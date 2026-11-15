Jagaddhatri Puja 2026: शारदीय नवरात्रि के करीब एक महीने बाद कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को मां जगद्धात्री की पूजा-अर्चना का विधान है. देवी दुर्गा के ही सौम्य और शक्तिशाली स्वरूप के रूप में पूजी जाने वाली मां जगद्धात्री को पूरे ब्रह्मांड का पालन और रक्षा करने वाली देवी माना जाता है. इस वर्ष यह पावन पर्व बुधवार, 18 नवंबर 2026 को श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जाएगा.

जगद्धात्री पूजा 2026: तिथि और शुभ समय

हिंदू पंचांग के अनुसार, कार्तिक शुक्ल नवमी की शुरुआत और समापन का समय इस प्रकार रहेगा:

मुख्य पूजा दिवस: बुधवार, 18 नवंबर 2026

बुधवार, 18 नवंबर 2026 नवमी तिथि आरंभ: 18 नवंबर 2026, सुबह 06:04 बजे से

18 नवंबर 2026, सुबह 06:04 बजे से नवमी तिथि समाप्त: 19 नवंबर 2026, सुबह 07:05 बजे तक

उदयातिथि की मान्यता के चलते 18 नवंबर को दिन भर मां की आराधना और अनुष्ठान किए जाएंगे.

बंगाल के चंदननगर से लेकर बिहार-ओडिशा तक धूम

जगद्धात्री पूजा का सबसे भव्य और ऐतिहासिक आयोजन पश्चिम बंगाल में देखने को मिलता है. विशेष रूप से हुगली जिले के चंदननगर और नदिया जिले के कृष्णानगर में इस उत्सव की छटा दुर्गा पूजा जैसी ही होती है, जहां विशाल पंडाल और विश्व प्रसिद्ध विद्युत सजावट आकर्षण का केंद्र रहती है. बंगाल के अलावा ओडिशा, त्रिपुरा और बिहार के मिथिलांचल (मधुबनी) क्षेत्र में भी स्थानीय रीति-रिवाजों के साथ मां जगद्धात्री की आराधना की जाती है.

क्या है मां जगद्धात्री का स्वरूप और इसका संदेश?

धार्मिक ग्रंथों और प्रतिमाओं में मां जगद्धात्री का स्वरूप बेहद शांत, तेजस्वी और करुणामय दर्शाया गया है:

अस्त्र-शस्त्र और वाहन: लाल वस्त्रों में सुसज्जित मां सिंह की सवारी करती हैं. उनकी चार भुजाएं हैं, जिनमें वे शंख, चक्र, धनुष और बाण धारण किए रहती हैं. त्रिनेत्रधारी मां का यह रूप धर्म और सत्य की रक्षा का प्रतीक है.

अहंकार पर विजय का प्रतीक: मां की प्रतिमा में सिंह के पंजों के नीचे एक हाथी दबा हुआ दिखाई देता है, जिसे पौराणिक कथाओं में 'करिन्द्रासुर' कहा गया है. यह हाथी मनुष्य के भीतर छिपे घमंड और अहंकार का प्रतीक है. मां का यह रूप संदेश देता है कि अहंकार चाहे कितना भी विशाल क्यों न हो, अंत में विनम्रता और सत्य की ही जीत होती है.

घर पर ऐसे करें मां जगद्धात्री की पूजा

आप घर पर मां जगद्धात्री की आराधना कर रहे हैं, तो इस सरल विधि का पालन कर सकते हैं:

स्नान और संकल्प: सुबह सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र पहनें और पूजा का संकल्प लें.

सुबह सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र पहनें और पूजा का संकल्प लें. वेदी स्थापना: पूजा घर की सफाई कर एक चौकी पर लाल कपड़ा बिछाएं और मां जगद्धात्री की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें.

पूजा घर की सफाई कर एक चौकी पर लाल कपड़ा बिछाएं और मां जगद्धात्री की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें. श्रृंगार और पूजन सामग्री: मां को लाल रंग के पुष्प (विशेषकर गुड़हल), माला, रोली, चंदन और अक्षत अर्पित करें.

मां को लाल रंग के पुष्प (विशेषकर गुड़हल), माला, रोली, चंदन और अक्षत अर्पित करें. दीप और भोग: शुद्ध घी का दीपक व धूप जलाएं. इसके बाद मौसमी फल, मिठाई और घर में बने सात्विक व्यंजनों का भोग लगाएं.

शुद्ध घी का दीपक व धूप जलाएं. इसके बाद मौसमी फल, मिठाई और घर में बने सात्विक व्यंजनों का भोग लगाएं. मंत्र जाप और आरती: एकाग्र मन से दुर्गा सप्तशती के मंत्रों या दुर्गा चालीसा का पाठ करें. अंत में कपूर से मां की आरती उतारें और परिवार की सुख-समृद्धि की प्रार्थना करें.

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