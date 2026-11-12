मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन कार्यक्षेत्र में अपनी योग्यता प्रदर्शित करने और नई जिम्मेदारियों को बखूबी संभालने का रहेगा. व्यापारियों के नए संपर्क आगे चलकर बड़े लाभ का मार्ग प्रशस्त करेंगे, हालांकि किसी भी बड़ी योजना को शुरू करने से पहले उसके सभी तकनीकी व कानूनी पहलुओं की जांच अवश्य कर लें. पुराने निवेश से धन लाभ के संकेत हैं, लेकिन व्यक्तिगत जरूरतों और मनोरंजन पर अनावश्यक खर्च बजट को बिगाड़ सकता है. परिवार में आपका प्रभाव बढ़ेगा और पुराने विवाद बातचीत से सुलझेंगे; क्रोध और कटु वचनों से बचें. अत्यधिक कार्यभार के चलते सिरदर्द या थकान हो सकती है, इसलिए पर्याप्त विश्राम लें. प्रेम संबंधों में अपनी जिद और अहंकार को दूर रखें. आपका लकी अंक 3 और शुभ रंग लाल है. भगवान विष्णु का ध्यान करें और विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें.
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वृषभ राशि वालों को आज कार्यक्षेत्र में वरिष्ठ अधिकारियों का पूरा सहयोग प्राप्त होगा; जिम्मेदारियां बढ़ने पर भी आप अपनी सूझबूझ से उन्हें समय पर पूरा कर लेंगे. प्रॉपर्टी, वाहन और घरेलू उपयोग की वस्तुओं से जुड़े कारोबारियों के लिए नए अवसर सामने आएंगे. आर्थिक स्थिति बेहतर रहेगी; जमीन, मकान या वाहन की खरीदारी की योजना बन सकती है, फिर भी बजट का ध्यान रखें और जल्दबाजी में निवेश से बचें. परिवार में सुखद माहौल रहेगा और घरेलू आयोजन या छोटी यात्रा की रूपरेखा बनेगी; परिजनों से मनमुटाव रखने के बजाय खुलकर बात करें. गर्दन और कंधों में अकड़न से बचने के लिए लगातार बैठने से बचें. जीवनसाथी के साथ संबंध मधुर रहेंगे. आपका लकी अंक 1 और शुभ रंग हल्का नीला है. हनुमान चालीसा का पाठ करें और गुड़-चने का दान करें.
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मिथुन राशि के जातकों को कार्यक्षेत्र में टीमवर्क के जरिए मुश्किल काम समय पर पूरे करने में सफलता मिलेगी. व्यापारियों को नए ऑर्डर और पुराने ग्राहकों से दोबारा काम मिलने की प्रबल संभावना है. रुका हुआ धन वापस मिलने और किसी पुराने परिचित के माध्यम से कमाई के नए रास्ते खुलने से आर्थिक राहत मिलेगी, हालांकि बिना पूरी जानकारी के किसी को उधार न दें. परिवार में किसी शुभ समाचार से उत्साह रहेगा और भाई-बहनों का पूरा साथ मिलेगा; दूसरों के निजी मामलों में अनावश्यक दखल देने से बचें. स्क्रीन टाइम अधिक होने से आंखों और सिर में थकान हो सकती है, बीच-बीच में विश्राम लें. लव लाइफ में पुरानी नाराजगी दूर होगी. आपका लकी अंक 1 और शुभ रंग आसमानी है. भगवान शिव को जल अर्पित करें.
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कर्क राशि वालों के लिए आज कार्यक्षेत्र में पुराने अधूरे कार्यों को निपटाने और नई जिम्मेदारियां संभालने का अनुकूल समय रहेगा. दफ्तर में कुछ लोग आपके काम में दखल दे सकते हैं, इसलिए केवल अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित रखें; व्यापारी नए अनुबंधों की शर्तें ध्यानपूर्वक पढ़ें. आमदनी सामान्य बनी रहेगी, लेकिन यात्रा और घरेलू आवश्यकताओं पर अतिरिक्त खर्च सामने आ सकते हैं, इसलिए बचत पर ध्यान केंद्रित रखें. परिवार में पुराने घरेलू मसलों को सुलझाने में सफलता मिलेगी और बुजुर्गों का मार्गदर्शन काम आएगा; छोटी बातों को दिल पर न लगाएं. खानपान की अनियमितता से पेट संबंधी परेशानी हो सकती है, हल्का भोजन लें. दांपत्य जीवन में भावनात्मक जुड़ाव गहरा होगा. आपका लकी अंक 9 और शुभ रंग वाइन रेड है. मां लक्ष्मी को सफेद फूल अर्पित करें.
