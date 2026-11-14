मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन कार्यक्षेत्र में अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करने और पुराने प्रोजेक्ट्स को सफलतापूर्वक पूरा करने का रहेगा. व्यापारियों को पुराने ग्राहकों से अच्छा लाभ मिलने के संकेत हैं. पुराना अटका हुआ धन वापस मिलने और पुराने निवेश से फायदा होने से आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा, हालांकि बिना पूरी जानकारी के किसी नई योजना में पूंजी न लगाएं और उधार देने से बचें. परिवार में मान-सम्मान बढ़ेगा और माता-पिता की सलाह से पुराना विवाद सुलझेगा; छोटी बातों पर नाराज होने से बचें. अधिक काम के चलते सिरदर्द या थकान हो सकती है, इसलिए पर्याप्त पानी पिएं और योग अपनाएं. प्रेम संबंधों में खुला संवाद गलतफहमियां मिटाएगा. आपका शुभ अंक 7 और शुभ रंग लाल है. हनुमान जी को गुड़-चना अर्पित करें.
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वृषभ राशि वालों को कार्यक्षेत्र में अपनी जिम्मेदारियां समय पर निपटाने के लिए सहकर्मियों के साथ तालमेल बनाकर चलना होगा. पुराने प्रोजेक्ट को पूरा करने का दबाव रह सकता है, लेकिन धैर्य से काम बन जाएंगे. अचानक किसी आवश्यक काम पर खर्च बढ़ने से बजट प्रभावित हो सकता है, इसलिए पुराने खर्चों की समीक्षा करें और किसी की सलाह पर आंख मूंदकर निवेश न करें. पारिवारिक जीवन में वैचारिक मतभेद होने पर वाणी पर संयम रखें ताकि किसी को ठेस न पहुंचे. अनियमित खानपान से पेट संबंधी परेशानी या सुस्ती महसूस हो सकती है, समय पर भोजन लें. दांपत्य जीवन में जीवनसाथी की भावनाओं को समझने से रिश्तों में भरोसा गहराएगा. आपका शुभ अंक 2 और शुभ रंग सफेद है. जरूरतमंद को दूध या चावल दान करें.
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मिथुन राशि के जातकों को अपनी बेहतरीन संवाद शैली और सूझबूझ के बल पर कार्यक्षेत्र की महत्वपूर्ण बैठकों में अधिकारियों को प्रभावित करने का मौका मिलेगा. संचार, लेखन, मीडिया और मार्केटिंग से जुड़े लोगों को अपनी प्रतिभा दिखाने के नए अवसर प्राप्त होंगे. किसी पुराने काम से धन लाभ होने और साझेदारी के व्यापार में मुनाफा बढ़ने के योग हैं, बशर्ते पैसों के लेन-देन में पारदर्शिता रखें और अनावश्यक खरीदारी टालें. परिवार में सुख-शांति रहेगी और किसी महत्वपूर्ण विषय पर आपकी राय को महत्व दिया जाएगा. स्क्रीन के सामने अधिक समय बिताने से आंखों में थकान हो सकती है, बीच-बीच में विश्राम लें. प्रेम जीवन में तीसरे व्यक्ति का हस्तक्षेप न होने दें. आपका शुभ अंक 5 और शुभ रंग हरा है. भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित करें.
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कर्क राशि वालों के लिए आज कार्यक्षेत्र में किसी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी को संभालने और अधिकारियों के सामने अपनी योग्यता साबित करने का अनुकूल समय रहेगा. शोध, लेखन और रचनात्मक विषयों से जुड़े लोगों को विशेष सफलता मिलेगी. पुराने निवेश से धन लाभ के संकेत हैं, हालांकि अचानक आने वाले घरेलू खर्च बचत को प्रभावित कर सकते हैं, इसलिए पहले से बजट तैयार रखें और उधारी से बचें. परिवार के सदस्यों का सहयोग मिलेगा और माता-पिता की सलाह से पुराना घरेलू मामला सुलझेगा. मानसिक दबाव से बचने के लिए सुबह की सैर और ध्यान को दिनचर्या में शामिल करें. जीवनसाथी के साथ भावनात्मक जुड़ाव और विश्वास मजबूत होगा. आपका शुभ अंक 9 और शुभ रंग सिल्वर है. शिवलिंग पर कच्चा दूध अर्पित करें.
