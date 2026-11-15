Akshaya Navami 2026: कार्तिक महीने में कई ऐसे व्रत और त्योहार आते हैं, जिनका हिंदू धर्म में विशेष महत्व है. इन्हीं में से एक है अक्षय नवमी. इसे आंवला नवमी और इच्छा नवमी के नाम से भी जाना जाता है. इस दिन आंवले के पेड़ की पूजा करने की परंपरा है. धार्मिक मान्यता है कि अक्षय नवमी पर आंवले के पेड़ की पूजा करने और उसके नीचे भोजन करने से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है. परिवार में सुख-समृद्धि बनी रहती है और भक्तों को अक्षय पुण्य मिलता है.

साल 2026 में अक्षय नवमी का पर्व 18 नवंबर, बुधवार को मनाया जाएगा. इस दिन पूजा-पाठ के साथ आंवले के पेड़ का पूजन और दान-पुण्य करना शुभ माना जाता है. आइए जानते हैं अक्षय नवमी का महत्व, आंवले के पेड़ की पूजा करने का वैज्ञानिक कारण और इस दिन से जुड़ी व्रत कथा.

अक्षय नवमी 2026 कब है?

पंचांग के अनुसार, कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि 18 नवंबर 2026 को सुबह 6 बजकर 6 मिनट से शुरू होगी और 19 नवंबर को सुबह 7 बजकर 7 मिनट पर समाप्त होगी. उदया तिथि के अनुसार, अक्षय नवमी का पर्व 18 नवंबर, बुधवार को मनाया जाएगा.

अक्षय नवमी 2026 शुभ मुहूर्त

नवमी तिथि प्रारंभ: 18 नवंबर, सुबह 6:06 बजे

18 नवंबर, सुबह 6:06 बजे नवमी तिथि समाप्त: 19 नवंबर, सुबह 7:07 बजे

19 नवंबर, सुबह 7:07 बजे अक्षय नवमी: 18 नवंबर, बुधवार

18 नवंबर, बुधवार पूजा का शुभ समय: सुबह 6:46 बजे से दोपहर 12:06 बजे तक

अक्षय नवमी पर आंवले के पेड़ की पूजा का महत्व

अक्षय नवमी के दिन आंवले के पेड़ की पूजा करने की परंपरा काफी पुरानी है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, कार्तिक शुक्ल नवमी से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक भगवान विष्णु का वास आंवले के पेड़ में रहता है. इसलिए इस दौरान आंवले के पेड़ की पूजा करना विशेष फलदायी माना जाता है. मान्यता है कि इस दिन बिना मुहूर्त देखे किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत की जा सकती है. संतान सुख की कामना रखने वाले दंपतियों के लिए भी इस दिन व्रत और पूजा करना शुभ माना गया है. अक्षय नवमी को इच्छा नवमी भी कहते हैं. ऐसी मान्यता है कि इस दिन सच्चे मन से जो भी मनोकामना मांगी जाती है, भगवान उसे पूरा करते हैं.

अक्षय नवमी पर आंवले के पेड़ की पूजा का वैज्ञानिक कारण

अक्षय नवमी के समय मौसम में बदलाव होने लगता है. सर्दियों की शुरुआत के साथ आंवले का फल भी बाजार में आने लगता है. आंवला सेहत के लिए काफी फायदेमंद माना जाता है. इसमें विटामिन C के साथ कई पोषक तत्व पाए जाते हैं, जो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बनाए रखने में मदद करते हैं. ऐसे में इस दिन आंवले के पेड़ की पूजा करना और उसके फल का सेवन करना प्रकृति और सेहत दोनों से जुड़ा है. पेड़ के नीचे बैठकर भोजन करने की परंपरा भी लोगों को प्रकृति के करीब लाती है. इस तरह धार्मिक परंपरा के साथ-साथ पर्यावरण संरक्षण और मौसमी फल के सेवन का संदेश भी मिलता है.

अक्षय नवमी व्रत कथा

अक्षय नवमी को लेकर कई पौराणिक और लोक कथाएं प्रचलित हैं. एक कथा के अनुसार, एक नगर में एक व्यापारी अपनी पत्नी के साथ रहता था. दोनों के जीवन में सब कुछ था, लेकिन संतान न होने के कारण वे हमेशा दुखी रहते थे. एक दिन किसी ने व्यापारी की पत्नी को संतान प्राप्ति के लिए गलत रास्ता अपनाने की सलाह दी. बाद में उसे अपने किए पर पछतावा हुआ और वह अपने पति के साथ गंगा स्नान के लिए गई.

वहां उसने मां गंगा से अपने दुख दूर करने की प्रार्थना की. मान्यता है कि मां गंगा ने वृद्ध महिला का रूप लेकर उसे कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की नवमी को व्रत रखने और आंवले के पेड़ की पूजा करने की सलाह दी. महिला ने पूरी श्रद्धा से व्रत किया और आंवले के पेड़ की पूजा की. कुछ समय बाद उसके घर संतान का जन्म हुआ और परिवार के दुख दूर हो गए. तभी से अक्षय नवमी पर आंवले के पेड़ की पूजा और उसके नीचे भोजन करने की परंपरा प्रचलित हुई.

अक्षय नवमी पर माता लक्ष्मी ने भी की थी आंवले के पेड़ की पूजा

एक अन्य पौराणिक मान्यता के अनुसार, एक बार माता लक्ष्मी पृथ्वी पर आईं. उन्होंने सोचा कि भगवान विष्णु और भगवान शिव की पूजा एक साथ कैसे की जाए. तभी उन्हें आंवले के पेड़ का ध्यान आया. मान्यता है कि आंवले के पेड़ में तुलसी और बेल दोनों के गुण मौजूद होते हैं. इसके बाद माता लक्ष्मी ने आंवले के पेड़ की पूजा की और वहीं भोजन भी किया. तभी से इस दिन आंवले के पेड़ की पूजा का विशेष महत्व माना जाने लगा. अक्षय नवमी के दिन आंवले के पेड़ की पूजा करें, जरूरतमंदों को दान दें और भगवान विष्णु का स्मरण करें. धार्मिक मान्यता है कि ऐसा करने से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है.

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