक रहेगा. छोटे भाई-बहनों के साथ संबंध मधुर होंगे और उनसे सहयोग मिलेगा. देवशयनी एकादशी का पावन अवसर होने के कारण घर में धार्मिक चर्चा या पूजा-पाठ का माहौल रहेगा. जीवनसाथी के साथ खुलकर संवाद करने से पुरानी गलतफहमियां दूर होंगी.

Gen Z

कन्या राशि के Gen Z और यंगस्टर्स के लिए आज का दिन अपने विचारों को मुखरता और स्पष्टता से व्यक्त करने का है. यदि आप किसी जेन जी आंदोलन (Gen Z movement), डिजिटल कैंपेन या स्टूडेंट प्रोटेस्ट से जुड़े हैं, तो आक्रामकता के बजाय तथ्यों, तर्कों और सही कम्यूनिकेशन का सहारा लें, इससे आपकी आवाज़ दूर तक पहुंचेगी. राहुकाल के समय सोशल मीडिया पर विवादित विषयों में पड़ने से बचें.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज ऊर्जा का स्तर अच्छा रहेगा. हालांकि, कंधों में अकड़न, हाथों में दर्द या गले में हल्की खराश की समस्या हो सकती है. देवशयनी एकादशी के दिन सात्विक आहार लें, पर्याप्त पानी पिएं और प्राणायाम का अभ्यास करें.

लकी नंबर: 5, 8

लकी कलर: हरा, हल्का नीला

उपाय

देवशयनी एकादशी पर भगवान श्री हरि विष्णु को तुलसी पत्र और हरा फल/दूर्वा अर्पित करें. 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' और 'ॐ बुं बुधाय नमः' का 108 बार जाप करें. राहुकाल और भद्रा के कुप्रभाव को दूर करने के लिए पीपल के पेड़ के पास सरसों के तेल का दीपक जलाएं और किसी जरूरतमंद को फल दान करें.

यह भी पढ़ें- कन्या राशि का छमाही राशिफल 2026: जुलाई से दिसंबर तक करियर, धन, स्वास्थ्य और परिवार का संपूर्ण राशिफल

तुला राशिफल, 25 जुलाई 2026 (Tula Rashifal Today)

शनिवार, 25 जुलाई 2026 को आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की पवित्र देवशयनी एकादशी (हरिशयनी एकादशी)तिथि सुबह 11:36:40 तक रहेगी, जिसके बाद द्वादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी. आज ज्येष्ठा नक्षत्र का प्रभाव पूरे दिन बना रहेगा. आज से चातुर्मास का आरंभ हो रहा है. चंद्रमा आज पूरे दिन वृश्चिक राशि यानी आपकी राशि से दूसरे (धन, कुटुंब, वाणी और प्राथमिक शिक्षा)भाव में गोचर करेंगे.

इसके साथ ही, आज पूरे दिन ब्रह्म योग(रात 21:08:49 तक) बना रहेगा, जो आर्थिक मजबूती और पारिवारिक तालमेल के लिए शुभ है. हालांकि, सुबह 11:36:40 तक भद्रा (विष्टि करण)का प्रभाव रहने के कारण धन से जुड़े फैसलों और बातचीत में थोड़ी सतर्कता बरतनी होगी.

करियर (Career)

कार्यक्षेत्र के दृष्टिकोण से दूसरे भाव का चंद्रमा आपकी वाणी में प्रभाव और सौम्यता लाएगा. ऑफिस में आपकी बातचीत की शैली से सहकर्मी और अधिकारी प्रभावित होंगे. मैनेजमेंट, फाइनेंस, बैंकिंग और वाणी से जुड़े क्षेत्रों में कार्यरत लोगों के लिए आज का दिन विशेष सफलता दिलाने वाला रहेगा.

किसी भी महत्वपूर्ण कार्य या आधिकारिक बैठक के लिए दोपहर 12:00:09 से 12:54:44 तक का अभिजीत मुहूर्तसबसे श्रेष्ठ रहेगा. सुबह 09:02:47 से 10:45:07 तक राहु कालरहेगा, इसलिए इस अवधि में किसी नए अनुबंध या मीटिंग में कठोर शब्दों के प्रयोग से बचें.

बिजनेस (Business)

व्यापारियों के लिए आज का दिन धन लाभ और रुके हुए पैसे की वापसी के संकेत दे रहा है. पारिवारिक व्यवसाय में लगे लोगों को बड़े बुजुर्गों का सहयोग मिलेगा. हालांकि, किसी भी नई व्यावसायिक डील में कागजी कार्यवाही ध्यान से करें. आज शनिवार को पूर्व दिशा में दिशा शूलरहेगा, इसलिए व्यापारिक सिलसिले में पूर्व दिशा की ओर यात्रा करने से पूरी तरह परहेज करें.

