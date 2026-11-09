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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीराशिफलआज का राशिफल 9 नवंबर 2026: सोमवार को भगवान शिव की कृपा से इन 4 राशियों के खुलेंगे भाग्य, जानें 12 राशियों का भाग्य

आज का राशिफल 9 नवंबर 2026: सोमवार को भगवान शिव की कृपा से इन 4 राशियों के खुलेंगे भाग्य, जानें 12 राशियों का भाग्य

आज का राशिफल 9 नवंबर 2026: सोमवार को किन कारोबारियों को मिलेंगे नए अनुबंध और किसे होगा अचानक आर्थिक लाभ? पढ़िए सभी 12 राशियों का विस्तृत व्यापारिक व आर्थिक राशिफल, बजट और लकी नंबर.

Written By : ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा  | Updated at : 09 Nov 2026 02:00 AM (IST)
आज का राशिफल 9 नवंबर 2026: सोमवार को किन कारोबारियों को मिलेंगे नए अनुबंध और किसे होगा अचानक आर्थिक लाभ? पढ़िए सभी 12 राशियों का विस्तृत व्यापारिक व आर्थिक राशिफल, बजट और लकी नंबर.

राशिफल 9 नवंबर 2026

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मेष राशि के जातकों को आज कार्यक्षेत्र में अपने काम की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देना होगा. सहकर्मियों के साथ किसी छोटी बात को लेकर मतभेद हो सकता है, इसलिए किसी की बातों में आकर तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय पूरी स्थिति को समझें. अचानक धन प्राप्ति या पुराने निवेश से लाभ होने की संभावना है, जिससे रुका हुआ आर्थिक काम आगे बढ़ेगा; अतिरिक्त धन मिलने पर अनावश्यक खरीदारी से बचें और किसी को बड़ी रकम उधार न दें. परिवार में पुराने मसले को सुलझाने में आपकी भूमिका अहम रहेगी. अधिक काम और मानसिक उलझन के कारण थकान हो सकती है, इसलिए संतुलित खानपान रखें और वाहन सावधानी से चलाएं. दांपत्य जीवन में घरेलू जिम्मेदारियां मिलकर निभाएं. आपका लकी अंक 1 और शुभ रंग ग्रे है. हनुमान जी को चमेली के तेल का दीपक और सिंदूर अर्पित करें.
मेष राशि के जातकों को आज कार्यक्षेत्र में अपने काम की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देना होगा. सहकर्मियों के साथ किसी छोटी बात को लेकर मतभेद हो सकता है, इसलिए किसी की बातों में आकर तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय पूरी स्थिति को समझें. अचानक धन प्राप्ति या पुराने निवेश से लाभ होने की संभावना है, जिससे रुका हुआ आर्थिक काम आगे बढ़ेगा; अतिरिक्त धन मिलने पर अनावश्यक खरीदारी से बचें और किसी को बड़ी रकम उधार न दें. परिवार में पुराने मसले को सुलझाने में आपकी भूमिका अहम रहेगी. अधिक काम और मानसिक उलझन के कारण थकान हो सकती है, इसलिए संतुलित खानपान रखें और वाहन सावधानी से चलाएं. दांपत्य जीवन में घरेलू जिम्मेदारियां मिलकर निभाएं. आपका लकी अंक 1 और शुभ रंग ग्रे है. हनुमान जी को चमेली के तेल का दीपक और सिंदूर अर्पित करें.
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वृषभ राशि वालों पर आज कार्यक्षेत्र में जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं और वरिष्ठ अधिकारी आपके काम की बारीकियों पर नजर रखेंगे, इसलिए किसी भी काम को अधूरा छोड़ने से बचें और बैठकों में अपनी बात तथ्यों के साथ रखें. घर, परिवार या किसी आवश्यक काम पर खर्च बढ़ने की संभावना है, इसलिए बचत और खर्च के बीच संतुलन बनाकर चलें और आकर्षक योजनाओं के लालच में न आएं. परिवार में जीवनसाथी या किसी करीबी के सहयोग से सही निर्णय लेने में मदद मिलेगी. तनाव के कारण सिरदर्द या शारीरिक थकान हो सकती है, इसलिए समय पर भोजन लें और पर्याप्त पानी पिएं. प्रेम संबंधों में अहंकार और जिद से दूर रहकर साथी की बात ध्यान से सुनें. आपका लकी अंक 7 और शुभ रंग क्रीम है. मां दुर्गा को सफेद फूल अर्पित करें.
