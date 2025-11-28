हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
वास्तु शास्त्र
Vastu Tips: दूल्हा-दुल्हन को गलती से भी न दें ये गिफ्ट, वरना रिश्तों में आ सकती है दूरी!

Vastu Tips: दूल्हा-दुल्हन को गलती से भी न दें ये गिफ्ट, वरना रिश्तों में आ सकती है दूरी!

Vastu Shastra: शादी-विवाह के शुभ अवसर पर गिफ्ट दी जाती है, ऐसे में वास्तु से जानें दुल्हा-दुल्हन को किन चीजों को गिफ्ट में देने से रिश्ते में दूरियां पैदा होती है, और वैवाहिक जीवन तबाह हो सकता है.

By : निशात अंजुम  | Updated at : 28 Nov 2025 08:00 AM (IST)
Vastu Shastra: शादी-विवाह के शुभ अवसर पर गिफ्ट दी जाती है, ऐसे में वास्तु से जानें दुल्हा-दुल्हन को किन चीजों को गिफ्ट में देने से रिश्ते में दूरियां पैदा होती है, और वैवाहिक जीवन तबाह हो सकता है.

दुल्हा-दुल्हन को कौन सी चीजें गिफ्ट में देना अशुभ

1/6
शादी एक पवित्र बंधन है, और इसमें उपहार देने की परंपरा सदियों से चली आ रही है. यह प्रेम, सम्मान और सौभाग्य की अभिव्यक्ति को व्यक्त करता है; यह परिवारों के बीच संबंधों को मजबूत करने और नए जोड़े के लिए एक शुभ शुरुआत का प्रतीक है.
शादी एक पवित्र बंधन है, और इसमें उपहार देने की परंपरा सदियों से चली आ रही है. यह प्रेम, सम्मान और सौभाग्य की अभिव्यक्ति को व्यक्त करता है; यह परिवारों के बीच संबंधों को मजबूत करने और नए जोड़े के लिए एक शुभ शुरुआत का प्रतीक है.
2/6
हिंदू धर्म में शुभ-अशुभ को काफी मान्यता दी जाती है, ऐसे में वास्तु के अनुसार जानें कि दूल्हा-दुल्हन को उपहार में किन चीजों का देना अशुभ माना जाता है.
हिंदू धर्म में शुभ-अशुभ को काफी मान्यता दी जाती है, ऐसे में वास्तु के अनुसार जानें कि दूल्हा-दुल्हन को उपहार में किन चीजों का देना अशुभ माना जाता है.
3/6
वास्तु के अनुसार, दूल्हा द्वारा दुल्हन को काले रंग की वस्तुएं उपहार में देना नकारात्मकता ला सकता है, जिससे रिश्तों में दूरी और तनाव पैदा हो सकता है.
वास्तु के अनुसार, दूल्हा द्वारा दुल्हन को काले रंग की वस्तुएं उपहार में देना नकारात्मकता ला सकता है, जिससे रिश्तों में दूरी और तनाव पैदा हो सकता है.
4/6
ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार, दूल्हा अगर दुल्हन को परफ्यूम दे, तो रिश्तों में तनाव हो सकता है. अगर परफ्यूम की खुशबू दुल्हन को पसंद नहीं है, तो यह एक गलत उपहार साबित हो सकता है, जिससे दुल्हन उदास हो सकती है.
ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार, दूल्हा अगर दुल्हन को परफ्यूम दे, तो रिश्तों में तनाव हो सकता है. अगर परफ्यूम की खुशबू दुल्हन को पसंद नहीं है, तो यह एक गलत उपहार साबित हो सकता है, जिससे दुल्हन उदास हो सकती है.
5/6
ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जूते-चप्पल उपहार में देने से दुल्हे-दुल्हन के बीच मतभेद या दूरियां बढ़ सकती हैं. यह रिश्तों में बाधाएं डालने वाला माना जाता है.
ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जूते-चप्पल उपहार में देने से दुल्हे-दुल्हन के बीच मतभेद या दूरियां बढ़ सकती हैं. यह रिश्तों में बाधाएं डालने वाला माना जाता है.
6/6
वास्तु और ज्योतिष के अनुसार घड़ी गिफ्ट में देने से रिश्ते में धीरे-धीरे दूरी आ सकती है. ऐसा माना जाता है कि घड़ी नकारात्मक ऊर्जा ला सकती है, जिससे रिश्तों में तनाव आ सकता है.
वास्तु और ज्योतिष के अनुसार घड़ी गिफ्ट में देने से रिश्ते में धीरे-धीरे दूरी आ सकती है. ऐसा माना जाता है कि घड़ी नकारात्मक ऊर्जा ला सकती है, जिससे रिश्तों में तनाव आ सकता है.
Published at : 28 Nov 2025 08:00 AM (IST)
