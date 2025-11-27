रात में पैर धोकर सोने के 5 अद्भुत फायदे! वास्तु और शास्त्रीय नजरिए से जानिए इसका महत्व

घर के बड़े बुजुर्ग हमेशा रात को सोने से पहले पैर धोने की सलाह देते हैं. ये सलाह सुनने में सामान्य लग सकती है, लेकिन इस एक अच्छी आदत के कारण आपको कई फायदे मिलेंगे. पैर धोने की आदत न केवल शरीर के स्वस्थ्य को सही रखती है, बल्कि आपके ग्रहों को मजबूत करने के साथ वास्तु दोष की समस्या को भी दूर करती है. आइए जानते हैं रात में पैर धोकर सोने के फायदे.