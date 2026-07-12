Fake Cream By Tissue Paper: दूध में मलाई की जगह टिश्यू पेपर तो नहीं खा रहे, वायरल वीडियो देखकर घूम जाएगा माथा
Fake Cream By Tissue Paper: टिश्यू पेपर से नकली मलाई बनाने का वीडियो वायरल है. कुछ लोग इसे मिलावट बता रहे हैं, जबकि कई यूजर्स इसकी सच्चाई पर सवाल उठा रहे हैं.
Fake Cream By Tissue Paper: खाने-पीने की चीजों में मिलावट की खबरें अक्सर सामने आती रहती हैं, लेकिन इस बार जो वीडियो वायरल हुआ है उसने सबको हिलाकर रख दिया है. इसमें एक शख्स टिश्यू पेपर का इस्तेमाल करके नकली मलाई तैयार करता नजर आ रहा है. यह वीडियो X पर KUNDAN PATEL नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है और अब तक इसे 26 हजार से ज्यादा बार देखा जा चुका है. वीडियो के कैप्शन में लिखा गया है कि यही बाकी रह गया था और लोगों को चेतावनी दी गई है कि मार्केट से दूध खरीदते समय मलाई जरूर चेक करें, कहीं वो नकली तो नहीं.
वीडियो में आखिर हो क्या रहा है?
वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि एक बड़े बर्तन में दूध भरा हुआ है. इसके बाद एक हाथ में टिश्यू पेपर का बंडल पकड़ा नजर आता है, और उसी टिश्यू पेपर को दूध की सतह पर परत की तरह बिछाया जाता है, जिससे वो बिल्कुल असली मलाई जैसा दिखे. यानी यह असली मलाई नहीं बल्कि टिश्यू पेपर से बनाई गई नकली मलाई है, जिसे ग्राहकों को धोखा देने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है. यही दृश्य देखकर लोग हैरान हैं और सोच रहे हैं कि दूध जैसी रोजमर्रा की चीज में भी इतनी बड़ी मिलावट कैसे हो सकती है.
यही बाकी रह गया था 😱— KUNDAN PATEL (@KUNDAN00PATEL) July 11, 2026
आपके मार्केट वाले दूध में कही मलाई की जगह टिशू पेपर तो
नहीं है दूध पीने के समय मलाई चेक जरूर करें नकली तो नहीं pic.twitter.com/wdPSJItJot
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कमेंट्स में लोगों का गुस्सा
इस वीडियो पर कमेंट सेक्शन में लोगों की प्रतिक्रियाएं अलग-अलग रहीं. कई यूजर्स इस मिलावट को देखकर गुस्से में दिखे. एक यूजर ने लिखा कि ऐसे लोग समाज के दुश्मन हैं और इन पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए. वहीं एक ने लिखा कि खाने के नाम पर जहर खिलाया जा रहा है और फूड सेफ्टी विभाग सोया हुआ है. एक यूजर ने चिंता जताते हुए लिखा कि इंक सोखने वाला कागज इस्तेमाल होता था, अब यही मिलकर बाहर बेचा जा रहा है. वहीं कुछ यूजर्स ने वीडियो की सच्चाई पर सवाल भी उठाए. एक ने लिखा कि यह किसी टीवी सीरियल की शूटिंग में इस्तेमाल होने वाला नकली दूध भी हो सकता है, इसलिए अफवाह न फैलाएं.
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