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सिंह राशि के जातकों की नेतृत्व क्षमता और कार्यशैली की आज कार्यक्षेत्र में खुलकर सराहना होगी. नौकरीपेशा लोगों को कोई महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट सौंपा जा सकता है और व्यापारियों के लिए कारोबार विस्तार की योजनाएं बनाने का यह उपयुक्त समय है, हालांकि नए निवेश में जोखिम का आकलन जरूर कर लें. पुराने निवेश से धन लाभ होने से आर्थिक पक्ष मजबूत होगा, फिर भी दिखावे और शौक के नाम पर फिजूलखर्ची से बचें. परिवार में आपके सुझावों को पूरा मान मिलेगा, बशर्ते अपनी बात मनवाने की जिद न करें और जीवनसाथी से बातचीत में नरमी बरतें. गुस्से और मानसिक तनाव का असर सेहत पर न पड़ने दें, नियमित व्यायाम करें. प्रेम संबंधों में उत्साह बना रहेगा. आपका लकी अंक 4 और शुभ रंग पर्पल है. सुंदरकांड का पाठ करें.
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कन्या राशि वालों को आज कार्यक्षेत्र में अतिरिक्त जिम्मेदारियों को धैर्यपूर्वक संभालना होगा; विदेश से जुड़े कार्यों में सकारात्मक प्रगति के संकेत हैं और व्यापारियों को नई साझेदारी में जल्दबाजी से बचना चाहिए. घर, यात्रा और व्यक्तिगत जरूरतों पर अचानक खर्च बढ़ने से बजट प्रभावित हो सकता है, इसलिए वित्तीय मामलों में अनुशासन बनाए रखें. काम की व्यस्तता के चलते परिवार को कम समय मिल पाएगा, फिर भी अपनों के लिए समय जरूर निकालें और वाहन सावधानी से चलाएं. मानसिक थकान और अनिद्रा से बचने के लिए दिनचर्या नियमित रखें. जीवनसाथी के साथ खुलकर बातचीत करने से पुरानी गलतफहमियां दूर होंगी. आपका लकी अंक 5 और शुभ रंग रुपहला है. शिवलिंग पर जल और काले तिल अर्पित करें.
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तुला राशि के जातकों के लिए आज का दिन कार्यक्षेत्र में प्रगति और वरिष्ठ अधिकारियों से सराहना दिलाने वाला रहेगा. व्यापारियों को नई साझेदारियों और व्यावसायिक संपर्कों से बड़ा मुनाफा कमाने का मौका मिलेगा; बैठकों में आपका सकारात्मक व्यवहार प्रभाव छोड़ेगा. रुका हुआ धन वापस मिलने और पुराने निवेश से लाभ होने से आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी, हालांकि किसी भी आकर्षक योजना की सत्यता जांचे बिना पूंजी न लगाएं. परिवार में धार्मिक आयोजन या यात्रा की योजना बन सकती है; अपनी निजी बातों को बाहर साझा करने से बचें. सामाजिक व्यस्तता के बीच पर्याप्त आराम लें ताकि सेहत ठीक रहे. दांपत्य जीवन में विश्वास और मधुरता बनी रहेगी. आपका लकी अंक 2 और शुभ रंग बरगंडी है. केले के पेड़ के पास घी का दीपक जलाएं.
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वृश्चिक राशि के नौकरीपेशा जातकों को कार्यक्षेत्र में पदोन्नति या नई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिलने के मजबूत संकेत हैं; वरिष्ठों के साथ तालमेल बेहतर होगा और व्यापारी अपनी कारोबारी योजनाओं को पूरी तरह गोपनीय रखकर ही आगे बढ़ाएं. आर्थिक स्थिति स्थिर रहेगी; पुराने निवेश और व्यावसायिक प्रयासों से लाभ मिलने की उम्मीद है, फिर भी तुरंत मुनाफा कमाने के चक्कर में जोखिम भरे फैसले न लें. परिवार में पुराने मसले सुलझेंगे, लेकिन कार्यक्षेत्र का तनाव घर पर न लाएं और किसी करीबी की बात पर तुरंत तीखी प्रतिक्रिया न दें. मानसिक तनाव कम करने के लिए योग और प्राणायाम अपनाएं. लव लाइफ में शक और अधिकार जताने की आदत से दूरी बनाएं. आपका लकी अंक 7 और शुभ रंग क्रीम है. भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित करें.
