अमूमन लोग घर में गंदगी न हो इसलिए शू रैक मेनगेट के पास बाहर रखते हैं लेकिन वास्तु एक्सपर्ट नीतिका शर्मा के अनुसार वास्तु में इसे दरिद्रता का कारण बताया गया है. घर के मुख्य द्वार से सकारात्मक ऊर्जा और मां लक्ष्मी का प्रवेश होता है, इसलिए शू रैक को कभी भी मेन गेट के ठीक सामने या चौखट से सटाकर नहीं रखना चाहिए. इससे बरकत पर बुर असर पड़ सकता है.