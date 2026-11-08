मेष राशि के जातकों के लिए आज दीपावली के पावन पर्व पर परिवार में खुशियों और उत्साह का वातावरण रहेगा. कार्यक्षेत्र में अधिकारियों के सामने अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिलेगा और कोई नई जिम्मेदारी या महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट प्राप्त हो सकता है; व्यापारियों को नए ग्राहकों से जुड़ने और कारोबार विस्तार के मौके मिलेंगे, हालांकि किसी भी नई साझेदारी में शर्तें अच्छी तरह समझ लें. पुराने निवेश या रुके हुए बकाए से धन लाभ के योग हैं, लेकिन दीपावली की खरीदारी में बजट का ध्यान रखें और किसी को बड़ी रकम उधार देने से बचें. परिवार के सदस्यों के साथ संवाद में संयम रखें और क्रोध पर काबू रखें. भागदौड़ के चलते सिरदर्द या थकान हो सकती है, इसलिए पर्याप्त पानी पिएं और आराम करें. प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी. आपका लकी अंक 7 और शुभ रंग ग्रे है. हनुमान जी को लाल बूंदी का भोग लगाएं और हनुमान चालीसा का पाठ करें.