धनु राशि के उच्च शिक्षा, शिक्षण और सलाहकार क्षेत्रों से जुड़े जातकों के लिए आज का दिन विशेष उपलब्धियों वाला रहेगा. कार्यक्षेत्र में अधिकारियों के सामने योग्यता दिखाने का अवसर मिलेगा और व्यापारियों को नई योजनाओं व संपर्कों से कारोबार बढ़ाने में सफलता मिलेगी. पुराने निवेश या पूर्व में किए गए कार्यों से धन लाभ के संकेत हैं, हालांकि नई आर्थिक योजनाओं में पूंजी लगाने से पहले पूरी पड़ताल जरूर कर लें. परिवार के महत्वपूर्ण फैसलों में आपकी राय को महत्व मिलेगा और आपसी गलतफहमियां दूर होंगी. अति उत्साह में अपनी शारीरिक क्षमता से अधिक काम न करें और बाहर के भोजन से बचें. प्रेम जीवन में उत्साह बना रहेगा और अविवाहितों के जीवन में नए व्यक्ति का आगमन संभव है. आपका शुभ अंक 4 और शुभ रंग पीला है. विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें.