हिंदू धर्म और फेंडशुई में क्रासुला के पौधे को सौभाग्य और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है. कहा जाता है कि इस पौधे को दुकान या घर में लगाने से स्वामी कुबेरजी की विशेष कृपा प्राप्त होती है और धन-दौलत में वृद्धि होने लगती है. आइए जानते हैं फेंगशुई के अनुसार घर में क्रासुला के पौधे लगाने का सही नियम.