शेयर मार्केट और निवेश (Share Market & Investment)

दूसरे भाव में चंद्रमा का गोचर बचत और धन संचय के लिए अनुकूल है. शेयर बाजार में जल्दबाजी के बजाय दीर्घकालिक (Long-term) म्यूचुअल फंड्स या कंज्यूमर गुड्स सेक्टर में निवेश करना बेहतर रहेगा. सुबह 09:02 से 10:45 तक राहुकाल और सुबह 06:32 से 07:27 तक कुलिक काल रहेगा, इस समय अवधि में किसी भी प्रकार का नया बड़ा वित्तीय जोखिम न लें.

रिलेशनशिप (Relationship)

पारिवारिक मोर्चे पर आज का दिन सुख-शांति लेकर आएगा. कुटुंब के सदस्यों के साथ तालमेल बेहतर होगा. देवशयनी एकादशी का पावन अवसर होने के कारण घर में धार्मिक अनुष्ठान या महालक्ष्मी व श्री हरि विष्णु की पूजा का माहौल रहेगा. जीवनसाथी के साथ मधुरता बनी रहेगी और शाम का समय परिवार के साथ आनंददायक बीतेगा.

Gen Z

तुला राशि के Gen Z और यंगस्टर्स के लिए आज का दिन अपनी बात को संयम और कूटनीति (diplomacy) के साथ रखने का है. यदि आप किसी जेन जी आंदोलन (Gen Z movement), सामाजिक अभियान या कैंपस इश्यू का हिस्सा हैं, तो आक्रामकता के बजाय शांतिपूर्ण संवाद, तार्किक विचारों और कूटनीतिक रवैये से अपनी बात रखें. इससे आपकी बात को अधिक गंभीरता से लिया जाएगा. राहुकाल के समय सोशल मीडिया पर किसी भी प्रकार के तीखे बयानों से बचें.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज दांत, गले या मुख से जुड़ी हल्की परेशानी हो सकती है. खान-पान में संतुलन बनाए रखें और अत्यधिक मीठे या तले-भुने भोजन से परहेज करें. देवशयनी एकादशी पर सात्विक आहार लें, पर्याप्त पानी पिएं और मानसिक शांति के लिए योग करें.

लकी नंबर: 6, 2

लकी कलर: सफेद, हल्का गुलाबी

उपाय

देवशयनी एकादशी के पावन पर्व पर भगवान श्री हरि विष्णु को मक्खन, मिश्री और तुलसी पत्र अर्पित करें. माता लक्ष्मी के समक्ष कनकधारा स्तोत्र या 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' का जाप करें. राहुकाल और भद्रा के कुप्रभाव को दूर करने के लिए पीपल के पेड़ के पास सरसों के तेल का दीपक जलाएं और किसी जरूरतमंद को फल या अन्न का दान करें.

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वृश्चिक राशिफल, 25 जुलाई 2026 (Vrishchik Rashifal Today)

शनिवार, 25 जुलाई 2026 को आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की पवित्र देवशयनी एकादशी (हरिशयनी एकादशी)तिथि सुबह 11:36:40 तक रहेगी, जिसके बाद द्वादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी. आज ज्येष्ठा नक्षत्र का प्रभाव पूरे दिन बना रहेगा. आज से पावन चातुर्मास का आरंभ हो रहा है. चंद्रमा आज पूरे दिन आपकी ही राशि यानी प्रथम भाव में गोचर करेंगे.

इसके साथ ही, आज पूरे दिन ब्रह्म योग(रात 21:08:49 तक) बना रहेगा, जो आत्मबल और निर्णय लेने की क्षमता में वृद्धि करेगा. हालांकि, सुबह 11:36:40 तक भद्रा (विष्टि करण)का प्रभाव रहने के कारण दिन के शुरुआती हिस्से में भावुक होकर कोई बड़ा फैसला न लें.

करियर (Career)

कार्यक्षेत्र के दृष्टिकोण से आपकी ही राशि में चंद्रमा का गोचर आपके आत्मविश्वास और कार्यकुशलता को बढ़ाएगा. आप पूरी ऊर्जा के साथ अपने कार्यों को निपटाएंगे और ऑफिस में आपकी कार्यशैली का प्रभाव दिखेगा.

