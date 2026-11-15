धर्मराशिफलभविष्यवाणीहिंदू कैलेंडरफोटो गैलरीअंक शास्त्रवेब स्टोरीवास्तु शास्त्रग्रह गोचरएस्ट्रो स्पेशल
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोJagaddhatri Puja 2026: 18 नवंबर को होगी जगत की पालक मां जगद्धात्री की आराधना, जानें नवमी तिथि, पूजा विधि और पर्व की खासियत

Jagaddhatri Puja 2026: 18 नवंबर को होगी जगत की पालक मां जगद्धात्री की आराधना, जानें नवमी तिथि, पूजा विधि और पर्व की खासियत

Jagaddhatri Puja 2026: 18 नवंबर को कार्तिक शुक्ल नवमी पर होगी मां जगद्धात्री की पूजा. जानें नवमी तिथि का शुभ समय, चंदननगर की भव्यता और घर पर पूजा करने की आसान विधि.

Written By : हर्षिका मिश्रा |  Updated at : 15 Nov 2026 10:48 AM (IST)
Preferred Sources

Jagaddhatri Puja 2026: शारदीय नवरात्रि के करीब एक महीने बाद कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को मां जगद्धात्री की पूजा-अर्चना का विधान है. देवी दुर्गा के ही सौम्य और शक्तिशाली स्वरूप के रूप में पूजी जाने वाली मां जगद्धात्री को पूरे ब्रह्मांड का पालन और रक्षा करने वाली देवी माना जाता है. इस वर्ष यह पावन पर्व बुधवार, 18 नवंबर 2026 को श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जाएगा.

जगद्धात्री पूजा 2026: तिथि और शुभ समय

हिंदू पंचांग के अनुसार, कार्तिक शुक्ल नवमी की शुरुआत और समापन का समय इस प्रकार रहेगा:

रिलेटेड स्टोरी >>

ऐस्ट्रो
Jagaddhatri Puja 2026: 18 नवंबर को होगी जगत की पालक मां जगद्धात्री की आराधना, जानें नवमी तिथि, पूजा विधि और पर्व की खासियत
जगद्धात्री पूजा 2026: दुर्गा पूजा के बाद अब बंगाल से बिहार तक जगद्धात्री पूजा की धूम, जानें कब है नवमी तिथि और कैसे करें मां की आराधना
ऐस्ट्रो
Aaj Ka Rashifal 15 November 2026: छठ पर रात 11:28 बजे तक रवि योग, पढ़ें मेष से मीन का राशिफल
आज का राशिफल 15 नवंबर 2026: संध्या अर्घ्य पर मकर में चंद्रमा, कैसा रहेगा आपका रविवार?
राशिफल
Aaj Ka Kanya Rashifal 15 November 2026: कन्या राशि आपके प्रदर्शन पर रहेगी अधिकारियों की पैनी नजर, अनावश्यक खरीदारी पर लगाम लगाने की सलाह
कन्या राशि 15 नवंबर 2026, रविवार: संतान पक्ष से मिलेगी बड़ी खुशखबरी, सिंगल जातकों की विवाह संबंधी बातचीत बढ़ेगी आगे
राशिफल
Aaj Ka Singh Rashifal 15 November 2026: कार्यक्षेत्र में मिलेगी बड़े प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी व पुराने निवेश से मिलेगा लाभ; पढ़ें पूरा भविष्यफल
सिंह राशि 15 नवंबर 2026: सही रणनीति से व्यापारिक प्रतिस्पर्धा में पाएंगे जीत, सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे छात्र बदलें रणनीति
  • मुख्य पूजा दिवस: बुधवार, 18 नवंबर 2026
  • नवमी तिथि आरंभ: 18 नवंबर 2026, सुबह 06:04 बजे से
  • नवमी तिथि समाप्त: 19 नवंबर 2026, सुबह 07:05 बजे तक

उदयातिथि की मान्यता के चलते 18 नवंबर को दिन भर मां की आराधना और अनुष्ठान किए जाएंगे.

बंगाल के चंदननगर से लेकर बिहार-ओडिशा तक धूम

जगद्धात्री पूजा का सबसे भव्य और ऐतिहासिक आयोजन पश्चिम बंगाल में देखने को मिलता है. विशेष रूप से हुगली जिले के चंदननगर और नदिया जिले के कृष्णानगर में इस उत्सव की छटा दुर्गा पूजा जैसी ही होती है, जहां विशाल पंडाल और विश्व प्रसिद्ध विद्युत सजावट आकर्षण का केंद्र रहती है. बंगाल के अलावा ओडिशा, त्रिपुरा और बिहार के मिथिलांचल (मधुबनी) क्षेत्र में भी स्थानीय रीति-रिवाजों के साथ मां जगद्धात्री की आराधना की जाती है.