वृषभ राशि वालों पर आज कार्यक्षेत्र में जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं और वरिष्ठ अधिकारी आपके काम की बारीकियों पर नजर रखेंगे, इसलिए किसी भी काम को अधूरा छोड़ने से बचें और बैठकों में अपनी बात तथ्यों के साथ रखें. घर, परिवार या किसी आवश्यक काम पर खर्च बढ़ने की संभावना है, इसलिए बचत और खर्च के बीच संतुलन बनाकर चलें और आकर्षक योजनाओं के लालच में न आएं. परिवार में जीवनसाथी या किसी करीबी के सहयोग से सही निर्णय लेने में मदद मिलेगी. तनाव के कारण सिरदर्द या शारीरिक थकान हो सकती है, इसलिए समय पर भोजन लें और पर्याप्त पानी पिएं. प्रेम संबंधों में अहंकार और जिद से दूर रहकर साथी की बात ध्यान से सुनें. आपका लकी अंक 7 और शुभ रंग क्रीम है. मां दुर्गा को सफेद फूल अर्पित करें.
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मिथुन राशि के व्यापारियों के लिए आज का दिन नए अवसर और नए सौदे लेकर आ सकता है; पुराने ग्राहकों और व्यावसायिक संपर्कों से मिली जानकारी कारोबार विस्तार में काम आएगी. व्यापार और पुराने संपर्कों के माध्यम से धन प्राप्ति के योग हैं, हालांकि आमदनी बढ़ने की उम्मीद में बड़े खर्च करने से बचें और बजट का ध्यान रखें. परिवार में बुजुर्गों की सेहत को लेकर थोड़ी चिंता रह सकती है, इसलिए उनकी जरूरतों पर विशेष ध्यान दें और जीवनसाथी के सहयोग से आत्मविश्वास बनाए रखें. मानसिक व्यस्तता के कारण थकान हो सकती है, इसलिए काम के बीच छोटे ब्रेक लें. लव लाइफ में साथी के साथ भविष्य की योजनाओं पर सकारात्मक चर्चा होगी. आपका लकी अंक 5 और शुभ रंग हरा है. पक्षियों को भीगा हुआ बाजरा या मूंग खिलाएं.
मिथुन राशि के व्यापारियों के लिए आज का दिन नए अवसर और नए सौदे लेकर आ सकता है; पुराने ग्राहकों और व्यावसायिक संपर्कों से मिली जानकारी कारोबार विस्तार में काम आएगी. व्यापार और पुराने संपर्कों के माध्यम से धन प्राप्ति के योग हैं, हालांकि आमदनी बढ़ने की उम्मीद में बड़े खर्च करने से बचें और बजट का ध्यान रखें. परिवार में बुजुर्गों की सेहत को लेकर थोड़ी चिंता रह सकती है, इसलिए उनकी जरूरतों पर विशेष ध्यान दें और जीवनसाथी के सहयोग से आत्मविश्वास बनाए रखें. मानसिक व्यस्तता के कारण थकान हो सकती है, इसलिए काम के बीच छोटे ब्रेक लें. लव लाइफ में साथी के साथ भविष्य की योजनाओं पर सकारात्मक चर्चा होगी. आपका लकी अंक 5 और शुभ रंग हरा है. पक्षियों को भीगा हुआ बाजरा या मूंग खिलाएं.
