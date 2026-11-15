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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोTulsi Vivah 2026: घर पर ऐसे कराएं तुलसी-शालिग्राम विवाह, यहां देखें पूजा सामग्री की पूरी लिस्ट और आसान विधि

Tulsi Vivah 2026: घर पर ऐसे कराएं तुलसी-शालिग्राम विवाह, यहां देखें पूजा सामग्री की पूरी लिस्ट और आसान विधि

Tulsi Vivah 2026: घर पर तुलसी-शालिग्राम विवाह कराने की आसान विधि और संपूर्ण पूजा सामग्री की लिस्ट जानें. जानिए शुभ मुहूर्त, मंडप सजाने के नियम और पूजा से जुड़ी हर जरूरी बात.

Written By : हर्षिका मिश्रा |  Updated at : 15 Nov 2026 11:47 AM (IST)
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Tulsi Vivah 2026: हिंदू धर्म में कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को तुलसी विवाह का पावन पर्व मनाया जाता है. इस दिन माता तुलसी का विवाह भगवान विष्णु के स्वरूप शालिग्राम जी के साथ पूरे रीति-रिवाज से कराया जाता है. पंचांग के अनुसार, साल 2026 में तुलसी विवाह शनिवार, 21 नवंबर को मनाया जाएगा.

मान्यता है कि इस दिन विधि-विधान से तुलसी विवाह संपन्न कराने से घर में सुख-शांति आती है और वैवाहिक जीवन की समस्याएं दूर होती हैं. इसी दिन से देशभर में शादी-ब्याह जैसे मांगलिक कार्यों की शुरुआत भी हो जाती है. यदि आप भी इस साल घर पर तुलसी विवाह करने की योजना बना रहे हैं, तो पूजा से पहले जरूरी सामग्री और इसकी सरल विधि को जान लें.

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  • कब है तुलसी विवाह: शनिवार, 21 नवंबर 2026 (कार्तिक शुक्ल द्वादशी)
  • शाम का शुभ मुहूर्त (प्रदोष काल): शाम 05:25 बजे से शाम 07:49 बजे तक
  • शालिग्राम जी की पूजा में चावल (अक्षत) की जगह तिल का उपयोग किया जाता है.

तुलसी विवाह 2026: पूजा सामग्री की पूरी लिस्ट 

पूजा शुरू करने से पहले सभी जरूरी चीजों को एक जगह एकत्रित कर लें ताकि रस्मों के दौरान कोई परेशानी न हो:

  • मुख्य प्रतीक: तुलसी का पौधा (गमले सहित), शालिग्राम जी की शिला या भगवान विष्णु की प्रतिमा/तस्वीर.
  • मंडप और सजावट: 4 गन्ने (मंडप बनाने के लिए), लाल और पीला कपड़ा, फूलों की माला, आम के पत्ते और एक कलश.
  • श्रृंगार का सामान: तुलसी माता के लिए लाल चुनरी, साड़ी, सिंदूर, बिंदी, चूड़ियां, मेहंदी और हल्दी.
  • पूजन सामग्री: गंगाजल, पंचामृत (दूध, दही, घी, शहद, शक्कर), हल्दी की गांठ, चंदन, रोली, मौली (कलावा), जनेऊ, धूप, कपूर, घी का दीपक और रुई की बाती.
  • विशेष सामग्री और भोग: काले या सफेद तिल (चावल के स्थान पर), आंवला, सिंघाड़ा, शकरकंद, मौसमी फल और घर में बनी मिठाई या खीर.

घर पर तुलसी विवाह कराने की आसान विधि 

1. मंडप तैयार करें शाम के समय प्रदोष काल में पूजा की तैयारी शुरू करें. आंगन, छत या पूजा घर की अच्छे से सफाई करके एक चौकी पर तुलसी जी का गमला रखें. अब गमले के चारों ओर 4 गन्ने खड़े करके ऊपर से लाल चुनरी या कलावे से बांधकर विवाह का मंडप तैयार करें.

