मेष राशि के जातकों को आज कार्यक्षेत्र में अपने काम की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देना होगा. सहकर्मियों के साथ किसी छोटी बात को लेकर मतभेद हो सकता है, इसलिए किसी की बातों में आकर तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय पूरी स्थिति को समझें. अचानक धन प्राप्ति या पुराने निवेश से लाभ होने की संभावना है, जिससे रुका हुआ आर्थिक काम आगे बढ़ेगा; अतिरिक्त धन मिलने पर अनावश्यक खरीदारी से बचें और किसी को बड़ी रकम उधार न दें. परिवार में पुराने मसले को सुलझाने में आपकी भूमिका अहम रहेगी. अधिक काम और मानसिक उलझन के कारण थकान हो सकती है, इसलिए संतुलित खानपान रखें और वाहन सावधानी से चलाएं. दांपत्य जीवन में घरेलू जिम्मेदारियां मिलकर निभाएं. आपका लकी अंक 1 और शुभ रंग ग्रे है. हनुमान जी को चमेली के तेल का दीपक और सिंदूर अर्पित करें.