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कर्क राशि वालों के लिए आज कार्यक्षेत्र में पुराने अधूरे कार्यों को पूरा करने का अच्छा अवसर रहेगा; दफ्तर में सहकर्मियों की गतिविधियों को लेकर सतर्क रहें और अपनी गोपनीय योजनाएं किसी से साझा न करें. परिवार या बच्चों से जुड़े कार्यों पर धन खर्च हो सकता है, इसलिए पुराने खर्चों की समीक्षा करके बजट को व्यवस्थित करें और केवल दूसरों की सलाह पर निवेश न करें. बच्चों की पढ़ाई या उपलब्धियों से जुड़ी शुभ सूचना मिलने से घर में प्रसन्नता का वातावरण रहेगा. मानसिक बेचैनी और आंखों में खिंचाव से बचने के लिए समय पर भोजन लें और पर्याप्त नींद लें. प्रेम संबंधों में अपनी बात स्पष्ट रूप से रखने से गलतफहमियां दूर होंगी. आपका लकी अंक 7 और शुभ रंग ऑलिव ग्रीन है. शिव चालीसा का पाठ करें.
कर्क राशि वालों के लिए आज कार्यक्षेत्र में पुराने अधूरे कार्यों को पूरा करने का अच्छा अवसर रहेगा; दफ्तर में सहकर्मियों की गतिविधियों को लेकर सतर्क रहें और अपनी गोपनीय योजनाएं किसी से साझा न करें. परिवार या बच्चों से जुड़े कार्यों पर धन खर्च हो सकता है, इसलिए पुराने खर्चों की समीक्षा करके बजट को व्यवस्थित करें और केवल दूसरों की सलाह पर निवेश न करें. बच्चों की पढ़ाई या उपलब्धियों से जुड़ी शुभ सूचना मिलने से घर में प्रसन्नता का वातावरण रहेगा. मानसिक बेचैनी और आंखों में खिंचाव से बचने के लिए समय पर भोजन लें और पर्याप्त नींद लें. प्रेम संबंधों में अपनी बात स्पष्ट रूप से रखने से गलतफहमियां दूर होंगी. आपका लकी अंक 7 और शुभ रंग ऑलिव ग्रीन है. शिव चालीसा का पाठ करें.
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सिंह राशि के नौकरीपेशा जातकों को कार्यक्षेत्र में सफलता पाने के लिए अतिरिक्त परिश्रम करना होगा; किसी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी को दूसरों के भरोसे छोड़ने के बजाय खुद उसकी निगरानी करें और वरिष्ठों के सामने विनम्रता बनाए रखें. घर, वाहन या पारिवारिक जरूरतों पर खर्च बढ़ सकता है, इसलिए बजट से बाहर जाकर खरीदारी करने से बचें और बड़े आर्थिक फैसलों में परिजनों की राय लें. परिवार के किसी मामले में आपकी सलाह को सम्मान मिलेगा और घरेलू कार्यों में प्रगति होगी. मानसिक दबाव के कारण थकान हो सकती है, इसलिए देर रात तक जागने से बचें और हल्का व्यायाम करें. लव लाइफ में साथी से अवास्तविक उम्मीदें रखने के बजाय उसकी स्थिति को समझें. आपका लकी अंक 1 और शुभ रंग गुलाबी है. सूर्य देव को तांबे के लोटे से अर्घ्य दें.
सिंह राशि के नौकरीपेशा जातकों को कार्यक्षेत्र में सफलता पाने के लिए अतिरिक्त परिश्रम करना होगा; किसी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी को दूसरों के भरोसे छोड़ने के बजाय खुद उसकी निगरानी करें और वरिष्ठों के सामने विनम्रता बनाए रखें. घर, वाहन या पारिवारिक जरूरतों पर खर्च बढ़ सकता है, इसलिए बजट से बाहर जाकर खरीदारी करने से बचें और बड़े आर्थिक फैसलों में परिजनों की राय लें. परिवार के किसी मामले में आपकी सलाह को सम्मान मिलेगा और घरेलू कार्यों में प्रगति होगी. मानसिक दबाव के कारण थकान हो सकती है, इसलिए देर रात तक जागने से बचें और हल्का व्यायाम करें. लव लाइफ में साथी से अवास्तविक उम्मीदें रखने के बजाय उसकी स्थिति को समझें. आपका लकी अंक 1 और शुभ रंग गुलाबी है. सूर्य देव को तांबे के लोटे से अर्घ्य दें.
