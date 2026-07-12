Aaj Ka Rashifal, 12 July 2026: आज रविवार को आषाढ़ कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि रात 22:32:30 तक रहेगी. आज का दिन हिंदू धर्म और ज्योतिष दोनों दृष्टियों से अत्यंत पवित्र और महत्वपूर्ण है.

मासिक शिवरात्रि और रवि प्रदोष

हर मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को मासिक शिवरात्रि कहते हैं. आज आषाढ़ मास की मासिक शिवरात्रि है. इस दिन भगवान शिव की विशेष आराधना से जीवन के सभी कष्ट, पाप और बाधाएं दूर होती हैं.

साथ ही, आज त्रयोदशी तिथि और रविवार का संयोग होने से यह रवि प्रदोष व्रत भी है. प्रदोष व्रत में सूर्यास्त के बाद के समय, प्रदोष काल (लगभग 06:30 से 09:00 बजे शाम) में भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करने से अश्वमेध यज्ञ के समान पुण्य मिलता है.

रवि प्रदोष का विशेष महत्व: रविवार को पड़ने वाले प्रदोष व्रत को रवि प्रदोष कहते हैं. इसमें सूर्य देव और भगवान शिव दोनों की एकसाथ कृपा प्राप्त होती है. इस व्रत से रोग, कर्ज और शत्रु बाधाओं से मुक्ति मिलती है.

प्रदोष पूजा विधि: शाम को स्नान करके शिव मंदिर जाएं. शिवलिंग पर दूध, जल, बेलपत्र, धतूरा, भांग और पुष्प अर्पित करें. 'ॐ नमः शिवाय' का जाप करें. प्रदोष व्रत कथा का श्रवण करें.

ज्योतिषीय दृष्टि से आज वृद्धि योग रात 20:05:59 तक रहेगा. यह 27 योगों में से एक अत्यंत शुभ योग है जो वृद्धि, उन्नति और समृद्धि का प्रतीक है. आज रविवार होने से सूर्य देव का विशेष प्रभाव रहेगा. आज चंद्रमा वृषभ राशि में है जिससे मेष, वृषभ, सिंह, कन्या, धनु और कुंभ राशियों के लिए चंद्रबल अनुकूल है.

आज का पंचांग-12 जुलाई 2026

तिथि : कृष्ण त्रयोदशी (22:32:30 तक)

नक्षत्र : रोहिणी (08:30:08 तक), फिर मृगशिरा

योग : वृद्धि (20:05:59 तक)

करण : गर-वणिज

पक्ष : कृष्ण

वार : रविवार

चंद्र राशि : वृषभ (सुबह तक), फिर मिथुन

सूर्योदय : 05:31:13

सूर्यास्त : 19:21:52

राहु काल : 17:37:33 से 19:21:52 (शाम)

अभिजीत मुहूर्त : 11:59:01 से 12:24

यमगण्ड : 12:25:53 से 14:10:05

दुष्टमुहूर्त : 17:31:09 से 18:26:31

कंटक : 10:06:58 से 11:02:34

दिशाशूल : पश्चिम

चंद्रबल : मेष, वृषभ, सिंह, कन्या, धनु, कुंभ

प्रदोष पूजा का शुभ समय: शाम 06:30 से 09:00 बजे

आज का सर्वश्रेष्ठ समय:

सुबह 07:00 से 10:06 (कंटक से पहले)

दोपहर 11:59 से 12:24 (अभिजीत मुहूर्त का उत्तम समय)

दोपहर 14:10 से शाम 17:30 (यमगण्ड के बाद, राहु काल से पहले)

मेष राशिफल, 12 जुलाई 2026 (Mesh Rashifal Today)

मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन द्वितीय भाव में चंद्रमा से वाणी और धन में विशेष ऊर्जा, रविवार को सूर्य देव की कृपा और मासिक शिवरात्रि पर भगवान शिव के आशीर्वाद से जीवन में नई उपलब्धि का है.

रविवार, 12 जुलाई 2026 को आषाढ़ कृष्ण त्रयोदशी रात 22:32:30 तक रहेगी. ग्रहों की स्थिति देखें तो चंद्रमा आज वृषभ राशि (आपकी राशि से द्वितीय भाव, धन और वाणी स्थान) में सुबह 8:30 तक रोहिणी नक्षत्र में और उसके बाद मृगशिरा नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं.

सूर्योदय के समय की लग्न कुंडली और पंचांग के अनुसार, आपकी राशि के स्वामी मंगल देव वृषभ राशि (आपके द्वितीय भाव) में यूरेनस के साथ गोचर कर रहे हैं. द्वितीय भाव में चंद्रमा और मंगल दोनों, धन और वाणी का यह दोहरा प्रभाव आज आपके वाक् कौशल और आर्थिक सूझबूझ को असाधारण रूप से तेज करेगा.

आज रविवार होने से सूर्य देव, मेष के लिए पंचम भाव के स्वामी, का विशेष प्रभाव रचनात्मकता और पुत्र पक्ष के लिए शुभ रहेगा. वृद्धि योग आज रात तक है, इस योग में किए गए शुभ कार्य निरंतर वृद्धि को प्राप्त होते हैं.

करियर (Career)

कार्यक्षेत्र में आज का दिन वाणी के बल पर सफलता और वृद्धि योग की कृपा से करियर में नई उपलब्धि का है. द्वितीय भाव में चंद्रमा और मंगल का संयोग आपकी प्रस्तुति और संवाद कौशल को असाधारण बनाएगा. रविवार को सूर्य देव का प्रभाव प्रशासनिक और नेतृत्व कार्यों में विशेष सहायक होगा. कंटक (10:06 से 11:02) में कोई महत्वपूर्ण बैठक न रखें.

अभिजीत मुहूर्त का अच्छा अवसर है 11:59 से 12:24, इसमें कोई भी बड़ा निर्णय लें. यमगण्ड (12:25 से 14:10) में नया कार्य न करें. राहु काल (17:37 से 19:21) , यह शाम को है, सांसारिक कार्यों के लिए इस समय को टालें लेकिन प्रदोष पूजा धार्मिक कार्य है जो इस समय के दौरान करना शुभ है.

बिजनेस (Business)

व्यापार के दृष्टिकोण से आज का दिन वाणी के बल पर नए अनुबंध करने और वृद्धि योग में व्यापार में नई शुरुआत का है. मृगशिरा नक्षत्र (8:30 के बाद) यात्रा और नए व्यावसायिक संपर्कों के लिए शुभ है. दोपहर 14:10 से शाम 17:30 बजे के बीच का समय आज का सर्वश्रेष्ठ business window है. पश्चिम दिशा में दिशाशूल है, व्यावसायिक यात्रा उस दिशा में न करें.

शेयर मार्केट और निवेश (Share Market & Investment)

द्वितीय भाव में चंद्रमा-मंगल का संयोग और वृद्धि योग FMCG, धातु और लॉन्ग-टर्म म्यूचुअल फंड्स के लिए सकारात्मक संकेत देता है. यमगण्ड (12:25 से 14:10) और राहु काल (17:37 से 19:21) में कोई वित्तीय निर्णय न लें. दोपहर 14:10 से 17:30 के बीच निवेश के फैसले करें.

