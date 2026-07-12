भारत में पाकिस्तान के राजदूत रहे अब्दुल बासित ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की. पाकिस्तान में एक टीवी कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा कि भारत के कहने पर इंडोनेशिया के राष्ट्रपति ने पाकिस्तान का दौरा टाल दिया था. बासित ने कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री मोदी की शख्सियत को दिलचस्प बताया है.

अब्दुल बासित ने टीवी कार्यक्रम के दौरान कहा कि इसमें कोई शक की बात नहीं है कि प्रधानमंत्री मोदी की जो शख्सियत है वो काफी दिलचस्प है और खासकर जब वो विदेश दौरा करते हैं तो काफी तैयारियां की जाती हैं. उन्होंने आगे कहा कि इंडोनेशिया का जहां तक ताल्लुक है, तो पारंपरिक तौर पर भारत और इंडोनेशिया के अच्छे रिश्ते रहे हैं. ये कोई आज की बात भी नहीं है बल्कि जबसे भारत और इंडोनेशिया वजूद में आए हैं तब से दोनों के रिश्ते जबरदस्त रहे हैं.

अब्दुल बासित ने आगे कहा, 'अभी भी अगर आप देखिए तो पिछले साल इंडोनेशियाई राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो जनवरी में पाकिस्तान आना चाह रहे थे और दोनों देशों के बीच सारी बातें तय हो चुकी थीं कि वो भारत भी जाएंगे और पाकिस्तान की भी यात्रा करेंगे लेकिन भारत ने इस पर एतराज कर दिया. भारत ने कहा कि आप क्यों भारत के साथ पाकिस्तान को जोड़ रहे हैं.'

क्या बोले अब्दुल बासित

बासित ने कहा, 'भारत ने उनसे (प्रबोवो सुबियांतो) से कहा कि भारत तो किसी और लीग में है और पाकिस्तान तो खाते में भी नहीं है तो आप भारत से पाकिस्तान मत जाइये. इसके बाद इंडोनेशिया के राष्ट्रपति पाकिस्तान नहीं आए.'

मोदी का इंडोनेशिया दौरा काफी कामयाब- बासित

अब्दुल बासित ने कार्यक्रम के दौरान कहा, 'इंडोनेशिया के राष्ट्रपति भी अजीब शख्सियत के मालिक हैं. उन्होंने मोदी से कहा, 'मैंने ख्वाब देखा है कि मैं हिंदू बन गया हूं'. भारत और इंडोनेशिया के रक्षा संबंध को लेकर उन्होंने कहा, 'इंडोनेशिया अपने रक्षा संबंध भारत से बढ़ाना चाहता है और उसने ब्रह्मोस मिसाइल में गहरी दिलचस्पी दिखाई है. इसके अलावा इंडोनेशिया भारत से एयर-टू-एयर मिसाइल भी खरीदना चाहता है तो निश्चित तौर पर मोदी का इंडोनेशिया दौरा काफी कामयाब रहा है.'

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