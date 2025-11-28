हिंदू धर्म और शास्त्रों में कोविदार के वृक्ष को बेहद शुभ माना गया है. मान्यता है कि इस खास वृक्ष को ऋषि कश्यप ने मंदार और पारिजात से मिलाकर बनाया था. वस्तु के अनुसार इसे घर में सही दिशा में लगाने से शुभ फल की प्राप्ति होती है. ऐसा करने से घर की परेशानियां दूर होती, साथ ही भगवान की विशेष कृपा प्राप्त होती है.