घर में केले का पौधा किस दिशा में लगना शुभ, जानें क्या कहता है वास्तु शास्त्र!

पेड़-पौधे लगाने की चाहत हर व्यक्ति में होती है. क्योंकि इससे वातावरण शुद्ध होता है और घर की खूबसूरती में बढ़ोतरी होती है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि घर में पौधा लगाकर वास्तु दोष को भी कम किया जा सकता है? तो ऐसे में आइए जानते हैं केले का पौधा किस दिशा में लगाना शुभ है.