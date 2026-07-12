Sharabha Avatar: भगवान विष्णु के उग्र नरसिंह अवतार और भगवान शिव के रहस्यमयी शरभ अवतार की कथा हिंदू धर्म की सबसे चर्चित और दुर्लभ पौराणिक कथाओं में से एक मानी जाती है. इस कथा में केवल शक्ति का प्रदर्शन नहीं, बल्कि सृष्टि के संतुलन, क्रोध पर नियंत्रण और शिव-विष्णु की एकता का गहरा संदेश भी छिपा है.

लेकिन, इस प्रसंग का वर्णन सभी ग्रंथों में एक समान नहीं मिलता. यह कथा मुख्य रूप से शिव पुराण और कुछ शैव परंपराओं में वर्णित है, जबकि वैष्णव परंपराओं में इसका अलग स्वरूप मिलता है. इसलिए इसे धार्मिक मान्यताओं के आधार पर समझा जाना चाहिए.

हिरण्यकशिपु के वध के बाद क्यों नहीं शांत हुआ नरसिंह भगवान का क्रोध?

भगवान विष्णु ने अपने भक्त प्रह्लाद की रक्षा और अत्याचारी हिरण्यकशिपु के अंत के लिए नरसिंह अवतार धारण किया था. संध्या समय, महल के द्वार पर उन्होंने हिरण्यकशिपु का वध कर धर्म की स्थापना की. लेकिन राक्षस के अंत के बाद भी भगवान नरसिंह का उग्र स्वरूप शांत नहीं हुआ.

शिव पुराण के अनुसार, उनका क्रोध इतना प्रचंड था कि देवता, ऋषि और समस्त लोक भयभीत हो उठे. ऐसा लगाने लगा कि अगर यह प्रकोप नहीं रुका तो सृष्टि का संतुलन बिगड़ सकता है.

देवताओं ने क्यों ली भगवान शिव की शरण?

शिव पुराण में वर्णित कथा के अनुसार, सभी देवता पहले भगवान विष्णु के पास पहुंचे. भगवान विष्णु ने उन्हें भगवान शिव की शरण में जाने का सुझाव दिया, क्योंकि उस समय ब्रह्मांड के संतुलन की रक्षा के लिए शिव की शक्ति आवश्यक थी.

भगवान शिव ने पहले अपने परम गण वीरभद्र को नरसिंह भगवान को शांत करने के लिए भेजा. वीरभद्र ने विनम्रता से उन्हें समझाने का प्रयास किया, लेकिन उनका उग्र रूप शांत नहीं हुआ. इसके बाद स्वयं भगवान शिव ने हस्तक्षेप करने का निर्णय लिया.

भगवान शिव ने क्यों लिया शरभ अवतार?

जब सभी उपाय निष्फल हो गए, तब भगवान शिव ने शरभ अवतार (Sharabha Avatar) धारण किया. शास्त्रों में शरभ का स्वरूप बहुत रहस्यमयी बताया गया है. यह आधा सिंह और आधा विशाल पक्षी जैसा दिव्य रूप था, जिसके आठ शक्तिशाली पैर और विशाल पंख थे.

शरभ अवतार केवल युद्ध के लिए नहीं, बल्कि उग्र ऊर्जा को नियंत्रित कर ब्रह्मांड में संतुलन स्थापित करने के लिए प्रकट हुआ था. इसी कारण इसे भगवान शिव के सबसे अद्भुत और दुर्लभ अवतारों में गिना जाता है.

गंडभेरुंड और माता प्रत्यंगिरा का रहस्य:

कुछ पुराणों में इस कथा का एक विस्तृत स्वरूप भी मिलता है. इसके अनुसार, जब शरभ और नरसिंह के बीच दिव्य संघर्ष हुआ, तब नरसिंह भगवान के तेज से गंडभेरुंड नामक दो सिरों वाला अत्यंत शक्तिशाली पक्षी प्रकट हुआ.

युद्ध के दौरान दोनों ओर से निकली दिव्य ऊर्जा इतनी प्रबल थी कि ब्रह्मांड पर संकट गहराने लगा. तभी भगवान शिव के शरभ रूप के पंखों और नरसिंह भगवान के तेज के मिलन से माता प्रत्यंगिरा का प्राकट्य हुआ.

धार्मिक मान्यता है कि माता प्रत्यंगिरा ने अपनी दिव्य शक्ति से दोनों महाशक्तियों के उग्र प्रभाव को शांत किया. उनके प्रकट होते ही गंडभेरुंड उसी दिव्य ऊर्जा में समाहित हो गया और भगवान नरसिंह का क्रोध पूरी तरह शांत हो गया.

Gen Z को इस कथा से सीख मिलती है: असली ताकत खुद पर जीत में है



Gen Z के लिए यह कथा एक महत्वपूर्ण संदेश देती है कि हर चुनौती का जवाब गुस्से या टकराव से नहीं दिया जाता. कई बार शांत दिमाग, सही फैसला और भावनाओं पर नियंत्रण ही सबसे बड़ी ताकत साबित होती है.

चाहे करियर हो, रिश्ते हों या सोशल मीडिया की दुनिया, जो व्यक्ति मुश्किल समय में भी धैर्य बनाए रखता है, वही लंबे समय में सफल होता है. यही कारण है कि हजारों साल पुरानी यह पौराणिक कथा आज भी उतनी ही प्रासंगिक और प्रेरणादायक मानी जाती है.

FAQs

Q1. भगवान शिव ने शरभ अवतार क्यों लिया था?

Ans: शिव पुराण की मान्यता के अनुसार, भगवान नरसिंह के उग्र क्रोध को शांत कर सृष्टि का संतुलन बनाए रखने के लिए भगवान शिव ने शरभ अवतार धारण किया था.

Q2. शरभ अवतार का वर्णन किस पुराण में मिलता है?

Ans: शरभ अवतार का प्रमुख वर्णन शिव पुराण और कुछ शैव परंपराओं में मिलता है. अन्य परंपराओं में इस कथा के अलग-अलग स्वरूप वर्णित हैं.

Q3. माता प्रत्यंगिरा का प्राकट्य कैसे हुआ था?

Ans: कुछ शैव मान्यताओं के अनुसार, शरभेश्वर और नरसिंह की दिव्य ऊर्जा के मिलन से माता प्रत्यंगिरा प्रकट हुईं और दोनों के उग्र तेज को शांत किया.

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