क्या है मां जगद्धात्री का स्वरूप और इसका संदेश?

धार्मिक ग्रंथों और प्रतिमाओं में मां जगद्धात्री का स्वरूप बेहद शांत, तेजस्वी और करुणामय दर्शाया गया है:

अस्त्र-शस्त्र और वाहन: लाल वस्त्रों में सुसज्जित मां सिंह की सवारी करती हैं. उनकी चार भुजाएं हैं, जिनमें वे शंख, चक्र, धनुष और बाण धारण किए रहती हैं. त्रिनेत्रधारी मां का यह रूप धर्म और सत्य की रक्षा का प्रतीक है.

अहंकार पर विजय का प्रतीक: मां की प्रतिमा में सिंह के पंजों के नीचे एक हाथी दबा हुआ दिखाई देता है, जिसे पौराणिक कथाओं में 'करिन्द्रासुर' कहा गया है. यह हाथी मनुष्य के भीतर छिपे घमंड और अहंकार का प्रतीक है. मां का यह रूप संदेश देता है कि अहंकार चाहे कितना भी विशाल क्यों न हो, अंत में विनम्रता और सत्य की ही जीत होती है.

घर पर ऐसे करें मां जगद्धात्री की पूजा

आप घर पर मां जगद्धात्री की आराधना कर रहे हैं, तो इस सरल विधि का पालन कर सकते हैं:

  • स्नान और संकल्प: सुबह सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र पहनें और पूजा का संकल्प लें.
  • वेदी स्थापना: पूजा घर की सफाई कर एक चौकी पर लाल कपड़ा बिछाएं और मां जगद्धात्री की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें.
  • श्रृंगार और पूजन सामग्री: मां को लाल रंग के पुष्प (विशेषकर गुड़हल), माला, रोली, चंदन और अक्षत अर्पित करें.
  • दीप और भोग: शुद्ध घी का दीपक व धूप जलाएं. इसके बाद मौसमी फल, मिठाई और घर में बने सात्विक व्यंजनों का भोग लगाएं.
  • मंत्र जाप और आरती: एकाग्र मन से दुर्गा सप्तशती के मंत्रों या दुर्गा चालीसा का पाठ करें. अंत में कपूर से मां की आरती उतारें और परिवार की सुख-समृद्धि की प्रार्थना करें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author हर्षिका मिश्रा

हर्षिका मिश्रा । धर्म और ज्योतिष पत्रकार

हर्षिका मिश्रा ABP Live में धर्म और ज्योतिष से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. उन्हें ज्योतिष के क्षेत्र में तीन वर्षों का अनुभव है. पिछले एक वर्ष से वे धर्म और ज्योतिष की डिजिटल कवरेज पर काम कर रही हैं. उनके लेखन के प्रमुख विषय ग्रह गोचर, राशिफल, व्रत-त्योहार और धार्मिक परंपराएं हैं.

उन्होंने नई दिल्ली स्थित AIMC से टेलीविजन और रेडियो प्रोडक्शन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है. उनकी पढ़ाई में स्क्रिप्ट लेखन और वीडियो प्रोडक्शन शामिल रहे हैं. वे लेख और वीडियो स्क्रिप्ट के जरिए धर्म व ज्योतिष से जुड़े सवालों को सरल भाषा में समझाती हैं.

वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु और शकुन शास्त्र उनके अध्ययन एवं लेखन के विषय हैं. वे नई पीढ़ी के पाठकों के लिए करियर, पढ़ाई और रिश्तों से जुड़े प्रश्नों पर भी लिखती हैं. उनका ध्यान ज्योतिषीय शब्दों का अर्थ और किसी व्याख्या का आधार स्पष्ट करने पर रहता है.

उनका मानना है कि ज्योतिष से जुड़ी जानकारी डर पैदा करने के बजाय सोचने और अपनी परिस्थितियों को समझने में मदद करनी चाहिए. वे ज्योतिषीय आकलनों को संभावित संकेतों के रूप में देखती हैं और व्यक्तिगत प्रयास व जिम्मेदारी को महत्व देती हैं.

