Vastu Tips: दूल्हा-दुल्हन को गलती से भी न दें ये गिफ्ट, वरना रिश्तों में आ सकती है दूरी!

शादी एक पवित्र बंधन है, और इसमें उपहार देने की परंपरा सदियों से चली आ रही है. यह प्रेम, सम्मान और सौभाग्य की अभिव्यक्ति को व्यक्त करता है; यह परिवारों के बीच संबंधों को मजबूत करने और नए जोड़े के लिए एक शुभ शुरुआत का प्रतीक है.