रिलेशनशिप (Relationship)

पारिवारिक और प्रेम संबंधों के लिए आज का दिन वाणी पर संयम रखते हुए कुटुंब सुख का है. द्वितीय भाव में चंद्रमा और वृद्धि योग परिवार में सुख और समृद्धि लाएंगे. आज मासिक शिवरात्रि और रवि प्रदोष पर परिवार के साथ मिलकर शिव पूजा करने से दाम्पत्य जीवन में असाधारण सुख और स्थिरता आएगी. पश्चिम दिशा में दिशाशूल है, यात्रा से बचें.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के लिहाज से आज का दिन सामान्य रूप से अच्छा रहेगा. रविवार को सूर्य देव को जल अर्पित करने से शरीर में ऊर्जा का संचार होगा. मासिक शिवरात्रि पर व्रत रखने से शरीर और मन दोनों को शुद्धि मिलेगी.

लकी नंबर: 9, 1 : लकी कलर: केसरिया, सफेद

अचूक उपाय: रविवार को सुबह तांबे के लोटे से सूर्य देव को जल अर्पित करें और आदित्यहृदय स्तोत्र का पाठ करें. शाम को प्रदोष काल (06:30 के बाद) में शिवलिंग पर दूध, जल और बेलपत्र अर्पित करके 'ॐ नमः शिवाय' का 108 बार जाप करें. किसी जरूरतमंद को गेहूं, गुड़ या सफेद वस्त्र का दान करें.

वृषभ राशिफल, 12 जुलाई 2026 (Vrishabh Rashifal Today)

वृषभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन अत्यंत विशेष है. आज चंद्रमा आपकी ही राशि , वृषभ , में सुबह तक है और वृद्धि योग, मासिक शिवरात्रि और रवि प्रदोष का त्रिवेणी संयोग आपके लिए वर्ष का सर्वोत्तम दिन बना रहा है. रविवार, 12 जुलाई 2026 को आषाढ़ कृष्ण त्रयोदशी रात 22:32:30 तक रहेगी.

ग्रहों की स्थिति देखें तो चंद्रमा आज वृषभ राशि (आपके लग्न) में सुबह 8:30 तक रोहिणी नक्षत्र में और उसके बाद मृगशिरा नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं. सुबह तक लग्न में उच्च-जैसा चंद्रमा और रोहिणी नक्षत्र , यह दोहरा शुभ संयोग असाधारण है.

सूर्योदय के समय की लग्न कुंडली के अनुसार, आपकी ही राशि में मंगल देव यूरेनस के साथ गोचर कर रहे हैं. लग्न में चंद्रमा (सुबह तक) और मंगल दोनों का होना असाधारण ऊर्जा का संचार करेगा.

शनिवार को शनि देव, वृषभ के नवम और दशम भाव के स्वामी, का कल का प्रभाव आज भी बना है. रविवार को सूर्य देव का प्रभाव करियर और प्रशासनिक कार्यों में सहायक होगा.

करियर (Career)

कार्यक्षेत्र में आज का दिन आपके लिए वर्ष के सर्वोत्तम दिनों में से एक है. सुबह तक लग्न में चंद्रमा की कृपा से दफ्तर में आपकी साख और प्रभाव असाधारण रहेगा. वृद्धि योग में किए गए करियर संबंधी प्रयास निरंतर वृद्धि देंगे. मृगशिरा नक्षत्र (8:30 के बाद) नई दिशा और खोज के लिए शुभ है. कंटक (10:06 से 11:02) में सावधानी रखें. अभिजीत का अच्छा अवसर है 11:59 से 12:24, इसमें कोई भी बड़ा करियर निर्णय लें. यमगण्ड (12:25 से 14:10) में नया कार्य न करें. दोपहर 14:10 से शाम 17:30 बजे तक का समय उत्तम है.

बिजनेस (Business)

व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन व्यावसायिक प्रतिष्ठा को नई ऊंचाई पर ले जाने का है. वृद्धि योग में नई व्यावसायिक शुरुआत विशेष फलदायी होगी. मृगशिरा नक्षत्र में नए व्यावसायिक संपर्क बनाना और यात्राएं करना शुभ है. दोपहर 14:10 से शाम 17:30 के बीच नई डील फाइनल करें.

शेयर मार्केट और निवेश (Share Market & Investment)

लग्न में चंद्रमा (सुबह तक), मंगल और वृद्धि योग का संयोग FMCG, रियल एस्टेट, धातु और लॉन्ग-टर्म म्यूचुअल फंड्स के लिए बेहतरीन संकेत देता है. यमगण्ड (12:25 से 14:10) और राहु काल (17:37 से 19:21) में कोई वित्तीय निर्णय न लें. दोपहर 14:10 से 17:30 के बीच निवेश के फैसले करें.

रिलेशनशिप (Relationship)

पारिवारिक और प्रेम संबंधों के लिए आज का दिन अत्यंत सुखद है. वृद्धि योग और रवि प्रदोष पर परिवार के साथ शिव पूजा करने से दाम्पत्य जीवन में वृद्धि और समृद्धि आएगी. पश्चिम दिशा में दिशाशूल है, यात्रा से बचें.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के लिहाज से आज का दिन ऊर्जावान रहेगा. मासिक शिवरात्रि का व्रत रखने से शरीर को शुद्धि मिलेगी. रविवार को सूर्य देव को जल अर्पित करने से शरीर में विशेष ऊर्जा का संचार होगा.

लकी नंबर: 6, 1 : लकी कलर: सफेद, केसरिया

अचूक उपाय: रविवार को सुबह तांबे के लोटे से सूर्य देव को जल अर्पित करें. शाम को प्रदोष काल में शिवलिंग पर दूध, जल, बेलपत्र और पंचामृत अर्पित करें. 'ॐ नमः शिवाय' का 108 बार जाप करें. वृद्धि योग में किसी जरूरतमंद को सफेद वस्त्र, चावल या मिठाई का दान करें.

मिथुन राशिफल, 12 जुलाई 2026 (Mithun Rashifal Today)

मिथुन राशि के जातकों के लिए आज का दिन द्वादश भाव में चंद्रमा के एकांत चिंतन से आध्यात्मिक उन्नति और रवि प्रदोष पर भगवान शिव की कृपा से जीवन की बाधाओं को दूर करने का है. रविवार, 12 जुलाई 2026 को आषाढ़ कृष्ण त्रयोदशी रात 22:32:30 तक रहेगी.

ग्रहों की स्थिति देखें तो चंद्रमा सुबह तक वृषभ राशि (आपकी राशि से द्वादश भाव) में और मृगशिरा नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं. द्वादश भाव में चंद्रबल अनुकूल नहीं है लेकिन वृद्धि योग और रवि प्रदोष का दिव्य संयोग आज आपके जीवन में आध्यात्मिक उत्थान लाएगा.