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सिंह राशि के प्रबंधन, शिक्षा और रचनात्मक क्षेत्रों से जुड़े जातकों को आज कार्यक्षेत्र में अपनी प्रतिभा दिखाने के शानदार अवसर मिलेंगे, जिससे वरिष्ठ अधिकारी प्रभावित होंगे. पुराने निवेश से अच्छा लाभ मिलने से आर्थिक स्थिति स्थिर रहेगी, लेकिन संतान की पढ़ाई या घरेलू जरूरतों पर धन खर्च हो सकता है; दिखावे के खर्चों से बचें. संतान की ओर से शुभ समाचार मिलने से परिवार में हर्ष का माहौल रहेगा, बशर्ते अपनी बात दूसरों पर थोपने की जिद न करें. अधिक काम से शरीर में थकावट या मांसपेशियों में खिंचाव हो सकता है, पौष्टिक आहार और पर्याप्त आराम लें. प्रेम संबंधों में उत्साह बना रहेगा और अविवाहितों के लिए नए रिश्ते की बात आगे बढ़ सकती है. आपका शुभ अंक 1 और शुभ रंग सुनहरा है. सुबह सूर्य देव को जल अर्पित करें.
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कन्या राशि वालों को आज कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारी या महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट मिलने के प्रबल संकेत हैं; अधिकारियों से संबंध मधुर होंगे और व्यापारियों को पुराने ग्राहकों से अच्छा लाभ होगा. लंबे समय से रुका हुआ भुगतान वापस मिलने और पुराने निवेश से फायदा होने से आर्थिक पक्ष मजबूत होगा, हालांकि घर की सुख-सुविधाओं पर बजट के अनुसार ही खर्च करें. परिवार में सहयोग व समझदारी का माहौल रहेगा और पुराना विवाद सुलझने से राहत मिलेगी. व्यस्तता के बीच आराम में कमी न होने दें और नियमित रूप से टहलें. प्रेम जीवन में पुरानी गलतफहमियां दूर होंगी और जीवनसाथी का पूरा सहयोग मिलेगा. आपका शुभ अंक 6 और शुभ रंग नीला है. गाय को हरा चारा खिलाएं.
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तुला राशि के जातकों की सक्रियता और मेहनत आज कार्यक्षेत्र में प्रगति के नए रास्ते खोलेगी; वरिष्ठ अधिकारियों की बैठकों में आपके विचारों को पूरा मान मिलेगा और पुराने संपर्कों से नए काम हासिल होंगे. कला, फैशन, डिजाइन और मीडिया से जुड़े लोगों को आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे. पुराना अटका हुआ धन वापस मिलने से राहत मिलेगी, लेकिन बढ़ते खर्चों को नियंत्रित करने के लिए बजट का पालन करें और बिना पूरी जानकारी किसी को पैसा न दें. आपकी सूझबूझ से परिवार का पुराना मतभेद दूर होगा. सामाजिक व्यस्तता के बीच पर्याप्त नींद लें ताकि थकान हावी न हो. शुक्र की अनुकूलता से प्रेम संबंधों में आकर्षण और मधुरता बढ़ेगी. आपका शुभ अंक 3 और शुभ रंग गुलाबी है. मां लक्ष्मी को कमल का फूल अर्पित करें.
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वृश्चिक राशि के जातकों को कार्यक्षेत्र में अपनी जिम्मेदारियों पर विशेष ध्यान केंद्रित करना होगा; कुछ काम अपेक्षा से अधिक समय ले सकते हैं, लेकिन धैर्य रखने पर सफलता अवश्य मिलेगी. व्यापारियों को पुराने लेन-देन और दस्तावेजों की बारीकी से जांच करनी चाहिए. अनावश्यक खरीदारी और अचानक होने वाले खर्च बचत को प्रभावित कर सकते हैं, इसलिए बड़े निवेश में जल्दबाजी से बचें. परिवार के बुजुर्गों की सलाह भविष्य की योजनाएं बनाने में मददगार साबित होगी; छोटी बातों पर बहस से दूर रहें. वाहन चलाते समय सतर्कता बरतें और मानसिक तनाव कम करने के लिए योग अपनाएं. लव लाइफ में किसी बाहरी व्यक्ति की बातों में आकर संदेह न पालें. आपका शुभ अंक 8 और शुभ रंग मैरून है. हनुमान चालीसा का पाठ करें.
