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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलफूडVeg Momos Recipe: घर पर बनाएं बाजार जैसे टेस्टी मोमोज, इस सीक्रेट रेसिपी से उंगलियां चाटेंगे घरवाले

Veg Momos Recipe: घर पर बनाएं बाजार जैसे टेस्टी मोमोज, इस सीक्रेट रेसिपी से उंगलियां चाटेंगे घरवाले

Veg Momos Recipe: इसकी सॉफ्ट लेयर, अंदर भरी टेस्टी सब्जियों की स्टफिंग और तीखी चटनी का टेस्ट लोगों को खूब पसंद आता है. कई लोग घर पर भी बिल्कुल बाजार जैसे मोमोज बनाने की कोशिश करते हैं.

Written By : मानसी उपाध्याय |  Updated at : 12 Jul 2026 10:46 AM (IST)
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Veg Momos Recipe: बाजार में मिलने वाले गर्मागर्म मोमोज आज लगभग हर किसी के पसंदीदा स्ट्रीट फूड बन चुके हैं. इसकी सॉफ्ट लेयर, अंदर भरी टेस्टी सब्जियों की स्टफिंग और तीखी चटनी का टेस्ट लोगों को खूब पसंद आता है. कई लोग घर पर भी बिल्कुल बाजार जैसे मोमोज बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अक्सर उनका टेस्ट वैसा नहीं बन पाता है. अगर आप भी घर पर सॉफ्ट और टेस्टी मोमोज बनाना चाहते हैं, तो आइए आज हम आपको बताते हैं कि घर पर बाजार जैसे टेस्टी मोमोज कैसे बनाएं और कैसे इस सीक्रेट रेसिपी से घर वाले उंगलियां चाटेंगे. 

 घर पर बाजार जैसे टेस्टी मोमोज कैसे बनाएं?

1. सबसे पहले आटा तैयार करें - एक बाउल में मैदा, नमक और थोड़ा सा तेल मिलाकर धीरे-धीरे पानी डालें और नरम लेकिन हल्का सख्त आटा गूंध लें फिर इसे गीले कपड़े से ढककर लगभग 30 मिनट के लिए रख दें. 

2.  वेज स्टफिंग बनाएं - कड़ाही में थोड़ा तेल गर्म करें. इसमें लहसुन, हरा प्याज और बारीक कटी पत्ता गोभी, गाजर, फ्रेंच बीन्स, शिमला मिर्च जैसी सब्जियां डालकर तेज आंच पर भूनें फिर सोया सॉस, काली मिर्च और नमक मिलाकर स्टफिंग तैयार करें और ठंडी होने दें. 

3. मोमोज की लोइयां बेलें - आटे की छोटी-छोटी लोइयां बनाकर उन्हें पतला गोल बेलें. ध्यान रखें कि किनारे पतले और बीच का हिस्सा थोड़ा मोटा रहे, ताकि मोमोज अच्छी तरह बंद हो सकें. 

4. स्टफिंग भरकर मोमोज का साइज दें - बेली हुई लोई के बीच में 2 से 3 चम्मच स्टफिंग रखें. अब किनारों को मोड़ते हुए प्लीट बनाकर अच्छी तरह बंद कर दें. चाहें तो गुजिया की तरह भी मोमोज का साइज दे सकते हैं. 

5. भाप में पकाएं - स्टीमर की प्लेट पर हल्का तेल लगाएं और मोमोज को थोड़ी दूरी पर रखें फिर इन्हें 5 से 7 मिनट तक स्टीम करें. जब बाहरी परत हल्की ट्रांसपेरेंट दिखने लगे और चिपचिपी न रहे, तो मोमोज तैयार हैं. 

6. गर्मागर्म चटनी के साथ परोसें - तैयार मोमोज को मोमोज चटनी, लाल मिर्च-लहसुन चटनी, शेजवान सॉस या टमाटर सॉस के साथ गर्मागर्म परोसें. तीखी चटनी के साथ इनका टेस्ट और भी बढ़ जाता है. 

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मोमोज बनाते समय इन बातों का रखें ध्यान

1.  आटा नरम होना चाहि, इसे बहुत ज्यादा ज्यादा ढीला न रखें.  

2. स्टफिंग में अपनी पसंद की सब्जियां इस्तेमाल की जा सकती हैं. चाहें तो मशरूम, पनीर या उबले आलू भी मिला सकते हैं. 

3. टेस्ट बढ़ाने के लिए सोया सॉस डाला जाता है, लेकिन अपनी पसंद के अनुसार दूसरे मसाले और सीजनिंग भी इस्तेमाल कर सकते हैं. 

4. स्टीमर में मोमोज के बीच थोड़ी दूरी रखें, पकने के बाद उनका साइज थोड़ा बढ़ जाता है. 

5. अगर ग्लूटेन-फ्री मोमोज बनाना चाहते हैं, तो मैदा की जगह बाजरे या चावल के आटे का इस्तेमाल किया जा सकता है. हालांकि ऐसे मोमोज को साइज देना थोड़ा मुश्किल हो सकता है. 

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Published at : 12 Jul 2026 10:45 AM (IST)
Tags :
Food Momos Recipe LIfestyle Veg Momos Recipe Street Style Momos
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