हालांकि, सातवें भाव में मंगल-यूरेनस के प्रभाव से सहकर्मियों या बिजनेस पार्टनर के साथ तीखी बहस से बचें. किसी भी महत्वपूर्ण कार्य या आधिकारिक बैठक के लिए दोपहर 12:00:09 से 12:54:44 तक का अभिजीत मुहूर्तसबसे श्रेष्ठ रहेगा. सुबह 09:02:47 से 10:45:07 तक राहु कालरहेगा, इसलिए इस अवधि में नौकरी में कोई बड़ा बदलाव या जल्दबाज़ी भरा निर्णय न लें.

बिजनेस (Business)

व्यापारियों के लिए आज का दिन मिला-जुला रहेगा. आपकी लीडरशिप और रणनीति से व्यवसाय में गति आएगी, लेकिन साझेदारों (partners) के साथ पारदर्शिता बनाए रखें. नए प्रोजेक्ट्स पर काम शुरू करने के लिए दिन अच्छा है, बशर्ते कागजी काम पूरे हों. आज शनिवार को पूर्व दिशा में दिशा शूलरहेगा, इसलिए व्यापारिक सिलसिले में पूर्व दिशा की ओर यात्रा करने से पूरी तरह परहेज करें.

शेयर मार्केट और निवेश (Share Market & Investment)

प्रथम भाव का चंद्रमा आत्मबल देगा, लेकिन सट्टेबाज़ी और ओवर-कॉन्फिडेंस में आकर अचानक बड़ा निवेश करने से बचें. दीर्घकालिक (Long-term) स्टॉक्स और फार्मा/हेल्थकेयर सेक्टर में समझदारी से कदम बढ़ाना फायदेमंद रहेगा. सुबह 09:02 से 10:45 तक राहुकाल और सुबह 06:32 से 07:27 तक कुलिक काल रहेगा, इस समय अवधि में किसी भी नए वित्तीय सौदे या ट्रेडिंग से बचें.

रिलेशनशिप (Relationship)

पारिवारिक और प्रेम संबंधों में आज थोड़ा संयम बनाए रखने की जरूरत है. चंद्रमा के आपकी राशि में होने से मन में संवेदनशीलता और गुस्सा दोनों बढ़ सकते हैं, जिससे जीवनसाथी के साथ छोटी बात पर बहस हो सकती है. देवशयनी एकादशी का पावन अवसर होने के कारण परिजनों के साथ मिलकर भगवान विष्णु की आराधना करें. भक्ति और पूजा-पाठ से मन शांत रहेगा और संबंधों में मिठास आएगी.

Gen Z

वृश्चिक राशि के Gen Z और यंगस्टर्स के लिए आज का दिन अपनी इंटेंसिटी और एनर्जी को सही दिशा देने का है. यदि आप किसी जेन जी आंदोलन (Gen Z movement), यूथ एक्टिविज़्म या सोशल कॉज का हिस्सा हैं, तो आक्रामकता और गुस्से के बजाय अपनी बात को मजबूत तर्कों, शांतिपूर्वक और रणनीतिक तरीके से रखें. इससे आपकी बात का गहरा प्रभाव पड़ेगा. राहुकाल के समय सोशल मीडिया पर किसी भी ट्रोलिंग या पर्सनल अटैक में शामिल होने से बचें.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज मानसिक तनाव, सिरदर्द या घबराहट महसूस हो सकती है. आपकी अपनी राशि में चंद्रमा होने से भावनाएं हावी हो सकती हैं. देवशयनी एकादशी के दिन फलाहार या सात्विक आहार लें, पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं और मानसिक शांति के लिए ध्यान (Meditation) जरूर करें.

लकी नंबर: 8, 3

लकी कलर: लाल, गहरा मैरून

उपाय

देवशयनी एकादशी के शुभ अवसर पर भगवान श्री हरि विष्णु को लाल या पीले फूल अर्पित करें और 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' मंत्र का 108 बार जाप करें. राहुकाल और भद्रा के दोष को शांत करने के लिए शाम को पीपल के वृक्ष या शनि देव के मंदिर में सरसों के तेल का दीपक जलाएं और जरूरतमंदों में गुड़ या फल का दान करें.

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धनु राशिफल, 25 जुलाई 2026 (Dhanu Rashifal Today)

शनिवार, 25 जुलाई 2026 को आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की पवित्र देवशयनी एकादशी (हरिशयनी एकादशी)तिथि सुबह 11:36:40 तक रहेगी, जिसके बाद द्वादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी.

