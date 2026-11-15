'ले जा बेटा, दो उठा ले!' महिला की दरियादिली ने जीता दिल, रुला देगा यह वीडियो

दिवाली की असली चमक सिर्फ महंगी लाइटों और आतिशबाजी में नहीं, बल्कि किसी के चेहरे पर मुस्कान लाने में होती है. सोशल मीडिया पर इन दिनों एक ऐसा ही बेहद प्यारा और भावुक कर देने वाला वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे देखकर हर किसी की आंखें नम हो रही हैं और दिल खुशियों से भर जा रहा है.

वायरल हो रहे इस वीडियो में एक पॉश कॉलोनी के बाहर कुछ संपन्न परिवारों के बच्चे धूमधाम से पटाखे फोड़ते हुए दिवाली का जश्न मना रहे हैं. वहीं थोड़ी दूरी पर कुछ गरीब बच्चे चुपचाप खड़े होकर बड़ी हसरत से उन पटाखों को निहार रहे होते हैं, क्योंकि उनके पास खुद पटाखे खरीदने के पैसे नहीं हैं.

महिला की दरियादिली और बच्चे की वो मासूम दौड़, हर किसी का दिल जीत लेगा यह पल

वीडियो में देखा जा सकता है कि घर के बाहर रखे पटाखों के डिब्बे को एक गरीब बच्चा बड़ी उम्मीद भरी नजरों से देख रहा होता है. तभी वहां खड़ी मकान मालकिन की नजर उस मासूम पर पड़ती है. महिला बड़े ही प्यार से उस बच्चे को आवाज देती है और कहती है "ले जा बेटा, उठा ले."

यह सुनते ही उस बच्चे के चेहरे पर मानो दुनिया की सबसे बड़ी खुशी आ जाती है. वह संकोच करते हुए आगे बढ़ता है और जैसे ही एक पटाखा उठाता है, महिला फिर से दिल जीतने वाली बात कहती है. "बेटा, दो उठा ले!" इतना ही नहीं, वहां पटाखे फोड़ रहा एक दूसरा बच्चा भी अपनी दरियादिली दिखाते हुए अपने हाथ से पटाखा उस गरीब बच्चे को थमा देता है. पटाखे हाथ में आते ही वह मासूम खुशी से झूम उठता है और वहां से ऐसे दौड़ लगाता है मानो उसने सारे जहां की खुशियां अपनी मुट्ठी में समेट ली हों.

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सोशल मीडिया पर छाया वीडियो: 'असली दिवाली तो इसी महिला और बच्चे ने मनाई है'

इंसानियत और प्यार की यह खूबसूरत झलक इंटरनेट पर आग की तरह फैल गई है और यूजर्स कमेंट सेक्शन में जमकर प्यार लुटा रहे हैं. एक यूजर ने भावुक होते हुए लिखा, "भाई, इस बच्चे के भागने की खुशी देखकर मेरी आंखें भर आईं! पैसों से पटाखे खरीदे जा सकते हैं, लेकिन ऐसी अनमोल मुस्कान सिर्फ अच्छे दिल से ही खरीदी जा सकती है." दूसरे यूजर ने महिला की तारीफ करते हुए लिखा, "उस आंटी और उस छोटे बच्चे को दिल से सलाम, जिन्होंने अपने बच्चों को भी बचपन से ही बांटकर खुशियां मनाना सिखाया है." वहीं एक और यूजर ने कमेंट किया, "यह वीडियो दिखाता है कि हमारे समाज में आज भी इंसानियत जिंदा है—असली दिवाली तो इसी को कहते हैं."

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