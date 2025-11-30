हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Feng Shui Tips: क्या ऑफिस डेस्क पर ये 3 चीजें रखने से बढ़ती है गुडलक और प्रमोशन?

Feng Shui Tips: क्या ऑफिस डेस्क पर ये 3 चीजें रखने से बढ़ती है गुडलक और प्रमोशन?

Feng Shui Tips: फेंगशुई के लाफिंग बुद्धा, मनी प्लांट और ड्रैगन ऑफिस डेस्क पर सही दिशा में रखने से पॉजिटिव एनर्जी बढ़ती है, तनाव कम होता है और करियर ग्रोथ के अवसर मिलते हैं.

By : कहकशां परवीन  | Updated at : 30 Nov 2025 07:50 AM (IST)
Feng Shui Tips: फेंगशुई के लाफिंग बुद्धा, मनी प्लांट और ड्रैगन ऑफिस डेस्क पर सही दिशा में रखने से पॉजिटिव एनर्जी बढ़ती है, तनाव कम होता है और करियर ग्रोथ के अवसर मिलते हैं.

कारियर सफलता के लिए फेंगशुई आइटम्स

1/6
9 टू 5 की जॉब में हम सभी दिनभर मेहनत करते हैं, इसके बावजूद भी कई बार हमें प्रमोशन या अच्छे रिजल्ट नहीं मिलते हैं. कड़ी मेहनत के बावजूद भी निराशा बढ़ती है और काम पर से फोकस भी हटता है.
9 टू 5 की जॉब में हम सभी दिनभर मेहनत करते हैं, इसके बावजूद भी कई बार हमें प्रमोशन या अच्छे रिजल्ट नहीं मिलते हैं. कड़ी मेहनत के बावजूद भी निराशा बढ़ती है और काम पर से फोकस भी हटता है.
2/6
ऐसे में अगर आप फेंगशुई के ये 3 आइटम ऑफिस डेस्क पर सही जगह रखें, तो पॉजिटिव एनर्जी बनी रहती है और करियर ग्रोथ के साथ-साथ सफलता के नए अवसर भी मिल सकते हैं.
ऐसे में अगर आप फेंगशुई के ये 3 आइटम ऑफिस डेस्क पर सही जगह रखें, तो पॉजिटिव एनर्जी बनी रहती है और करियर ग्रोथ के साथ-साथ सफलता के नए अवसर भी मिल सकते हैं.
3/6
फेंगशुई के कई आइटम्स में से लाफिंग बुद्धा लोगों के बीच काफी मशहूर है. मामूली सा दिखने वाला ये शोपीस खुशहाली और पॉजिटिव एनर्जी का प्रतीक माना जाता है. इसे ऑफिस डेस्क पर रखने से तनाव कम होता है और बिज़नेस के साथ करियर में भी ग्रोथ ले कर आता है. हालांकि इस बात का ध्यान रखें कि इसका चेहरा हमेशा एक्जिट गेट की ओर हो.
फेंगशुई के कई आइटम्स में से लाफिंग बुद्धा लोगों के बीच काफी मशहूर है. मामूली सा दिखने वाला ये शोपीस खुशहाली और पॉजिटिव एनर्जी का प्रतीक माना जाता है. इसे ऑफिस डेस्क पर रखने से तनाव कम होता है और बिज़नेस के साथ करियर में भी ग्रोथ ले कर आता है. हालांकि इस बात का ध्यान रखें कि इसका चेहरा हमेशा एक्जिट गेट की ओर हो.
4/6
अपने आस-पास के कई घरों में आपने मनी प्लांट्स लगे हुए देखा होगा. हालांकि बहुत कम लोग जानते हैं कि मनी प्लांट सिर्फ घर ही नहीं, बल्कि ऑफिस डेस्क के लिए भी बेहद शुभ होता है. यह पौधा नेगेटिव एनर्जी को सोखकर पॉजिटिव वाइब्स फैलाता है. इसे सही दिशा में रखने से वेतन वृद्धि के रास्ते खुल जाते हैं और करियर में भी ग्रोथ बढ़ जाते हैं.
अपने आस-पास के कई घरों में आपने मनी प्लांट्स लगे हुए देखा होगा. हालांकि बहुत कम लोग जानते हैं कि मनी प्लांट सिर्फ घर ही नहीं, बल्कि ऑफिस डेस्क के लिए भी बेहद शुभ होता है. यह पौधा नेगेटिव एनर्जी को सोखकर पॉजिटिव वाइब्स फैलाता है. इसे सही दिशा में रखने से वेतन वृद्धि के रास्ते खुल जाते हैं और करियर में भी ग्रोथ बढ़ जाते हैं.
5/6
फेंगशुई ड्रैगन को ऑफिस डेस्क पर रखना बेहद शुभ माना जाता है. फेंगशुई के अनुसार, इस ड्रैगन को डेस्क पर सही तरीके से रख दिया तो कुछ ही समय में ऑफिस में चारों और आपका नाम होगा.
फेंगशुई ड्रैगन को ऑफिस डेस्क पर रखना बेहद शुभ माना जाता है. फेंगशुई के अनुसार, इस ड्रैगन को डेस्क पर सही तरीके से रख दिया तो कुछ ही समय में ऑफिस में चारों और आपका नाम होगा.
6/6
इसे जब डेस्क पर रखें तो ड्रैगन का फेस आपकी ओर हो, यानी जहां पर आप बैठकर काम करते हैं. खासतौर पर , बिजनेस करने वाले लोग के लिए फेंगशुई ड्रैगन बेहद फायदेमंद माना जाता है. मान्यता है कि अगर वो अपने पास इसे रखेंगे तो उनका काम ऊचाईयां छू लेगा.
इसे जब डेस्क पर रखें तो ड्रैगन का फेस आपकी ओर हो, यानी जहां पर आप बैठकर काम करते हैं. खासतौर पर , बिजनेस करने वाले लोग के लिए फेंगशुई ड्रैगन बेहद फायदेमंद माना जाता है. मान्यता है कि अगर वो अपने पास इसे रखेंगे तो उनका काम ऊचाईयां छू लेगा.
Published at : 30 Nov 2025 07:50 AM (IST)
Positive Energy Career Growth Career Growth