आज ज्येष्ठा नक्षत्र का प्रभाव पूरे दिन बना रहेगा. आज से चातुर्मास का आरंभ हो रहा है. चंद्रमा आज पूरे दिन वृश्चिक राशि यानी आपकी राशि से बारहवें (व्यय, विदेश, आत्ममंथन और शांति)भाव में गोचर करेंगे.

इसके साथ ही, आज पूरे दिन ब्रह्म योग(रात 21:08:49 तक) बना रहेगा, जो ध्यान, अध्यात्म और शोध कार्यों के लिए उत्तम है. हालांकि, सुबह 11:36:40 तक भद्रा (विष्टि करण)का प्रभाव रहने के कारण धन के बड़े लेन-देन और यात्राओं में थोड़ी सतर्कता बरतनी होगी.

करियर (Career)

कार्यक्षेत्र के दृष्टिकोण से बारहवें भाव के चंद्रमा के कारण दिन का पहला भाग थोड़ा शांति से काम करने और पुराने पेंडिंग कामों को निपटाने का है. ऑफिस में नए दायित्वों या जल्दबाजी वाले फैसलों से बचें. दूरदराज, विदेशी कंपनियों या ऑनलाइन प्रोजेक्ट्स से जुड़े लोगों के लिए समय अनुकूल है.

किसी भी महत्वपूर्ण कार्य या आधिकारिक बैठक के लिए दोपहर 12:00:09 से 12:54:44 तक का अभिजीत मुहूर्तसबसे श्रेष्ठ रहेगा. सुबह 09:02:47 से 10:45:07 तक राहु कालरहेगा, इसलिए इस अवधि में नौकरी से जुड़ा कोई भी नया बड़ा समझौता करने से बचें.

बिजनेस (Business)

व्यापारियों के लिए आज का दिन बजट प्लानिंग, आयात-निर्यात (Import-Export) और अनियोजित खर्चों को नियंत्रित करने का है. कागजी कार्यवाही में पूरी पारदर्शिता रखें. व्यावसायिक मामलों में जल्दबाज़ी के बजाय धैर्य से काम लें. ध्यान दें कि आज शनिवार को पूर्व दिशा में दिशा शूलरहेगा, इसलिए व्यापारिक सिलसिले में पूर्व दिशा की ओर यात्रा करने से पूरी तरह परहेज करें.

शेयर मार्केट और निवेश (Share Market & Investment)

बारहवें चंद्रमा के कारण आज बाजार में बड़ा या जोखिम भरा नया निवेश करने के बजाय पुराने पोर्टफोलियो का विश्लेषण करना बेहतर रहेगा. अनियोजित खर्चों के योग बन सकते हैं. सुबह 09:02 से 10:45 तक राहुकाल और सुबह 06:32 से 07:27 तक कुलिक काल रहेगा, इस अशुभ समय अवधि में शेयर बाजार में शॉर्ट-टर्म ट्रेडिंग या भारी निवेश से बचें.

रिलेशनशिप (Relationship)

पारिवारिक और प्रेम संबंधों के लिहाज से आज का दिन थोड़ा धैर्य और समझदारी बरतने का है. बारहवां चंद्रमा कभी-कभी विचारों में अकेलापन या गलतफहमी दे सकता है. देवशयनी एकादशी का पावन अवसर होने के कारण घर में धार्मिक माहौल बनाए रखें और परिजनों के साथ मिलकर भगवान विष्णु की आराधना करें. शाम के समय जीवनसाथी के साथ किसी शांत स्थान पर समय बिताना मन को सुकून देगा.

Gen Z

धनु राशि के Gen Z और यंगस्टर्स के लिए आज का दिन अपने मेंटल पीस, आत्ममंथन और फ्यूचर गोल्स को प्लान करने का है. यदि आप किसी जेन जी आंदोलन (Gen Z movement), सामाजिक मुद्दे या स्टूडेंट अभियान का हिस्सा हैं, तो आक्रामकता के बजाय योजनाबद्ध रणनीति और तार्किक विचारों के साथ अपनी बात रखें. राहुकाल के समय सोशल मीडिया पर बिना सोचे-समझे विवादित टिप्पणियों में शामिल होने से बचें.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज आंख, पैरों में दर्द या नींद की कमी जैसी हल्की परेशानी हो सकती है. बारहवें भाव का चंद्रमा होने से पर्याप्त नींद लें, ध्यान (Meditation) का सहारा लें, सात्विक या फलाहारी भोजन करें और पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं.