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कन्या राशि वालों की व्यावहारिक सोच और समझदारी आज कार्यक्षेत्र में अटकी हुई योजनाओं को नई दिशा दिलाएगी. नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को नए अवसरों की जानकारी मिलेगी और कारोबारियों को पुराने ग्राहकों से लाभ होगा; किसी भी नए समझौते में जल्दबाजी न करें और शर्तें लिखित रखें. पुराने भुगतान मिलने से आर्थिक स्थिति में धीरे-धीरे सुधार होगा, फिर भी बचत को प्राथमिकता दें. परिवार और संपत्ति से जुड़े मामलों में अनुभवी व्यक्ति की सलाह काम आएगी और घर में आपसी तालमेल मजबूत रहेगा. दिनभर की भागदौड़ से मांसपेशियों में खिंचाव हो सकता है, इसलिए काम के बीच थोड़ा टहलें. प्रेम संबंधों में छोटी-छोटी बातों पर बहस करने से बचें. आपका लकी अंक 8 और शुभ रंग आसमानी है. गणेश जी को मोदक या लड्डू का भोग लगाएं.
कन्या राशि वालों की व्यावहारिक सोच और समझदारी आज कार्यक्षेत्र में अटकी हुई योजनाओं को नई दिशा दिलाएगी. नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को नए अवसरों की जानकारी मिलेगी और कारोबारियों को पुराने ग्राहकों से लाभ होगा; किसी भी नए समझौते में जल्दबाजी न करें और शर्तें लिखित रखें. पुराने भुगतान मिलने से आर्थिक स्थिति में धीरे-धीरे सुधार होगा, फिर भी बचत को प्राथमिकता दें. परिवार और संपत्ति से जुड़े मामलों में अनुभवी व्यक्ति की सलाह काम आएगी और घर में आपसी तालमेल मजबूत रहेगा. दिनभर की भागदौड़ से मांसपेशियों में खिंचाव हो सकता है, इसलिए काम के बीच थोड़ा टहलें. प्रेम संबंधों में छोटी-छोटी बातों पर बहस करने से बचें. आपका लकी अंक 8 और शुभ रंग आसमानी है. गणेश जी को मोदक या लड्डू का भोग लगाएं.
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तुला राशि में चंद्रमा की स्थिति से आज आपका आत्मविश्वास और मानसिक संतुलन बना रहेगा. कार्यक्षेत्र में वरिष्ठ अधिकारी आपके काम और नए विचारों की सराहना करेंगे, जिससे अधूरे कार्य पूरे करने में सफलता मिलेगी. पुराने लेन-देन या रुके हुए भुगतान के सुलझने से आर्थिक राहत मिलेगी, फिर भी आय और व्यय के बीच संतुलन बनाए रखना आवश्यक रहेगा. घर के किसी पुराने मसले को सुलझाने में आपकी सूझबूझ काम आएगी और परिजनों के साथ तालमेल बेहतर रहेगा. अनियमित खानपान और कम नींद से बचें ताकि मानसिक शांति बनी रहे. दांपत्य जीवन में जीवनसाथी के साथ भविष्य की योजनाओं पर सकारात्मक चर्चा होगी. आपका लकी अंक 6 और शुभ रंग गुलाबी है. तुलसी के पौधे के पास घी का दीपक जलाएं.
