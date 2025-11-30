अपने आस-पास के कई घरों में आपने मनी प्लांट्स लगे हुए देखा होगा. हालांकि बहुत कम लोग जानते हैं कि मनी प्लांट सिर्फ घर ही नहीं, बल्कि ऑफिस डेस्क के लिए भी बेहद शुभ होता है. यह पौधा नेगेटिव एनर्जी को सोखकर पॉजिटिव वाइब्स फैलाता है. इसे सही दिशा में रखने से वेतन वृद्धि के रास्ते खुल जाते हैं और करियर में भी ग्रोथ बढ़ जाते हैं.