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धनु राशि के जातकों को आज कार्यक्षेत्र में वरिष्ठों का सहयोग मिलेगा और उच्च शिक्षा व विदेश से जुड़े मामलों में सकारात्मक प्रगति देखने को मिलेगी. व्यापारियों के लिए दूरस्थ स्थानों से नए संपर्क बनेंगे और कारोबार विस्तार की योजनाएं लाभप्रद साबित होंगी. आमदनी में बढ़ोतरी होगी और पुराने निवेश से फायदा मिलेगा, लेकिन किसी बड़ी योजना में पैसा लगाने से पहले बाजार की स्थिति का सही आकलन कर लें. परिवार के साथ धार्मिक कार्यक्रम या यात्रा की योजना बन सकती है; घर के बुजुर्गों की सलाह को महत्व दें और बातचीत में जिद से बचें. अत्यधिक भागदौड़ के चलते शारीरिक थकान हो सकती है, खानपान का ध्यान रखें. जीवनसाथी के साथ समय बिताने से रिश्ते प्रगाढ़ होंगे. आपका लकी अंक 6 और शुभ रंग बरगंडी है. शनि मंत्रों का जाप करें और काले तिल का दान करें.
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मकर राशि वालों को आज कार्यक्षेत्र में वरिष्ठ अधिकारियों की बढ़ी हुई अपेक्षाओं के बीच अतिरिक्त परिश्रम करना पड़ेगा; व्यापारी वर्ग को कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए किसी भी दस्तावेज को बिना पढ़े स्वीकार न करें. अचानक कोई बड़ा खर्च सामने आने या पुराने कर्ज को लेकर बजट पर दबाव रह सकता है, इसलिए बचत को प्राथमिकता दें और उधार के लेन-देन से बचें. घर में किसी जिम्मेदारी को लेकर व्यस्तता रहेगी; जीवनसाथी के साथ बातचीत में कठोर शब्दों के प्रयोग से बचें ताकि मतभेद न बढ़ें. लगातार काम करने से कमर या जोड़ों में दर्द हो सकता है, बीच-बीच में स्ट्रेचिंग करें. प्रेम संबंधों में धैर्य और आपसी समझ की आवश्यकता रहेगी. आपका लकी अंक 7 और शुभ रंग चॉकलेटी है. हनुमान चालीसा का पाठ करें और गुड़ का दान करें.
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कुंभ राशि वालों को कार्यक्षेत्र में टीमवर्क के जरिए शानदार परिणाम मिलेंगे और आपकी रचनात्मक सलाह को उच्चाधिकारियों द्वारा महत्व दिया जाएगा. व्यापारियों को नए ग्राहकों और कारोबारी संपर्कों से लाभ होगा; किसी नए समझौते से पहले नियम-शर्तें स्पष्ट कर लें. आय के नए साधन विकसित होने और साझेदारी के कार्यों से लाभ मिलने से आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, हालांकि दोस्तों के साथ लेन-देन में पारदर्शिता रखें. परिवार में सुखद आयोजन की रूपरेखा बनेगी और जीवनसाथी का पूरा सहयोग मिलेगा; किसी की अधूरी बात सुनकर गलतफहमी न पालें. अधिक काम के चलते मानसिक थकान हो सकती है, पर्याप्त नींद लें. दांपत्य जीवन में आपसी समझ और मधुरता बढ़ेगी. आपका लकी अंक 1 और शुभ रंग लाल है. सूर्य देव को जल अर्पित करें और पीली वस्तुओं का दान करें.
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मीन राशि के जातकों को कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारियां या महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट मिल सकते हैं, जिन्हें गंभीरता और लगन से पूरा करने पर बेहतर परिणाम मिलेंगे; व्यापारी वर्ग प्रतिस्पर्धियों की गतिविधियों पर नजर रखे और किसी पुराने काम को दोबारा शुरू करने से पहले लागत का सही आकलन कर ले. पुराने भुगतान मिलने से राहत मिलेगी, फिर भी अनावश्यक खर्चों पर रोक लगाएं और नए निवेश में जोखिम को समझकर ही कदम बढ़ाएं. परिवार में पिता या बुजुर्गों का मार्गदर्शन घरेलू समस्याओं को सुलझाएगा; किसी बाहरी व्यक्ति के कहने पर अपनों से मनमुटाव न करें. काम की अधिकता से होने वाली मानसिक थकान को दूर करने के लिए ध्यान लगाएं और समय पर भोजन लें. प्रेम संबंधों में पारदर्शिता बनाए रखने से भरोसा गहराएगा. आपका लकी अंक 3 और शुभ रंग पिंक है. मां लक्ष्मी को सफेद फूल अर्पित करें.