INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया25 साल पहले सऊदी में लिए थे 25 हजार रुपये, गूगल से घर ढूंढकर लौटाए... केरल के इस शख्स ने जीता सबका दिल

25 साल पहले सऊदी में लिए थे 25 हजार रुपये, गूगल से घर ढूंढकर लौटाए... केरल के इस शख्स ने जीता सबका दिल

तेलंगाना के रहने वाले इस्माइल और एडला लचन्ना सऊदी अरब में आज से 25 साल पहले एक कंपनी में काम करते थे. उस दौरान इस्माइल ने लचन्ना से पैसे उधार लिए थे, जो अब उन्होंने उनका घर खोजकर चुकाए.

Written By : संतोष सिंह |  Updated at : 12 Jul 2026 11:07 AM (IST)
Preferred Sources

केरल के एक व्यक्ति ने लोगों का दिल जीत लिया है. एक दोस्त से लगभग 25 साल पहले उधार लिए पैसे लौटाने के लिए उस व्यक्ति ने सैंकड़ों किलोमीटर की यात्रा की. कई रिपोर्ट्स के मुताबिक केरल के पलक्कड़ के रहने वाले मुहम्मद इस्माइल सैंकड़ों किमी दूर तेलंगाना पहुंचे ताकि वो अपने एक दोस्त को ढूंढकर उसका कर्ज चुका सकें, जो उन्होंने सऊदी अरब में साथ काम करने के दिनों में लिया था. 

ये कहानी 1990 के दशक के आखिर की है, जब तेलंगाना के जगित्याल जिले के रहने वाले इस्माइल और एडला लचन्ना सऊदी अरब में एक ही कंपनी में काम करते थे. मजदूरों के तौर पर जिंदगी गुजारते हुए दोनों के बीच गहरी दोस्ती हो गई. उस दौरान इस्माइल को पैसों की जरूरत पड़ी और उसने लचन्ना से पैसे उधार लिए. भारत लौटने से पहले उसने अपने दोस्त को भरोसा दिलाया कि हालात बेहतर होने पर वह पैसे लौटा देगा.

इस्माइल के केरल लौटने के बाद पैसों की तंगी की वजह से वह कर्ज नहीं चुका पाए और कई सालों तक ये टलता रहा. मुश्किल यह भी थी कि इस्माइल का लचन्ना से संपर्क टूट चुका था. उनके पास न तो लचन्ना का फोन नंबर या पता था और न ही उनसे संपर्क करने का कोई जरिया बचा था. उन्हें बस इतना याद था कि उनके दोस्त का ताल्लुक धर्मपुरी नाम के एक शहर से था. इसके बाद इस्माइल ने लचन्ना को ऑनलाइन खोजना शुरू किया.

लचन्ना के परिवार से मिले इस्माइल
धर्मपुरी पहुंचने के बाद इस्माइल ने वहां के लोगों से पूछना शुरू किया कि क्या वे लचन्ना को जानते हैं. आखिरकार गुरुवार दोपहर को उन्हें लचन्ना मिल गया. इस अचानक हुई मुलाकात से लचन्ना का परिवार हैरान रह गया. उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि केरल से कोई अजनबी उनके घर क्यों आया है. उन्होंने तुरंत लचन्ना से संपर्क किया, जो अभी खाड़ी देश में काम कर रहे हैं.

लौटाए 25 हजार रुपये
परिवार वालों के मुताबिक, लचन्ना उस कर्ज के बारे में बहुत पहले ही भूल चुके थे जो उन्होंने दशकों पहले अपने दोस्त को दिया था लेकिन उस अचानक आए फोन कॉल ने सऊदी अरब में साथ बिताए उनके समय की यादें ताजा कर दीं. दोनों पुराने दोस्तों ने फोन पर बात की और एक-दूसरे से दिल की बात साझा की. इसके बाद इस्माइल ने लचन्ना के परिवार को 25,000 रुपये सौंपे और आखिरकार उस कर्ज़ को चुका दिया, जो बरसों से उनके मन पर बोझ बना हुआ था.

ये भी पढ़ें

'उनकी धुनें भविष्य में भी...', PM मोदी ने दिग्गज गायिका एस. जानकी के निधन पर जताया दुख

About the author संतोष सिंह

संतोष सिंह एबीपी लाइव में कार्यरत हैं. वो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ख़बरों की कवरेज की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 1 दशक से सक्रिय हैं. संतोष ने अपने करियर की शुरुआत न्यूज़ चैनल में टिकर (ब्रेकिंग) से की थी. 

