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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीधर्मGovardhan Pooja 2026: महाराष्ट्र से नेपाल तक अलग-अलग है गोवर्धन पूजा का अंदाज

Govardhan Pooja 2026: महाराष्ट्र से नेपाल तक अलग-अलग है गोवर्धन पूजा का अंदाज

Govardhan Pooja 2026: गोवर्धन पूजा पर मथुरा की परिक्रमा से लेकर नेपाल के गोरु तिहार तक, जानें देश-दुनिया में अन्नकूट, बलिप्रतिपदा और बलि पाड्यमी मनाने की अनोखी परंपराएं.

Written By : अणिमा शुक्ला  | Updated at : 10 Nov 2026 07:25 AM (IST)
Govardhan Pooja 2026: गोवर्धन पूजा पर मथुरा की परिक्रमा से लेकर नेपाल के गोरु तिहार तक, जानें देश-दुनिया में अन्नकूट, बलिप्रतिपदा और बलि पाड्यमी मनाने की अनोखी परंपराएं.

गोवर्धन पूजा 2026

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मथुरा-गोवर्धन (UP): श्रद्धालु गिरिराज जी के दर्शन कर 21 किमी की पवित्र परिक्रमा पूरी करते हैं, और मंदिरों में अन्नकूट का भव्य महाभोग अर्पित किया जाता है.
मथुरा-गोवर्धन (UP): श्रद्धालु गिरिराज जी के दर्शन कर 21 किमी की पवित्र परिक्रमा पूरी करते हैं, और मंदिरों में अन्नकूट का भव्य महाभोग अर्पित किया जाता है.
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नेपाल: तिहार उत्सव के तहत ‘गोरु तिहार’ मनाया जाता है, जहाँ खेती में मददगार बैलों को नहलाकर, फूलों की माला और तिलक लगाकर उनका वंदन होता है.
नेपाल: तिहार उत्सव के तहत ‘गोरु तिहार’ मनाया जाता है, जहाँ खेती में मददगार बैलों को नहलाकर, फूलों की माला और तिलक लगाकर उनका वंदन होता है.
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गुजरात: गोवर्धन पूजा के साथ लोग गुजराती नववर्ष (बेस्तू वरस) का स्वागत करते हैं, जहाँ मंदिरों में दर्शन-पूजन के साथ एक-दूसरे को बधाइयां दी जाती हैं.
गुजरात: गोवर्धन पूजा के साथ लोग गुजराती नववर्ष (बेस्तू वरस) का स्वागत करते हैं, जहाँ मंदिरों में दर्शन-पूजन के साथ एक-दूसरे को बधाइयां दी जाती हैं.
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महाराष्ट्र: ‘दिवाली पड़वा’ या बलिप्रतिपदा के रूप में घर-घर में पत्नियां पति की आरती उतारकर तिलक लगाती हैं, और पति उन्हें प्रेमपूर्वक उपहार भेंट करते हैं.
महाराष्ट्र: ‘दिवाली पड़वा’ या बलिप्रतिपदा के रूप में घर-घर में पत्नियां पति की आरती उतारकर तिलक लगाती हैं, और पति उन्हें प्रेमपूर्वक उपहार भेंट करते हैं.
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कर्नाटक: ‘बलि पाड्यमी’ के पावन पर्व पर राजा बलि के धरती पर आगमन की खुशी में गाय के गोबर से उनकी आकृति बनाकर विधिवत पूजन किया जाता है.
कर्नाटक: ‘बलि पाड्यमी’ के पावन पर्व पर राजा बलि के धरती पर आगमन की खुशी में गाय के गोबर से उनकी आकृति बनाकर विधिवत पूजन किया जाता है.
Published at : 10 Nov 2026 07:25 AM (IST)
Tags :
Annakoot Festival Govardhan Puja 2026

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