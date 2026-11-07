आज का राशिफल 7 नवंबर 2026: वृषभ-कर्क को मिलेगा अटका धन, सिंह और तुला राशि के व्यापार में बड़ा उछाल

मेष राशि के जातकों के लिए आज धनतेरस के पावन अवसर पर परिवार के साथ खरीदारी करने और मांगलिक माहौल का आनंद लेने का उत्तम दिन रहेगा. कार्यक्षेत्र में कोई नई जिम्मेदारी मिल सकती है, जिसे पूरा करने के लिए अतिरिक्त परिश्रम और सहकर्मियों के साथ बेहतर तालमेल की आवश्यकता होगी. धनतेरस पर सोना, चांदी या उपयोगी घरेलू सामान खरीदने की योजना बन सकती है, लेकिन दूसरों की देखा-देखी में बजट से बाहर जाकर खर्च करने और किसी को बड़ी रकम उधार देने से बचें. परिजनों के साथ संवाद में संयम रखें और क्रोध से बचें. भागदौड़ के चलते सिरदर्द या थकान हो सकती है, इसलिए पर्याप्त पानी पिएं. दांपत्य जीवन में जिम्मेदारियां बांटने से मधुरता बढ़ेगी. आपका लकी अंक 4 और शुभ रंग नारंगी है. शिवलिंग पर जल और काले तिल अर्पित करें.