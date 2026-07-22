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नजर उतारते वक्त क्या बोलती हैं दादी-नानी, पढ़ें ये 2 पावरफुल मंत्र
Nazar Utarne ka Mantra: अक्सर आपने देखा होगा कि बच्चे की नजर उतारते समय दादी-नानी धीरे-धीरे कुछ बुदबुदाती रहती हैं. जानते हैं कि नजर उतारते समय कौन-सा मंत्र बोला जाता है, उसका महत्व क्या है
नजर उतारने का मंत्र
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