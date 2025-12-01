हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
महाराष्ट्र निकाय चुनावIdeas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीवास्तु शास्त्रVastu Shastra: व्यापार में आ सकती है रुकावट! दुकान के सामने न रखें ये 3 चीजें

Vastu Shastra: व्यापार में आ सकती है रुकावट! दुकान के सामने न रखें ये 3 चीजें

Vastu Shastra: वास्तु शास्त्र के अनुसार व्यापार में बढ़ोतरी रोक सकती हैं कुछ चीजें. अपनी दुकान के सामने इन 3 चीजों को कभी न रखें, वरना धन और सफलता में बाधा आ सकती है.

By : कहकशां परवीन  | Updated at : 01 Dec 2025 07:31 PM (IST)
Vastu Shastra: वास्तु शास्त्र के अनुसार व्यापार में बढ़ोतरी रोक सकती हैं कुछ चीजें. अपनी दुकान के सामने इन 3 चीजों को कभी न रखें, वरना धन और सफलता में बाधा आ सकती है.

दुकान वास्तु से बढ़े सफलता

1/6
वास्तु शास्त्र के नियम सिर्फ घर के लिए ही नहीं, बल्कि दुकान शो-रूम और ऑफिस के लिए अहम माने जाते हैं. मान्यता है कि दुकान बनवाते समय वास्तु का सही नियम व्यापार में तरक्की, धन लाभ और ग्राहकों की लगातार आवक बनी रहती है. आइए जानते हैं दुकान से जुड़े अहम वस्तु नियम.
वास्तु शास्त्र के नियम सिर्फ घर के लिए ही नहीं, बल्कि दुकान शो-रूम और ऑफिस के लिए अहम माने जाते हैं. मान्यता है कि दुकान बनवाते समय वास्तु का सही नियम व्यापार में तरक्की, धन लाभ और ग्राहकों की लगातार आवक बनी रहती है. आइए जानते हैं दुकान से जुड़े अहम वस्तु नियम.
2/6
कई बार कड़ी मेहनत के बावजूद भी कारोबार आगे नहीं बढ़ता है. ऐसे में हो सकता है कि आपकी दुकान की दिशा, व्यवस्था या सजावट में मौजूद छोटे-छोटे वस्तु दोष ही आपकी तरक्की को रोक रहे हों. वस्तु के अनुसार दुकान के सामने कुछ वस्तुएं रखने से सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह रुक जाता है.
कई बार कड़ी मेहनत के बावजूद भी कारोबार आगे नहीं बढ़ता है. ऐसे में हो सकता है कि आपकी दुकान की दिशा, व्यवस्था या सजावट में मौजूद छोटे-छोटे वस्तु दोष ही आपकी तरक्की को रोक रहे हों. वस्तु के अनुसार दुकान के सामने कुछ वस्तुएं रखने से सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह रुक जाता है.
3/6
वास्तु शास्त्र के अनुसार दुकान के ठीक सामने सीढ़ियां या कोई बड़ा पेड़ होना शुभ नहीं माना जाता है. मान्यता है कि इससे दुकान में आने वाली ऊर्जा का प्रवाह रुकता है और ग्राहकों का ध्यान भी भटकता है. साथ ही इससे ग्राहकों की अवाक पर असर पड़ सकता है.
वास्तु शास्त्र के अनुसार दुकान के ठीक सामने सीढ़ियां या कोई बड़ा पेड़ होना शुभ नहीं माना जाता है. मान्यता है कि इससे दुकान में आने वाली ऊर्जा का प्रवाह रुकता है और ग्राहकों का ध्यान भी भटकता है. साथ ही इससे ग्राहकों की अवाक पर असर पड़ सकता है.
4/6
वास्तु के हिसाब से अगर आपके दुकान के सामने टेलीफोन या बिजली का खंभा है तो ये भी शुभ नहीं माना जाता है. क्योंकि इसके सामने होने से दुकान की प्रगति में बाधा आती है.
वास्तु के हिसाब से अगर आपके दुकान के सामने टेलीफोन या बिजली का खंभा है तो ये भी शुभ नहीं माना जाता है. क्योंकि इसके सामने होने से दुकान की प्रगति में बाधा आती है.
5/6
अगर आपकी दुकान है तो कोशिश कीजिए कि दुकान के आस-पास गंदगी ना हो, बल्कि आप अपने दुकान के आस-पास साफ-सफाई जरूर रखें. क्योंकि गंदगी या बदबू नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ती हैं और ग्राहकों पर गलत प्रभाव डालती है.
अगर आपकी दुकान है तो कोशिश कीजिए कि दुकान के आस-पास गंदगी ना हो, बल्कि आप अपने दुकान के आस-पास साफ-सफाई जरूर रखें. क्योंकि गंदगी या बदबू नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ती हैं और ग्राहकों पर गलत प्रभाव डालती है.
6/6
दुकान का सीधा संबंध ग्राहकों के आने-जाने से ही है. जब ग्राहक आएंगे तभी दुकान भी चलेगी. ऐसे में ग्राहकों के आने-जाने यानी एंट्री की दिशा काफी मायने रखती है. ऐसे में कोशिश करें कि ग्राहक पूर्व या उत्तर दिशा से प्रवेश करें. वहीं दुकान की सबसे खास और पवित्र स्थान पूजा स्थल को मानी जाती है, जहां भगवान की मूर्ति या तस्वीर ईशान कोण में रखी जाती है. इससे न सिर्फ दुकान में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ता है बल्कि व्यवसाय में सफलता भी प्राप्त होती है.
दुकान का सीधा संबंध ग्राहकों के आने-जाने से ही है. जब ग्राहक आएंगे तभी दुकान भी चलेगी. ऐसे में ग्राहकों के आने-जाने यानी एंट्री की दिशा काफी मायने रखती है. ऐसे में कोशिश करें कि ग्राहक पूर्व या उत्तर दिशा से प्रवेश करें. वहीं दुकान की सबसे खास और पवित्र स्थान पूजा स्थल को मानी जाती है, जहां भगवान की मूर्ति या तस्वीर ईशान कोण में रखी जाती है. इससे न सिर्फ दुकान में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ता है बल्कि व्यवसाय में सफलता भी प्राप्त होती है.
Published at : 01 Dec 2025 07:31 PM (IST)
Tags :
Vastu Shastra Tips Business Growth Tips Vastu For Shops