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धनु राशि के उच्च शिक्षा, शिक्षण और सलाहकार क्षेत्रों से जुड़े जातकों के लिए आज का दिन विशेष उपलब्धियों वाला रहेगा. कार्यक्षेत्र में अधिकारियों के सामने योग्यता दिखाने का अवसर मिलेगा और व्यापारियों को नई योजनाओं व संपर्कों से कारोबार बढ़ाने में सफलता मिलेगी. पुराने निवेश या पूर्व में किए गए कार्यों से धन लाभ के संकेत हैं, हालांकि नई आर्थिक योजनाओं में पूंजी लगाने से पहले पूरी पड़ताल जरूर कर लें. परिवार के महत्वपूर्ण फैसलों में आपकी राय को महत्व मिलेगा और आपसी गलतफहमियां दूर होंगी. अति उत्साह में अपनी शारीरिक क्षमता से अधिक काम न करें और बाहर के भोजन से बचें. प्रेम जीवन में उत्साह बना रहेगा और अविवाहितों के जीवन में नए व्यक्ति का आगमन संभव है. आपका शुभ अंक 4 और शुभ रंग पीला है. विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें.
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मकर राशि वालों को आज कार्यक्षेत्र में अपनी मेहनत का सकारात्मक परिणाम मिलेगा और वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग प्राप्त होगा; नौकरी बदलने या नई जिम्मेदारी लेने के इच्छुक जातकों को महत्वपूर्ण जानकारी मिल सकती है. लंबे समय से अटका हुआ भुगतान वापस आने और संपत्ति या पुराने निवेश से लाभ होने से आर्थिक राहत मिलेगी, फिर भी अचानक आने वाले खर्चों के लिए तैयार रहें. परिवार में पुराने विवाद का समाधान निकलेगा और माता-पिता की सलाह लाभदायक रहेगी. लगातार एक ही जगह बैठकर काम करने से कमर में दर्द या थकान हो सकती है, बीच-बीच में स्ट्रेचिंग करें. दांपत्य जीवन में काम की व्यस्तता के बावजूद जीवनसाथी के लिए समय निकालें. आपका शुभ अंक 1 और शुभ रंग भूरा है. पीपल के वृक्ष के पास सरसों तेल का दीपक जलाएं.
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कुंभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारियां और उन्नति के अवसर लेकर आया है. व्यापारियों के लिए नई डील साइन करने और कारोबार विस्तार के प्रबल योग बन रहे हैं; तकनीकी और डिजिटल क्षेत्रों से जुड़े लोगों को भी विशेष लाभ होगा. आय के नए स्रोत विकसित होने और पुराने निवेश से फायदा मिलने से आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, हालांकि अधिक मुनाफे के लालच में जोखिम भरे फैसले न लें. परिवार के साथ तालमेल अच्छा रहेगा, काम के दबाव के कारण अपनों से दूरी न बढ़ने दें. लंबे समय तक बैठकर काम करने से शरीर में अकड़न हो सकती है, नियमित रूप से टहलें. प्रेम संबंधों में खुलकर बातचीत करने से पुराना मतभेद सुलझेगा. आपका शुभ अंक 7 और शुभ रंग लैवेंडर है. जरूरतमंद को काले तिल दान करें.
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मीन राशि के नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन तरक्की के नए अवसर लेकर आएगा; अधिकारियों से प्रशंसा और नई जिम्मेदारी मिलने की प्रबल संभावना है. व्यापारियों को नए ग्राहकों और व्यावसायिक संपर्कों से लाभ होगा. आय में वृद्धि होने और पुराने निवेश से फायदा मिलने से पुरानी आर्थिक चिंताएं दूर होंगी, फिर भी भविष्य के लिए बचत और निवेश के बीच संतुलन बनाए रखें. घर में किसी मांगलिक कार्य की रूपरेखा बनेगी और आपकी सलाह को पूरा महत्व मिलेगा. लगातार काम करने से थकान और आलस्य महसूस हो सकता है, इसलिए पर्याप्त नींद लें और ध्यान करें. प्रेम जीवन में विश्वास गहराएगा और अविवाहितों को विवाह का अच्छा प्रस्ताव मिल सकता है. आपका शुभ अंक 5 और शुभ रंग ग्रे है. माथे पर केसर का तिलक लगाएं.