संतोष इससे पहले अलग-अलग मीडिया संस्थानों में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं, जहां उन्होंने ब्रेकिंग न्यूज, कंटेंट राइटिंग में अनुभव हासिल किया. संतोष ने JIMMC नोएडा से मास कम्युनिकेशन में PG डिप्लोमा किया है.
Read More
Published at : 12 Jul 2026 11:07 AM (IST)
Tags :
Kerala TELANGANA Muhammed Ismail Lachanna
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
25 साल पहले सऊदी में लिए थे 25 हजार रुपये, गूगल से घर ढूंढकर लौटाए... केरल के इस शख्स ने जीता सबका दिल
25 साल पहले सऊदी में लिए थे 25 हजार रुपये, गूगल से घर ढूंढकर लौटाए... केरल के इस शख्स ने जीता सबका दिल
इंडिया
'उनकी धुनें भविष्य में भी...', PM मोदी ने दिग्गज गायिका एस. जानकी के निधन पर जताया दुख
'उनकी धुनें भविष्य में भी...', PM मोदी ने दिग्गज गायिका एस. जानकी के निधन पर जताया दुख
इंडिया
'हमारे विधायकों को दिया गया 20-30 करोड़ का ऑफर', उमर अब्दुल्ला के दावे पर आया BJP का रिएक्शन
'हमारे विधायकों को दिया गया 20-30 करोड़ का ऑफर', उमर अब्दुल्ला के दावे पर आया BJP का रिएक्शन
इंडिया
'कांग्रेस सरकार गुमराह कर रही...', कालेश्वरम प्रोजेक्ट को लेकर तेलंगाना CM रेवंत रेड्डी और BRS नेता आमने-सामने
'कांग्रेस सरकार गुमराह कर रही...', कालेश्वरम प्रोजेक्ट को लेकर तेलंगाना CM रेवंत रेड्डी और BRS नेता आमने-सामने
Advertisement

वीडियोज

लाचार पिता के सामने बीच सड़क पर बेटी से छेड़खानी
Sairab: 😯Tinni ने मां पर फिर उठाए सवाल, Nayanika को गलत समझ रही टिनी की एंट्री से बढ़ा ड्रामा। #sbs
Bollywood News: आमिर खान की तीसरी शादी की अफवाहों पर मचा बवाल, भड़का बजरंग दल (11.07.26)
Yash और Kiara Advani की केमिस्ट्री पर उठे सवाल
Sansani | Meerut News: खबरदार...मैं खाकी वाला हूं ! | ABP News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'उनकी धुनें भविष्य में भी...', PM मोदी ने दिग्गज गायिका एस. जानकी के निधन पर जताया दुख
'उनकी धुनें भविष्य में भी...', PM मोदी ने दिग्गज गायिका एस. जानकी के निधन पर जताया दुख
पंजाब
पंजाब कांग्रेस में नहीं थम रहा घमासान, राजा वडिंग की कुर्सी पर संकट? चन्नी गुट ने बढ़ाया दबाव
पंजाब कांग्रेस में नहीं थम रहा घमासान, राजा वडिंग की कुर्सी पर संकट? चन्नी गुट ने बढ़ाया दबाव
विश्व
IRGC ने साइप्रस फ्लैग वाले जहाज पर किया अटैक, गुस्से में अमेरिका ने की ईरान पर स्ट्राइक, होर्मुज बंद का ऐलान
ईरान ने जहाज पर किया अटैक तो भड़का अमेरिका, शुरू कर दी स्ट्राइक, होर्मुज बंद का ऐलान
बॉलीवुड
जिस दिन शुरू हुई थी डेटिंग, उसी दिन आकांक्षा रंजन और शरण शर्मा ने रचाई शादी, देखें खूबसूरत वेडिंग फोटोज
जिस दिन शुरू हुई थी डेटिंग, उसी दिन आकांक्षा रंजन और शरण शर्मा ने रचाई शादी, देखें खूबसूरत वेडिंग फोटोज
क्रिकेट
0-4 की हार, इंग्लैंड में क्यों फिसड्डी साबित हुई टीम इंडिया; जानें शर्मनाक प्रदर्शन के 5 बड़े कारण
0-4 की हार, इंग्लैंड में क्यों फिसड्डी साबित हुई टीम इंडिया; जानें शर्मनाक प्रदर्शन के 5 बड़े कारण
विश्व
'भारत के कहने पर PAK नहीं आए इंडोनेशिया के राष्ट्रपति', बोले अब्दुल बासित, PM मोदी की जमकर तारीफ
'भारत के कहने पर PAK नहीं आए इंडोनेशिया के राष्ट्रपति', बोले अब्दुल बासित, PM मोदी की जमकर तारीफ
ट्रेंडिंग
61 साल की महिला को लगा जिम का नशा, पसीना बहाकर इस खतरनाक बीमारी को दी मात- वीडियो वायरल
61 साल की महिला को लगा जिम का नशा, पसीना बहाकर इस खतरनाक बीमारी को दी मात- वीडियो वायरल
एग्रीकल्चर
जुलाई में लगाएं यह सब्जी, महज 90 दिनों में किसानों की जेबें कर देगी फुल
जुलाई में लगाएं यह सब्जी, महज 90 दिनों में किसानों की जेबें कर देगी फुल
ABP NEWS
तेल कंपनी में आग लगी—आग कैसे लगी?
तेल कंपनी में आग लगी—आग कैसे लगी?
ABP NEWS
इस डरावने मंज़र को देखिए—यह आपकी रूह को कंपा देगा।
इस डरावने मंज़र को देखिए—यह आपकी रूह को कंपा देगा।
ABP NEWS
कार खंभे से टकराई, 4 लोगों की मौत।
कार खंभे से टकराई, 4 लोगों की मौत।
ABP NEWS
आलिया भट्ट फिटनेस लुक में नज़र आईं, वीडियो वायरल हो गया।
आलिया भट्ट फिटनेस लुक में नज़र आईं, वीडियो वायरल हो गया।
ABP NEWS
काजल अग्रवाल अपने बेटे के साथ नज़र आईं, बिना मेकअप वाला लुक वायरल हो गया।
काजल अग्रवाल अपने बेटे के साथ नज़र आईं, बिना मेकअप वाला लुक वायरल हो गया।
Embed widget