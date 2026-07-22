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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीऐस्ट्रोनजर उतारते वक्त क्या बोलती हैं दादी-नानी, पढ़ें ये 2 पावरफुल मंत्र

नजर उतारते वक्त क्या बोलती हैं दादी-नानी, पढ़ें ये 2 पावरफुल मंत्र

Nazar Utarne ka Mantra: अक्सर आपने देखा होगा कि बच्चे की नजर उतारते समय दादी-नानी धीरे-धीरे कुछ बुदबुदाती रहती हैं. जानते हैं कि नजर उतारते समय कौन-सा मंत्र बोला जाता है, उसका महत्व क्या है

Written By : जागृति सोनी बरसले  | Updated at : 22 Jul 2026 10:53 AM (IST)
Nazar Utarne ka Mantra: अक्सर आपने देखा होगा कि बच्चे की नजर उतारते समय दादी-नानी धीरे-धीरे कुछ बुदबुदाती रहती हैं. जानते हैं कि नजर उतारते समय कौन-सा मंत्र बोला जाता है, उसका महत्व क्या है

नजर उतारने का मंत्र

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भारतीय परिवारों में बच्चों की नजर उतारने, काला टीका लगाने या रक्षा सूत्र बांधने की परंपरा आज भी निभाई जाती है. खासकर नवजात शिशु, गर्भवती महिलाएं, नई दुल्हन, नया घर, नया वाहन या अचानक मिली सफलता के लिए व्यक्ति को नजर लगने की मान्यता आज भी प्रचलित है.
भारतीय परिवारों में बच्चों की नजर उतारने, काला टीका लगाने या रक्षा सूत्र बांधने की परंपरा आज भी निभाई जाती है. खासकर नवजात शिशु, गर्भवती महिलाएं, नई दुल्हन, नया घर, नया वाहन या अचानक मिली सफलता के लिए व्यक्ति को नजर लगने की मान्यता आज भी प्रचलित है.
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नजर उतारने के लिए लोग कई तरह के जतन करते हैं. आपने कई बार दादी-नानी को बच्चे की नजर उतारते समय कुछ बुदबुदाते हुए देखा होगा. दरअसल इस दौरान वो कुछ खास मंत्र बोलती हैं ताकि नकारात्मक शक्तियों से रोगी की रक्षा हो सके.
नजर उतारने के लिए लोग कई तरह के जतन करते हैं. आपने कई बार दादी-नानी को बच्चे की नजर उतारते समय कुछ बुदबुदाते हुए देखा होगा. दरअसल इस दौरान वो कुछ खास मंत्र बोलती हैं ताकि नकारात्मक शक्तियों से रोगी की रक्षा हो सके.
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नजर उतारने समय अक्सर- संकट कटै मिटै सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा या फिर नासे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा. ये मंत्र बोला जाता है. ये हनुमान चालीसा की चौपाई हैं.
नजर उतारने समय अक्सर- संकट कटै मिटै सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा या फिर नासे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा. ये मंत्र बोला जाता है. ये हनुमान चालीसा की चौपाई हैं.
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इसके अलावा नजर उतारते वक्त ऊं हं हनुमते रुद्रात्मकाय हुं फट् मंत्र भी बोला जाता है. नजर दोष या नकारात्मक ऊर्जा से रक्षा की कामना के लिए ये मंत्र बहुत शक्तिशाली माना जाता है.
इसके अलावा नजर उतारते वक्त ऊं हं हनुमते रुद्रात्मकाय हुं फट् मंत्र भी बोला जाता है. नजर दोष या नकारात्मक ऊर्जा से रक्षा की कामना के लिए ये मंत्र बहुत शक्तिशाली माना जाता है.
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नजर उतारने के कई तरीके से उतारी जाती है जैसे खड़ा नमक और राई, फिटकरी आदि. इसे बच्चे के सिर से पैर तक घड़ी की दिशा में 7 बार घुमाने के बाद चौराहे पर फेंक देते हैं या जला देते हैं.
नजर उतारने के कई तरीके से उतारी जाती है जैसे खड़ा नमक और राई, फिटकरी आदि. इसे बच्चे के सिर से पैर तक घड़ी की दिशा में 7 बार घुमाने के बाद चौराहे पर फेंक देते हैं या जला देते हैं.
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धार्मिक मान्यातओं के अनुसार आमतौर पर मंगलवार और शनिवार का दिन या फिर अमावस्या, संक्रांति, पूर्णिमा तिथि नजर उतारने के लिए उत्तम माने जाते है. शाम का समय इसके लिए उपयुक्त माना गया है.
धार्मिक मान्यातओं के अनुसार आमतौर पर मंगलवार और शनिवार का दिन या फिर अमावस्या, संक्रांति, पूर्णिमा तिथि नजर उतारने के लिए उत्तम माने जाते है. शाम का समय इसके लिए उपयुक्त माना गया है.
Published at : 22 Jul 2026 10:53 AM (IST)
Tags :
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