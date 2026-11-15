Kal Ka Rashifal, 16 November 2026: सोमवार, 16 नवंबर 2026 का दिन मेष से लेकर मीन राशि तक के सभी 12 जातकों के लिए ग्रह-नक्षत्रों और पंचांग के दृष्टिकोण से विशेष फलदायी रहने वाला है. पंचांग के अनुसार कल देर रात 28:21:12 (तड़के 04:21:12) बजे तक कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि प्रभावी रहेगी, जिसके बाद अष्टमी तिथि (गोपाष्टमी का आरंभ) शुरू होगी. वहीं रात्रि 26:17:26 (तड़के 02:17:26) बजे तक श्रवण नक्षत्र रहेगा, तत्पश्चात धनिष्ठा नक्षत्र का आरंभ होगा.

करण की बात करें तो दोपहर 03:15:19 (15:15:19) बजे तक गर करण और फिर देर रात 28:21:12 बजे तक वणिज करण रहेगा. इसके अतिरिक्त सुबह 07:16:05 बजे तक गण्ड योग रहेगा, जिसके बाद अत्यंत शुभकारी वृद्धि योग का प्रभाव शुरू होगा. सूर्य की गणनाओं के अनुसार कल सूर्योदय सुबह 06:44:05 बजे और सूर्यास्त शाम 05:27:15 (17:27:15) बजे होगा.

आइए जानते हैं पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान (जयपुर - जोधपुर) के विख्यात भविष्यवक्ता और कुण्डली विश्लेषक डा. अनीष व्यास से 16 नवंबर 2026 का संपूर्ण पंचांग और 5 मुख्य क्षेत्रों में 12 राशियों का विस्तृत दैनिक भविष्यफल.

कल का पंचांग (16 नवंबर 2026, सोमवार)

तिथि: कार्तिक शुक्ल पक्ष सप्तमी (देर रात 28:21:12 बजे तक), तत्पश्चात अष्टमी

कार्तिक शुक्ल पक्ष सप्तमी (देर रात 28:21:12 बजे तक), तत्पश्चात अष्टमी नक्षत्र: श्रवण नक्षत्र (रात्रि 26:17:26 बजे तक), तत्पश्चात धनिष्ठा

श्रवण नक्षत्र (रात्रि 26:17:26 बजे तक), तत्पश्चात धनिष्ठा करण: गर (दोपहर 15:15:19 बजे तक), तत्पश्चात वणिज (देर रात 28:21:12 बजे तक)

गर (दोपहर 15:15:19 बजे तक), तत्पश्चात वणिज (देर रात 28:21:12 बजे तक) पक्ष: शुक्ल पक्ष

शुक्ल पक्ष योग: गण्ड योग (सुबह 07:16:05 बजे तक), तत्पश्चात वृद्धि योग

गण्ड योग (सुबह 07:16:05 बजे तक), तत्पश्चात वृद्धि योग वार: सोमवार (भगवान शिव की आराधना का दिन)

सोमवार (भगवान शिव की आराधना का दिन) सूर्य गणना: सूर्योदय सुबह 06:44:05 बजे | सूर्यास्त शाम 17:27:15 बजे

मेष कल का राशिफल 16 नवंबर 2026

आप अपने कुछ लंबित कार्यों को लेकर सुबह से ही व्यस्त रहेंगे, जिसकी वजह से भागदौड़ भी करनी पड़ सकती है. कार्यक्षेत्र में आपको एक से अधिक स्रोतों से धन की प्राप्ति होगी, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी. कुछ अनावश्यक चिंताओं में पड़कर आप अपने काम से ध्यान भटका सकते हैं, जो आपके लिए मुश्किल साबित होगा. आपको किसी काम से घर से दूर जाना पड़ सकता है. अपने गुस्सैल स्वभाव के कारण परिवार के किसी सदस्य से आपकी बहस हो सकती है.

