Tarot Rashifal: टैरो राशिफल 25 जुलाई 2026, तुला राशि वालों के पदोन्नति योग, कर्क राशि वाले भूलकर भी न करें ये 1 गलती! जानें मेष से मीन का भाग्य
Tarot Rashifal 25 July 2026: टैरो राशिफल, देवशयनी एकादशी पर इन 3 राशियों की चमकेगी किस्मत, तुला को पदोन्नति के योग. जानें किन जातकों को जोखिम भरे निवेश से बचना होगा; पढ़ें पूरा राशिफल.
Tarot Rashifal 25 July 2026 (Devshayani Ekadashi): आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की देवशयनी एकादशी (25 जुलाई 2026) धार्मिक दृष्टि से अत्यंत पवित्र मानी जाती है. मान्यता है कि आज से भगवान श्रीहरि विष्णु चार महीनों के लिए योगनिद्रा में चले जाते हैं और चातुर्मास की शुरुआत होती है.
इस पावन तिथि पर ग्रहों की चाल और टैरो कार्ड्स आपके करियर, आर्थिक स्थिति और पारिवारिक जीवन के लिए क्या शुभ संकेत दे रहे हैं, यह जानने के लिए हमने बात की प्रसिद्ध टैरो कार्ड रीडर एवं ज्योतिषाचार्या नीतिका शर्मा (श्री लक्ष्मीनारायण एस्ट्रो सॉल्यूशन, अजमेर) से.
मेष टैरो राशिफल (Aries)
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि देवशयनी एकादशी पर मेष राशि के लोगों के लिए आज का दिन आर्थिक मामलों में बहुत खास रहेगा. प्रोफेसर, टीचर या कंसल्टेंसी से जुड़े लोगों को बेहतरीन परिणाम मिलेंगे. आपका झुकाव धार्मिक और सामाजिक कार्यों में अधिक रहेगा.
- सलाह: आय के नए स्रोत बनाने के लिए नए व्यावसायिक संपर्क स्थापित करने का प्रयास करें.
- सावधानी: दूसरों की निस्वार्थ मदद करते समय अपनी आर्थिक स्थिति का भी ध्यान रखें.
वृष टैरो राशिफल (Taurus)
वृषभ राशि के लोगों के लिए आज का दिन समझदारी और सूझबूझ से निर्णय लेने का है. कार्यस्थल की छोटी-मोटी परेशानियों को आसानी से सुलझा लेंगे. आपकी दी गई सलाह से आज दूसरों के काम बनेंगे.
- सलाह: धन-संपत्ति के मामले आपके पक्ष में रहेंगे, सुरक्षित निवेश पर विचार करें.
- सावधानी: आज कुछ ऐसे अनचाहे खर्चे आ सकते हैं जिन्हें आप चाहकर भी टाल नहीं पाएंगे.
मिथुन टैरो राशिफल (Gemini)
मिथुन राशि के लोगों के लिए आज का दिन थोड़ा धीमा रह सकता है. मेहनत के अनुपात में काम की रफ्तार थोड़ी सुस्त रहेगी. व्यापारी वर्ग के लोग शोध और रिसर्च से जुड़े कामों में व्यस्त रहेंगे, जो भविष्य में बड़ा फायदा देगी.
- सलाह: आज जीवनसाथी के सहयोग से आपको धन लाभ मिलने की पूरी संभावना है.
- सावधानी: जल्दी लाभ कमाने के चक्कर में किसी भी जोखिम भरे सौदे में हाथ न डालें.
कर्क टैरो राशिफल (Cancer)
कर्क राशि के जातकों को आज भाग्य का पूर्ण सहयोग नहीं मिल पाएगा. एकादशी के दिन श्रीहरि की पूजा-अर्चना से मानसिक शांति मिलेगी. आर्थिक संतुलन बनाए रखना आज आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए.
- सलाह: फिजूलखर्ची पर सख्त नियंत्रण रखें और घर के बड़े-बुजुर्गों की सलाह मानें.
- सावधानी: बिना सोचे-समझे निवेश न करें और उधारी देने से बचें, वरना पैसा फंस सकता है.
सिंह टैरो राशिफल (Leo)
सिंह राशि के जातकों के प्रयास आज उम्मीद से अधिक फल देंगे. जो काम काफी समय से अधूरे लटके थे, उन्हें आज पूरा करने का सही समय है. अपनी हिम्मत और मनोबल को कम न होने दें.
- सलाह: आर्थिक मोर्चे पर प्लानिंग और मैनेजमेंट तकनीक का उपयोग करना फायदेमंद रहेगा.