लकी नंबर: 3, 9

लकी कलर: पीला, केसरिया

उपाय

देवशयनी एकादशी और अनुराधा नक्षत्र के शुभ योग में भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करें. तुलसी जी के पास देसी घी का दीपक जलाएं और 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' का जाप करें. राहुकाल और भद्रा के दुष्प्रभावों को दूर करने के लिए पीपल के पेड़ के पास सरसों के तेल का दीपक जलाएं और किसी जरूरतमंद को पीले फल का दान करें.

यह भी पढ़ें- Half Year Horoscope 2026: धनु राशि वालों, अगले 6 महीने खोल सकते हैं सफलता के नए रास्ते! पढ़ें जुलाई-दिसंबर 2026 का राशिफल

मकर राशिफल, 25 जुलाई 2026 (Makar Rashifal Today)

शनिवार, 25 जुलाई 2026 को आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की पवित्र देवशयनी एकादशी (हरिशयनी एकादशी)तिथि सुबह 11:36:40 तक रहेगी, जिसके बाद द्वादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी.

आज ज्येष्ठा नक्षत्र का प्रभाव पूरे दिन बना रहेगा. आज से चातुर्मास का आरंभ हो रहा है. चंद्रमा आज पूरे दिन वृश्चिक राशि यानी आपकी राशि से ग्यारहवें (लाभ, आय, बड़े भाई-बहन और इच्छा पूर्ति)भाव में गोचर करेंगे.

इसके साथ ही, आज पूरे दिन ब्रह्म योग(रात 21:08:49 तक) बना रहेगा, जो आर्थिक मामलों को सुलझाने और अटके हुए काम पूरे करने के लिए अत्यंत शुभ है. हालांकि, सुबह 11:36:40 तक भद्रा (विष्टि करण)का प्रभाव रहने के कारण बड़े वित्तीय समझौतों में थोड़ी सतर्कता बरतनी होगी.

करियर (Career)

कार्यक्षेत्र के दृष्टिकोण से ग्यारहवें भाव में चंद्रमा का गोचर आपके लिए अत्यंत शुभ परिणाम लेकर आया है. आपकी मेहनत और कार्यशैली की सीनियर सराहना करेंगे. लंबे समय से अटके हुए प्रोजेक्ट्स में गति आएगी और नई जिम्मेदारियां मिलने के योग हैं.

किसी भी महत्वपूर्ण कार्य या आधिकारिक बैठक के लिए दोपहर 12:00:09 से 12:54:44 तक का अभिजीत मुहूर्तसबसे श्रेष्ठ रहेगा. सुबह 09:02:47 से 10:45:07 तक राहु कालरहेगा, इसलिए इस अवधि में नौकरी बदलने या ऑफिस में किसी से बहस करने से बचें.

बिजनेस (Business)

व्यापारियों के लिए आज का दिन मुनाफा कमाने और नेटवर्क विस्तार का है. अटका हुआ धन वापस मिल सकता है या नया क्लाइंट जुड़ सकता है. यदि आप व्यवसाय में विस्तार की योजना बना रहे हैं, तो दोपहर बाद का समय अनुकूल रहेगा. ध्यान दें कि आज शनिवार को पूर्व दिशा में दिशा शूलरहेगा, इसलिए व्यापारिक सिलसिले में पूर्व दिशा की ओर यात्रा करने से पूरी तरह परहेज करें.

शेयर मार्केट और निवेश (Share Market & Investment)

ग्यारहवें भाव के चंद्रमा के कारण आज बाजार से लाभ मिलने के अच्छे संकेत हैं. दीर्घकालिक (Long-term) स्टॉक्स और बैंकिंग/इन्फ्रा क्षेत्र में समझदारी से कदम बढ़ाना फायदेमंद रहेगा. हालांकि, ओवर-कॉन्फिडेंस में आकर बड़ा रिस्क लेने से बचें. सुबह 09:02 से 10:45 तक राहुकाल और सुबह 06:32 से 07:27 तक कुलिक काल रहेगा, इस समय अवधि में स्पेक्युलेटिव ट्रेडिंग या नया भारी निवेश न करें.

रिलेशनशिप (Relationship)

पारिवारिक और प्रेम संबंधों के मामले में आज का दिन खुशियां लेकर आएगा. बड़े भाई-बहनों और दोस्तों का पूरा सहयोग मिलेगा. देवशयनी एकादशी का पावन अवसर होने से घर में धार्मिक माहौल रहेगा. परिजनों के साथ मिलकर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा-अर्चना करने से घर में सुख-समृद्धि और मानसिक शांति बनी रहेगी.

