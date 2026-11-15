छठ गीत Vs नमाज विवाद: वारिस पठान को माजिद मेमन का जवाब, 'खुद AIMIM भी नहीं चाहेगी कि...'

छठ पर्व पर महाराष्ट्र के रेलवे स्टेशनों पर बज रहे गीतों को लेकर AIMIM नेता वारिस पठा ने टिप्पणी की थी. उन्होंने भोजपूरी गीत बजने पर आपत्ति नहीं जताई थी, बल्कि नियमों की समानता पर सवाल उठाए थे. वारिस पठान ने कहा था कि अपना पर्व मनाने का हक सबको है, लेकिन अगर मुसलमान रेलवे स्टेशन पर नमाज पढ़ने लगे तो बवाल होगा. इसपर अब पूर्व राज्यसभा सांसद माजिद मेमन की प्रतिक्रिया आई है.

माजिद मेमन ने कहा, "मुझे ऐसा लगता है कि चुनाव को देखते हुए ऐसे बयान देकर हर कोई सुर्खियों में रहना चाहता है. मुझे नहीं लगता की AIMIM खुद सच में चाहेगी कि रेलवे प्लेटफॉर्म पर बैठकर नमाज पढ़ा जाए. इससे लोगों को दिक्कतें होंगी."

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'राहुल गांधी हमेशा से सही कहते आ रहे हैं'- माजिद मेमन

वहीं, राहुल गांधी के पक्ष में भी माजिद मेमन का बड़ा बयान आया है. उन्होंने कहा, "मैं खुद राज्यसभा में था. मैंने देखा है कि कैसे सरकारी संस्थाओं को काबू में कर रखा है. राहुल गांधी हमेशा से सही कहते आ रहे हैं कि कैसे लोकतंत्र खत्म किया जा रहा है."

दरअसल, राहुल गांधी ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा था कि साल 2014 में भारत में लोकतंत्र खत्म हो गया. हैदराबाद में भारत समिट में राहुल गांधी के सामने इटली के नेता के नारे पर भी विवाद हुआ. इटली के नेता ने 'वोट चोर गद्दी छोड़' का नारा लगाया था. इसपर बीजेपी बोली कि राहुल गांधी देश की संस्थाओं को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं.

छठ पर क्या बोले माजिद मेमन?

हाई कोर्ट ने भी सार्वजनिक जगहों पर छठ पूजा का आयोजन करने के लिए मना किया था. इसकी वजह से कुछ लोगों ने सवाल भी खड़े किए थे, लेकिन लोगों को समझ ना चाहिए कि दिवाली और खराब वायु प्रदूषण के बीच लोगों के स्वास्थ्य और तबीयत को प्राथमिकता देनी होगी. आपकी आस्था अपनी जगह सही है, उसपर कोई सवाल खड़े नहीं कर रहा लेकिन ऐसा कुछ न करें जिससे शहर के लोगों की सेहत पर असर पड़े. कुछ निर्धारित जगहों पर कड़े नियमों के तहत पूजा किया जाना ठीक है.

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