2. देवताओं की स्थापना और श्रृंगार तुलसी के गमले के दाहिनी तरफ एक दूसरी चौकी पर पीला कपड़ा बिछाकर शालिग्राम जी को विराजमान करें. शालिग्राम जी को पंचामृत और गंगाजल से स्नान कराकर पीला वस्त्र और जनेऊ अर्पित करें. इसके बाद तुलसी माता को लाल चुनरी ओढ़ाएं और सुहाग का सभी सामान (बिंदी, चूड़ी, सिंदूर, मेहंदी) चढ़ाकर दुल्हन की तरह सजाएं.

3. तिलक और गठबंधन की रस्म भगवान गणेश का स्मरण करते हुए पूजा शुरू करें. तुलसी जी और शालिग्राम भगवान को हल्दी और चंदन का तिलक लगाएं. शालिग्राम जी पर काले या सफेद तिल और तुलसी के पत्ते चढ़ाएं. अब दोनों को फूलों की माला पहनाएं और माता तुलसी की चुनरी का छोर शालिग्राम जी के पीले वस्त्र से बांधकर गठबंधन करें.

4. सात फेरे और आरती विवाह की मुख्य रस्म के लिए घर का कोई पुरुष सदस्य शालिग्राम जी को हाथों में लेकर तुलसी जी के गमले के चारों ओर 7 बार परिक्रमा (फेरे) करे. फेरे पूरे होने के बाद घी का दीपक और कपूर जलाकर भगवान विष्णु और तुलसी माता की आरती करें. अंत में मौसमी फल, आंवला, सिंघाड़ा और मिठाई का भोग लगाकर सभी को प्रसाद बांटें.

पूजा के दौरान इन बातों का रखें खास ध्यान

  • चावल का उपयोग वर्जित: शालिग्राम भगवान विष्णु का स्वरूप हैं, इसलिए इनकी पूजा में भूलकर भी अक्षत (चावल) न चढ़ाएं. इसके स्थान पर तिल का प्रयोग शुभ होता है.
  • तुलसी दल का नियम: भोग लगाते समय शालिग्राम जी के पास तुलसी का पत्ता जरूर रखें, लेकिन तुलसी के पौधे पर स्वयं तुलसी का पत्ता न चढ़ाएं.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author हर्षिका मिश्रा

हर्षिका मिश्रा । धर्म और ज्योतिष पत्रकार

हर्षिका मिश्रा ABP Live में धर्म और ज्योतिष से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. उन्हें ज्योतिष के क्षेत्र में तीन वर्षों का अनुभव है. पिछले एक वर्ष से वे धर्म और ज्योतिष की डिजिटल कवरेज पर काम कर रही हैं. उनके लेखन के प्रमुख विषय ग्रह गोचर, राशिफल, व्रत-त्योहार और धार्मिक परंपराएं हैं.

उन्होंने नई दिल्ली स्थित AIMC से टेलीविजन और रेडियो प्रोडक्शन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है. उनकी पढ़ाई में स्क्रिप्ट लेखन और वीडियो प्रोडक्शन शामिल रहे हैं. वे लेख और वीडियो स्क्रिप्ट के जरिए धर्म व ज्योतिष से जुड़े सवालों को सरल भाषा में समझाती हैं.

वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु और शकुन शास्त्र उनके अध्ययन एवं लेखन के विषय हैं. वे नई पीढ़ी के पाठकों के लिए करियर, पढ़ाई और रिश्तों से जुड़े प्रश्नों पर भी लिखती हैं. उनका ध्यान ज्योतिषीय शब्दों का अर्थ और किसी व्याख्या का आधार स्पष्ट करने पर रहता है.

उनका मानना है कि ज्योतिष से जुड़ी जानकारी डर पैदा करने के बजाय सोचने और अपनी परिस्थितियों को समझने में मदद करनी चाहिए. वे ज्योतिषीय आकलनों को संभावित संकेतों के रूप में देखती हैं और व्यक्तिगत प्रयास व जिम्मेदारी को महत्व देती हैं.

श्रीमद्भगवद्गीता का कर्म सिद्धांत उनकी सोच को प्रभावित करता है. पत्रकारिता और ज्योतिष के अलावा उन्हें संगीत, साहित्य और यात्राओं में रुचि है.
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Published at : 15 Nov 2026 11:07 AM (IST)
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