सूर्योदय के समय की लग्न कुंडली के अनुसार, आपकी राशि से बारहवें भाव में मंगल देव वृषभ राशि में यूरेनस के साथ गोचर कर रहे हैं. बारहवें मंगल के कारण व्यय पर ध्यान जरूरी है. आपकी राशि के लग्न भाव में सूर्य देव विराजमान हैं. रविवार को लग्न में सूर्य देव की विशेष कृपा आपके व्यक्तित्व और आत्मसम्मान को प्रखर बनाएगी.

करियर (Career)

कार्यक्षेत्र में आज का दिन एकांत में गहन कार्य का है. द्वादश चंद्रमा के बावजूद वृद्धि योग और रविवार के सूर्य देव की कृपा से करियर में सकारात्मक परिणाम मिलेंगे. मृगशिरा नक्षत्र में नई दिशा खोजने की प्रेरणा मिलेगी.

कंटक (10:06 से 11:02) में सावधानी रखें. अभिजीत का अच्छा अवसर है 11:59 से 12:24, इसमें महत्वपूर्ण निर्णय लें. यमगण्ड (12:25 से 14:10) में नया कार्य न करें. दोपहर 14:10 से शाम 17:30 तक शुभ.

बिजनेस (Business)

व्यापार के दृष्टिकोण से आज का दिन बजट पर नजर रखने का है. द्वादश मंगल के कारण अनावश्यक व्यय से बचें. वृद्धि योग में आज दीर्घकालिक व्यावसायिक योजनाएं बनाना विशेष फलदायी होगा. दोपहर 14:10 से 17:30 के बीच किसी नई डील पर विचार करें.

शेयर मार्केट और निवेश (Share Market & Investment)

द्वादश चंद्रमा के कारण आज नया बड़ा निवेश न करें. यमगण्ड (12:25 से 14:10) और राहु काल (17:37 से 19:21) में कोई वित्तीय निर्णय न लें. पुराने निवेशों की समीक्षा करें.

रिलेशनशिप (Relationship)

पारिवारिक और प्रेम संबंधों के लिए आज का दिन एकांत और आत्मचिंतन का है. रवि प्रदोष पर परिवार के साथ शिव पूजा से पारिवारिक बाधाएं दूर होंगी. पश्चिम दिशा में दिशाशूल है, यात्रा से बचें.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के लिहाज से आज का दिन सामान्य रहेगा. मासिक शिवरात्रि का व्रत रखने से शुद्धि मिलेगी. रविवार को सूर्य देव को जल अर्पित करें.

लकी नंबर: 5, 1 : लकी कलर: हल्का हरा, केसरिया

अचूक उपाय: रविवार को सुबह सूर्य देव को जल अर्पित करें. शाम को प्रदोष काल में शिवलिंग पर दूध और बेलपत्र अर्पित करें. 'ॐ नमः शिवाय' का जाप करें. किसी जरूरतमंद को हरी सब्जियां या मूंग दाल का दान करें.

कर्क राशिफल, 12 जुलाई 2026 (Kark Rashifal Today)

कर्क राशि के जातकों के लिए आज का दिन एकादश भाव में चंद्रमा से आर्थिक लाभ और वृद्धि योग तथा रवि प्रदोष पर भगवान शिव की विशेष कृपा से जीवन में वृद्धि और समृद्धि का है. रविवार, 12 जुलाई 2026 को आषाढ़ कृष्ण त्रयोदशी रात 22:32:30 तक रहेगी.

ग्रहों की स्थिति देखें तो चंद्रमा आज वृषभ राशि (आपकी राशि से एकादश भाव, लाभ स्थान) में गोचर कर रहे हैं. एकादश भाव में चंद्रमा होने के कारण आज कर्क राशि के जातकों के लिए चंद्रबल अनुकूल है.

सूर्योदय के समय की लग्न कुंडली के अनुसार, आपकी राशि से एकादश भाव में मंगल देव वृषभ राशि में यूरेनस के साथ गोचर कर रहे हैं. लाभ भाव में चंद्रमा और मंगल दोनों, अटके धन की वापसी और अचानक आर्थिक लाभ के असाधारण योग.

कर्क के स्वामी चंद्रमा के लिए आज वृद्धि योग और रवि प्रदोष का विशेष संयोग है. रवि प्रदोष में भगवान शिव की पूजा कर्क राशि के जातकों , जिनके स्वामी चंद्रमा हैं, के लिए मन की शांति और जीवन में वृद्धि लाती है.

करियर (Career)

कार्यक्षेत्र में आज का दिन आर्थिक लाभ और वृद्धि योग की कृपा से करियर में नई उपलब्धि का है. एकादश भाव में चंद्रमा और मंगल दोनों दफ्तर में मान-सम्मान बढ़ाएंगे. रविवार को सूर्य देव का प्रभाव प्रशासनिक कार्यों में सहायक होगा. कंटक (10:06 से 11:02) में सावधानी रखें. अभिजीत का अच्छा अवसर है 11:59 से 12:24, इसमें महत्वपूर्ण निर्णय लें. यमगण्ड (12:25 से 14:10) में नया कार्य न करें. दोपहर 14:10 से शाम 17:30 तक शुभ.

बिजनेस (Business)

व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन अटके हुए धन को वसूलने और वृद्धि योग में नए व्यावसायिक अनुबंध करने का है. लाभ भाव के मंगल से अचानक आर्थिक उछाल आ सकता है. दोपहर 14:10 से 17:30 के बीच नई डील फाइनल करें.

शेयर मार्केट और निवेश (Share Market & Investment)

एकादश भाव में चंद्रमा-मंगल का संयोग और वृद्धि योग FMCG, धातु और लॉन्ग-टर्म म्यूचुअल फंड्स के लिए बेहतरीन संकेत देता है. यमगण्ड (12:25 से 14:10) और राहु काल (17:37 से 19:21) में कोई वित्तीय निर्णय न लें. दोपहर 14:10 से 17:30 के बीच निवेश के श्रेष्ठ निर्णय लें.

रिलेशनशिप (Relationship)

पारिवारिक और प्रेम संबंधों के लिए आज का दिन मित्रों और परिवार से असाधारण सहयोग का है. वृद्धि योग में परिवार में सुख और समृद्धि की वृद्धि होगी. रवि प्रदोष पर परिवार के साथ शिव पूजा करने से जीवन में निरंतर वृद्धि आएगी. पश्चिम दिशा में दिशाशूल है, यात्रा से बचें.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के लिहाज से आज का दिन ऊर्जावान रहेगा. एकादश भाव में चंद्रमा शारीरिक और मानसिक ऊर्जा बनाए रखेगा. मासिक शिवरात्रि का व्रत रखने से शुद्धि मिलेगी.

लकी नंबर: 2, 1 : लकी कलर: सफेद, केसरिया

अचूक उपाय: रविवार को सुबह सूर्य देव को जल अर्पित करें. शाम को प्रदोष काल में शिवलिंग पर दूध, जल, बेलपत्र और सफेद पुष्प अर्पित करें. 'ॐ नमः शिवाय' का 108 बार जाप करें. किसी जरूरतमंद को सफेद वस्त्र या चावल का दान करें.

