हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
सदर्न राइजिंगमहाराष्ट्र निकाय चुनावIdeas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीवास्तु शास्त्रघर में केले का पौधा किस दिशा में लगना शुभ, जानें क्या कहता है वास्तु शास्त्र!

घर में केले का पौधा किस दिशा में लगना शुभ, जानें क्या कहता है वास्तु शास्त्र!

Vastu Tips: केले के पौधे की पूजा करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं. मान्यता है कि केले के पेड़ में भगवान विष्णु का वास होता है. ऐसे में वास्तु से जानें केले का पौधा किस दिशा में लगाना शुभ है.

By : निशात अंजुम  | Updated at : 26 Nov 2025 09:32 AM (IST)
Vastu Tips: केले के पौधे की पूजा करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं. मान्यता है कि केले के पेड़ में भगवान विष्णु का वास होता है. ऐसे में वास्तु से जानें केले का पौधा किस दिशा में लगाना शुभ है.

वास्तु के अनुसार केले का पौधा किस दिशा में लगाना शुभ

1/6
पेड़-पौधे लगाने की चाहत हर व्यक्ति में होती है. क्योंकि इससे वातावरण शुद्ध होता है और घर की खूबसूरती में बढ़ोतरी होती है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि घर में पौधा लगाकर वास्तु दोष को भी कम किया जा सकता है? तो ऐसे में आइए जानते हैं केले का पौधा किस दिशा में लगाना शुभ है.
पेड़-पौधे लगाने की चाहत हर व्यक्ति में होती है. क्योंकि इससे वातावरण शुद्ध होता है और घर की खूबसूरती में बढ़ोतरी होती है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि घर में पौधा लगाकर वास्तु दोष को भी कम किया जा सकता है? तो ऐसे में आइए जानते हैं केले का पौधा किस दिशा में लगाना शुभ है.
2/6
ज्योतिष में केले के पौधे का काफी महत्व है क्योंकि यह भगवान विष्णु और गुरु बृहस्पति से संबंधित है. यह सौभाग्य, समृद्धि और शुभता का प्रतीक है. केले के पौधे की पूजा, केले के फल और पत्ते का उपयोग धार्मिक और मांगलिक कार्यों में किया जाता है.
ज्योतिष में केले के पौधे का काफी महत्व है क्योंकि यह भगवान विष्णु और गुरु बृहस्पति से संबंधित है. यह सौभाग्य, समृद्धि और शुभता का प्रतीक है. केले के पौधे की पूजा, केले के फल और पत्ते का उपयोग धार्मिक और मांगलिक कार्यों में किया जाता है.
3/6
मान्यता है कि गुरुवार के दिन केले के पेड़ की पूजा करने से बृहस्पति ग्रह की स्थिति मजबूत होती है और जीवन में आ रही बाधाएं दूर होती हैं.
मान्यता है कि गुरुवार के दिन केले के पेड़ की पूजा करने से बृहस्पति ग्रह की स्थिति मजबूत होती है और जीवन में आ रही बाधाएं दूर होती हैं.
4/6
घर में केले का पौधा लगाने के लिए उत्तर-पूर्व (ईशान कोण) सबसे शुभ दिशा है, यह दिशा सबसे पवित्र और ऊर्जावान मानी जाती है. इस दिशा में केले का पौधा लगाने से घर में सुख-समृद्धि आती है और पारिवारिक जीवन खुशहाल रहता है.
घर में केले का पौधा लगाने के लिए उत्तर-पूर्व (ईशान कोण) सबसे शुभ दिशा है, यह दिशा सबसे पवित्र और ऊर्जावान मानी जाती है. इस दिशा में केले का पौधा लगाने से घर में सुख-समृद्धि आती है और पारिवारिक जीवन खुशहाल रहता है.
5/6
उत्तर-पूर्व दिशा में भी केले का पौधा लगाया जा सकता है, क्योंकि वास्तु के अनुसार ये दिशाएं भी शुभ मानी जाती है और इस दिशा में लगाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है.
उत्तर-पूर्व दिशा में भी केले का पौधा लगाया जा सकता है, क्योंकि वास्तु के अनुसार ये दिशाएं भी शुभ मानी जाती है और इस दिशा में लगाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है.
6/6
केले का पेड़ भूलकर भी मुख्य द्वार के सामने न लगाएं, क्योंकि इससे सकारात्मक ऊर्जा के प्रवाह में बाधा आती है. जिससे पारिवारिक जीवन में क्लेश उत्पन्न होता है.
केले का पेड़ भूलकर भी मुख्य द्वार के सामने न लगाएं, क्योंकि इससे सकारात्मक ऊर्जा के प्रवाह में बाधा आती है. जिससे पारिवारिक जीवन में क्लेश उत्पन्न होता है.
Published at : 26 Nov 2025 09:32 AM (IST)
Tags :
Vastu Tips Vastu Shastra