- सावधानी: पारिवारिक मामलों में थोड़ी सावधानी बरतें, बातचीत में संयम रखें वरना मतभेद हो सकते हैं.
कन्या टैरो राशिफल (Virgo)
कन्या राशि के लोगों के लिए आज का दिन सकारात्मक रहेगा. व्यापार करने वालों की कोई नई और बड़ी डील फाइनल हो सकती है. आपकी दरियादिली और कार्यशैली से आज विरोधी भी आपकी प्रशंसा करेंगे.
- सलाह: कमाई के अच्छे अवसर मिलेंगे, अपनी ऊर्जा का उपयोग रुके कामों को पूरा करने में करें.
- सावधानी: कामकाज में आने वाली छोटी-मोटी रुकावटों पर धैर्य बनाए रखें, उत्तेजित न हों.
तुला टैरो राशिफल (Libra)
तुला राशि के जातकों के लिए देवशयनी एकादशी का दिन बेहद भाग्यशाली रहने वाला है. नौकरीपेशा लोगों को उच्च अधिकारियों से भरपूर सराहना मिलेगी और पदोन्नति (Promotion) के मजबूत योग बन रहे हैं.
- सलाह: परिजनों के सहयोग से आत्मविश्वास बढ़ेगा; निवेश की योजनाओं पर सोच-समझकर कदम बढ़ाएं.
- सावधानी: अत्यधिक काम के चलते अपनी सेहत और खानपान को नजरअंदाज न करें.
वृश्चिक टैरो राशिफल (Scorpio)
वृश्चिक राशि के लोगों के लिए दिन काफी अच्छा रहेगा. आप अपनी कमियों को सुधारने का प्रयास करेंगे. धन के मामले में दिन शुभ है और धन प्राप्ति की अच्छी संभावना बनी हुई है.
- सलाह: परिवार के साथ तालमेल अच्छा रहेगा, पुराने संवेदनशील मुद्दों पर खुलकर चर्चा कर सकते हैं.
- सावधानी: अचानक मिलने वाले धन का सही प्रबंधन करें और अनावश्यक खरीदारी से बचें.
धनु टैरो राशिफल (Sagittarius)
धनु राशि के लोगों के लिए आज का दिन अपने पराक्रम का प्रदर्शन करने का है. एकादशी का दिन आपके लिए चमत्कारी साबित हो सकता है. आज आपको कुछ ऐसी बड़ी जिम्मेदारियां मिल सकती हैं, जिनके बारे में आपने सोचा नहीं था.
- सलाह: किसी भी महत्वपूर्ण निर्णय में अपने अंतर्मन (Inuition) की आवाज को अवश्य सुनें.
- सावधानी: पुराने अधूरे काम लाभ दिलाएंगे, लेकिन नए फैसलों में जल्दबाजी न दिखाएं.
मकर टैरो राशिफल (Capricorn)
मकर राशि के जातकों को आज लगातार भागदौड़ के बाद थोड़ा आलस्य और थकान महसूस हो सकती है. धन निवेश से जुड़ी योजनाओं पर आपका ध्यान अधिक रहेगा, लेकिन क्रियान्वयन में समय लगेगा.
- सलाह: एकादशी के अवसर पर आध्यात्मिक गतिविधियों में समय बिताने से मन को शांति मिलेगी.
- सावधानी: दूसरों को बेवजह सलाह देने से बचें और नई संपत्ति खरीदने का फैसला फिलहाल टाल दें.
कुंभ टैरो राशिफल (Aquarius)
कुंभ राशि के लोगों को आज धन और ज्ञान दोनों की प्राप्ति होगी. आपका पूरा ध्यान अपने काम और लक्ष्य पर रहेगा. धन संबंधी योजनाओं को समझने के लिए आप नई जानकारियां जुटाएंगे.
- सलाह: परिवार की मदद से बड़ा धन लाभ मिल सकता है; दोस्तों के साथ छोटी यात्रा का प्लान बनेगा.
- सावधानी: इधर-उधर की बातों में अपना समय बर्बाद न करें और अपने बजट पर नजर रखें.
मीन टैरो राशिफल (Pisces)
मीन राशि के जातकों के लिए आज का दिन व्यापारिक विस्तार के संकेत दे रहा है. व्यापारियों को कई खुशियां मिल सकती हैं. हालांकि, नौकरीपेशा लोगों पर काम का दबाव अधिक रहने से शारीरिक थकान हो सकती है.
- सलाह: आर्थिक मामलों में दिन शुभ रहेगा, परिजनों का हर कदम पर पूरा सहयोग मिलेगा.
- सावधानी: आमदनी अच्छी रहने के बावजूद खर्चों में अधिकता रहेगी, इसलिए बजट संतुलित रखें.
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