आज का राशिफल 7 नवंबर 2026: वृषभ-कर्क को मिलेगा अटका धन, सिंह और तुला राशि के व्यापार में बड़ा उछाल

मेष राशि के जातकों के लिए आज धनतेरस के पावन अवसर पर परिवार के साथ खरीदारी करने और मांगलिक माहौल का आनंद लेने का उत्तम दिन रहेगा. कार्यक्षेत्र में कोई नई जिम्मेदारी मिल सकती है, जिसे पूरा करने के लिए अतिरिक्त परिश्रम और सहकर्मियों के साथ बेहतर तालमेल की आवश्यकता होगी. धनतेरस पर सोना, चांदी या उपयोगी घरेलू सामान खरीदने की योजना बन सकती है, लेकिन दूसरों की देखा-देखी में बजट से बाहर जाकर खर्च करने और किसी को बड़ी रकम उधार देने से बचें. परिजनों के साथ संवाद में संयम रखें और क्रोध से बचें. भागदौड़ के चलते सिरदर्द या थकान हो सकती है, इसलिए पर्याप्त पानी पिएं. दांपत्य जीवन में जिम्मेदारियां बांटने से मधुरता बढ़ेगी. आपका लकी अंक 4 और शुभ रंग नारंगी है. शिवलिंग पर जल और काले तिल अर्पित करें.
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वृषभ राशि वालों के लिए चंद्रमा और शुक्र की शुभ स्थिति भौतिक सुख-सुविधाओं में वृद्धि लेकर आई है. कार्यक्षेत्र में आपकी लगन और कार्यकुशलता वरिष्ठ अधिकारियों को प्रभावित करेगी, जिससे नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं; व्यापारियों के लिए पुराने ग्राहकों से संबंध प्रगाढ़ करने का सही समय है. आर्थिक मामलों में पुराने अटके धन की प्राप्ति से बड़ी राहत मिलेगी और धनतेरस पर आभूषण या मूल्यवान वस्तुओं की खरीदारी के योग हैं, हालांकि बिना सोचे-समझे निवेश से बचें. पारिवारिक जीवन में उत्सव का माहौल रहेगा, बशर्ते खर्च को लेकर किसी से बहस न करें. खानपान में अधिक तली-भुनी चीजों से परहेज करें. लव लाइफ में मिठास बनी रहेगी. आपका लकी अंक 7 और शुभ रंग लाल है. मां लक्ष्मी को सफेद फूल अर्पित करें.
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मिथुन राशि के जातकों को अपनी बेहतरीन संवाद शैली के बल पर कार्यक्षेत्र में वरिष्ठों का भरोसा जीतने में सफलता मिलेगी. व्यापारियों को नए संपर्कों के माध्यम से व्यापार विस्तार के अवसर मिलेंगे, लेकिन किसी भी समझौते पर हस्ताक्षर से पहले शर्तों की गहन पड़ताल कर लें. आमदनी में सुधार होगा और घर, भूमि या वाहन से जुड़ी खरीदारी की रूपरेखा बन सकती है, फिर भी दिखावे के खर्चों पर नियंत्रण रखें. परिवार में समझदारी से किसी महत्वपूर्ण मुद्दे पर सबकी सहमति बनेगी और सुख-शांति रहेगी. मोबाइल और कंप्यूटर के अत्यधिक इस्तेमाल से आंखों और सिर में थकान हो सकती है, स्क्रीन टाइम सीमित करें. दांपत्य जीवन में जीवनसाथी की राय का सम्मान करें. आपका लकी अंक 3 और शुभ रंग हल्का हरा है. भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित करें.
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कर्क राशि वालों के लिए आज कार्यक्षेत्र में लंबे समय से की जा रही मेहनत के सकारात्मक परिणाम सामने आएंगे और वरिष्ठ अधिकारियों का पूरा सहयोग प्राप्त होगा. व्यापारियों को नए अवसर मिलेंगे और कारोबार में वृद्धि होगी. रुका हुआ पैसा वापस मिलने या पुराने निवेश से लाभ होने से आर्थिक पक्ष मजबूत होगा; धनतेरस की खरीदारी में अपनी जेब का ध्यान रखें. परिवार में सुख-सुविधाओं से जुड़ा शुभ समाचार मिलने से हर्ष का माहौल रहेगा और परिजनों के साथ तालमेल बेहतर रहेगा. काम और जिम्मेदारियों के बीच खुद को अधिक थकाने से बचें और समय पर भोजन लें. जीवनसाथी के साथ घरेलू खरीदारी पर सार्थक चर्चा होगी. आपका लकी अंक 6 और शुभ रंग सफेद है. शिवलिंग पर केसर मिले दूध से अभिषेक करें.