तुला राशि में चंद्रमा की स्थिति से आज आपका आत्मविश्वास और मानसिक संतुलन बना रहेगा. कार्यक्षेत्र में वरिष्ठ अधिकारी आपके काम और नए विचारों की सराहना करेंगे, जिससे अधूरे कार्य पूरे करने में सफलता मिलेगी. पुराने लेन-देन या रुके हुए भुगतान के सुलझने से आर्थिक राहत मिलेगी, फिर भी आय और व्यय के बीच संतुलन बनाए रखना आवश्यक रहेगा. घर के किसी पुराने मसले को सुलझाने में आपकी सूझबूझ काम आएगी और परिजनों के साथ तालमेल बेहतर रहेगा. अनियमित खानपान और कम नींद से बचें ताकि मानसिक शांति बनी रहे. दांपत्य जीवन में जीवनसाथी के साथ भविष्य की योजनाओं पर सकारात्मक चर्चा होगी. आपका लकी अंक 6 और शुभ रंग गुलाबी है. तुलसी के पौधे के पास घी का दीपक जलाएं.
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वृश्चिक राशि के जातकों को अमावस्या के प्रभाव से अपने जीवन और करियर की प्राथमिकताओं पर गंभीरता से विचार करने का अवसर मिलेगा. कार्यक्षेत्र में कोई नई जिम्मेदारी सामने आ सकती है, अभी जल्दबाजी में नौकरी बदलने का निर्णय न लें. अचानक कोई अप्रत्याशित खर्च सामने आने से बजट प्रभावित हो सकता है, इसलिए निवेश, कर्ज या बड़ी खरीदारी के मामलों में पूरी सतर्कता बरतें और जोखिम से बचें. घर के किसी पुराने मुद्दे को सुलझाने का प्रयास सफल रहेगा, बशर्ते किसी बात पर बेवजह शक या नाराजगी न बढ़ाएं. मानसिक बेचैनी और तनाव से बचने के लिए पर्याप्त नींद लें और काम का अधिक बोझ न लें. प्रेम संबंधों में अपनी अपेक्षाएं स्पष्ट रखें. आपका लकी अंक 9 और शुभ रंग गहरा लाल है. 'ॐ नमः शिवाय' का 108 बार जाप करें.
वृश्चिक राशि के जातकों को अमावस्या के प्रभाव से अपने जीवन और करियर की प्राथमिकताओं पर गंभीरता से विचार करने का अवसर मिलेगा. कार्यक्षेत्र में कोई नई जिम्मेदारी सामने आ सकती है, अभी जल्दबाजी में नौकरी बदलने का निर्णय न लें. अचानक कोई अप्रत्याशित खर्च सामने आने से बजट प्रभावित हो सकता है, इसलिए निवेश, कर्ज या बड़ी खरीदारी के मामलों में पूरी सतर्कता बरतें और जोखिम से बचें. घर के किसी पुराने मुद्दे को सुलझाने का प्रयास सफल रहेगा, बशर्ते किसी बात पर बेवजह शक या नाराजगी न बढ़ाएं. मानसिक बेचैनी और तनाव से बचने के लिए पर्याप्त नींद लें और काम का अधिक बोझ न लें. प्रेम संबंधों में अपनी अपेक्षाएं स्पष्ट रखें. आपका लकी अंक 9 और शुभ रंग गहरा लाल है. 'ॐ नमः शिवाय' का 108 बार जाप करें.
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धनु राशि के जातकों को कार्यक्षेत्र में अतिरिक्त जिम्मेदारी या नया प्रोजेक्ट मिल सकता है; अपनी कार्यकुशलता से आप वरिष्ठों का ध्यान खींचेंगे और कारोबारियों के लिए नए संपर्कों से जुड़ने का यह बेहतरीन समय है. पुराने संपर्कों या अतिरिक्त काम से लाभ होने के संकेत हैं, हालांकि यात्रा, मनोरंजन और खरीदारी पर अत्यधिक खर्च करने से बचें और बचत पर ध्यान दें. परिवार और मित्रों के साथ सुखद समय बीतेगा और भविष्य की किसी योजना पर सकारात्मक चर्चा होगी. अनियमित दिनचर्या से थकान हो सकती है, इसलिए समय पर भोजन करें और हल्की सैर अपनाएं. प्रेम संबंधों में आपसी समझ और खुशियां बनी रहेंगी. आपका लकी अंक 3 और शुभ रंग पीला है. केले के वृक्ष पर चने की दाल और हल्दी मिला जल अर्पित करें.