Gen Z

मकर राशि के Gen Z और यंगस्टर्स के लिए आज का दिन अपने स्किल्स को मॉनेटाइज करने और नेटवर्किंग बढ़ाने का है. यदि आप किसी जेन जी आंदोलन (Gen Z movement), यूथ लीडरशिप या सोशल कॉज का हिस्सा हैं, तो आक्रामकता की जगह प्रैक्टिकल रवैये और तार्किक विचारों से अपनी बात रखें, इससे आपकी बात में वजन आएगा. राहुकाल के समय सोशल मीडिया पर बिना सोचे-समझे विवादित टिप्पणियों में शामिल होने से बचें.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के लिहाज से आज का दिन कुल मिलाकर अनुकूल रहेगा. हालांकि, जोड़ों में दर्द, घुटनों की तकलीफ या पैरों में हल्की अकड़न हो सकती है. देवशयनी एकादशी के दिन सात्विक आहार लें, पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं और हल्का व्यायाम या स्ट्रेचिंग जरूर करें.

लकी नंबर: 8, 4

लकी कलर: गहरा नीला, काला

उपाय

देवशयनी एकादशी पर भगवान श्री हरि विष्णु और शनि देव की आराधना करें. भगवान विष्णु को तुलसी दल और पीला फूल अर्पित करें तथा 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' का 108 बार जाप करें. राहुकाल और भद्रा के दोष को दूर करने के लिए शाम को पीपल के वृक्ष के पास सरसों के तेल का दीपक जलाएं और किसी जरूरतमंद को काले तिल या फल का दान करें.

यह भी पढ़ें- मकर राशि का छमाही राशिफल: जुलाई से दिसंबर 2026 में मेहनत दिलाएगी बड़ा पद या आएगा जीवन का निर्णायक मोड़?

कुंभ राशिफल, 25 जुलाई 2026 (Kumbh Rashifal Today)

शनिवार, 25 जुलाई 2026 को आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की पवित्र देवशयनी एकादशी (हरिशयनी एकादशी)तिथि सुबह 11:36:40 तक रहेगी, जिसके बाद द्वादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी.

आज ज्येष्ठा नक्षत्र का प्रभाव पूरे दिन बना रहेगा. आज से चातुर्मास का आरंभ हो रहा है. चंद्रमा आज पूरे दिन वृश्चिक राशि यानी आपकी राशि से दसवें (कर्म, करियर, पिता और सार्वजनिक प्रतिष्ठा)भाव में गोचर करेंगे.

इसके साथ ही, आज पूरे दिन ब्रह्म योग(रात 21:08:49 तक) बना रहेगा, जो कार्यक्षेत्र में सफलता और पद-प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए बहुत उत्तम है. हालांकि, सुबह 11:36:40 तक भद्रा (विष्टि करण)का प्रभाव रहने के कारण काम के सिलसिले में कोई भी जल्दबाजी भरा फैसला लेने से बचें.

करियर (Career)

दसवें भाव के चंद्रमा के प्रभाव से आज आपका पूरा ध्यान अपने काम और करियर पर रहेगा. कार्यक्षेत्र में आपकी लीडरशिप क्वालिटी और मैनेजमेंट स्किल्स की तारीफ होगी. सीनियर अधिकारियों से सहयोग मिलेगा और लंबित काम पूरे होंगे.

किसी भी महत्वपूर्ण कार्य या आधिकारिक बैठक के लिए दोपहर 12:00:09 से 12:54:44 तक का अभिजीत मुहूर्तसबसे श्रेष्ठ रहेगा. सुबह 09:02:47 से 10:45:07 तक राहु कालरहेगा, इसलिए इस दौरान ऑफिस में किसी भी प्रकार की राजनीति या बहसबाजी से दूरी बनाए रखें.

बिजनेस (Business)

व्यापारियों के लिए आज का दिन काम के विस्तार और नई रणनीतियों को लागू करने का है. आपकी साख (reputation) मजबूत होगी और नए व्यावसायिक अवसर मिल सकते हैं. हालांकि, किसी भी नए एग्रीमेंट पर दस्तखत करने से पहले सभी शर्तें ध्यान से पढ़ लें. ध्यान दें कि आज शनिवार को पूर्व दिशा में दिशा शूलरहेगा, इसलिए व्यवसाय के सिलसिले में पूर्व दिशा की ओर यात्रा करने से बचें.