सिंह राशिफल, 12 जुलाई 2026 (Singh Rashifal Today)

सिंह राशि के जातकों के लिए आज का दिन दशम भाव में चंद्रमा से करियर में शिखर प्रदर्शन और रविवार को लग्नेश सूर्य देव का विशेष दिन होने से जीवन में असाधारण उपलब्धि का है. रविवार, 12 जुलाई 2026 को आषाढ़ कृष्ण त्रयोदशी रात 22:32:30 तक रहेगी.

ग्रहों की स्थिति देखें तो चंद्रमा आज वृषभ राशि (आपकी राशि से दशम भाव, कर्म स्थान) में गोचर कर रहे हैं. दशम भाव में चंद्रमा होने के कारण आज सिंह राशि के जातकों के लिए चंद्रबल अनुकूल है.

सिंह-रविवार विशेष: रविवार को सिंह के लग्नेश सूर्य देव का दिन है! आज रविवार और दशम भाव में चंद्रमा , यह दोहरा शुभ संयोग सिंह राशि के जातकों के करियर को आज असाधारण ऊंचाई पर ले जाएगा. वृद्धि योग में सूर्य देव की विशेष आराधना करना आज के दिन का सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक कार्य है.

करियर (Career)

कार्यक्षेत्र में आज का दिन आपके लिए वर्ष के सर्वोत्तम दिनों में से एक है. दशम भाव का चंद्रमा और रविवार के लग्नेश सूर्य देव की संयुक्त कृपा से दफ्तर में आपकी साख, अधिकार और प्रभाव शिखर पर रहेगा. वृद्धि योग में किए गए करियर संबंधी प्रयास निरंतर वृद्धि देंगे.

कंटक (10:06 से 11:02) में सावधानी रखें. अभिजीत का अच्छा अवसर है 11:59 से 12:24, इसमें बड़े निर्णय लें. यमगण्ड (12:25 से 14:10) में नया कार्य न करें. दोपहर 14:10 से शाम 17:30 तक का समय सर्वोत्तम है.

बिजनेस (Business)

व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन व्यावसायिक प्रतिष्ठा को नई ऊंचाई पर ले जाने का है. दशम चंद्रमा और सूर्य देव की कृपा से बाजार में आपकी साख शिखर पर रहेगी. वृद्धि योग में नए व्यावसायिक अनुबंध करना विशेष फलदायी है. दोपहर 14:10 से 17:30 के बीच नई डील फाइनल करें.

शेयर मार्केट और निवेश (Share Market & Investment)

दशम भाव के चंद्रमा और वृद्धि योग का संयोग सरकारी बॉन्ड, रियल एस्टेट और लॉन्ग-टर्म म्यूचुअल फंड्स के लिए बेहतरीन संकेत देता है. यमगण्ड (12:25 से 14:10) और राहु काल (17:37 से 19:21) में कोई वित्तीय निर्णय न लें.

रिलेशनशिप (Relationship)

पारिवारिक और प्रेम संबंधों के लिए आज का दिन सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ाने का है. रवि प्रदोष पर परिवार के साथ शिव पूजा और रविवार को सूर्य देव की पूजा से परिवार में असाधारण सुख और समृद्धि आएगी. पश्चिम दिशा में दिशाशूल है, यात्रा से बचें.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के लिहाज से आज का दिन ऊर्जावान रहेगा. रविवार को सूर्य देव को जल अर्पित करने से विशेष ऊर्जा का संचार होगा.

लकी नंबर: 1, 5 : लकी कलर: सुनहरा, केसरिया

अचूक उपाय: रविवार को सुबह तांबे के लोटे से सूर्य देव को जल अर्पित करें और सूर्य चालीसा का पाठ करें. शाम को प्रदोष काल में शिवलिंग पर जल और बेलपत्र अर्पित करें. 'ॐ नमः शिवाय' का 108 बार जाप करें. किसी जरूरतमंद को गेहूं, गुड़ या केसरिया वस्त्र का दान करें.

कन्या राशिफल, 12 जुलाई 2026 (Kanya Rashifal Today)

कन्या राशि के जातकों के लिए आज का दिन नवम भाव में चंद्रमा से भाग्योदय, वृद्धि योग और रवि प्रदोष पर भगवान शिव की विशेष कृपा से जीवन में असाधारण सौभाग्य का है. रविवार, 12 जुलाई 2026 को आषाढ़ कृष्ण त्रयोदशी रात 22:32:30 तक रहेगी.

चंद्रमा आज वृषभ राशि (आपकी राशि से नवम भाव, भाग्य स्थान) में गोचर कर रहे हैं. नवम भाव में चंद्रमा होने के कारण आज कन्या राशि के जातकों के लिए चंद्रबल अनुकूल है.

सूर्योदय के समय की लग्न कुंडली के अनुसार, आपकी राशि से नवम भाव में मंगल देव वृषभ राशि में यूरेनस के साथ विराजमान हैं. नवम भाव में चंद्रमा और मंगल , भाग्य का असाधारण सहयोग! रविवार को सूर्य देव का प्रभाव आपके भाग्य और प्रशासनिक कार्यों में सहायक होगा.

करियर (Career)

कार्यक्षेत्र में आज का दिन भाग्य के सहयोग से किसी बड़े लक्ष्य को प्राप्त करने का है. नवम भाव में चंद्रमा और मंगल का संयोग , भाग्य का असाधारण उदय. वृद्धि योग में किए गए करियर संबंधी प्रयास निरंतर वृद्धि देंगे. कंटक (10:06 से 11:02) में सावधानी रखें.

अभिजीत का अच्छा अवसर है 11:59 से 12:24, इसमें महत्वपूर्ण निर्णय लें. यमगण्ड (12:25 से 14:10) में नया कार्य न करें. दोपहर 14:10 से शाम 17:30 तक शुभ.

बिजनेस (Business)

व्यापार के दृष्टिकोण से आज का दिन भाग्य का अप्रत्याशित सहयोग पाने और वृद्धि योग में नए व्यावसायिक अनुबंध करने का है. दोपहर 14:10 से 17:30 के बीच नई डील फाइनल करें.

शेयर मार्केट और निवेश (Share Market & Investment)

नवम भाव में चंद्रमा-मंगल का संयोग और वृद्धि योग एडटेक, FMCG और लॉन्ग-टर्म म्यूचुअल फंड्स के लिए सकारात्मक संकेत देता है. यमगण्ड (12:25 से 14:10) और राहु काल (17:37 से 19:21) में कोई वित्तीय निर्णय न लें.

रिलेशनशिप (Relationship)

पारिवारिक और प्रेम संबंधों के लिए आज का दिन पिता और गुरु से आशीर्वाद का है. रवि प्रदोष पर परिवार के साथ शिव पूजा से जीवन में सौभाग्य में वृद्धि होगी. पश्चिम दिशा में दिशाशूल है, यात्रा से बचें.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के लिहाज से आज का दिन सामान्य रूप से अच्छा रहेगा. मासिक शिवरात्रि का व्रत रखने से शुद्धि मिलेगी.

