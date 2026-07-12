Aaj Ka Kumbh Rashifal: 12 जुलाई 2026, रविवार के दिन आषाढ़ कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि रात्रि 10:30 तक रहेगी, जिसके बाद चतुर्दशी तिथि की शुरुआत होगी. पंचांग के अनुसार आज सुबह 08:29 तक रोहिणी नक्षत्र रहेगा, फिर मृगशिरा नक्षत्र लगेगा. आज ग्रहों के गोचर से वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग, लक्ष्मी योग और वृद्धि योग का निर्माण हो रहा है.

चंद्रमा आज शाम 07:06 तक आपकी राशि से 4थे भाव (चतुर्थ भाव) यानी सुख, माता व घरेलू सुख के स्थान में संचार करेंगे, जिसके बाद वे मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे. चंद्रमा के चतुर्थ भाव में रहने से आज कुंभ राशि वाले जातकों को अपने व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन में काफी संभलकर चलने की आवश्यकता है. शुभ कार्यों के लिए आज सुबह 10:15 से 12:15 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया और दोपहर 02:00 से 03:00 बजे तक शुभ का चौघड़िया रहेगा, जबकि दोपहर 04:30 से 06:00 बजे तक राहुकाल रहेगा.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance Horoscope)

बिजनेस के दृष्टिकोण से आज का दिन कुंभ राशि के व्यापारियों के लिए चुनौतियों से भरा रह सकता है. बाजार में प्रतिस्पर्धियों (Competitors) की आक्रामक मार्केटिंग के कारण आपके कुछ पुराने कस्टमर टूट सकते हैं. आज अपने ग्राहकों को बनाए रखने के लिए विज्ञापन और प्रमोशन पर आपका खर्च बढ़ेगा, लेकिन उसके मुकाबले रिटर्न काफी कम मिलने की आशंका है. मार्केट में आ रही नई तकनीकी प्रतिस्पर्धा आपके पुराने ढर्रे के बिजनेस को बड़ा नुकसान पहुंचा सकती है; ऐसे में समय के साथ बदलाव न करना आज आपको भारी पड़ सकता है. ग्रह गोचर गड़बड़ा जाने से फॉरेन बिजनेस (विदेशी व्यापार) से जुड़े लोगों के मुनाफे में कमी आएगी, जिससे आज आपके लिए दैनिक कैश फ्लो बनाए रखना एक बड़ी चुनौती साबित होगा.

नौकरी और करियर राशिफल (Job & Career Horoscope)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज रविवार की छुट्टी का दिन होने के बावजूद सुकून मिलना मुश्किल है. पेंडिंग काम का अत्यधिक दबाव आज आपको मानसिक रूप से पूरी तरह थका देगा. वर्कप्लेस का माहौल भी आज आपके अनुकूल नहीं है; ऑफिस की राजनीति और गुटबाजी आज आपके खिलाफ जा सकती है, इसलिए चुप रहना ही समझदारी होगी. सहकर्मियों (Coworkers) के साथ तालमेल और कम्युनिकेशन की कमी के कारण आपके चालू प्रोजेक्ट्स में देरी होगी, जिसकी वजह से आज आपको सीनियर्स या बॉस की तीखी डांट सुननी पड़ सकती है. अपने काम को लेकर पूरी तरह गंभीर रहें.

शिक्षा और स्टूडेंट्स राशिफल (Education & Students Horoscope)

विद्यार्थियों, कलाकारों और खेल जगत से जुड़े लोगों के लिए आज का दिन आत्म-मंथन करने का है. यदि आप अपने करियर को संवारना चाहते हैं और भविष्य में सफलता पाना चाहते हैं, तो आज आपको अपने भीतर के आलस्य को पूरी तरह दूर करना होगा. छुट्टी का बहाना बनाकर समय बर्बाद करने के बजाय आज से ही कड़ी मेहनत और नियमित अभ्यास में जुट जाएं, तभी आपको मनचाहे परिणाम मिल सकेंगे.

लव और फैमिली राशिफल (Love & Family Horoscope)

पारिवारिक और वैवाहिक जीवन के लिहाज से आज का दिन थोड़ा नाजुक रह सकता है. घर में किसी बात को लेकर आपसी मतभेद उभर सकते हैं, जिसके कारण आज आपका वैवाहिक और पारिवारिक जीवन सामान्य नहीं रहेगा. आज गुस्से में आकर बोले गए आपके कड़वे बोल आपके जीवनसाथी के दिल को गहरी चोट पहुंचा सकते हैं, जिससे रिश्तों में दरार आ सकती है. इसलिए अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें. इसके अलावा, चंद्रमा के चतुर्थ भाव में होने से आज घर में किसी बुजुर्ग महिला या माता की सेहत अचानक खराब हो सकती है, जिससे परिवार में चिंता का माहौल रहेगा.

आज मानसिक और शारीरिक थकावट आपके स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकती है. पेंडिंग काम का बोझ और घरेलू कलह के कारण आपको मानसिक तनाव, सिरदर्द या घबराहट महसूस हो सकती है. परिवार की महिला सदस्य के स्वास्थ्य को लेकर भी भागदौड़ करनी पड़ सकती है. खुद को शांत रखने के लिए पर्याप्त आराम करें और मेडिटेशन का सहारा लें.

भाग्यशाली रंग: पिंक (Pink)

पिंक (Pink) भाग्यशाली अंक: 6

6 अशुभ अंक: 3

3 आज का उपाय: रविवार के दिन सुबह के समय तांबे के पात्र से भगवान सूर्य नारायण को जल का अर्घ्य दें. इसके साथ ही शनि देव के मंत्र 'ॐ शं शनैश्चराय नमः' का जाप करें और हनुमान चालीसा का पाठ करें, इससे कार्यक्षेत्र और परिवार में आ रही सभी बाधाएं दूर होंगी.

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