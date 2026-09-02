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Vastu Tips: माखन खाते बाल कृष्ण या बांसुरी बजाते कृष्ण? घर के लिए कौन सी तस्वीर रखना शुभ
Vastu Tips for Krishna: जन्माष्टमी 4 सितंबर को है. इस दिन कई श्रीकृष्ण की तस्वीर घर में लाते हैं, ऐसे में जान लें वास्तु अनुसार माखने खाते या बांसुरी बजाते कृष्ण कौन से ज्यादा शुभ है.
वास्तु टिप्स
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Published at : 02 Sep 2026 05:30 AM (IST)
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मनीष खेमका
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