वास्तु शास्त्र फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'काटने वाले अंदर बैठे हैं', संसद में कुत्ता लाने पर मचा बवाल तो क्या बोलीं कांग्रेस MP रेणुका चौधरी?
'काटने वाले अंदर बैठे हैं', संसद में कुत्ता लाने पर मचा बवाल तो क्या बोलीं कांग्रेस MP रेणुका चौधरी?
दिल्ली NCR
'वह मलाई खा रहे...', रामभद्रचार्य के आरक्षण खत्म करने वाले बयान पर बोले मौलाना साजिद रशीदी
'वह मलाई खा रहे...', रामभद्रचार्य के आरक्षण खत्म करने वाले बयान पर बोले मौलाना साजिद रशीदी
क्रिकेट
IND vs SA 2nd ODI: दूसरे वनडे में टीम इंडिया के लिए मुसीबत बन सकते हैं 4 दक्षिण अफ्रीकी खिलाड़ी, अकेले पलट सकते हैं मैच का रुख
दूसरे वनडे में टीम इंडिया के लिए मुसीबत बन सकते हैं 4 दक्षिण अफ्रीकी खिलाड़ी, अकेले पलट सकते हैं मैच का रुख
इंडिया
'तकलीफ है तो डॉक्टर के पास जाइए...', संसद में धनखड़ के जिक्र पर खरगे और जेपी नड्डा के बीच जमकर बहस; Video
'तकलीफ है तो डॉक्टर के पास जाइए...', संसद में धनखड़ के जिक्र पर खरगे और नड्डा के बीच बहस; Video
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

ATF Price Hike: हवाई सफर फिर हुआ महंगा | दिसंबर में Aviation Fuel के दाम बढ़े | Paisa Live
Neochem Bio Solutions Ltd IPO Full Review | Price Band, GMP, Lot Size, Financials & Listing |
Bihar News: बिहार विधानसभा में नया स्पीकर बनने की तैयारी शुरू,प्रेम कुमार ने भरा अपना नामांकन
Tobacco पर Tax बढ़ाकर सरकार करेगी कमाई | Paisa Live
मीशो लिमिटेड IPO की पूरी जानकारी | प्राइस बैंड, GMP, लॉट साइज़, फाइनेंशियल और लिस्टिंग की तारीख | Paisa Live