शेयर मार्केट और निवेश (Share Market & Investment)

दसवें भाव का चंद्रमा बैंकिंग, पीएसयू और ऑटो सेक्टर से जुड़े शेयरों में समझदारी भरे निवेश से लाभ के संकेत दे रहा है. हालांकि, ओवर-कॉन्फिडेंस में आकर बड़ा रिस्क लेने से बचें. सुबह 09:02 से 10:45 तक राहुकाल और सुबह 06:32 से 07:27 तक कुलिक काल के दौरान किसी भी प्रकार की बड़ी स्पेक्युलेटिव ट्रेडिंग या नया भारी निवेश करने से पूरी तरह बचें.

रिलेशनशिप (Relationship)

पारिवारिक मोर्चे पर आज का दिन मिला-जुला रहेगा. काम की अधिकता के कारण आप परिवार को ज्यादा समय नहीं दे पाएंगे, लेकिन जीवनसाथी का पूरा सहयोग मिलेगा. पिता या घर के किसी वरिष्ठ सदस्य की सलाह आपके काम आएगी. देवशयनी एकादशी का पावन अवसर होने से घर में धार्मिक माहौल बनाए रखें और परिजनों के साथ मिलकर भगवान विष्णु की आराधना करें.

Gen Z

कुंभ राशि के Gen Z और यंगस्टर्स के लिए आज का दिन अपनी एम्बिशन और करियर गोल्स को लेकर सीरियस होने का है. यदि आप किसी जेन जी आंदोलन (Gen Z movement), सामाजिक बदलाव या यूथ-लेड कैंपेन का हिस्सा हैं, तो आक्रामकता के बजाय परिपक्वता, योजनाबद्ध रणनीति और तार्किक विचारों के साथ अपनी बात रखें. राहुकाल के समय सोशल मीडिया पर किसी बेमतलब की डिबेट में अपना टाइम वेस्ट न करें.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज मानसिक दबाव, सिरदर्द या गर्दन/पीठ में अकड़न महसूस हो सकती है. काम के बीच-बीच में छोटे ब्रेक्स लेते रहें. देवशयनी एकादशी पर सात्विक आहार लें, पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं और ध्यान (Meditation) का सहारा लें.

लकी नंबर: 5, 8

लकी कलर: नेवी ब्लू, पर्पल

उपाय

देवशयनी एकादशी पर भगवान श्री हरि विष्णु और शनि देव की आराधना करें. भगवान विष्णु को तुलसी दल और पीला फूल अर्पित करें तथा 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' का जाप करें. राहुकाल और भद्रा के कुप्रभाव को दूर करने के लिए पीपल के वृक्ष के पास सरसों के तेल का दीपक जलाएं और किसी जरूरतमंद को काले तिल या फल का दान करें.

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मीन राशिफल, 25 जुलाई 2026 (Meen Rashifal Today)

शनिवार, 25 जुलाई 2026 को आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की पवित्र देवशयनी एकादशी (हरिशयनी एकादशी)तिथि सुबह 11:36:40 तक रहेगी, जिसके बाद द्वादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी.

आज ज्येष्ठा नक्षत्र का प्रभाव पूरे दिन बना रहेगा. आज से पावन चातुर्मास की शुरुआत हो रही है. चंद्रमा आज पूरे दिन वृश्चिक राशि यानी आपकी राशि से नौवें (भाग्य, धर्म, उच्च शिक्षा और लंबी यात्रा)भाव में गोचर करेंगे.

इसके साथ ही, आज पूरे दिन ब्रह्म योग(रात 21:08:49 तक) बना रहेगा, जो धार्मिक कार्यों, अध्यात्म और भाग्य में वृद्धि के लिए अत्यंत शुभ है. हालांकि, सुबह 11:36:40 तक भद्रा (विष्टि करण)का प्रभाव रहने के कारण किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत में थोड़ी सतर्कता बरतनी होगी.

करियर (Career)

नौवें भाव में चंद्रमा का गोचर होने से आज भाग्य का पूरा साथ मिलेगा. कार्यक्षेत्र में काफी समय से अटके हुए काम आसानी से बनने लगेंगे. आपके ज्ञान और अनुभव की सराहना होगी. यदि आप रिसर्च, एजुकेशन, राइटिंग या इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स से जुड़े हैं, तो आज का दिन विशेष सफलता दिला सकता है.

किसी भी महत्वपूर्ण कार्य या आधिकारिक बैठक के लिए दोपहर 12:00:09 से 12:54:44 तक का अभिजीत मुहूर्तसबसे श्रेष्ठ रहेगा. सुबह 09:02:47 से 10:45:07 तक राहु कालरहेगा, इसलिए इस अवधि में नौकरी से जुड़ा कोई भी जल्दबाज़ी भरा निर्णय न लें.