वृषभ कल का राशिफल 16 नवंबर 2026

कल आपकी मुलाकात किसी अजनबी से होगी, जो भविष्य में आपके लिए फायदेमंद साबित होंगे. लव लाइफ वाले लोग अपने लव पार्टनर के लिए कोई नया काम शुरू कर सकते हैं. किसी नए काम में आपकी रुचि जागृत होगी और आप अपनी छुपी हुई प्रतिभा को भी सामने लाएंगे. वरिष्ठ सदस्य कल आपके काम में आपका पूरा सहयोग करेंगे, लेकिन कल किसी का दिल न दुखाएं. सायंकाल का समय परिवार के सदस्यों के साथ व्यतीत करेंगे.

मिथुन कल का राशिफल 16 नवंबर 2026

आपका कोई संपत्ति संबंधी विवाद कानून में चल रहा है, तो उसमें आपको जीत मिल सकती है और आप परिवार के किसी सदस्य की मदद भी आसानी से कर पाएंगे. नौकरीपेशा जातकों को कल किसी दूसरी कंपनी से अच्छी आमदनी के साथ ऑफर मिल सकता है. दोस्तों की मदद से आपका जरूरी काम कल पूरा होगा, जिससे आप रिलैक्स रहेंगे. जीवनसाथी के साथ अगर कोई अनबन चल रही थी, तो वह कल खत्म हो जाएगी. सायंकाल का समय धार्मिक कार्यों में व्यतीत होगा.

कर्क कल का राशिफल 16 नवंबर 2026

जीवनसाथी के स्वास्थ्य में अचानक गिरावट के कारण चिंता रहेगी और आपको भागदौड़ भी करनी पड़ सकती है. अगर आप किसी समारोह में शामिल हों, तो बहुत सोच-समझकर बोलें, अन्यथा लोग आपके बारे में बुरा सोच सकते हैं. नौकरीपेशा और व्यापारियों के लिए कल का दिन सामान्य रहने वाला है. आपको कुछ नए स्रोतों से आय प्राप्त होगी और आप कार्यस्थल में कुछ नई योजनाएं भी शुरू कर सकते हैं. सायंकाल के समय कोई मित्र आपके लिए कोई उपहार ला सकता है.

सिंह कल का राशिफल 16 नवंबर 2026

नौकरीपेशा जातकों के करियर में अच्छी उन्नति होगी और प्रमोशन की सूचना भी मिलेगी. जो लोग विदेश से आयात-निर्यात का कारोबार कर रहे हैं, उन्हें कल कोई बड़ी डील फाइनल करने का मौका मिलेगा. छात्रों की एकाग्रता में अच्छी वृद्धि होगी, जिससे शिक्षा में अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे. कल भाई-बहन से मदद मांगेंगे तो वह आपको जरूर मिल जाएगी. परिवार के सदस्यों के साथ कहीं तीर्थ यात्रा पर जाने की प्लानिंग करेंगे. सायंकाल का समय घर के छोटे बच्चों के साथ समय व्यतीत करेंगे.

कन्या कल का राशिफल 16 नवंबर 2026

आपके कुछ अनावश्यक खर्चे आपके लिए परेशानी ला सकते हैं. कार्यक्षेत्र में कुछ शत्रुओं की चालों को समझना होगा और अपनी चतुर बुद्धि से उन्हें परास्त करना होगा. अगर आप आर्थिक स्थिति को लेकर चिंतित थे, तो यह पहले से बेहतर होगी. संतान से किया कोई वादा पूरा करना होगा, अन्यथा वे आपसे नाराज हो सकते हैं. किसी योजना में अपना पैसा निवेश करना आपके लिए बेहतर रहेगा, इसलिए पूरे दिल से निवेश करें. सायंकाल का समय जीवनसाथी के साथ जरूरी बातचीत करेंगे.

तुला कल का राशिफल 16 नवंबर 2026

आप जिस क्षेत्र में काम करते हैं, आपको उसमें अच्छी तरक्की प्राप्त होगी और धन प्राप्ति के अन्य मार्ग भी बनेंगे. आप अपने विचारों से वरिष्ठों को प्रसन्न करेंगे और बच्चे आपको कोई शुभ समाचार भी दे सकते हैं. रचनात्मक कार्यों में आप अच्छा नाम कमाएंगे. आपकी मुलाकात कुछ प्रभावशाली लोगों से होगी, जो आपके लिए फायदेमंद रहेगी. अगर किसी स्वास्थ्य संबंधी समस्या से परेशान हैं, तो आपको कल उससे राहत मिलेगी. सायंकाल का समय धार्मिक स्थल पर व्यतीत करेंगे.

