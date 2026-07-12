Aaj Ka Meen Rashifal: 12 जुलाई 2026, रविवार के दिन आषाढ़ कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि रात्रि 10:30 तक रहेगी, जिसके बाद चतुर्दशी तिथि की शुरुआत होगी. पंचांग के अनुसार आज सुबह 08:29 तक रोहिणी नक्षत्र रहेगा, फिर मृगशिरा नक्षत्र लगेगा. आज ग्रहों के गोचर से वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग, लक्ष्मी योग और वृद्धि योग का अद्भुत महासंयोग बन रहा है.

चंद्रमा आज शाम 07:06 तक आपके 3रे भाव (तृतीय भाव) यानी पराक्रम, छोटे भाई-बहन व उत्साह स्थान में संचार करेंगे, जिसके बाद वे मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे. चंद्रमा की इस स्थिति के कारण मीन राशि वाले जातकों को आज पराक्रमी होकर अपने कार्यों को पूरा करना होगा. शुभ कार्यों के लिए आज सुबह 10:15 से 12:15 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया और दोपहर 02:00 से 03:00 बजे तक शुभ का चौघड़िया सर्वश्रेष्ठ है, जबकि दोपहर 04:30 से 06:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज पश्चिम दिशा की यात्रा आपके लिए शुभ रहेगी.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance Horoscope)

बिजनेस के दृष्टिकोण से आज का दिन मीन राशि के व्यापारियों के लिए थोड़ा उतार-चढ़ाव और परेशानियों से भरा रह सकता है. बाजार की विकट और अनिश्चित परिस्थितियों के चलते आज कच्चा माल (Raw Material) महंगा हो सकता है, जिससे आपके उत्पादन की लागत बढ़ेगी. इसके अलावा, आज आपके स्टॉक मैनेजमेंट (Stock Management) में भी काफी गड़बड़ियां हो सकती हैं, इसलिए इन्वेंट्री पर खुद नजर रखें. वित्तीय मामलों में विशेष सावधानी बरतें; आज किसी को भी उधारी पर सामान देना आपके कैश फ्लो (Cash Flow) को पूरी तरह रोक सकता है. आज बिजनेसमैन एक अजीब ही कंफ्यूजन में रहेंगे कि क्या करें और क्या न करें, जिसके कारण व्यापारिक विस्तार की बड़ी योजनाएं आज केवल कागजों तक ही सीमित रहेंगी.

नौकरी और करियर राशिफल (Job & Career Horoscope)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन अपनी क्षमताओं को साबित करने का है. चंद्रमा के तीसरे भाव में होने से एंप्लॉयड पर्सन की कम्युनिकेशन स्किल्स (Communication Skills) जबरदस्त तरीके से बूस्ट होगी, जिससे आपके आत्मविश्वास में भारी बढ़ोतरी होगी और आप कठिन से कठिन कस्टमर को भी इजीली (आसानी से) हैंडल कर पाएंगे. हालांकि, करियर में स्थिरता बनाए रखने के लिए एंप्लॉयड पर्सन को इस समय बहुत अधिक मेहनत और काम पर ध्यान देने की जरूरत है. जो युवा लंबे समय से नए रोजगार की तलाश में भटक रहे हैं, उन्हें आज किसी इंटरव्यू में बेहद कठिन और पेचीदा सवालों का सामना करना पड़ सकता है, जिससे ऐन वक्त पर आत्मविश्वास में थोड़ी कमी खलेगी; इसलिए अपनी तैयारी मजबूत रखें.

शिक्षा और स्टूडेंट्स राशिफल (Education & Students Horoscope)

विद्यार्थियों के लिए आज का दिन पढ़ाई के साथ-साथ अपनी हॉबी को निखारने का है. आज का दिन क्रिएटिव राइटिंग (रचनात्मक लेखन), आर्ट (कला), या म्यूजिक (संगीत) में से कुछ भी नया करने के लिए बेस्ट है. छात्र आज पढ़ाई के लंबे सेशंस के बीच में शॉर्ट स्टडी ब्रेक (Study Break) लें और उस खाली समय में अपनी हॉबी को टाइम दें. ऐसा करने से आपका मानसिक स्ट्रेस (तनाव) पूरी तरह रिलीज़ होगा और माइंड एकदम फ्रेश हो जाएगा, जिससे आपकी सीखने की क्षमता बढ़ेगी.

