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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटडेब्यू मैच में जीरो, सचिन-धोनी वाली लिस्ट में यश ठाकुर भी शामिल

डेब्यू मैच में जीरो, सचिन-धोनी वाली लिस्ट में यश ठाकुर भी शामिल

डेब्यू वनडे मैच में जीरो पर आउट होने वाले यश ठाकुर 18वें खिलाड़ी बन गए. इस लिस्ट में सचिन तेंदुलकर, एमएस धोनी और वीवीसएस लक्ष्मण जैसे दिग्गज खिलाड़ियों के नाम शुमार हैं.

Written By : मोहम्मद अलफैज |  Updated at : 15 Nov 2026 01:21 PM (IST)
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तेज गेंदबाज यश ठाकुर ने रविवार (15 नवंबर) को भारत और न्यूजीलैंड के 5वें वनडे के जरिए फॉर्मेट में डेब्यू किया. पहले ही मैच में यश की बैटिंग की बारी आ गई. नंबर-9 पर उतरे यश 4 गेंद में बिना खाता खोले आउट हो गए. इसके साथ वह उन दिग्गजों की शर्मनाक लिस्ट में शामिल हो गए, जो अपने डेब्यू मैच में जीरो पर आउट हुए. पूर्व भारतीय दिग्गज बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर, वीवीएस लक्ष्मण और एमएस धोनी जैसे खिलाड़ी भी इस फेहरिस्त का हिस्सा हैं. 

यश वनडे के डेब्यू मैच में बिना खाता खोले आउट होने वाले भारत के 18वें खिलाड़ी बने. पूर्व भारतीय कप्तान बिशन सिंह बेदी 1974 में अपने डेब्यू पर जीरो पर आउट हुए थे. वह इस लिस्ट के पहले खिलाड़ी बने थे. अब फेहरिस्त में कुल 18 खिलाड़ी शामिल हो चुके हैं. 

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वनडे डेब्यू में 0 पर आउट होने वाले भारतीय खिलाड़ी 

1974 - बिशन सिंह बेदी

1979 - सुरिंदर खन्ना

1980 - रोजर बिन्नी

1980 - योगराज सिंह

1981 - के श्रीकांत

1984 - अशोक पटेल

1985 - लालचंद राजपूत

1988 - संजीव शर्मा

1989 - सचिन तेंदुलकर

1998 - वीवीएस लक्ष्मण

1999 - ज्ञानेन्द्र पांडे

2002 - जय प्रकाश यादव

2003 - आविष्कार साल्वी

2004 - एमएस धोनी

2005 - सुरेश रैना

2006 - वसीम जाफ़र

2010 - शिखर धवन

2026 - यश ठाकुर

बात करें यश ठाकुर की, तो वह भारत के लिए 4 टी20 इंटरनेशनल मैच खेल चुके हैं. उन्होंने जुलाई 2026 में टी20 इंटरनेशनल डेब्यू किया था. अब उन्होंने भारत की वनडे टीम में भी कदम रख दिया है. 

टीम इंडिया 209 रन पर ऑलआउट 

न्यूजीलैंड के खिलाफ पांचवें वनडे में टीम इंडिया की तरफ से खराब बैटिंग देखने को मिली. पहली पारी के लिए उतरी टीम इंडिया 42.1 ओवर में 209 रन पर ऑलआउट हो गई. टीम के लिए ईशान किशन और अक्षर पटेल ने 46-46 रनों की सबसे बड़ी पारियां खेलीं. विराट कोहली, रोहित शर्मा, श्रेयस अय्यर और नमन धीर जैसे बल्लेबाज फ्लॉप रहे. इस दौरान न्यूजीलैंड के लिए जैकब डफी और कप्तान मिचेल सेंटनर ने सबसे ज्यादा 3-3 विकेट लिए. मैथ्यू फिशर के नाम 2 विकेट रहे. ब्लेयर टिकनर और माइकल ब्रेसवेल को 1-1 सफलता मिली. 

 

यह भी पढ़ें: अर्शदीप सिंह ने छक्के लगाकर बनाया बड़ा रिकॉर्ड, 12 साल पुराना दोहराया इतिहास

Published at : 15 Nov 2026 01:21 PM (IST)
Tags :
Zero Debut Yash Thakur IND Vs NZ 5th ODI
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