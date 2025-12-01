Vastu Shastra: व्यापार में आ सकती है रुकावट! दुकान के सामने न रखें ये 3 चीजें

दुकान का सीधा संबंध ग्राहकों के आने-जाने से ही है. जब ग्राहक आएंगे तभी दुकान भी चलेगी. ऐसे में ग्राहकों के आने-जाने यानी एंट्री की दिशा काफी मायने रखती है. ऐसे में कोशिश करें कि ग्राहक पूर्व या उत्तर दिशा से प्रवेश करें. वहीं दुकान की सबसे खास और पवित्र स्थान पूजा स्थल को मानी जाती है, जहां भगवान की मूर्ति या तस्वीर ईशान कोण में रखी जाती है. इससे न सिर्फ दुकान में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ता है बल्कि व्यवसाय में सफलता भी प्राप्त होती है.