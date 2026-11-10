आज का राशिफल 10 नवंबर 2026: मेष और मकर राशि को मिलेगा अटका धन, वृषभ के व्यापार में बड़ा उछाल, जानें 12 राशियों का भाग्य

मेष राशि के जातकों को आज कार्यक्षेत्र में अपनी प्रतिभा साबित करने का अच्छा मौका मिलेगा और वरिष्ठ अधिकारियों से सराहना प्राप्त होगी. व्यापारियों के लिए कारोबार विस्तार, नई तकनीक अपनाने या नई मशीनरी खरीदने की योजनाएं आगे बढ़ाने का अनुकूल समय है, हालांकि बड़े फैसलों में जल्दबाजी न करें. आमदनी बढ़ाने के प्रयास सफल होंगे और रुके हुए भुगतान से राहत मिलेगी, लेकिन वाहन या घरेलू जरूरतों पर खर्च बढ़ सकता है; किसी को बड़ी रकम उधार देने से बचें. परिवार में धार्मिक आयोजन की रूपरेखा बनेगी, बशर्ते छोटी बातों पर बहस से बचें और बुजुर्गों की सलाह मानें. काम की अधिकता से सिरदर्द या थकान हो सकती है, इसलिए पर्याप्त नींद लें. प्रेम संबंधों में खुला संवाद पुराने मतभेद मिटाएगा. आपका लकी अंक 9 और शुभ रंग गहरा लाल है. हनुमान चालीसा का पाठ करें और गुड़ या लाल मसूर की दाल दान करें.
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वृषभ राशि वालों को कार्यक्षेत्र में सहकर्मियों का भरपूर सहयोग मिलेगा, जिससे कार्यशैली में सुधार होगा और जिम्मेदारियां समय पर पूरी होंगी. व्यापारियों के लिए साझेदारी के कार्यों और पुराने ग्राहकों से दोबारा जुड़ने से बड़ा लाभ मिलने के योग हैं. साझेदारी के व्यापार से आय बढ़ेगी, हालांकि घर की सुख-सुविधाओं और जरूरी वस्तुओं पर खर्च हो सकता है; किसी के बहकावे में आकर निवेश न करें और बचत को प्राथमिकता दें. परिवार में जीवनसाथी के साथ घरेलू कार्यों को मिलकर निपटाने से सुखद माहौल रहेगा. खानपान में अनियमितता से पेट संबंधी परेशानी हो सकती है, इसलिए बाहर के खाने से परहेज करें. लव लाइफ में विश्वास और आपसी समझ बढ़ेगी. आपका लकी अंक 1 और शुभ रंग ऑलिव ग्रीन है. सुबह सूर्य देव को जल अर्पित करें और सूर्याष्टक का पाठ करें.
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मिथुन राशि के लेखन, मीडिया, पत्रकारिता और जनसंचार से जुड़े जातकों के लिए आज का दिन विशेष उपलब्धियों भरा रहेगा. कार्यक्षेत्र में आपकी वाकपटुता और समझदारी की सराहना होगी; व्यापारियों के लिए मार्केटिंग, प्रचार और नए ग्राहकों से जुड़ने का यह बेहतरीन समय है, हालांकि एक साथ कई काम शुरू करने से बचें. अटका हुआ भुगतान वापस मिलने और कमाई के नए साधन खुलने से आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, फिर भी छोटे-छोटे अनावश्यक खर्चों पर लगाम लगाने के लिए बजट बनाकर चलें. परिवार में आपकी बातचीत की शैली से पुराने पारिवारिक विवाद सुलझेंगे. स्क्रीन टाइम अधिक होने से आंखों व सिर में तनाव हो सकता है, बीच-बीच में विश्राम लें. प्रेम संबंधों में किसी तीसरे व्यक्ति का हस्तक्षेप न होने दें. आपका लकी अंक 3 और शुभ रंग मैजेंटा है. भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित करें.
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कर्क राशि वालों के लिए आज कार्यक्षेत्र में रचनात्मक सोच और लगन की वरिष्ठों द्वारा प्रशंसा की जाएगी. शिक्षा, कला और मनोरंजन से जुड़े लोगों के लिए नए अवसर बनेंगे और व्यापारी वर्ग अपनी पुरानी योजनाओं पर दोबारा काम शुरू कर सकता है. संतान की शिक्षा और घरेलू जरूरतों पर धन खर्च होने की संभावना है, इसलिए आकर्षक वित्तीय योजनाओं में बिना पूरी पड़ताल पूंजी न लगाएं और बचत पर ध्यान दें. संतान पक्ष से शुभ समाचार मिलने से घर में खुशी का माहौल रहेगा. पेट व पाचन संबंधी दिक्कतों से बचने के लिए समय पर भोजन लें और पर्याप्त पानी पिएं. प्रेम संबंधों में भविष्य की योजनाओं पर सकारात्मक चर्चा होगी और अविवाहितों के लिए अच्छा रिश्ता आ सकता है. आपका लकी अंक 2 और शुभ रंग मोती जैसा सफेद है. शिवलिंग पर जल अर्पित करें और 'ॐ नमः शिवाय' का जाप करें.