लकी नंबर: 3, 1 : लकी कलर: हल्का हरा, केसरिया

अचूक उपाय: रविवार को सुबह सूर्य देव को जल अर्पित करें. शाम को प्रदोष काल में शिवलिंग पर दूध और बेलपत्र अर्पित करें. 'ॐ नमः शिवाय' का जाप करें. किसी जरूरतमंद को हरी मूंग दाल या सफेद वस्त्र का दान करें.

तुला राशिफल, 12 जुलाई 2026 (Tula Rashifal Today)

तुला राशि के जातकों के लिए आज का दिन अष्टम भाव में चंद्रमा के गहन परिवर्तन और रवि प्रदोष पर भगवान शिव की विशेष कृपा से जीवन की बाधाओं से मुक्ति का है. रविवार, 12 जुलाई 2026 को आषाढ़ कृष्ण त्रयोदशी रात 22:32:30 तक रहेगी. चंद्रमा आज वृषभ राशि (आपकी राशि से अष्टम भाव) में गोचर कर रहे हैं. अष्टम भाव में चंद्रबल अनुकूल नहीं है.

तुला-शनि विशेष: कल शनिवार को तुला राशि के जातकों ने शनि देव, जो तुला में उच्च के हैं, की पूजा की. आज रवि प्रदोष पर भगवान शिव की पूजा करना उस पुण्य को और अधिक बढ़ाएगा. शनि और शिव दोनों की कृपा एक साथ पाना तुला राशि के जातकों के लिए अत्यंत दुर्लभ और शुभ संयोग है.

करियर (Career)

कार्यक्षेत्र में आज का दिन सावधानी और रणनीतिक सोच का है. अष्टम चंद्रमा के बावजूद वृद्धि योग आपको बाधाओं से निकालने में मदद करेगा. कंटक (10:06 से 11:02) में सावधानी रखें. अभिजीत का अच्छा अवसर है 11:59 से 12:24, इसमें महत्वपूर्ण निर्णय लें. यमगण्ड (12:25 से 14:10) में नया कार्य न करें. दोपहर 14:10 से शाम 17:30 तक शुभ.

बिजनेस (Business)

व्यापार के दृष्टिकोण से आज का दिन गुप्त रणनीतियां बनाने का है. वृद्धि योग में भविष्य की दीर्घकालिक योजनाएं तैयार करें. दोपहर 14:10 से 17:30 के बीच नई डील पर विचार करें.

शेयर मार्केट और निवेश (Share Market & Investment)

अष्टम चंद्रमा के कारण आज नया बड़ा निवेश न करें. यमगण्ड (12:25 से 14:10) और राहु काल (17:37 से 19:21) में कोई वित्तीय निर्णय न लें.

रिलेशनशिप (Relationship)

पारिवारिक और प्रेम संबंधों के लिए आज का दिन भावनात्मक धैर्य का है. रवि प्रदोष पर परिवार के साथ शिव पूजा करने से जीवन की बाधाएं दूर होंगी. पश्चिम दिशा में दिशाशूल है, यात्रा से बचें.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के लिहाज से आज मासिक शिवरात्रि का व्रत रखने से शुद्धि मिलेगी. रविवार को सूर्य देव को जल अर्पित करें.

लकी नंबर: 2, 1 : लकी कलर: क्रीम, केसरिया

अचूक उपाय: रविवार को सुबह सूर्य देव को जल अर्पित करें. शाम को प्रदोष काल में शिवलिंग पर दूध, जल और बेलपत्र अर्पित करें. 'ॐ नमः शिवाय' का जाप करें. किसी जरूरतमंद को सफेद मिठाई, चीनी या वस्त्र का दान करें.

वृश्चिक राशिफल, 12 जुलाई 2026 (Vrishchik Rashifal Today)

वृश्चिक राशि के जातकों के लिए आज का दिन सप्तम भाव में चंद्रमा से साझेदारी में विशेष सफलता और रवि प्रदोष तथा मासिक शिवरात्रि पर भगवान शिव की कृपा से जीवन में नई शक्ति और दिशा का है. रविवार, 12 जुलाई 2026 को आषाढ़ कृष्ण त्रयोदशी रात 22:32:30 तक रहेगी.

चंद्रमा आज वृषभ राशि (आपकी राशि से सप्तम भाव) में गोचर कर रहे हैं. सातवें भाव में चंद्रमा होने के कारण आज वृश्चिक राशि के जातकों के लिए चंद्रबल अनुकूल है.

सूर्योदय के समय की लग्न कुंडली के अनुसार, आपकी राशि के स्वामी मंगल देव वृषभ राशि (आपके सप्तम भाव) में यूरेनस के साथ गोचर कर रहे हैं. सप्तम भाव में चंद्रमा और मंगल दोनों, यह साझेदारी और वैवाहिक जीवन के लिए असाधारण ऊर्जा का संयोग है. वृद्धि योग में दाम्पत्य जीवन और व्यावसायिक साझेदारी दोनों में निरंतर वृद्धि होगी.

करियर (Career)

कार्यक्षेत्र में आज का दिन साझेदारी और टीम वर्क का है. सप्तम भाव में चंद्रमा और मंगल सहकर्मियों के साथ संबंधों को असाधारण रूप से मधुर बनाएंगे. वृद्धि योग में किए गए करियर संबंधी प्रयास निरंतर वृद्धि देंगे. कंटक (10:06 से 11:02) में सावधानी रखें.

अभिजीत का अच्छा अवसर है 11:59 से 12:24, इसमें महत्वपूर्ण निर्णय लें. यमगण्ड (12:25 से 14:10) में नया कार्य न करें. दोपहर 14:10 से शाम 17:30 तक शुभ.

बिजनेस (Business)

व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन साझेदारी वाले कार्यों में असाधारण सफलता का है. वृद्धि योग में नए व्यावसायिक अनुबंध करना विशेष फलदायी है. दोपहर 14:10 से 17:30 के बीच नई डील फाइनल करें.

शेयर मार्केट और निवेश (Share Market & Investment)

सप्तम भाव में चंद्रमा-मंगल का संयोग और वृद्धि योग FMCG, रियल एस्टेट और लॉन्ग-टर्म म्यूचुअल फंड्स के लिए सकारात्मक संकेत देता है. यमगण्ड (12:25 से 14:10) और राहु काल (17:37 से 19:21) में कोई वित्तीय निर्णय न लें.

रिलेशनशिप (Relationship)

पारिवारिक और प्रेम संबंधों के लिए आज का दिन वर्ष के सर्वोत्तम दिनों में से एक है. सप्तम भाव में चंद्रमा और मंगल का दुर्लभ संयोग जीवनसाथी के साथ प्रेम और विश्वास को असाधारण गहराई देगा. रवि प्रदोष पर जीवनसाथी के साथ मिलकर शिव पूजा करना दाम्पत्य जीवन के लिए विशेष रूप से फलदायी है. पश्चिम दिशा में दिशाशूल है, यात्रा से बचें.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के लिहाज से आज का दिन ऊर्जावान रहेगा. सप्तम भाव में चंद्रमा और मंगल शारीरिक शक्ति को बनाए रखेंगे. मासिक शिवरात्रि का व्रत रखने से शुद्धि मिलेगी.

