अगर घर में बच्चों और परिवार की खुशहाली के लिए कृष्ण का स्वरूप रखना चाहते हैं तो माखन खाते बाल कृष्ण का चित्र या प्रतिमा रख सकते हैं. वहीं दांपत्य और पारिवारिक सौहार्द के लिए बांसुरी बजाते कृष्ण का स्वरूप शुभ माना जाता है