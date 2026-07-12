INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्व'भारत के कहने पर PAK नहीं आए इंडोनेशिया के राष्ट्रपति', बोले अब्दुल बासित, PM मोदी की जमकर तारीफ

'भारत के कहने पर PAK नहीं आए इंडोनेशिया के राष्ट्रपति', बोले अब्दुल बासित, PM मोदी की जमकर तारीफ

नई दिल्ली में काम कर चुके पाकिस्तान के पूर्व राजदूत अब्दुल बासित ने पीएम मोदी की जमकर तारीफ की. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो शख्सियत है वो काफी दिलचस्प है.

Written By : संतोष सिंह |  Updated at : 12 Jul 2026 08:13 AM (IST)
Preferred Sources

भारत में पाकिस्तान के राजदूत रहे अब्दुल बासित ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की. पाकिस्तान में एक टीवी कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा कि भारत के कहने पर इंडोनेशिया के राष्ट्रपति ने पाकिस्तान का दौरा टाल दिया था. बासित ने कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री मोदी की शख्सियत को दिलचस्प बताया है. 

अब्दुल बासित ने टीवी कार्यक्रम के दौरान कहा कि इसमें कोई शक की बात नहीं है कि प्रधानमंत्री मोदी की जो शख्सियत है वो काफी दिलचस्प है और खासकर जब वो विदेश दौरा करते हैं तो काफी तैयारियां की जाती हैं. उन्होंने आगे कहा कि इंडोनेशिया का जहां तक ताल्लुक है, तो पारंपरिक तौर पर भारत और इंडोनेशिया के अच्छे रिश्ते रहे हैं. ये कोई आज की बात भी नहीं है बल्कि जबसे भारत और इंडोनेशिया वजूद में आए हैं तब से दोनों के रिश्ते जबरदस्त रहे हैं.

अब्दुल बासित ने आगे कहा, 'अभी भी अगर आप देखिए तो पिछले साल इंडोनेशियाई राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो जनवरी में पाकिस्तान आना चाह रहे थे और दोनों देशों के बीच सारी बातें तय हो चुकी थीं कि वो भारत भी जाएंगे और पाकिस्तान की भी यात्रा करेंगे लेकिन भारत ने इस पर एतराज कर दिया. भारत ने कहा कि आप क्यों भारत के साथ पाकिस्तान को जोड़ रहे हैं.' 

क्या बोले अब्दुल बासित
बासित ने कहा, 'भारत ने उनसे (प्रबोवो सुबियांतो) से कहा कि भारत तो किसी और लीग में है और पाकिस्तान तो खाते में भी नहीं है तो आप भारत से पाकिस्तान मत जाइये. इसके बाद इंडोनेशिया के राष्ट्रपति पाकिस्तान नहीं आए.'

मोदी का इंडोनेशिया दौरा काफी कामयाब- बासित 
अब्दुल बासित ने कार्यक्रम के दौरान कहा, 'इंडोनेशिया के राष्ट्रपति भी अजीब शख्सियत के मालिक हैं. उन्होंने मोदी से कहा, 'मैंने ख्वाब देखा है कि मैं हिंदू बन गया हूं'. भारत और इंडोनेशिया के रक्षा संबंध को लेकर उन्होंने कहा, 'इंडोनेशिया अपने रक्षा संबंध भारत से बढ़ाना चाहता है और उसने ब्रह्मोस मिसाइल में गहरी दिलचस्पी दिखाई है. इसके अलावा इंडोनेशिया भारत से एयर-टू-एयर मिसाइल भी खरीदना चाहता है तो निश्चित तौर पर मोदी का इंडोनेशिया दौरा काफी कामयाब रहा है.'

ये भी पढ़ें

'आज मोदी हमारा फोन भी नहीं उठाते', शहबाज शरीफ के सलाहकार ने बयां किया दर्द, कहा- पाकिस्तान ने गंवाया मौका

About the author संतोष सिंह

संतोष सिंह एबीपी लाइव में कार्यरत हैं. वो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ख़बरों की कवरेज की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 1 दशक से सक्रिय हैं. संतोष ने अपने करियर की शुरुआत न्यूज़ चैनल में टिकर (ब्रेकिंग) से की थी. 

संतोष इससे पहले अलग-अलग मीडिया संस्थानों में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं, जहां उन्होंने ब्रेकिंग न्यूज, कंटेंट राइटिंग में अनुभव हासिल किया. संतोष ने JIMMC नोएडा से मास कम्युनिकेशन में PG डिप्लोमा किया है.
Read More
Published at : 12 Jul 2026 08:13 AM (IST)
Tags :
Abdul Basit Pakistan PM Modi IndonesiA
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'भारत के कहने पर PAK नहीं आए इंडोनेशिया के राष्ट्रपति', बोले अब्दुल बासित, PM मोदी की जमकर तारीफ
'भारत के कहने पर PAK नहीं आए इंडोनेशिया के राष्ट्रपति', बोले अब्दुल बासित, PM मोदी की जमकर तारीफ
विश्व
IRGC ने साइप्रस फ्लैग वाले जहाज पर किया अटैक, गुस्से में अमेरिका ने की ईरान पर स्ट्राइक, होर्मुज बंद का ऐलान
ईरान ने जहाज पर किया अटैक तो भड़का अमेरिका, शुरू कर दी स्ट्राइक, होर्मुज बंद का ऐलान
विश्व
PoK में पाकिस्तान आर्मी की दहशतगर्दी, रेंजर्स ने मस्जिद को भी लूटा, प्रदर्शनकारियों पर अंधाधुंध फायरिंग
PoK में पाकिस्तान आर्मी की दहशतगर्दी, रेंजर्स ने मस्जिद को भी लूटा, प्रदर्शनकारियों पर अंधाधुंध फायरिंग
विश्व
वियतनाम के हरे-नीले पानी ने कैसे ली 15 भारतीयों की जान? चश्मदीदों ने क्या बताया? जानिए इनसाइड स्टोरी
वियतनाम के हरे-नीले पानी ने कैसे ली 15 भारतीयों की जान? चश्मदीदों ने क्या बताया? जानिए इनसाइड स्टोरी
Advertisement

