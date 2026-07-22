नजर उतारते वक्त क्या बोलती हैं दादी-नानी, पढ़ें ये 2 पावरफुल मंत्र

भारतीय परिवारों में बच्चों की नजर उतारने, काला टीका लगाने या रक्षा सूत्र बांधने की परंपरा आज भी निभाई जाती है. खासकर नवजात शिशु, गर्भवती महिलाएं, नई दुल्हन, नया घर, नया वाहन या अचानक मिली सफलता के लिए व्यक्ति को नजर लगने की मान्यता आज भी प्रचलित है.