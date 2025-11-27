हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
रात में पैर धोकर सोने के 5 अद्भुत फायदे! वास्तु और शास्त्रीय नजरिए से जानिए इसका महत्व

रात में पैर धोकर सोने के 5 अद्भुत फायदे! वास्तु और शास्त्रीय नजरिए से जानिए इसका महत्व

वास्तु शास्त्र के अनुसार रात को सोने से पहले पैर धोने की आदत धार्मिक और ज्योतिषीय दृष्टि से सही मानी जाती है. शास्त्रों में इसे लेकर क्या कहा गया है और कौन से ग्रह इससे जुड़े होते है?

By : अंकुर अग्निहोत्री  | Updated at : 27 Nov 2025 01:15 AM (IST)
वास्तु शास्त्र के अनुसार रात को सोने से पहले पैर धोने की आदत धार्मिक और ज्योतिषीय दृष्टि से सही मानी जाती है. शास्त्रों में इसे लेकर क्या कहा गया है और कौन से ग्रह इससे जुड़े होते है?

पैर धोकर सोने के वास्तु लाभ

1/5
घर के बड़े बुजुर्ग हमेशा रात को सोने से पहले पैर धोने की सलाह देते हैं. ये सलाह सुनने में सामान्य लग सकती है, लेकिन इस एक अच्छी आदत के कारण आपको कई फायदे मिलेंगे. पैर धोने की आदत न केवल शरीर के स्वस्थ्य को सही रखती है, बल्कि आपके ग्रहों को मजबूत करने के साथ वास्तु दोष की समस्या को भी दूर करती है. आइए जानते हैं रात में पैर धोकर सोने के फायदे.
घर के बड़े बुजुर्ग हमेशा रात को सोने से पहले पैर धोने की सलाह देते हैं. ये सलाह सुनने में सामान्य लग सकती है, लेकिन इस एक अच्छी आदत के कारण आपको कई फायदे मिलेंगे. पैर धोने की आदत न केवल शरीर के स्वस्थ्य को सही रखती है, बल्कि आपके ग्रहों को मजबूत करने के साथ वास्तु दोष की समस्या को भी दूर करती है. आइए जानते हैं रात में पैर धोकर सोने के फायदे.
2/5
ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, रात को सोने से पहले पैर धोने से शनि ग्रह की स्थिति मजबूत होती है. शनि ग्रह से संबंधित सभी तरह की बाधाएं दूर होने के साथ काम और करियर में आ रही अड़चनें भी दूर होती हैं. वास्तु शास्त्र के मुताबिक, पैरों की गंदगी से निद्रा में बाधा उत्पन्न होने के साथ नींद की गुणवत्ता पर भी असर पड़ता है.
ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, रात को सोने से पहले पैर धोने से शनि ग्रह की स्थिति मजबूत होती है. शनि ग्रह से संबंधित सभी तरह की बाधाएं दूर होने के साथ काम और करियर में आ रही अड़चनें भी दूर होती हैं. वास्तु शास्त्र के मुताबिक, पैरों की गंदगी से निद्रा में बाधा उत्पन्न होने के साथ नींद की गुणवत्ता पर भी असर पड़ता है.
3/5
गरुड़ पुराण और मनुस्मृति जैसे पौराणिक ग्रंथों के अनुसार, रात्रि में सोने से पहले पैरों की शुद्धिकरण बेहद जरूरी है. ऐसा करने से मन-मस्तिष्क शांत होने के साथ अनिद्रा और दुःस्वप्न की समस्या दूर होती है.
गरुड़ पुराण और मनुस्मृति जैसे पौराणिक ग्रंथों के अनुसार, रात्रि में सोने से पहले पैरों की शुद्धिकरण बेहद जरूरी है. ऐसा करने से मन-मस्तिष्क शांत होने के साथ अनिद्रा और दुःस्वप्न की समस्या दूर होती है.
4/5
स्ंकद पुराण के अनुसार, रात में पैरों की गंदगी, पसीना और धूल के कारण तामसिक ऊर्जा का संचार अधिक होता है. रात को साफ पैरों के साथ सोना केवल स्वच्छता ही नहीं, बल्कि देवताओं का सम्मान भी माना जाता है.
स्ंकद पुराण के अनुसार, रात में पैरों की गंदगी, पसीना और धूल के कारण तामसिक ऊर्जा का संचार अधिक होता है. रात को साफ पैरों के साथ सोना केवल स्वच्छता ही नहीं, बल्कि देवताओं का सम्मान भी माना जाता है.
5/5
वास्तु और धार्मिक दोनों ही नजरिए से पैरों की साफ-सफाई रात को सोने से पहले जरूर करनी चाहिए. धर्मशास्त्र में इसे रात्रि शुद्धि कहा गया है, जिससे भाग्य में सुधार, मानसिक और शारीरिक शांति, दांपत्य सुख और सकारात्मक ऊर्जा का संचार बढ़ता है.
वास्तु और धार्मिक दोनों ही नजरिए से पैरों की साफ-सफाई रात को सोने से पहले जरूर करनी चाहिए. धर्मशास्त्र में इसे रात्रि शुद्धि कहा गया है, जिससे भाग्य में सुधार, मानसिक और शारीरिक शांति, दांपत्य सुख और सकारात्मक ऊर्जा का संचार बढ़ता है.
Published at : 27 Nov 2025 01:15 PM (IST)
Vastu Tips Vastu Shastra VASTU

