घर में केले का पौधा किस दिशा में लगना शुभ, जानें क्या कहता है वास्तु शास्त्र!
Vastu Tips: केले के पौधे की पूजा करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं. मान्यता है कि केले के पेड़ में भगवान विष्णु का वास होता है. ऐसे में वास्तु से जानें केले का पौधा किस दिशा में लगाना शुभ है.
वास्तु के अनुसार केले का पौधा किस दिशा में लगाना शुभ
Published at : 26 Nov 2025 09:32 AM (IST)
Published at : 26 Nov 2025 09:32 AM (IST)
घर में केले का पौधा किस दिशा में लगना शुभ, जानें क्या कहता है वास्तु शास्त्र!
Vastu Shastra: वास्तु के अनुसार जानें किन चीजों को उपहार में देना आपके लिए होगा शुभ!
