रोशनी के त्योहार के बाद ग्रहों और अंकों का संयोग कुछ खास मूलांक वालों के जीवन में नई ऊर्जा भरने जा रहा है. जानिए किन लोगों के लिए आने वाला समय तरक्की और स्थिरता के नए मौके लेकर आ रहा है.