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

एबीपी लाइव
एबीपी लाइव
भारत जैसा संसार में दूसरा नहीं विविधता में एकता का अद्भुत मॉडल- सद्गुरु
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'काटने वाले अंदर बैठे हैं', संसद में कुत्ता लाने पर मचा बवाल तो क्या बोलीं कांग्रेस MP रेणुका चौधरी?
'काटने वाले अंदर बैठे हैं', संसद में कुत्ता लाने पर मचा बवाल तो क्या बोलीं कांग्रेस MP रेणुका चौधरी?
दिल्ली NCR
'वह मलाई खा रहे...', रामभद्रचार्य के आरक्षण खत्म करने वाले बयान पर बोले मौलाना साजिद रशीदी
'वह मलाई खा रहे...', रामभद्रचार्य के आरक्षण खत्म करने वाले बयान पर बोले मौलाना साजिद रशीदी
क्रिकेट
IND vs SA 2nd ODI: दूसरे वनडे में टीम इंडिया के लिए मुसीबत बन सकते हैं 4 दक्षिण अफ्रीकी खिलाड़ी, अकेले पलट सकते हैं मैच का रुख
दूसरे वनडे में टीम इंडिया के लिए मुसीबत बन सकते हैं 4 दक्षिण अफ्रीकी खिलाड़ी, अकेले पलट सकते हैं मैच का रुख
इंडिया
'तकलीफ है तो डॉक्टर के पास जाइए...', संसद में धनखड़ के जिक्र पर खरगे और जेपी नड्डा के बीच जमकर बहस; Video
'तकलीफ है तो डॉक्टर के पास जाइए...', संसद में धनखड़ के जिक्र पर खरगे और नड्डा के बीच बहस; Video
साउथ सिनेमा
Malayalam Latest Releases: दिसंबर के पहले हफ्ते थिएटर्स में रिलीज होंगी ये मलयालम फिल्म्स, एक्शन और थ्रिल का मिलेगा परफेक्ट डोज
दिसंबर के पहले हफ्ते रिलीज होंगी ये मलयालम फिल्म्स, एक्शन और थ्रिल का मिलेगा परफेक्ट डोज
न्यूज़
Explained: देशभर के राजभवन बने 'लोकभवन', कैसे विपक्षी राज्यों में राज्यपाल-सीएम टेंशन खत्म होगी, बीजेपी की मंशा क्या है?
Explained: देशभर के राजभवन बने 'लोकभवन', कैसे विपक्षी राज्यों में राज्यपाल-सीएम टेंशन खत्म होगी, बीजेपी की मंशा क्या है?
विश्व
पुतिन के टॉयलेट में लगा है इतना सोना, देखकर फटी रह जाएंगी आंखें... कितना आलीशान है 'फ्लाइंग क्रेमिलन'?
पुतिन के टॉयलेट में लगा है इतना सोना, देखकर फटी रह जाएंगी आंखें... कितना आलीशान है 'फ्लाइंग क्रेमिलन'?
हेल्थ
Early Signs Of Liver Damage: लिवर खराब होने से पहले शरीर के इस हिस्से में दिखते हैं 4 निशान, इन्हें कैसे पहचानें?
लिवर खराब होने से पहले शरीर के इस हिस्से में दिखते हैं 4 निशान, इन्हें कैसे पहचानें?
ENT LIVE
Tere Ishk Mein Review: Dhanush , Kriti Sanon , Ultra Pro Max वाली आशिकी देख मजा आ गया
Tere Ishk Mein Review: Dhanush , Kriti Sanon , Ultra Pro Max वाली आशिकी देख मजा आ गया
ENT LIVE
Gustaakh Ishq Review: Vijay Varma & Fatima Sana Shaikh की धमाकेदार एक्टिंग | मनीष मल्होत्रा | गुलज़ार
Gustaakh Ishq Review: Vijay Varma & Fatima Sana Shaikh की धमाकेदार एक्टिंग | मनीष मल्होत्रा | गुलज़ार
ENT LIVE
Telusu Kada Telugu Film Review: Srinidhi Shetty, Raashii Khanna का कमाल का काम, One Time Watch है फिल्म
Telusu Kada Telugu Film Review: Srinidhi Shetty, Raashii Khanna का कमाल का काम, One Time Watch है फिल्म
ENT LIVE
Stranger Things 5 Review: Netflix का ही Server Crash हो गया, 4000 Cr का धमाकेदार Season
Stranger Things 5 Review: Netflix का ही Server Crash हो गया, 4000 Cr का धमाकेदार Season
ENT LIVE
Kis Kisko Pyaar Karoon 2 Trailer Review : कपिल शर्मा, आखिर कब कुछ नया करोगे? बोरिंग और बेकार कॉमेडी
Kis Kisko Pyaar Karoon 2 Trailer Review : कपिल शर्मा, आखिर कब कुछ नया करोगे? बोरिंग और बेकार कॉमेडी
Embed widget