सुख-समृद्धि के लिए किचन में इन वास्तु नियमों का रखें ध्यान? जानिए कैसे बनी रहेगी मां अन्नपूर्णा की कृपा

मान्यता है कि अगर रात में सिंक में घंटे बर्तन छोड़ दिए जाएं, तो इससे मां अन्नपूर्णा नाराज हो जाती है. खासतौर पर अगर किचेन में मौजूद बर्तन या उपयोग की वस्तुएं टूटी-फूटी या चटके हुए बर्तन हों, तो इसे मां अन्नपूर्णा की कृपा कम हो जाती है. ऐसे में घर का सुख-शांति भंग हो जाता है और नकारात्मक ऊर्जा पैदा होने लगती है.