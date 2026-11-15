Tulsi Vivah 2026: हिंदू धर्म में कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को तुलसी विवाह का पावन पर्व मनाया जाता है. इस दिन माता तुलसी का विवाह भगवान विष्णु के स्वरूप शालिग्राम जी के साथ पूरे रीति-रिवाज से कराया जाता है. पंचांग के अनुसार, साल 2026 में तुलसी विवाह शनिवार, 21 नवंबर को मनाया जाएगा.

मान्यता है कि इस दिन विधि-विधान से तुलसी विवाह संपन्न कराने से घर में सुख-शांति आती है और वैवाहिक जीवन की समस्याएं दूर होती हैं. इसी दिन से देशभर में शादी-ब्याह जैसे मांगलिक कार्यों की शुरुआत भी हो जाती है. यदि आप भी इस साल घर पर तुलसी विवाह करने की योजना बना रहे हैं, तो पूजा से पहले जरूरी सामग्री और इसकी सरल विधि को जान लें.

कब है तुलसी विवाह: शनिवार, 21 नवंबर 2026 (कार्तिक शुक्ल द्वादशी)

शनिवार, 21 नवंबर 2026 (कार्तिक शुक्ल द्वादशी) शाम का शुभ मुहूर्त (प्रदोष काल): शाम 05:25 बजे से शाम 07:49 बजे तक

शाम 05:25 बजे से शाम 07:49 बजे तक शालिग्राम जी की पूजा में चावल (अक्षत) की जगह तिल का उपयोग किया जाता है.

तुलसी विवाह 2026: पूजा सामग्री की पूरी लिस्ट

पूजा शुरू करने से पहले सभी जरूरी चीजों को एक जगह एकत्रित कर लें ताकि रस्मों के दौरान कोई परेशानी न हो:

मुख्य प्रतीक: तुलसी का पौधा (गमले सहित), शालिग्राम जी की शिला या भगवान विष्णु की प्रतिमा/तस्वीर.

तुलसी का पौधा (गमले सहित), शालिग्राम जी की शिला या भगवान विष्णु की प्रतिमा/तस्वीर. मंडप और सजावट: 4 गन्ने (मंडप बनाने के लिए), लाल और पीला कपड़ा, फूलों की माला, आम के पत्ते और एक कलश.

4 गन्ने (मंडप बनाने के लिए), लाल और पीला कपड़ा, फूलों की माला, आम के पत्ते और एक कलश. श्रृंगार का सामान: तुलसी माता के लिए लाल चुनरी, साड़ी, सिंदूर, बिंदी, चूड़ियां, मेहंदी और हल्दी.

तुलसी माता के लिए लाल चुनरी, साड़ी, सिंदूर, बिंदी, चूड़ियां, मेहंदी और हल्दी. पूजन सामग्री: गंगाजल, पंचामृत (दूध, दही, घी, शहद, शक्कर), हल्दी की गांठ, चंदन, रोली, मौली (कलावा), जनेऊ, धूप, कपूर, घी का दीपक और रुई की बाती.

गंगाजल, पंचामृत (दूध, दही, घी, शहद, शक्कर), हल्दी की गांठ, चंदन, रोली, मौली (कलावा), जनेऊ, धूप, कपूर, घी का दीपक और रुई की बाती. विशेष सामग्री और भोग: काले या सफेद तिल (चावल के स्थान पर), आंवला, सिंघाड़ा, शकरकंद, मौसमी फल और घर में बनी मिठाई या खीर.

घर पर तुलसी विवाह कराने की आसान विधि

1. मंडप तैयार करें शाम के समय प्रदोष काल में पूजा की तैयारी शुरू करें. आंगन, छत या पूजा घर की अच्छे से सफाई करके एक चौकी पर तुलसी जी का गमला रखें. अब गमले के चारों ओर 4 गन्ने खड़े करके ऊपर से लाल चुनरी या कलावे से बांधकर विवाह का मंडप तैयार करें.

2. देवताओं की स्थापना और श्रृंगार तुलसी के गमले के दाहिनी तरफ एक दूसरी चौकी पर पीला कपड़ा बिछाकर शालिग्राम जी को विराजमान करें. शालिग्राम जी को पंचामृत और गंगाजल से स्नान कराकर पीला वस्त्र और जनेऊ अर्पित करें. इसके बाद तुलसी माता को लाल चुनरी ओढ़ाएं और सुहाग का सभी सामान (बिंदी, चूड़ी, सिंदूर, मेहंदी) चढ़ाकर दुल्हन की तरह सजाएं.

3. तिलक और गठबंधन की रस्म भगवान गणेश का स्मरण करते हुए पूजा शुरू करें. तुलसी जी और शालिग्राम भगवान को हल्दी और चंदन का तिलक लगाएं. शालिग्राम जी पर काले या सफेद तिल और तुलसी के पत्ते चढ़ाएं. अब दोनों को फूलों की माला पहनाएं और माता तुलसी की चुनरी का छोर शालिग्राम जी के पीले वस्त्र से बांधकर गठबंधन करें.

4. सात फेरे और आरती विवाह की मुख्य रस्म के लिए घर का कोई पुरुष सदस्य शालिग्राम जी को हाथों में लेकर तुलसी जी के गमले के चारों ओर 7 बार परिक्रमा (फेरे) करे. फेरे पूरे होने के बाद घी का दीपक और कपूर जलाकर भगवान विष्णु और तुलसी माता की आरती करें. अंत में मौसमी फल, आंवला, सिंघाड़ा और मिठाई का भोग लगाकर सभी को प्रसाद बांटें.

पूजा के दौरान इन बातों का रखें खास ध्यान

चावल का उपयोग वर्जित: शालिग्राम भगवान विष्णु का स्वरूप हैं, इसलिए इनकी पूजा में भूलकर भी अक्षत (चावल) न चढ़ाएं. इसके स्थान पर तिल का प्रयोग शुभ होता है.

शालिग्राम भगवान विष्णु का स्वरूप हैं, इसलिए इनकी पूजा में भूलकर भी अक्षत (चावल) न चढ़ाएं. इसके स्थान पर तिल का प्रयोग शुभ होता है. तुलसी दल का नियम: भोग लगाते समय शालिग्राम जी के पास तुलसी का पत्ता जरूर रखें, लेकिन तुलसी के पौधे पर स्वयं तुलसी का पत्ता न चढ़ाएं.

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