लकी नंबर: 1, 9 : लकी कलर: गहरा लाल, केसरिया

अचूक उपाय: रविवार को सुबह सूर्य देव को जल अर्पित करें. शाम को प्रदोष काल में जीवनसाथी के साथ मिलकर शिवलिंग पर दूध, जल और बेलपत्र अर्पित करें. 'ॐ नमः शिवाय' का 108 बार जाप करें. किसी जरूरतमंद को लाल मसूर की दाल या केसरिया वस्त्र का दान करें.

धनु राशिफल, 12 जुलाई 2026 (Dhanu Rashifal Today)

धनु राशि के जातकों के लिए आज का दिन षष्ठ भाव में चंद्रमा से प्रतिस्पर्धा में विजय, वृद्धि योग और रवि प्रदोष पर भगवान शिव तथा सूर्य देव की कृपा से जीवन में असाधारण शक्ति का है. रविवार, 12 जुलाई 2026 को आषाढ़ कृष्ण त्रयोदशी रात 22:32:30 तक रहेगी.

ग्रहों की स्थिति देखें तो चंद्रमा आज वृषभ राशि (आपकी राशि से षष्ठ भाव) में गोचर कर रहे हैं. षष्ठ भाव में चंद्रमा होने के कारण आज धनु राशि के जातकों के लिए चंद्रबल अनुकूल है.

सूर्योदय के समय की लग्न कुंडली के अनुसार, आपकी राशि से षष्ठ भाव में मंगल देव वृषभ राशि में यूरेनस के साथ गोचर कर रहे हैं. षष्ठ भाव में चंद्रमा और मंगल दोनों, शत्रुओं पर असाधारण विजय का दुर्लभ संयोग!

वृद्धि योग में यह बल और अधिक बढ़ेगा. रविवार को लग्नेश बृहस्पति और सूर्य देव, दोनों के प्रभाव से आज धनु राशि के जातकों के लिए यह विशेष रूप से शुभ दिन है.

करियर (Career)

कार्यक्षेत्र में आज का दिन प्रतिस्पर्धियों पर असाधारण विजय का है. षष्ठ भाव में चंद्रमा और मंगल दोनों दफ्तर में विरोधी तत्वों को पूरी तरह शांत करेंगे. वृद्धि योग में किए गए करियर संबंधी प्रयास निरंतर वृद्धि देंगे.

कंटक (10:06 से 11:02) में सावधानी रखें. अभिजीत का अच्छा अवसर है 11:59 से 12:24, इसमें महत्वपूर्ण निर्णय लें. यमगण्ड (12:25 से 14:10) में नया कार्य न करें. दोपहर 14:10 से शाम 17:30 तक शुभ.

बिजनेस (Business)

व्यापार के दृष्टिकोण से आज का दिन प्रतिस्पर्धियों को पीछे छोड़ने का है. वृद्धि योग में नए व्यावसायिक अनुबंध करना विशेष फलदायी है. दोपहर 14:10 से 17:30 के बीच नई डील फाइनल करें.

शेयर मार्केट और निवेश (Share Market & Investment)

षष्ठ भाव में चंद्रमा-मंगल का संयोग और वृद्धि योग हेल्थकेयर, FMCG और लॉन्ग-टर्म म्यूचुअल फंड्स के लिए सकारात्मक संकेत देता है. यमगण्ड (12:25 से 14:10) और राहु काल (17:37 से 19:21) में कोई वित्तीय निर्णय न लें.

रिलेशनशिप (Relationship)

पारिवारिक और प्रेम संबंधों के लिए आज का दिन सुखद रहेगा. रवि प्रदोष पर परिवार के साथ शिव पूजा से जीवन में वृद्धि और सुख आएगा. पश्चिम दिशा में दिशाशूल है, यात्रा से बचें.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के लिहाज से आज का दिन पुरानी बीमारियों से असाधारण राहत का है. मासिक शिवरात्रि का व्रत रखने से शुद्धि मिलेगी.

लकी नंबर: 3, 1 : लकी कलर: पीला, केसरिया

अचूक उपाय: रविवार को सुबह सूर्य देव को जल अर्पित करें. शाम को प्रदोष काल में शिवलिंग पर दूध और बेलपत्र अर्पित करें. 'ॐ नमः शिवाय' का जाप करें. किसी जरूरतमंद को पीले वस्त्र, मिठाई या केसरिया वस्त्र का दान करें.

मकर राशिफल, 12 जुलाई 2026 (Makar Rashifal Today)

मकर राशि के जातकों के लिए आज का दिन पंचम भाव में चंद्रमा से रचनात्मकता और बुद्धि में विशेष उत्कर्ष और रवि प्रदोष तथा मासिक शिवरात्रि पर भगवान शिव की विशेष कृपा से जीवन में वृद्धि और आनंद का है.

रविवार, 12 जुलाई 2026 को आषाढ़ कृष्ण त्रयोदशी रात 22:32:30 तक रहेगी. ग्रहों की स्थिति देखें तो चंद्रमा आज वृषभ राशि (आपकी राशि से पंचम भाव) में गोचर कर रहे हैं. पंचम भाव में चंद्रमा होने से रचनात्मकता और बुद्धि में विशेष उत्कर्ष आएगा. हालांकि आज चंद्रबल की सूची में मकर शामिल नहीं है.

सूर्योदय के समय की लग्न कुंडली के अनुसार, आपकी राशि से पंचम भाव में मंगल देव वृषभ राशि में यूरेनस के साथ गोचर कर रहे हैं. पंचम भाव में चंद्रमा और मंगल दोनों, रचनात्मकता, बौद्धिक शक्ति और संतान पक्ष के लिए असाधारण ऊर्जा का संयोग.

मकर राशि के स्वामी शनि देव, कल के शनिवार का प्रभाव आज भी बना है. रविवार को सूर्य देव का प्रभाव करियर में सहायक होगा.

करियर (Career)

कार्यक्षेत्र में आज का दिन रचनात्मकता और बौद्धिक उत्कर्ष का है. पंचम भाव में चंद्रमा और मंगल का संयोग आपकी रचनात्मक प्रतिभा को असाधारण रूप से निखारेगा. वृद्धि योग में किए गए करियर संबंधी प्रयास निरंतर वृद्धि देंगे.

कंटक (10:06 से 11:02) में सावधानी रखें. अभिजीत का अच्छा अवसर है 11:59 से 12:24, इसमें महत्वपूर्ण निर्णय लें. यमगण्ड (12:25 से 14:10) में नया कार्य न करें. दोपहर 14:10 से शाम 17:30 तक शुभ.

बिजनेस (Business)

व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन रचनात्मक व्यापार में सफलता का है. वृद्धि योग में नए व्यावसायिक अनुबंध करना विशेष फलदायी है. दोपहर 14:10 से 17:30 के बीच नई डील फाइनल करें.

शेयर मार्केट और निवेश (Share Market & Investment)

पंचम भाव में चंद्रमा-मंगल का संयोग और वृद्धि योग FMCG, रियल एस्टेट और लॉन्ग-टर्म म्यूचुअल फंड्स के लिए सकारात्मक संकेत देता है. यमगण्ड (12:25 से 14:10) और राहु काल (17:37 से 19:21) में कोई वित्तीय निर्णय न लें.

