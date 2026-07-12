केरल के एक व्यक्ति ने लोगों का दिल जीत लिया है. एक दोस्त से लगभग 25 साल पहले उधार लिए पैसे लौटाने के लिए उस व्यक्ति ने सैंकड़ों किलोमीटर की यात्रा की. कई रिपोर्ट्स के मुताबिक केरल के पलक्कड़ के रहने वाले मुहम्मद इस्माइल सैंकड़ों किमी दूर तेलंगाना पहुंचे ताकि वो अपने एक दोस्त को ढूंढकर उसका कर्ज चुका सकें, जो उन्होंने सऊदी अरब में साथ काम करने के दिनों में लिया था.

ये कहानी 1990 के दशक के आखिर की है, जब तेलंगाना के जगित्याल जिले के रहने वाले इस्माइल और एडला लचन्ना सऊदी अरब में एक ही कंपनी में काम करते थे. मजदूरों के तौर पर जिंदगी गुजारते हुए दोनों के बीच गहरी दोस्ती हो गई. उस दौरान इस्माइल को पैसों की जरूरत पड़ी और उसने लचन्ना से पैसे उधार लिए. भारत लौटने से पहले उसने अपने दोस्त को भरोसा दिलाया कि हालात बेहतर होने पर वह पैसे लौटा देगा.

इस्माइल के केरल लौटने के बाद पैसों की तंगी की वजह से वह कर्ज नहीं चुका पाए और कई सालों तक ये टलता रहा. मुश्किल यह भी थी कि इस्माइल का लचन्ना से संपर्क टूट चुका था. उनके पास न तो लचन्ना का फोन नंबर या पता था और न ही उनसे संपर्क करने का कोई जरिया बचा था. उन्हें बस इतना याद था कि उनके दोस्त का ताल्लुक धर्मपुरी नाम के एक शहर से था. इसके बाद इस्माइल ने लचन्ना को ऑनलाइन खोजना शुरू किया.

लचन्ना के परिवार से मिले इस्माइल

धर्मपुरी पहुंचने के बाद इस्माइल ने वहां के लोगों से पूछना शुरू किया कि क्या वे लचन्ना को जानते हैं. आखिरकार गुरुवार दोपहर को उन्हें लचन्ना मिल गया. इस अचानक हुई मुलाकात से लचन्ना का परिवार हैरान रह गया. उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि केरल से कोई अजनबी उनके घर क्यों आया है. उन्होंने तुरंत लचन्ना से संपर्क किया, जो अभी खाड़ी देश में काम कर रहे हैं.

लौटाए 25 हजार रुपये

परिवार वालों के मुताबिक, लचन्ना उस कर्ज के बारे में बहुत पहले ही भूल चुके थे जो उन्होंने दशकों पहले अपने दोस्त को दिया था लेकिन उस अचानक आए फोन कॉल ने सऊदी अरब में साथ बिताए उनके समय की यादें ताजा कर दीं. दोनों पुराने दोस्तों ने फोन पर बात की और एक-दूसरे से दिल की बात साझा की. इसके बाद इस्माइल ने लचन्ना के परिवार को 25,000 रुपये सौंपे और आखिरकार उस कर्ज़ को चुका दिया, जो बरसों से उनके मन पर बोझ बना हुआ था.

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