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सिंह राशि के जातकों के लिए आज का दिन आत्मविश्वास और नई ऊर्जा से परिपूर्ण रहेगा. कार्यक्षेत्र में आपकी नेतृत्व क्षमता की सराहना होगी और कोई महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट सौंपा जा सकता है; व्यापारियों के लिए नई योजनाओं पर काम शुरू करने का अनुकूल अवसर है. धनतेरस के मौके पर सोना-चांदी या गृह-उपयोगी वस्तुओं की खरीदारी हो सकती है, लेकिन बजट और वास्तविक जरूरतों का ध्यान रखें और दिखावे से बचें. परिवार में खुशियों का वातावरण रहेगा और अपनों का सहयोग मिलेगा, बशर्ते बातचीत में अहंकार और जिद से दूर रहें. भागदौड़ के चलते शारीरिक थकान और जोड़ों में खिंचाव हो सकता है, विश्राम का ध्यान रखें. प्रेम संबंधों में खुला संवाद रिश्ते को मजबूती देगा. आपका लकी अंक 4 और शुभ रंग ऑरेंज है. गुड़ और चने का दान करें.
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कन्या राशि वालों की व्यवस्थित कार्यशैली आज कार्यक्षेत्र के पुराने व लंबित कार्यों को समय पर पूरा कराने में मददगार साबित होगी. नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को नए अवसर मिल सकते हैं; व्यापारी वर्ग को पुराने लेन-देन और हिसाब-किताब दुरुस्त रखने चाहिए. आर्थिक मामलों में सोच-समझकर कदम उठाएं और बचत को प्राथमिकता दें; किसी भी निवेश की शर्तों को समझे बिना पूंजी न लगाएं. परिवार में पुराने मसलों को बातचीत से सुलझाने का मौका मिलेगा और सदस्यों से तालमेल बेहतर रहेगा, बशर्ते दूसरों की छोटी गलतियों पर अधिक प्रतिक्रिया न दें. दिनचर्या नियमित रखें ताकि थकान हावी न हो. दांपत्य जीवन में जिम्मेदारियां मिलकर निभाने से मिठास बनी रहेगी. आपका लकी अंक 9 और शुभ रंग नारंगी है. कन्याओं को मीठा खिलाएं.
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तुला राशि के जातकों को टीमवर्क और सहकर्मियों के सहयोग से कार्यक्षेत्र में कठिन जिम्मेदारियों को आसानी से पूरा करने में सफलता मिलेगी. व्यापारियों को पुराने ग्राहकों से लाभ होगा और नए कारोबारी संपर्क बनेंगे; किसी भी अनुबंध पर हस्ताक्षर करने से पहले नियम-शर्तें अच्छी तरह जांच लें. अतिरिक्त आमदनी के नए साधन खुलेंगे और पुराने बकाए को लेकर बातचीत आगे बढ़ेगी, हालांकि धनतेरस की खरीदारी और मनोरंजन में बजट की सीमा न भूलें. घर में किसी शुभ सूचना से माहौल आनंदमय रहेगा. लगातार काम करने से मानसिक थकान हो सकती है, इसलिए पर्याप्त नींद लें. जीवनसाथी के सहयोग से आत्मविश्वास में वृद्धि होगी. आपका लकी अंक 6 और शुभ रंग आसमानी है. मां लक्ष्मी को कमल का फूल अर्पित करें.
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वृश्चिक राशि के नौकरीपेशा जातकों को कार्यक्षेत्र में पुराने प्रोजेक्ट्स को आगे बढ़ाने का अवसर मिलेगा और आपकी लगन अधिकारियों का ध्यान आकर्षित करेगी. व्यापारियों के लिए पुराने ग्राहकों से जुड़ाव लाभदायक रहेगा, लेकिन किसी नई साझेदारी से पहले सभी कानूनी व वित्तीय पहलू स्पष्ट कर लें. पुराने निवेश और बचत की समीक्षा से आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी; जल्द मुनाफे के चक्कर में जोखिम भरे सौदों से बचें और फिजूलखर्ची पर रोक लगाएं. परिवार में अनुभवी लोगों की सलाह घरेलू समस्याओं को सुलझाएगी; अपनी बात दूसरों पर थोपने से बचें. काम के दबाव से होने वाले तनाव को कम करने के लिए समय पर सोएं और व्यायाम करें. प्रेम संबंधों में भरोसा गहराएगा. आपका लकी अंक 9 और शुभ रंग गहरा लाल है. कुत्ते को रोटी खिलाएं.