रिलेशनशिप (Relationship)

पारिवारिक और प्रेम संबंधों के लिए आज का दिन पंचम चंद्रमा की कृपा से संतान और प्रेम में आनंद का है. रवि प्रदोष पर परिवार के साथ शिव पूजा से जीवन में वृद्धि आएगी. पश्चिम दिशा में दिशाशूल है, यात्रा से बचें.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के लिहाज से आज का दिन मानसिक प्रसन्नता का है. मासिक शिवरात्रि का व्रत रखने से शुद्धि मिलेगी.

लकी नंबर: 4, 1 : लकी कलर: गहरा नीला, केसरिया

अचूक उपाय: रविवार को सुबह सूर्य देव को जल अर्पित करें. शाम को प्रदोष काल में शिवलिंग पर दूध और बेलपत्र अर्पित करें. 'ॐ नमः शिवाय' का जाप करें. किसी जरूरतमंद को काले तिल, उड़द की दाल या केसरिया वस्त्र का दान करें.

कुंभ राशिफल, 12 जुलाई 2026 (Kumbh Rashifal Today)

कुंभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन चतुर्थ भाव में चंद्रमा और मंगल का दुर्लभ संयोग, वृद्धि योग और रवि प्रदोष पर भगवान शिव की विशेष कृपा से घरेलू सुख में असाधारण वृद्धि का है. रविवार, 12 जुलाई 2026 को आषाढ़ कृष्ण त्रयोदशी रात 22:32:30 तक रहेगी.

ग्रहों की स्थिति देखें तो चंद्रमा आज वृषभ राशि (आपकी राशि से चतुर्थ भाव, सुख और माता स्थान) में गोचर कर रहे हैं. चतुर्थ भाव में चंद्रमा होने के कारण आज कुंभ राशि के जातकों के लिए चंद्रबल अनुकूल है.

सूर्योदय के समय की लग्न कुंडली के अनुसार, आपकी राशि से चतुर्थ भाव में मंगल देव वृषभ राशि में यूरेनस के साथ गोचर कर रहे हैं. चतुर्थ भाव में चंद्रमा और मंगल दोनों, घरेलू सुख, भूमि-भवन और माता के आशीर्वाद के लिए असाधारण ऊर्जा का दुर्लभ संयोग. वृद्धि योग में यह संयोग घरेलू जीवन में निरंतर वृद्धि और समृद्धि लाएगा.

करियर (Career)

कार्यक्षेत्र में आज का दिन घरेलू आधार मजबूत करते हुए करियर में वृद्धि का है. चतुर्थ भाव में चंद्रमा और मंगल का संयोग घर से काम करने वाले जातकों के लिए असाधारण ऊर्जा लाएगा.

वृद्धि योग में किए गए करियर संबंधी प्रयास निरंतर वृद्धि देंगे. कंटक (10:06 से 11:02) में सावधानी रखें. अभिजीत का अच्छा अवसर है 11:59 से 12:24, इसमें महत्वपूर्ण निर्णय लें. यमगण्ड (12:25 से 14:10) में नया कार्य न करें. दोपहर 14:10 से शाम 17:30 तक शुभ.

बिजनेस (Business)

व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन रियल एस्टेट और भूमि से जुड़े व्यापार में वृद्धि योग की कृपा से असाधारण सफलता का है. दोपहर 14:10 से 17:30 के बीच नई डील फाइनल करें.

शेयर मार्केट और निवेश (Share Market & Investment)

चतुर्थ भाव में चंद्रमा-मंगल का संयोग और वृद्धि योग रियल एस्टेट, FMCG और लॉन्ग-टर्म म्यूचुअल फंड्स के लिए बेहतरीन संकेत देता है. यमगण्ड (12:25 से 14:10) और राहु काल (17:37 से 19:21) में कोई वित्तीय निर्णय न लें.

रिलेशनशिप (Relationship)

पारिवारिक और प्रेम संबंधों के लिए आज का दिन माता का आशीर्वाद और घरेलू सुख में असाधारण वृद्धि का है. वृद्धि योग और रवि प्रदोष पर परिवार के साथ शिव पूजा से घर में असाधारण सुख, शांति और समृद्धि आएगी. पश्चिम दिशा में दिशाशूल है, यात्रा से बचें.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के लिहाज से आज का दिन अनुकूल है. चतुर्थ भाव में चंद्रमा मानसिक शांति देगा. मासिक शिवरात्रि का व्रत रखने से शुद्धि मिलेगी.

लकी नंबर: 4, 1 : लकी कलर: नीला, केसरिया

अचूक उपाय: रविवार को सुबह सूर्य देव को जल अर्पित करें. शाम को प्रदोष काल में शिवलिंग पर दूध, जल और बेलपत्र अर्पित करें. माता का आशीर्वाद लें. 'ॐ नमः शिवाय' का 108 बार जाप करें. किसी जरूरतमंद को काले तिल, उड़द की दाल या नीले वस्त्र का दान करें.

मीन राशिफल, 12 जुलाई 2026 (Meen Rashifal Today)

मीन राशि के जातकों के लिए आज का दिन तृतीय भाव में चंद्रमा और मंगल के असाधारण साहस के संयोग, वृद्धि योग और रवि प्रदोष पर भगवान शिव की विशेष कृपा से जीवन में नई शक्ति और समृद्धि का है.

रविवार, 12 जुलाई 2026 को आषाढ़ कृष्ण त्रयोदशी रात 22:32:30 तक रहेगी. ग्रहों की स्थिति देखें तो चंद्रमा आज वृषभ राशि (आपकी राशि से तृतीय भाव) में गोचर कर रहे हैं. तृतीय भाव में चंद्रमा होने से साहस, पराक्रम और संचार में विशेष उत्कर्ष आएगा. हालांकि आज चंद्रबल की सूची में मीन शामिल नहीं है.

सूर्योदय के समय की लग्न कुंडली के अनुसार, आपकी राशि से तृतीय भाव में मंगल देव वृषभ राशि में यूरेनस के साथ विराजमान हैं. तृतीय भाव में चंद्रमा और मंगल दोनों, साहस, पराक्रम, संचार और भाई-बहनों के सहयोग के लिए वर्ष का सर्वोत्तम ज्योतिषीय संयोग! मीन राशि के लग्नेश बृहस्पति और रविवार के सूर्य देव, बृहस्पति और सूर्य मित्र हैं, इसलिए आज का दिन मीन राशि के जातकों के लिए विशेष रूप से शुभ और ऊर्जावान है.

वृद्धि योग में तृतीय भाव के इस असाधारण संयोग का प्रभाव, संचार, मीडिया और नेटवर्किंग में आज मीन राशि के जातकों को असाधारण सफलता मिलेगी.

