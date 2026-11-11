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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीअंक शास्त्रNumerology: दिवाली के बाद इन 5 मूलांक वालों की चमक सकती है किस्मत

Numerology: दिवाली के बाद इन 5 मूलांक वालों की चमक सकती है किस्मत

Numerology: दिवाली के बाद इन 5 मूलांक वालों की किस्मत चमकने वाली है! जानिए कौन से मूलांक के लोगों के करियर, व्यापार और रिश्तों में आएंगे शुभ बदलाव और तरक्की के नए मौके.

Written By : अणिमा शुक्ला  | Updated at : 11 Nov 2026 07:35 AM (IST)
Numerology: दिवाली के बाद इन 5 मूलांक वालों की किस्मत चमकने वाली है! जानिए कौन से मूलांक के लोगों के करियर, व्यापार और रिश्तों में आएंगे शुभ बदलाव और तरक्की के नए मौके.

अंक ज्योतिष 2026

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रोशनी के त्योहार के बाद ग्रहों और अंकों का संयोग कुछ खास मूलांक वालों के जीवन में नई ऊर्जा भरने जा रहा है. जानिए किन लोगों के लिए आने वाला समय तरक्की और स्थिरता के नए मौके लेकर आ रहा है.
रोशनी के त्योहार के बाद ग्रहों और अंकों का संयोग कुछ खास मूलांक वालों के जीवन में नई ऊर्जा भरने जा रहा है. जानिए किन लोगों के लिए आने वाला समय तरक्की और स्थिरता के नए मौके लेकर आ रहा है.
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दिवाली के बाद आपके अटके हुए प्रोजेक्ट्स में गति आएगी और कार्यक्षेत्र में आपकी पहल की सराहना होगी. आत्मविश्वास मजबूत रहेगा, जिससे नए निर्णय लेना और जिम्मेदारियां संभालना आसान बनेगा.
दिवाली के बाद आपके अटके हुए प्रोजेक्ट्स में गति आएगी और कार्यक्षेत्र में आपकी पहल की सराहना होगी. आत्मविश्वास मजबूत रहेगा, जिससे नए निर्णय लेना और जिम्मेदारियां संभालना आसान बनेगा.
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गुरु के प्रभाव से ज्ञान, योजना और काम का बेहतर तालमेल देखने को मिलेगा. निवेश से जुड़े पुराने प्रयास फल दे सकते हैं और अनुभवी लोगों की सलाह से कोई बड़ा वित्तीय फायदा हो सकता है.
गुरु के प्रभाव से ज्ञान, योजना और काम का बेहतर तालमेल देखने को मिलेगा. निवेश से जुड़े पुराने प्रयास फल दे सकते हैं और अनुभवी लोगों की सलाह से कोई बड़ा वित्तीय फायदा हो सकता है.
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आपकी बातचीत का तरीका और त्वरित निर्णय लेने की क्षमता नए संपर्क बनाएगी. अगर आप बिजनेस या नेटवर्किंग से जुड़े काम में हैं, तो दिवाली के बाद कोई लाभदायक डील तय हो सकती है.
आपकी बातचीत का तरीका और त्वरित निर्णय लेने की क्षमता नए संपर्क बनाएगी. अगर आप बिजनेस या नेटवर्किंग से जुड़े काम में हैं, तो दिवाली के बाद कोई लाभदायक डील तय हो सकती है.
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शुक्र का शुभ असर निजी जीवन में सुकून और आर्थिक मामलों में स्थिरता लाएगा. लंबे समय से रुकी हुई कोई खरीदारी पूरी हो सकती है और पारिवारिक माहौल काफी सकारात्मक रहेगा.
शुक्र का शुभ असर निजी जीवन में सुकून और आर्थिक मामलों में स्थिरता लाएगा. लंबे समय से रुकी हुई कोई खरीदारी पूरी हो सकती है और पारिवारिक माहौल काफी सकारात्मक रहेगा.
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आपका साहस और समर्पण उन चुनौतियों को खत्म करेगा जो लंबे समय से बाधा बनी थीं. दिवाली के बाद संपत्ति या करियर से जुड़ी उलझनें सुलझेंगी और मानसिक राहत मिलेगी.
आपका साहस और समर्पण उन चुनौतियों को खत्म करेगा जो लंबे समय से बाधा बनी थीं. दिवाली के बाद संपत्ति या करियर से जुड़ी उलझनें सुलझेंगी और मानसिक राहत मिलेगी.
Published at : 11 Nov 2026 07:35 AM (IST)
Tags :
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