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धनु राशि के जातकों को नए संपर्कों और बैठकों के माध्यम से उपयोगी जानकारी हासिल होगी. कार्यक्षेत्र में आपके अनुभव और परिश्रम का लाभ मिलेगा और नए प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी आ सकती है; व्यापारियों को नए ग्राहकों से जुड़ने में सफलता मिलेगी. आमदनी बढ़ाने के नए रास्ते तलाशेंगे, लेकिन यात्रा, शिक्षा या घरेलू खरीदारी पर खर्च बढ़ सकता है, इसलिए बजट का ध्यान रखें और अनजान योजनाओं में निवेश से बचें. परिवार के साथ धार्मिक कार्यक्रम या शुभ यात्रा की रूपरेखा बन सकती है, अपनों के लिए समय जरूर निकालें. यात्रा के दौरान खानपान और आराम का ध्यान रखें ताकि ऊर्जा बनी रहे. जीवनसाथी से बातचीत में खुलापन रखने से नजदीकियां बढ़ेंगी. आपका लकी अंक 3 और शुभ रंग पीला है. माथे पर हल्दी का तिलक लगाएं.
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मकर राशि वालों का अनुशासन और जिम्मेदारी निभाने का तरीका आज अधिकारियों को गहराई से प्रभावित करेगा. पुराने अटके कार्यों को पूरा करने का मौका मिलेगा; व्यापारियों को पुराने ग्राहकों से संपर्क बनाए रखने और बकाए की वसूली पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए. घर या परिवार से जुड़े मांगलिक खर्च सामने आ सकते हैं, इसलिए अपनी आमदनी के अनुसार ही व्यय करें और जल्दबाजी में निवेश से बचें. पारिवारिक जीवन सुखद रहेगा और किसी पुरानी समस्या का स्थायी समाधान निकलेगा, बशर्ते कटु शब्दों के प्रयोग से बचें. थकान से बचने के लिए काम के बीच विश्राम लें और नींद पूरी करें. दांपत्य जीवन में एक-दूसरे के लिए समय निकालना जरूरी होगा. आपका लकी अंक 8 और शुभ रंग गहरा नीला है. पीपल के नीचे सरसों तेल का दीपक जलाएं.
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कुंभ राशि वालों की लीक से हटकर सोचने की क्षमता और नए विचार आज कार्यक्षेत्र में विशेष पहचान दिलाएंगे. नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को अच्छे अवसर मिल सकते हैं; व्यापारी नए संपर्कों के बल पर लाभ कमाएंगे, हालांकि नए समझौतों से पहले पूरी जानकारी अवश्य जुटा लें. आमदनी के नए विकल्प सामने आएंगे, लेकिन ऑनलाइन खरीदारी और छोटे-मोटे खर्चों पर नियंत्रण रखना जरूरी होगा. परिवार में सुखद माहौल रहेगा और सदस्यों के साथ भविष्य की योजनाओं पर सकारात्मक चर्चा होगी; जल्दबाजी में तीखी प्रतिक्रिया देने से बचें. देर रात तक मोबाइल के इस्तेमाल से बचें ताकि मानसिक ताजगी बनी रहे. प्रेम संबंधों में आपसी दोस्ती और भरोसा बढ़ेगा. आपका लकी अंक 3 और शुभ रंग आसमानी है. काले कुत्ते को भोजन कराएं.
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मीन राशि के रचनात्मक और कला क्षेत्र से जुड़े जातकों के नए विचार कार्यक्षेत्र में प्रशंसा दिलाएंगे. नौकरीपेशा लोगों को सहकर्मियों के सहयोग से पुराने काम पूरे करने का अवसर मिलेगा; व्यापारी किसी नए काम की शुरुआत से पहले लागत और संभावित मुनाफे का सही आकलन कर लें. पुराने भुगतान या अटके हुए धन को लेकर प्रगति होगी, फिर भी अनावश्यक खर्चों से बचें और किसी को उधार देने में जल्दबाजी न करें. परिवार और मित्रों के साथ सुखद समय बीतेगा और महत्वपूर्ण निर्णयों में सबकी राय लेना लाभकारी रहेगा. अनियमित दिनचर्या और काम के दबाव से थकान हो सकती है, इसलिए ध्यान लगाएं. जीवनसाथी की भावनाओं का सम्मान करने से रिश्ते में मधुरता बनी रहेगी. आपका लकी अंक 7 और शुभ रंग ग्रे है. भगवान विष्णु को पीले फूल अर्पित करें.