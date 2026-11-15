मेष राशि के जातकों को आज कार्यक्षेत्र में अपनी सक्रियता और निर्णय क्षमता का भरपूर लाभ मिलेगा; नई जिम्मेदारी या किसी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट पर काम करने का अवसर प्राप्त होगा. व्यापारियों के लिए नए संपर्क आगे चलकर फायदेमंद सिद्ध होंगे. पुराने निवेश या रुके हुए भुगतान से धन वापसी के संकेत हैं, हालांकि वाहन या संपत्ति की योजना बनाते समय बजट का ध्यान रखें और किसी को बड़ी रकम उधार न दें. परिवार में आपकी बातों को महत्व मिलेगा और संपत्ति से जुड़ी योजना आगे बढ़ेगी, बशर्ते छोटी बातों पर क्रोध से बचें. अधिक काम के चलते सिरदर्द या थकान हो सकती है, इसलिए पर्याप्त पानी पिएं और विश्राम लें. प्रेम संबंधों में अपनी जिद को बीच में न आने दें. आपका लकी अंक 7 और शुभ रंग गहरा लाल है. हनुमान जी को सिंदूर अर्पित करें और हनुमान चालीसा का पाठ करें.