वीडियोज

लाचार पिता के सामने बीच सड़क पर बेटी से छेड़खानी
Sairab: 😯Tinni ने मां पर फिर उठाए सवाल, Nayanika को गलत समझ रही टिनी की एंट्री से बढ़ा ड्रामा। #sbs
Bollywood News: आमिर खान की तीसरी शादी की अफवाहों पर मचा बवाल, भड़का बजरंग दल (11.07.26)
Yash और Kiara Advani की केमिस्ट्री पर उठे सवाल
Sansani | Meerut News: खबरदार...मैं खाकी वाला हूं ! | ABP News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
PoK में पाकिस्तान आर्मी की दहशतगर्दी, रेंजर्स ने मस्जिद को भी लूटा, प्रदर्शनकारियों पर अंधाधुंध फायरिंग
PoK में पाकिस्तान आर्मी की दहशतगर्दी, रेंजर्स ने मस्जिद को भी लूटा, प्रदर्शनकारियों पर अंधाधुंध फायरिंग
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में बदलेगा मौसम का मिजाज, कई जिलों में झमाझम बारिश के आसार; IMD ने जारी किया अपडेट
यूपी में बदलेगा मौसम का मिजाज, कई जिलों में झमाझम बारिश के आसार; IMD ने जारी किया अपडेट
ओटीटी
'धमाल 4' आई पसंद तो ओटीटी पर देख डालिए बॉलीवुड की 7 जबरदस्त कॉमेडी फिल्में, नहीं रुकेगी हंसी
'धमाल 4' आई पसंद तो ओटीटी पर देख डालिए बॉलीवुड की 7 जबरदस्त कॉमेडी फिल्में, नहीं रुकेगी हंसी
क्रिकेट
0-4 की हार, इंग्लैंड में क्यों फिसड्डी साबित हुई टीम इंडिया; जानें शर्मनाक प्रदर्शन के 5 बड़े कारण
0-4 की हार, इंग्लैंड में क्यों फिसड्डी साबित हुई टीम इंडिया; जानें शर्मनाक प्रदर्शन के 5 बड़े कारण
इंडिया
India-US Trade Deal: अमेरिका के 12.5% अतिरिक्त टैरिफ पर भारत का करारा पलटवार, कहा- 'एकतरफा फैसले...'
अमेरिका के 12.5% अतिरिक्त टैरिफ पर भारत का करारा पलटवार, कहा- 'एकतरफा फैसले...'
ट्रेंडिंग
मूकबधीर को शख्स ने दी लिफ्ट, मदद पाकर भावुक हुआ और कसकर लगाया गले- वीडियो वायरल
मूकबधीर को शख्स ने दी लिफ्ट, मदद पाकर भावुक हुआ और कसकर लगाया गले- वीडियो वायरल
टेक्नोलॉजी
HDMI 2.1, USB-C और Display Port में क्या अंतर, जानें मॉनिटर के लिए कौन-सा होता है बेहतर?
HDMI 2.1, USB-C और Display Port में क्या अंतर, जानें मॉनिटर के लिए कौन-सा होता है बेहतर?
नौकरी
MPPSC ADPO Recruitment 2026: एडीपीओ भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया फिर शुरू, 24 जुलाई तक भर सकेंगे फॉर्म
एडीपीओ भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया फिर शुरू, 24 जुलाई तक भर सकेंगे फॉर्म
ENT LIVE
Shreya Kalra का बड़ा दावा, Kushal Tandon-Shivangi Joshi पर खुलासा
Shreya Kalra का बड़ा दावा, Kushal Tandon-Shivangi Joshi पर खुलासा
ENT LIVE
Ramayana का ट्रेलर 24 जुलाई को होगा वर्ल्डवाइड रिलीज़
Ramayana का ट्रेलर 24 जुलाई को होगा वर्ल्डवाइड रिलीज़
ENT LIVE
Raghav Juyal की बर्थडे पार्टी के बाद फिर चर्चा में Shehnaaz Gill, वायरल वीडियो ने बढ़ाईं डेटिंग की अटकलें
Raghav Juyal की बर्थडे पार्टी के बाद फिर चर्चा में Shehnaaz Gill, वायरल वीडियो ने बढ़ाईं डेटिंग की अटकलें
ABP NEWS
Viral Video: पोता गिर गया, दादा लटक गया! सड़क में धंसी स्कूटी, हैरान कर देने वाला नजारा
Viral Video: पोता गिर गया, दादा लटक गया! सड़क में धंसी स्कूटी, हैरान कर देने वाला नजारा
ABP NEWS
Viral Video: पॉश इलाके में बेखौफ बदमाश, चेन झपटकर हुए नौ दो ग्यारह! वारदात CCTV में कैद
Viral Video: पॉश इलाके में बेखौफ बदमाश, चेन झपटकर हुए नौ दो ग्यारह! वारदात CCTV में कैद
Embed widget