श्रीमद्भगवद्गीता का कर्म सिद्धांत उनकी सोच को प्रभावित करता है. पत्रकारिता और ज्योतिष के अलावा उन्हें संगीत, साहित्य और यात्राओं में रुचि है.
Read More
Published at : 15 Nov 2026 10:48 AM (IST)
Tags :
Jagaddhatri Puja 2026 Jagaddhatri Puja Date 2026 Kartik Shukla Navami 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ऐस्ट्रो
Jagaddhatri Puja 2026: 18 नवंबर को होगी जगत की पालक मां जगद्धात्री की आराधना, जानें नवमी तिथि, पूजा विधि और पर्व की खासियत
जगद्धात्री पूजा 2026: दुर्गा पूजा के बाद अब बंगाल से बिहार तक जगद्धात्री पूजा की धूम, जानें कब है नवमी तिथि और कैसे करें मां की आराधना
ऐस्ट्रो
Aaj Ka Rashifal 15 November 2026: छठ पर रात 11:28 बजे तक रवि योग, पढ़ें मेष से मीन का राशिफल
आज का राशिफल 15 नवंबर 2026: संध्या अर्घ्य पर मकर में चंद्रमा, कैसा रहेगा आपका रविवार?
राशिफल
Aaj Ka Kanya Rashifal 15 November 2026: कन्या राशि आपके प्रदर्शन पर रहेगी अधिकारियों की पैनी नजर, अनावश्यक खरीदारी पर लगाम लगाने की सलाह
कन्या राशि 15 नवंबर 2026, रविवार: संतान पक्ष से मिलेगी बड़ी खुशखबरी, सिंगल जातकों की विवाह संबंधी बातचीत बढ़ेगी आगे
राशिफल
Aaj Ka Singh Rashifal 15 November 2026: कार्यक्षेत्र में मिलेगी बड़े प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी व पुराने निवेश से मिलेगा लाभ; पढ़ें पूरा भविष्यफल
सिंह राशि 15 नवंबर 2026: सही रणनीति से व्यापारिक प्रतिस्पर्धा में पाएंगे जीत, सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे छात्र बदलें रणनीति
Advertisement

वीडियोज

Sansani : किश्तवाड़ में BJP विधायक शगुन परिहार का बड़ा आरोप, मचा विवाद!
Congress MLA Harish Dhami का मंच पर हाईवोल्टेज हंगामा! | Video Viral | Uttarakhand News | News@10
UP Elections 2027: यूपी में वोट कटे? क्या है BJP का 'वोट जोड़ो अभियान'? | Chitra Tripathi | CM Yogi
Ghanti Bajao : सीट छीनने वाला सिस्टम.. घंटी बजाओ | Festival Crowds Trains-Buses | ABP News
UP Election 2027 : CM Yogi के दावे पर बवाल, 1.27 करोड़ वोट का रहस्य क्या ? समझिए | UP Politics | SIR
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
BHU से 'हिंदू' शब्द हटाने की कोशिश कर रही थी कांग्रेस? निशिकांत दुबे ने लगाया गंभीर आरोप
BHU से 'हिंदू' शब्द हटाने की कोशिश कर रही थी कांग्रेस? निशिकांत दुबे ने लगाया गंभीर आरोप
दिल्ली NCR
'वो बैन लगाकर बैठे थे, हम नैन बिछाकर बैठे हैं', छठ पर कपिल मिश्रा ने AAP पर साधा निशाना
'वो बैन लगाकर बैठे थे, हम नैन बिछाकर बैठे हैं', छठ पर कपिल मिश्रा ने AAP पर साधा निशाना
क्रिकेट
ROKO बुरी तरह फ्लॉप, ईशान-अक्षर ने बचाई लाज, टीम इंडिया 209 पर ढेर
ROKO बुरी तरह फ्लॉप, ईशान-अक्षर ने बचाई लाज, टीम इंडिया 209 पर ढेर
क्रिकेट
पाकिस्तान को धोने का मिला इनाम, मोहित उल्वा की टी20 टीम में एंट्री!
पाकिस्तान को धोने का मिला इनाम, मोहित उल्वा की टी20 टीम में एंट्री!
विश्व
भगोड़े ललित मोदी को ब्रिटेन ने दी नागरिकता, बोले- 'यह नया घर'
भगोड़े ललित मोदी को ब्रिटेन ने दी नागरिकता, बोले- 'यह नया घर'
विश्व
ईरान के परमाणु खतरे के बीच नेतन्याहू की अपील, बोले- 'इजरायल को बचाने के लिए साथ आएं'
ईरान के परमाणु खतरे के बीच नेतन्याहू की अपील, बोले- 'इजरायल को बचाने के लिए साथ आएं'
एग्रीकल्चर
Natural Farming: प्राकृतिक खेती क्या है और इसे कैसे शुरू करें? जानें आसान तरीका
प्राकृतिक खेती क्या है और इसे कैसे शुरू करें? जानें आसान तरीका
टेक्नोलॉजी
Power Bank Tips: वायर वाला या वायरलेस कौन सा पावर बैंक सही रहता है, जान लें
वायर वाला या वायरलेस कौन सा पावर बैंक सही रहता है, जान लें
ENT LIVE
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Embed widget