मीन राशि के जातकों को कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारियां या महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट मिल सकते हैं, जिन्हें गंभीरता और लगन से पूरा करने पर बेहतर परिणाम मिलेंगे; व्यापारी वर्ग प्रतिस्पर्धियों की गतिविधियों पर नजर रखे और किसी पुराने काम को दोबारा शुरू करने से पहले लागत का सही आकलन कर ले. पुराने भुगतान मिलने से राहत मिलेगी, फिर भी अनावश्यक खर्चों पर रोक लगाएं और नए निवेश में जोखिम को समझकर ही कदम बढ़ाएं. परिवार में पिता या बुजुर्गों का मार्गदर्शन घरेलू समस्याओं को सुलझाएगा; किसी बाहरी व्यक्ति के कहने पर अपनों से मनमुटाव न करें. काम की अधिकता से होने वाली मानसिक थकान को दूर करने के लिए ध्यान लगाएं और समय पर भोजन लें. प्रेम संबंधों में पारदर्शिता बनाए रखने से भरोसा गहराएगा. आपका लकी अंक 3 और शुभ रंग पिंक है. मां लक्ष्मी को सफेद फूल अर्पित करें.