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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलKumbh Rashifal 12 July 2026: कुंभ राशि वालों को बिजनेस में मिलेगी कड़ी चुनौती, तकनीकी बदलाव न करना पड़ेगा भारी

Kumbh Rashifal 12 July 2026: कुंभ राशि वालों को बिजनेस में मिलेगी कड़ी चुनौती, तकनीकी बदलाव न करना पड़ेगा भारी

Aquarius Horoscope 12 July 2026: आज कुंभ राशि वालों को बिजनेस में तकनीकी बदलाव न करने से हो सकता है बड़ा नुकसान, सेहत का रखें खास ख्याल. जानें पंचांग, शुभ अंक-रंग, उपाय और संपूर्ण राशिफल.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 12 Jul 2026 05:52 AM (IST)
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Aaj Ka Kumbh Rashifal: 12 जुलाई 2026, रविवार के दिन आषाढ़ कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि रात्रि 10:30 तक रहेगी, जिसके बाद चतुर्दशी तिथि की शुरुआत होगी. पंचांग के अनुसार आज सुबह 08:29 तक रोहिणी नक्षत्र रहेगा, फिर मृगशिरा नक्षत्र लगेगा. आज ग्रहों के गोचर से वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग, लक्ष्मी योग और वृद्धि योग का निर्माण हो रहा है.

चंद्रमा आज शाम 07:06 तक आपकी राशि से 4थे भाव (चतुर्थ भाव) यानी सुख, माता व घरेलू सुख के स्थान में संचार करेंगे, जिसके बाद वे मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे. चंद्रमा के चतुर्थ भाव में रहने से आज कुंभ राशि वाले जातकों को अपने व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन में काफी संभलकर चलने की आवश्यकता है. शुभ कार्यों के लिए आज सुबह 10:15 से 12:15 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया और दोपहर 02:00 से 03:00 बजे तक शुभ का चौघड़िया रहेगा, जबकि दोपहर 04:30 से 06:00 बजे तक राहुकाल रहेगा.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance Horoscope)

बिजनेस के दृष्टिकोण से आज का दिन कुंभ राशि के व्यापारियों के लिए चुनौतियों से भरा रह सकता है. बाजार में प्रतिस्पर्धियों (Competitors) की आक्रामक मार्केटिंग के कारण आपके कुछ पुराने कस्टमर टूट सकते हैं. आज अपने ग्राहकों को बनाए रखने के लिए विज्ञापन और प्रमोशन पर आपका खर्च बढ़ेगा, लेकिन उसके मुकाबले रिटर्न काफी कम मिलने की आशंका है. मार्केट में आ रही नई तकनीकी प्रतिस्पर्धा आपके पुराने ढर्रे के बिजनेस को बड़ा नुकसान पहुंचा सकती है; ऐसे में समय के साथ बदलाव न करना आज आपको भारी पड़ सकता है. ग्रह गोचर गड़बड़ा जाने से फॉरेन बिजनेस (विदेशी व्यापार) से जुड़े लोगों के मुनाफे में कमी आएगी, जिससे आज आपके लिए दैनिक कैश फ्लो बनाए रखना एक बड़ी चुनौती साबित होगा.

नौकरी और करियर राशिफल (Job & Career Horoscope)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज रविवार की छुट्टी का दिन होने के बावजूद सुकून मिलना मुश्किल है. पेंडिंग काम का अत्यधिक दबाव आज आपको मानसिक रूप से पूरी तरह थका देगा. वर्कप्लेस का माहौल भी आज आपके अनुकूल नहीं है; ऑफिस की राजनीति और गुटबाजी आज आपके खिलाफ जा सकती है, इसलिए चुप रहना ही समझदारी होगी. सहकर्मियों (Coworkers) के साथ तालमेल और कम्युनिकेशन की कमी के कारण आपके चालू प्रोजेक्ट्स में देरी होगी, जिसकी वजह से आज आपको सीनियर्स या बॉस की तीखी डांट सुननी पड़ सकती है. अपने काम को लेकर पूरी तरह गंभीर रहें.

शिक्षा और स्टूडेंट्स राशिफल (Education & Students Horoscope)

विद्यार्थियों, कलाकारों और खेल जगत से जुड़े लोगों के लिए आज का दिन आत्म-मंथन करने का है. यदि आप अपने करियर को संवारना चाहते हैं और भविष्य में सफलता पाना चाहते हैं, तो आज आपको अपने भीतर के आलस्य को पूरी तरह दूर करना होगा. छुट्टी का बहाना बनाकर समय बर्बाद करने के बजाय आज से ही कड़ी मेहनत और नियमित अभ्यास में जुट जाएं, तभी आपको मनचाहे परिणाम मिल सकेंगे.

लव और फैमिली राशिफल (Love & Family Horoscope)

पारिवारिक और वैवाहिक जीवन के लिहाज से आज का दिन थोड़ा नाजुक रह सकता है. घर में किसी बात को लेकर आपसी मतभेद उभर सकते हैं, जिसके कारण आज आपका वैवाहिक और पारिवारिक जीवन सामान्य नहीं रहेगा. आज गुस्से में आकर बोले गए आपके कड़वे बोल आपके जीवनसाथी के दिल को गहरी चोट पहुंचा सकते हैं, जिससे रिश्तों में दरार आ सकती है. इसलिए अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें. इसके अलावा, चंद्रमा के चतुर्थ भाव में होने से आज घर में किसी बुजुर्ग महिला या माता की सेहत अचानक खराब हो सकती है, जिससे परिवार में चिंता का माहौल रहेगा.

स्वास्थ्य राशिफल (Health Horoscope)

आज मानसिक और शारीरिक थकावट आपके स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकती है. पेंडिंग काम का बोझ और घरेलू कलह के कारण आपको मानसिक तनाव, सिरदर्द या घबराहट महसूस हो सकती है. परिवार की महिला सदस्य के स्वास्थ्य को लेकर भी भागदौड़ करनी पड़ सकती है. खुद को शांत रखने के लिए पर्याप्त आराम करें और मेडिटेशन का सहारा लें.

  • भाग्यशाली रंग: पिंक (Pink)
  • भाग्यशाली अंक: 6
  • अशुभ अंक: 3
  • आज का उपाय: रविवार के दिन सुबह के समय तांबे के पात्र से भगवान सूर्य नारायण को जल का अर्घ्य दें. इसके साथ ही शनि देव के मंत्र 'ॐ शं शनैश्चराय नमः' का जाप करें और हनुमान चालीसा का पाठ करें, इससे कार्यक्षेत्र और परिवार में आ रही सभी बाधाएं दूर होंगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 12 Jul 2026 05:52 AM (IST)
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