धनु राशि के जातकों को कार्यक्षेत्र में अतिरिक्त जिम्मेदारी या नया प्रोजेक्ट मिल सकता है; अपनी कार्यकुशलता से आप वरिष्ठों का ध्यान खींचेंगे और कारोबारियों के लिए नए संपर्कों से जुड़ने का यह बेहतरीन समय है. पुराने संपर्कों या अतिरिक्त काम से लाभ होने के संकेत हैं, हालांकि यात्रा, मनोरंजन और खरीदारी पर अत्यधिक खर्च करने से बचें और बचत पर ध्यान दें. परिवार और मित्रों के साथ सुखद समय बीतेगा और भविष्य की किसी योजना पर सकारात्मक चर्चा होगी. अनियमित दिनचर्या से थकान हो सकती है, इसलिए समय पर भोजन करें और हल्की सैर अपनाएं. प्रेम संबंधों में आपसी समझ और खुशियां बनी रहेंगी. आपका लकी अंक 3 और शुभ रंग पीला है. केले के वृक्ष पर चने की दाल और हल्दी मिला जल अर्पित करें.
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मकर राशि वालों का अनुशासन और जिम्मेदारी निभाने का तरीका आज कार्यक्षेत्र में वरिष्ठ अधिकारियों को गहराई से प्रभावित करेगा; लंबे समय से अटके कार्यों में प्रगति होगी और व्यापारियों को बकाए भुगतान की वसूली पर ध्यान देना चाहिए. अटका हुआ धन वापस मिलने से आर्थिक राहत मिलेगी, लेकिन बिना योजना के बड़ी खरीदारी करने से बचें और बचत की समीक्षा करें. परिवार से जुड़ी अच्छी खबर मिलने से घर में खुशी का माहौल बनेगा और किसी सदस्य की मदद करने से मन शांत रहेगा. शारीरिक थकान और जोड़ों में दर्द से बचने के लिए क्षमता से अधिक काम न करें और काम के बीच विश्राम लें. जीवनसाथी के साथ मिलकर पारिवारिक भविष्य के निर्णय लें. आपका लकी अंक 8 और शुभ रंग नीला है. पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का चौमुखा दीपक जलाएं.
मकर राशि वालों का अनुशासन और जिम्मेदारी निभाने का तरीका आज कार्यक्षेत्र में वरिष्ठ अधिकारियों को गहराई से प्रभावित करेगा; लंबे समय से अटके कार्यों में प्रगति होगी और व्यापारियों को बकाए भुगतान की वसूली पर ध्यान देना चाहिए. अटका हुआ धन वापस मिलने से आर्थिक राहत मिलेगी, लेकिन बिना योजना के बड़ी खरीदारी करने से बचें और बचत की समीक्षा करें. परिवार से जुड़ी अच्छी खबर मिलने से घर में खुशी का माहौल बनेगा और किसी सदस्य की मदद करने से मन शांत रहेगा. शारीरिक थकान और जोड़ों में दर्द से बचने के लिए क्षमता से अधिक काम न करें और काम के बीच विश्राम लें. जीवनसाथी के साथ मिलकर पारिवारिक भविष्य के निर्णय लें. आपका लकी अंक 8 और शुभ रंग नीला है. पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का चौमुखा दीपक जलाएं.
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कुंभ राशि वालों की कार्यकुशलता और अनुभव आज कार्यक्षेत्र में नई संभावनाएं खोलेंगे. वरिष्ठ अधिकारी आपके काम की सराहना करेंगे और व्यापारी बाजार में अपनी पहचान मजबूत करने में सफल रहेंगे; नौकरी बदलने का विचार कर रहे जातक सभी विकल्पों का सही आकलन करें. पुराने प्रयासों से लाभ मिलने से आर्थिक स्थिति सुधरेगी, लेकिन आमदनी बढ़ने की उम्मीद में फिजूलखर्ची न करें. परिवार के सदस्यों के बीच आपकी बातों को मान मिलेगा और महत्वपूर्ण घरेलू निर्णयों में आपकी भूमिका मुख्य रहेगी. काम के उत्साह के बीच शरीर को पर्याप्त विश्राम दें ताकि थकान हावी न हो. दांपत्य जीवन में साथी का सहयोग आपको मानसिक सुकून देगा. आपका लकी अंक 4 और शुभ रंग आसमानी है. जरूरतमंद को काले तिल या छाते का दान करें.