वास्तु शास्त्र फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Faridabad Module: जमीन के 10 फीट नीचे आतंकी मुजम्मिल ने क्यों बनवाया मदरसा, आखिर क्या था मकसद? खुला बड़ा राज
जमीन के 10 फीट नीचे आतंकी मुजम्मिल ने क्यों बनवाया मदरसा, आखिर क्या था मकसद? खुला बड़ा राज
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में धुंध और प्रदूषण का कहर जारी, नोएडा-गाजियाबाद की हवा अब भी बेहद खराब, सांस लेना मुश्किल
यूपी में धुंध और प्रदूषण का कहर जारी, नोएडा-गाजियाबाद की हवा अब भी बेहद खराब, सांस लेना मुश्किल
इंडिया
Weather Forecast: चक्रवाती तूफान ने बढ़ाई टेंशन, दिल्ली-यूपी, बिहार से राजस्थान तक के लिए मौसम विभाग का अलर्ट, जानें कैसा रहेगा मौसम
चक्रवाती तूफान ने बढ़ाई टेंशन, दिल्ली-यूपी, बिहार से राजस्थान तक के लिए मौसम विभाग का अलर्ट, जानें कैसा रहेगा मौसम
क्रिकेट
इस भारतीय बल्लेबाज ने मचाई तबाही, ठोका तूफानी दोहरा शतक, सिर्फ 26 गेंदों में 100 रन बना दिए
इस भारतीय बल्लेबाज ने मचाई तबाही, ठोका तूफानी दोहरा शतक, सिर्फ 26 गेंदों में 100 रन बना दिए
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Breaking News: Ayodhya में भगवा ध्वज पर भड़का पाकिस्तान, UN में की शिकायत! | Pakistan
PM Modi In Ayodhya: अयोध्या में राम भक्ति का महाउत्सव! हर गली में गूंजी राम धुन | Ram Mandir
Crime News: जल्लाद डार्लिंग की कोख मिस्ट्री | Sansani
VD Medical College Controversy: माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज में मुस्लिम छात्रों के दाखिले पर बवाल
Ram Mandir Dhwajarohan: 'धर्म ध्वज' लहराया, विपक्ष क्यों बौखलाया?| PM Modi |CM Yogi |Chitra Tripathi

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

राजशेखर त्रिपाठी
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
OPINION: रिस्क लेने को तैयार नहीं BJP! स्पीकर पद पर क्यों अड़ी? ये दो मामले समझा रहे बिहार की पूरी कहानी
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Faridabad Module: जमीन के 10 फीट नीचे आतंकी मुजम्मिल ने क्यों बनवाया मदरसा, आखिर क्या था मकसद? खुला बड़ा राज
जमीन के 10 फीट नीचे आतंकी मुजम्मिल ने क्यों बनवाया मदरसा, आखिर क्या था मकसद? खुला बड़ा राज
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में धुंध और प्रदूषण का कहर जारी, नोएडा-गाजियाबाद की हवा अब भी बेहद खराब, सांस लेना मुश्किल
यूपी में धुंध और प्रदूषण का कहर जारी, नोएडा-गाजियाबाद की हवा अब भी बेहद खराब, सांस लेना मुश्किल
इंडिया
Weather Forecast: चक्रवाती तूफान ने बढ़ाई टेंशन, दिल्ली-यूपी, बिहार से राजस्थान तक के लिए मौसम विभाग का अलर्ट, जानें कैसा रहेगा मौसम
चक्रवाती तूफान ने बढ़ाई टेंशन, दिल्ली-यूपी, बिहार से राजस्थान तक के लिए मौसम विभाग का अलर्ट, जानें कैसा रहेगा मौसम
क्रिकेट
इस भारतीय बल्लेबाज ने मचाई तबाही, ठोका तूफानी दोहरा शतक, सिर्फ 26 गेंदों में 100 रन बना दिए
इस भारतीय बल्लेबाज ने मचाई तबाही, ठोका तूफानी दोहरा शतक, सिर्फ 26 गेंदों में 100 रन बना दिए
टेलीविजन
पलाश मुच्छल से शादी पोस्टपोन होने के बाद स्मृति मंदाना का पुराना वीडियो हुआ वायरल, बताया था कैसा चाहिए पति
पलाश मुच्छल से शादी पोस्टपोन होने के बाद स्मृति मंदाना का पुराना वीडियो हुआ वायरल
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
ट्रेंडिंग
Dadi ka Dance: 70 साल की दादी ने डीजे पर मारा फ्लिप! आइटम डांस से शादी में उड़ाया गर्दा- झूम उठा इंटरनेट
70 साल की दादी ने डीजे पर मारा फ्लिप! आइटम डांस से शादी में उड़ाया गर्दा- झूम उठा इंटरनेट
नौकरी
Jobs: ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी में 300 पदों पर भर्ती, 1 दिसंबर से शुरू होंगे आवेदन
ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी में 300 पदों पर भर्ती, 1 दिसंबर से शुरू होंगे आवेदन
ENT LIVE
Dharmendra Ji का दर्द भरा बचपन: बहन Surindar की गुमशुदगी से लेकर उम्रभर के घाव तक | An Emotional Chapter of a Legend’s Life
Dharmendra Ji का दर्द भरा बचपन: बहन Surindar की गुमशुदगी से लेकर उम्रभर के घाव तक | An Emotional Chapter of a Legend’s Life
ENT LIVE
Dharmendra Ji Passes Away | Did You Know Actor नहीं तो Teacher होते Dharam Paji? | Dharmendra Death News
Dharmendra Ji Passes Away | Did You Know Actor नहीं तो Teacher होते Dharam Paji? | Dharmendra Death News
ENT LIVE
IFFI GOA 2025: Bollywood का चमकता सितारा Dharmendra Ji नहीं रहे | Cinema World Mourns
IFFI GOA 2025: Bollywood का चमकता सितारा Dharmendra Ji नहीं रहे | Cinema World Mourns
ENT LIVE
Dharmendra Ji Passes Away | Acting संघर्ष, पहला प्रोजेक्ट और उनकी Manifestation | Dharmendra Death News
Dharmendra Ji Passes Away | Acting संघर्ष, पहला प्रोजेक्ट और उनकी Manifestation | Dharmendra Death News
ENT LIVE
Dharmendra Ji Passes Away | क्या आपको पता है Dharam Paji की जिंदगी का ये किस्सा? | Dharmendra Death News
Dharmendra Ji Passes Away | क्या आपको पता है Dharam Paji की जिंदगी का ये किस्सा? | Dharmendra Death News
Embed widget