बिजनेस (Business)

व्यापारियों के लिए आज का दिन नए अवसरों और दूरगामी लाभ का है. आयात-निर्यात (Import-Export), टूर-ट्रैवल या धार्मिक वस्तुओं से जुड़े कारोबार में अच्छा मुनाफा मिल सकता है. नए बिजनेस प्लान्स पर काम शुरू करने के लिए दिन अनुकूल है. ध्यान दें कि आज शनिवार को पूर्व दिशा में दिशा शूलरहेगा, इसलिए व्यापारिक सिलसिले में पूर्व दिशा की ओर लंबी यात्रा करने से बचें.

शेयर मार्केट और निवेश (Share Market & Investment)

भाग्य स्थान का चंद्रमा म्यूचुअल फंड्स, गोल्ड या लॉन्ग-टर्म स्टॉक्स में निवेश के लिए सकारात्मक संकेत दे रहा है. हालांकि, सट्टेबाज़ी और तुरंत लाभ पाने वाली स्पेक्युलेटिव ट्रेडिंग से बचें. सुबह 09:02 से 10:45 तक राहुकाल और सुबह 06:32 से 07:27 तक कुलिक काल रहेगा, इस समय अवधि में शेयर बाजार में कोई भी नया बड़ा सौदा या भारी निवेश करने से बचें.

रिलेशनशिप (Relationship)

पारिवारिक और प्रेम संबंधों के लिए आज का दिन बहुत सुखद रहेगा. देवशयनी एकादशी का पावन अवसर होने से घर में धार्मिक या आध्यात्मिक माहौल रहेगा. परिजनों के साथ तालमेल बेहतर रहेगा और जीवनसाथी का पूरा सहयोग मिलेगा. दूर रहने वाले शुभचिंतकों या दोस्तों से कोई अच्छी खबर मिल सकती है.

Gen Z

मीन राशि के Gen Z और यंगस्टर्स के लिए आज का दिन अपने एथिक्स, पैशन और उच्च शिक्षा पर फोकस करने का है. यदि आप किसी जेन जी आंदोलन (Gen Z movement), सामाजिक न्याय अभियान या स्टूडेंट कम्युनिटी से जुड़े हैं, तो आक्रामकता के बजाय शांतिपूर्ण, तार्किक और परिपक्व विचारों के साथ अपनी बात रखें, आपकी बात का सकारात्मक असर पड़ेगा. राहुकाल के समय सोशल मीडिया पर बिना सोचे-समझे विवादित मुद्दों में शामिल होने से बचें.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के लिहाज से आज का दिन कुल मिलाकर अनुकूल रहेगा. हालांकि, पैरों में खिंचाव, जांघों में हल्का दर्द या थकान महसूस हो सकती है. देवशयनी एकादशी पर सात्विक आहार लें, पर्याप्त पानी पिएं और मानसिक शांति के लिए ध्यान (Meditation) का सहारा लें.

लकी नंबर: 3, 7

लकी कलर: पीला, गहरा केसरिया

उपाय

देवशयनी एकादशी पर भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा-अर्चना करें. भगवान विष्णु को तुलसी दल और पीली मिठाई अर्पित करें तथा 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' या 'ॐ बृं बृहस्पतये नमः' का 108 बार जाप करें. राहुकाल और भद्रा के दोष को शांत करने के लिए शाम को पीपल के वृक्ष के पास सरसों के तेल का दीपक जलाएं और किसी जरूरतमंद को फल दान करें.

FAQ आज का राशिफल, 25 जुलाई 2026

25 जुलाई 2026 को कौन-सी तिथि है?

आषाढ़ शुक्ल पक्ष की देवशयनी (हरिशयनी) एकादशी सुबह 11:36 बजे तक रहेगी, इसके बाद द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी.

आज कौन-सा योग है?

आज रात 9:08 बजे तक ब्रह्म योग रहेगा.

आज चंद्रमा किस राशि में है?

चंद्रमा पूरे दिन वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे.

आज राहुकाल कब है?

सुबह लगभग 9:02 बजे से 10:45 बजे तक.

आज किस राशि को सबसे अधिक लाभ मिल सकता है?

कर्क, मकर, कुंभ और मीन राशि के जातकों के लिए ग्रह स्थिति अपेक्षाकृत अधिक अनुकूल मानी गई है.

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