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सिंह राशि के नौकरीपेशा जातकों को कार्यक्षेत्र में अपनी विशिष्ट कार्यशैली और नेतृत्व क्षमता के बल पर वरिष्ठ अधिकारियों का पूरा समर्थन हासिल होगा. व्यापारियों के लिए संपत्ति, वाहन या कारोबार विस्तार से जुड़े नए अवसर सामने आएंगे; किसी भी बड़े सौदे को अंतिम रूप देने से पहले जरूरी दस्तावेजों की गहन जांच अवश्य कर लें. भूमि या भवन से जुड़े सौदों में लाभ के संकेत हैं, हालांकि घर की साज-सज्जा पर खर्च बढ़ सकता है, इसलिए बजट का ध्यान रखें. परिवार में मांगलिक कार्य की योजना बनने से उत्साह रहेगा; माता की सेहत के प्रति सजग रहें. काम की व्यस्तता से शारीरिक थकान हो सकती है, पर्याप्त विश्राम लें. दांपत्य जीवन में अहंकार को दूर रखें और साथी की भावनाओं का सम्मान करें. आपका लकी अंक 8 और शुभ रंग मरून है. सूर्य देव को जल अर्पित कर आदित्यहृदय स्तोत्र का पाठ करें.
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कन्या राशि वालों की संवाद शैली और कार्यकुशलता आज कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारियां दिलाने में सहायक सिद्ध होगी. व्यापारियों को पुराने संपर्कों को मजबूत करने और नए ग्राहकों से जुड़ने का लाभ मिलेगा; नए अनुबंध करते समय सभी शर्तें लिखित रूप में रखें. पुराना रुका हुआ धन वापस मिलने से राहत मिलेगी, हालांकि छोटी यात्राओं और घरेलू आवश्यकताओं पर खर्च बढ़ने से बचत को प्राथमिकता देना जरूरी होगा. भाई-बहनों के सहयोग से जरूरी काम समय पर पूरे होंगे और परिवार में सुखद माहौल रहेगा. दिनभर की भागदौड़ से मांसपेशियों में खिंचाव या सिरदर्द हो सकता है, इसलिए काम के बीच टहलें. लव लाइफ में खुलकर बात करने से पुरानी गलतफहमियां दूर होंगी. आपका लकी अंक 4 और शुभ रंग हल्का हरा है. भगवान गणेश को हरी मूंग दान करें और वाणी में संयम रखें.
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तुला राशि के जातकों में चंद्रमा के प्रभाव से आज मानसिक संतुलन और आत्मविश्वास मजबूत रहेगा. कार्यक्षेत्र में आपके व्यवहार और काम करने के तरीके की सराहना होगी और पुराने अधूरे काम पूरे होंगे; व्यापारियों के लिए नए संपर्कों से लाभ के बेहतरीन रास्ते खुलेंगे. पुराने निवेश से फायदा होने और धन प्राप्ति के नए अवसर बनने से आर्थिक पक्ष मजबूत होगा, हालांकि विलासिता पर खर्च बढ़ने से बजट का ध्यान रखें और उधारी से बचें. आपकी मधुर वाणी घर के पुराने विवादों को सुलझाने में मददगार बनेगी. अधिक मीठे और तले-भुने भोजन से परहेज करें ताकि पाचन दुरुस्त रहे. जीवनसाथी के साथ भविष्य की योजनाओं पर सार्थक बातचीत होगी. आपका लकी अंक 2 और शुभ रंग गुलाबी है. मां लक्ष्मी को सफेद फूल चढ़ाएं और सफेद वस्तु दान करें.
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वृश्चिक राशि के जातकों को कार्यक्षेत्र में सक्रियता और लगन का सीधा लाभ मिलेगा और नई जिम्मेदारियां सौंपी जा सकती हैं. व्यापारियों को पुराने संपर्कों से अच्छा मुनाफा होगा; अपनी व्यावसायिक योजनाओं को हर किसी के साथ साझा न करें और गोपनीयता बरतें. पुराने निवेश या रुके हुए भुगतान से धन लाभ होने के योग हैं, हालांकि अचानक होने वाली खरीदारी से बचें और बड़ी योजनाओं में सोच-समझकर ही पूंजी लगाएं. परिवार में पुराने मामले सुलझेंगे, लेकिन अपनी भावनाओं में उतार-चढ़ाव के कारण छोटी बातों पर तनाव न पालें. मानसिक तनाव और अनिद्रा से बचने के लिए नियमित प्राणायाम अपनाएं. प्रेम संबंधों में अधिकार जताने या शक करने की आदत से दूरी बनाएं. आपका लकी अंक 8 और शुभ रंग गहरा लाल है. हनुमान जी की पूजा करें और सुंदरकांड का पाठ करें.