लव और फैमिली राशिफल (Love & Family Horoscope)

पारिवारिक और लव लाइफ के मामले में आज रविवार का दिन आपके लिए बेहद सुकून भरा रहेगा. आज आप अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुनकर अपने व्यक्तिगत जीवन और करियर से जुड़े कुछ बड़े और महत्वपूर्ण फैसले लेंगे. लव लाइफ की बात करें तो आज का दिन पार्टनर के साथ खुशियां बांटने का है. आज अपने पार्टनर के साथ बैठकर फ्यूचर की 'ड्रीम प्लानिंग' (Dream Planning) करिए; साथ में घूमने जाने वाली जगहों की ट्रैवल लिस्ट बनाइए या अपने फ्यूचर होम (भविष्य के घर) का डिजाइन प्लान करिए. जब साथी मिलकर साथ में सपने देखते हैं, तो रिश्ते में एक नया उत्साह और एक्साइटमेंट बनी रहती है.

शारीरिक रूप से आज आपकी सेहत सामान्य रहेगी, लेकिन बिजनेस के कंफ्यूजन और युवाओं के इंटरव्यू के तनाव के कारण थोड़ी मानसिक व्याकुलता हो सकती है. संगीत सुनने, पेंटिंग करने या अपनी पसंद की हॉबी में वक्त बिताने से आज आपका मानसिक स्वास्थ्य बहुत शानदार रहेगा. शाम के समय खुद को रिलैक्स करने के लिए पर्याप्त नींद लें.

भाग्यशाली अंक, रंग और उपाय

भाग्यशाली रंग: स्काई ब्लू (Sky Blue)

भाग्यशाली अंक: 1

अशुभ अंक: 8

आज का उपाय: रविवार के दिन सुबह के समय भगवान सूर्य नारायण को तांबे के लोटे से अर्घ्य दें, जल में कुमकुम और लाल फूल जरूर डालें. इसके साथ ही 'ॐ सूर्याय नमः' मंत्र का जाप करें और किसी गाय को रोटी पर गुड़ रखकर खिलाएं; इससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और बिजनेस की बाधाएं दूर होंगी.

FAQs

Q1. 12 जुलाई 2026 को मीन राशि के व्यापारियों को वित्तीय नुकसान से बचने के लिए क्या करना चाहिए?

Ans. आज बिजनेस में किसी को भी उधारी पर माल देने से बचें, अन्यथा आपका कैश फ्लो पूरी तरह रुक सकता है और स्टॉक मैनेजमेंट की गड़बड़ियों पर विशेष नजर रखें.

Q2. आज मीन राशि के नौकरीपेशा लोगों और रोजगार चाहने वाले युवाओं के लिए क्या सितारे कहते हैं?

Ans. नौकरीपेशा जातकों की कम्युनिकेशन स्किल्स सुधरेगी जिससे वे ग्राहकों को आसानी से संभाल लेंगे, लेकिन रोजगार की तलाश कर रहे युवाओं को इंटरव्यू में कठिन सवालों के कारण आत्मविश्वास की कमी महसूस हो सकती है.

Q3. छात्रों को आज मानसिक तनाव (स्ट्रेस) दूर करने के लिए मीन राशि में क्या सलाह दी गई है?

Ans. छात्रों को आज पढ़ाई के बीच मिलने वाले ब्रेक में अपनी हॉबी जैसे क्रिएटिव राइटिंग, आर्ट या म्यूजिक को समय देना चाहिए, इससे उनका माइंड फ्रेश होगा और स्ट्रेस दूर होगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.