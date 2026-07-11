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Vastu Tips: घर के बाहर रखा शू रैक बन सकता है परेशानियों की वजह? जानिए वास्तु के सही नियम
Vastu Tips for Shoe Rack: आपके घर के बाहर भी शू रैक रखी है तो इससे जुड़े वास्तु नियम जरुर जान लें क्योंकि ये आपकी तरक्की, आर्थिक स्थिति और पारिवार सुख से जुड़ा है.एक गलती परेशानी का कारण बन सकती है.
वास्तु टिप्स
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Published at : 11 Jul 2026 06:00 PM (IST)
Tags :Shoe Rack Vastu Tips
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