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धनु राशि के शिक्षा, सलाहकार सेवाओं और परामर्श से जुड़े जातकों के लिए आज का दिन विशेष रूप से अनुकूल रहेगा. कार्यक्षेत्र में प्रशिक्षण या नई जिम्मेदारी के अवसर मिलेंगे और व्यापारियों को दूरस्थ स्थानों या दूसरे शहरों से नए व्यावसायिक संपर्क हासिल होंगे. शिक्षा, यात्रा या पारिवारिक जरूरतों पर खर्च बढ़ सकता है, इसलिए जल्द मुनाफे के लालच में जोखिम भरे वित्तीय निर्णयों से बचें और बजट बनाकर चलें. परिवार के साथ किसी धार्मिक यात्रा या कार्यक्रम की योजना बन सकती है, जिससे मन प्रसन्न रहेगा. भागदौड़ के चलते शारीरिक थकान हो सकती है, खानपान नियमित रखें. जीवनसाथी के साथ धार्मिक स्थल पर जाने की रूपरेखा बन सकती है. आपका लकी अंक 3 और शुभ रंग हल्दी पीला है. भगवान विष्णु की पूजा कर चने की दाल का दान करें.
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मकर राशि वालों को आज कार्यक्षेत्र में वरिष्ठ अधिकारियों और प्रभावशाली लोगों का पूरा सहयोग मिलेगा, जिससे लंबे समय से अटकी व्यावसायिक योजनाएं गति पकड़ेंगी. व्यापारियों को पुराने ग्राहकों के माध्यम से अच्छा मुनाफा हासिल होगा. पुराने निवेश से लाभ होने और अटका हुआ धन वापस आने से आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी; अचानक मिले धन को योजनाबद्ध तरीके से बचत में लगाएं. मित्रों और सामाजिक संपर्कों से मुलाकात का अवसर मिलेगा, हालांकि व्यस्तता के कारण परिवार की उपेक्षा न करें. लगातार बैठकर काम करने से कमर या जोड़ों में दर्द हो सकता है, इसलिए बीच-बीच में स्ट्रेचिंग करें. दांपत्य जीवन में जीवनसाथी के साथ भविष्य के फैसले मिलकर लें. आपका लकी अंक 6 और शुभ रंग गहरा भूरा है. शनि मंत्र 'ॐ शं शनैश्चराय नमः' का जाप करें.
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कुंभ राशि वालों की लीक से हटकर सोचने की क्षमता और कार्यकुशलता आज कार्यक्षेत्र में अधिकारियों को गहराई से प्रभावित करेगी. प्रमोशन या नई भूमिका से जुड़े सकारात्मक संकेत मिल सकते हैं; व्यापारियों को बाजार में अपनी पहचान मजबूत करने का मौका मिलेगा. कारोबार से आमदनी बढ़ने और पुराने भुगतान मिलने से वित्तीय स्थिति मजबूत होगी, फिर भी भविष्य की योजनाओं के लिए बचत जारी रखें और जोखिम भरे निवेश से बचें. परिवार के महत्वपूर्ण निर्णयों में आपकी भूमिका मुख्य रहेगी, जिससे मान-सम्मान बढ़ेगा. काम के उत्साह के बीच नींद की कमी न होने दें और हल्का व्यायाम करें. प्रेम संबंधों में खुलापन और दोस्ताना व्यवहार रिश्तों को मजबूती देगा. आपका लकी अंक 7 और शुभ रंग बैंगनी है. पीपल के नीचे सरसों तेल का दीपक जलाएं.
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मीन राशि के शिक्षा, शोध और परामर्श क्षेत्र से जुड़े जातकों को आज कार्यक्षेत्र में वरिष्ठों का उत्तम मार्गदर्शन प्राप्त होगा. व्यापारियों को नई योजनाओं पर काम करने का अवसर मिलेगा; किसी भी काम में देरी होने पर निराश होने के बजाय कार्ययोजना में आवश्यक सुधार करें. पुराने निवेश या किसी रुके हुए काम से धन लाभ होने के संकेत हैं, हालांकि किसी बड़ी वित्तीय योजना को आगे बढ़ाने से पहले अनुभवी लोगों की सलाह अवश्य लें और अनजान व्यक्तियों से लेन-देन से बचें. घर में धार्मिक अनुष्ठानों और पूजा-पाठ में मन लगेगा; पिता या गुरु का मार्गदर्शन समस्याओं को सुलझाएगा. मानसिक शांति के लिए पर्याप्त नींद लें और ध्यान लगाएं. जीवनसाथी के साथ भावनात्मक नजदीकियां बढ़ेंगी. आपका लकी अंक 9 और शुभ रंग लाल है. भगवान विष्णु की आराधना करें और चने की दाल का दान करें.