करियर (Career)

कार्यक्षेत्र में आज का दिन आपके लिए वर्ष के सर्वोत्तम दिनों में से एक है. तृतीय भाव में चंद्रमा और मंगल दोनों का होना आपकी अभिव्यक्ति, प्रेजेंटेशन और नेटवर्किंग को असाधारण रूप से प्रभावशाली बनाएगा. रविवार को लग्नेश बृहस्पति और सूर्य देव की मित्रता की कृपा से करियर में नई ऊंचाई के योग बनेंगे.

वृद्धि योग में किए गए करियर संबंधी प्रयास निरंतर वृद्धि देंगे. कंटक (10:06 से 11:02) में सावधानी रखें. अभिजीत का अच्छा अवसर है 11:59 से 12:24, इसमें कोई भी बड़ा करियर संबंधी निर्णय लें. यमगण्ड (12:25 से 14:10) में नया कार्य न करें. दोपहर 14:10 से शाम 17:30 , आज का सर्वश्रेष्ठ business और career window.

बिजनेस (Business)

व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन नेटवर्किंग, संचार और मीडिया से जुड़े व्यापार में असाधारण सफलता का है. तृतीय भाव में चंद्रमा और मंगल भाई-बहनों के सहयोग से बड़ी व्यावसायिक उपलब्धि दिलाएंगे. वृद्धि योग में नए व्यावसायिक अनुबंध करना विशेष फलदायी है. दोपहर 14:10 से 17:30 के बीच नई डील फाइनल करें. पश्चिम दिशा में दिशाशूल है.

शेयर मार्केट और निवेश (Share Market & Investment)

तृतीय भाव में चंद्रमा-मंगल का दुर्लभ संयोग और वृद्धि योग टेलीकॉम, मीडिया, FMCG और लॉन्ग-टर्म म्यूचुअल फंड्स में निवेश के लिए बेहतरीन संकेत देता है. यमगण्ड (12:25 से 14:10) और राहु काल (17:37 से 19:21) में कोई वित्तीय निर्णय न लें. दोपहर 14:10 से 17:30 के बीच लॉन्ग-टर्म निवेश के श्रेष्ठ निर्णय लें.

रिलेशनशिप (Relationship)

पारिवारिक और प्रेम संबंधों के लिए आज का दिन भाई-बहनों का सहयोग और पारिवारिक उत्साह का है. तृतीय भाव में चंद्रमा और मंगल भाई-बहनों और मित्रों से असाधारण सहयोग और प्रेम दिलाएंगे. वृद्धि योग में जीवनसाथी के साथ किसी दीर्घकालिक योजना पर विचार करें.

रवि प्रदोष पर परिवार के साथ मिलकर शिवलिंग पर दूध, जल और बेलपत्र अर्पित करें, लग्नेश बृहस्पति और शिव-सूर्य की त्रिवेणी कृपा से परिवार में असाधारण सुख, समृद्धि और वृद्धि आएगी. पश्चिम दिशा में दिशाशूल है, इस दिशा में महत्वपूर्ण यात्रा न करें.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के लिहाज से आज का दिन असाधारण ऊर्जावान और साहसी रहेगा. तृतीय भाव में चंद्रमा और मंगल शारीरिक शक्ति और मानसिक साहस को वर्ष के उच्चतम स्तर पर ले जाएंगे.

रविवार को सूर्य देव को जल अर्पित करने से शरीर में विशेष ऊर्जा का संचार होगा. मासिक शिवरात्रि का व्रत रखने से शरीर और मन दोनों को असाधारण शुद्धि मिलेगी.

लकी नंबर: 1, 3 : लकी कलर: हल्का पीला, केसरिया

अचूक उपाय: रविवार को सुबह तांबे के लोटे से सूर्य देव को जल अर्पित करें और आदित्यहृदय स्तोत्र का पाठ करें. शाम को प्रदोष काल (06:30 से 09:00 बजे) में शिव मंदिर जाएं और शिवलिंग पर दूध, जल, बेलपत्र, धतूरा और पंचामृत अर्पित करें. 'ॐ नमः शिवाय' का 108 बार जाप करें और प्रदोष व्रत कथा का श्रवण करें.

दोपहर 14:10 से 17:30 के बीच, आज के सर्वश्रेष्ठ window में, किसी जरूरतमंद को पीले वस्त्र, केला, चने की दाल या केसरिया वस्त्र का दान करें. यह आपके जीवन में लग्नेश बृहस्पति की कृपा, सूर्य देव का आशीर्वाद और भगवान शिव का वरदान एक साथ दिलाएगा.

आज के लिए विशेष FAQ , 12 जुलाई 2026 राशिफल

Q: 12 जुलाई 2026 को कौन सी तिथि है?

आज आषाढ़ कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि रात 22:32:30 तक है.

Q: मासिक शिवरात्रि 2026 जुलाई में कब है?

आज 12 जुलाई 2026 रविवार को आषाढ़ मास की मासिक शिवरात्रि है. कृष्ण पक्ष की हर त्रयोदशी को मासिक शिवरात्रि होती है.

Q: रवि प्रदोष व्रत 2026 जुलाई में कब है?

आज 12 जुलाई 2026 रविवार को रवि प्रदोष व्रत है. रविवार को पड़ने वाले प्रदोष व्रत को रवि प्रदोष कहते हैं.

Q: रवि प्रदोष पूजा का समय क्या है?

आज प्रदोष पूजा का शुभ समय शाम 06:30 से 09:00 बजे के बीच है. इसे प्रदोष काल कहते हैं.

Q: रवि प्रदोष व्रत का क्या महत्व है?

रवि प्रदोष में भगवान शिव और सूर्य देव दोनों की एकसाथ कृपा प्राप्त होती है. इस व्रत से रोग, कर्ज और शत्रु बाधाओं से मुक्ति मिलती है. जो व्यक्ति प्रदोष काल में शिव पूजा करता है उसे अश्वमेध यज्ञ के समान पुण्य मिलता है.

Q: वृद्धि योग कब तक है?

वृद्धि योग आज रात 20:05:59 तक है. इस शुभ योग में किए गए सभी कार्यों में निरंतर वृद्धि होती है.

Q: आज अभिजीत मुहूर्त का उपयोग कर सकते हैं?

आज अभिजीत मुहूर्त (11:59:01 से 12:54:35) और यमगण्ड (12:25:53 से 14:10:05) overlap कर रहे हैं. इसलिए आज अभिजीत का अच्छा अवसर है केवल 11:59 से 12:24 तक , यानी लगभग 25 मिनट , है.

Q: आज किन राशियों के लिए शुभ दिन है?

आज मेष, वृषभ, सिंह, कन्या, धनु और कुंभ राशि के जातकों के लिए चंद्रबल अनुकूल है. रविवार होने से सिंह राशि के जातकों पर लग्नेश सूर्य की विशेष कृपा रहेगी.

Q: 12 जुलाई 2026 को दिशाशूल किस दिशा में है?

आज पश्चिम दिशा में दिशाशूल है, इस दिशा में महत्वपूर्ण यात्रा न करें.

यह भी पढ़ें- Ravi Pradosh Vrat 2026: आषाढ़ का पहला प्रदोष व्रत 11 या 12 जुलाई कब? कंफ्यूज न हो, सही तारीख में पूजा से मिलेगी शिव कृपा

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