वृश्चिक कल का राशिफल 16 नवंबर 2026

आप अपने अटके कार्यों को पूरा करने की कोशिश करेंगे. परिजनों के साथ बैठकर आप अपने मन की कोई इच्छा व्यक्त कर सकते हैं. अगर आप काम में ढिलाई बरतेंगे, तो बाद में आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है. जीवनसाथी से आपको भरपूर सहयोग और सानिध्य मिलता नजर आ रहा है. अगर आप किसी नए काम में हाथ आजमाने की सोच रहे थे, तो कल वह भी कर सकते हैं. जीवनसाथी के साथ किसी बात पर बहसबाजी हो सकती है, जिसकी वजह से मानसिक तनाव हो सकता है.

धनु कल का राशिफल 16 नवंबर 2026

आपके कुछ खर्चे बढ़ेंगे, लेकिन आमदनी अच्छी होने से आप कल तनाव मुक्त रहेंगे. घर में वरिष्ठ सदस्यों के साथ किसी मांगलिक कार्यक्रम की चर्चा कर सकते हैं, जिससे परिवार के सदस्य काफी खुश नजर आएंगे. भाई-बहनों के साथ रिश्तों में चल रही अनबन दूर होगी और सभी एक-दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम बिताएंगे. कार्यक्षेत्र में यदि आपने पहले कोई गलती की है, तो आपको उसे सुधारना होगा. सायंकाल का समय दोस्तों के साथ मौज-मस्ती में व्यतीत करेंगे.

मकर कल का राशिफल 16 नवंबर 2026

आप निश्चित रूप से अपना और दूसरों का भी भला करेंगे. कल आपको किसी सामाजिक कार्यक्रम में शामिल होकर अच्छा नाम कमाने का मौका मिलेगा. कार्यस्थल पर सहकर्मियों के साथ बैठकर समय बिताने से बेहतर है कि आप अपने काम पर ध्यान दें. कल किसी बाहरी व्यक्ति के कारण आपके घरेलू जीवन में झगड़ा हो सकता है. परिजनों का पूरा सहयोग आपको मिलता दिख रहा है, लेकिन किसी से कोई झूठा वादा न करें. सायंकाल के समय देव दर्शन का लाभ लेंगे.

कुंभ कल का राशिफल 16 नवंबर 2026

किसी दोस्त से आपको कोई अच्छी बात सुनने को मिल सकती है. यदि आप कोई संपत्ति खरीदने जा रहे हैं, तो उसके चल-अचल पहलुओं की स्वतंत्र रूप से जांच कर लें. धार्मिक कार्यों में आपका मन लगेगा और धन का कुछ हिस्सा धर्मार्थ कार्यों में भी लगाएंगे. नौकरीपेशा जातक कल किसी दूसरी कंपनी में इंटरव्यू के लिए जा सकते हैं. काफी दिनों से अटके धन की कल प्राप्ति होगी और निवेश से भी अच्छा लाभ मिलेगा. परिवार के सदस्यों में आपसी प्रेम बना रहेगा और कल कोई मेहमान भी आ सकता है.

मीन कल का राशिफल 16 नवंबर 2026

व्यापारियों को कल किसी ग्राहक या व्यापारिक पार्टी की वजह से मानसिक तनाव की स्थिति बन सकती है. वाहन सावधानीपूर्वक चलाएं अन्यथा चोट लगने की आशंका बन रही है. नौकरीपेशा जातक कल ऑफिस में अपने काम से काम रखें और किसी भी तरह के विवाद से दूर रहें. लव लाइफ वाले अगर अपने पार्टनर के व्यवहार से थोड़े चिंतित हैं, तो उनसे जरूर बात करेंगे. संतान पक्ष से आपको कोई शुभ समाचार सुनने को मिल सकता है. सायंकाल के समय अपनी सेहत का पूरा ध्यान रखें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.