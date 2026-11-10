आज का राशिफल 10 नवंबर 2026: मेष और मकर राशि को मिलेगा अटका धन, वृषभ के व्यापार में बड़ा उछाल, जानें 12 राशियों का भाग्य

मेष राशि के जातकों को आज कार्यक्षेत्र में अपनी प्रतिभा साबित करने का अच्छा मौका मिलेगा और वरिष्ठ अधिकारियों से सराहना प्राप्त होगी. व्यापारियों के लिए कारोबार विस्तार, नई तकनीक अपनाने या नई मशीनरी खरीदने की योजनाएं आगे बढ़ाने का अनुकूल समय है, हालांकि बड़े फैसलों में जल्दबाजी न करें. आमदनी बढ़ाने के प्रयास सफल होंगे और रुके हुए भुगतान से राहत मिलेगी, लेकिन वाहन या घरेलू जरूरतों पर खर्च बढ़ सकता है; किसी को बड़ी रकम उधार देने से बचें. परिवार में धार्मिक आयोजन की रूपरेखा बनेगी, बशर्ते छोटी बातों पर बहस से बचें और बुजुर्गों की सलाह मानें. काम की अधिकता से सिरदर्द या थकान हो सकती है, इसलिए पर्याप्त नींद लें. प्रेम संबंधों में खुला संवाद पुराने मतभेद मिटाएगा. आपका लकी अंक 9 और शुभ रंग गहरा लाल है. हनुमान चालीसा का पाठ करें और गुड़ या लाल मसूर की दाल दान करें.