कुंभ राशि वालों की कार्यकुशलता और अनुभव आज कार्यक्षेत्र में नई संभावनाएं खोलेंगे. वरिष्ठ अधिकारी आपके काम की सराहना करेंगे और व्यापारी बाजार में अपनी पहचान मजबूत करने में सफल रहेंगे; नौकरी बदलने का विचार कर रहे जातक सभी विकल्पों का सही आकलन करें. पुराने प्रयासों से लाभ मिलने से आर्थिक स्थिति सुधरेगी, लेकिन आमदनी बढ़ने की उम्मीद में फिजूलखर्ची न करें. परिवार के सदस्यों के बीच आपकी बातों को मान मिलेगा और महत्वपूर्ण घरेलू निर्णयों में आपकी भूमिका मुख्य रहेगी. काम के उत्साह के बीच शरीर को पर्याप्त विश्राम दें ताकि थकान हावी न हो. दांपत्य जीवन में साथी का सहयोग आपको मानसिक सुकून देगा. आपका लकी अंक 4 और शुभ रंग आसमानी है. जरूरतमंद को काले तिल या छाते का दान करें.
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मीन राशि के जातकों को कार्यक्षेत्र में अपनी जिम्मेदारियों को लेकर गंभीर रहना होगा; किसी काम में देरी होने पर निराश होने के बजाय योजना बनाकर आगे बढ़ें और नौकरी बदलने से पहले पूरी जानकारी जुटा लें. यात्रा या घरेलू जरूरतों पर खर्च बढ़ सकता है, इसलिए जोखिम भरे सौदों से बचें और बैंकिंग दस्तावेजों की जांच सावधानी से करें. घर में पूजा-पाठ या धार्मिक गतिविधियों से वातावरण सकारात्मक रहेगा और किसी अनुभवी व्यक्ति के मार्गदर्शन से पारिवारिक समस्याएं सुलझेंगी. मानसिक तनाव और नींद की कमी से बचने के लिए दिनचर्या नियमित रखें. प्रेम संबंधों में संवेदनशीलता बनाए रखें और साथी की बातों का गलत अर्थ निकालने से बचें. आपका लकी अंक 7 और शुभ रंग पीला है. भगवान विष्णु की पूजा करें और विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें.
मीन राशि के जातकों को कार्यक्षेत्र में अपनी जिम्मेदारियों को लेकर गंभीर रहना होगा; किसी काम में देरी होने पर निराश होने के बजाय योजना बनाकर आगे बढ़ें और नौकरी बदलने से पहले पूरी जानकारी जुटा लें. यात्रा या घरेलू जरूरतों पर खर्च बढ़ सकता है, इसलिए जोखिम भरे सौदों से बचें और बैंकिंग दस्तावेजों की जांच सावधानी से करें. घर में पूजा-पाठ या धार्मिक गतिविधियों से वातावरण सकारात्मक रहेगा और किसी अनुभवी व्यक्ति के मार्गदर्शन से पारिवारिक समस्याएं सुलझेंगी. मानसिक तनाव और नींद की कमी से बचने के लिए दिनचर्या नियमित रखें. प्रेम संबंधों में संवेदनशीलता बनाए रखें और साथी की बातों का गलत अर्थ निकालने से बचें. आपका लकी अंक 7 और शुभ रंग पीला है. भगवान विष्णु की पूजा करें और विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें.
Published at : 09 Nov 2026 02:00 AM (IST)
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