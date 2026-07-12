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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडजिस दिन शुरू हुई थी डेटिंग, उसी दिन आकांक्षा रंजन और शरण शर्मा ने रचाई शादी, देखें खूबसूरत वेडिंग फोटोज

जिस दिन शुरू हुई थी डेटिंग, उसी दिन आकांक्षा रंजन और शरण शर्मा ने रचाई शादी, देखें खूबसूरत वेडिंग फोटोज

एक्ट्रेस आकांक्षा रंजन और फिल्ममेकर शरण शर्मा अब हमेशा के लिए एक-दूजे के हो गए हैं. दोनों ने 11 जुलाई को मुंबई में परिवार और करीबी दोस्तों की मौजूदगी में बेहद खूबसूरत और निजी समारोह में शादी रचाई.

Written By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 12 Jul 2026 09:54 AM (IST)
एक्ट्रेस आकांक्षा रंजन और फिल्ममेकर शरण शर्मा अब हमेशा के लिए एक-दूजे के हो गए हैं. दोनों ने 11 जुलाई को मुंबई में परिवार और करीबी दोस्तों की मौजूदगी में बेहद खूबसूरत और निजी समारोह में शादी रचाई.

बॉलीवुड एक्ट्रेस आकांक्षा रंजन और फिल्म डायरेक्टर शरण शर्मा आखिरकार शादी के बंधन में बंध गए हैं. दोनों ने 11 जुलाई को मुंबई में अपने परिवार और करीबी दोस्तों की मौजूदगी में सात फेरे लिए.

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बॉलीवुड एक्ट्रेस आकांक्षा रंजन और फिल्म डायरेक्टर शरण शर्मा की शादी की तस्वीरें सामने आ चुकी हैं, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं.
बॉलीवुड एक्ट्रेस आकांक्षा रंजन और फिल्म डायरेक्टर शरण शर्मा की शादी की तस्वीरें सामने आ चुकी हैं, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं.
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आकांक्षा और शरण की शादी की सबसे खास बात ये रही कि उन्होंने उसी तारीख यानी 11 जुलाई को शादी की, जिस दिन उनके रिश्ते की शुरुआत हुई थी. दरअसल, ठीक 4 साल पहले इसी तारीख को दोनों ने एक-दूसरे को डेट करना शुरू किया था.
आकांक्षा और शरण की शादी की सबसे खास बात ये रही कि उन्होंने उसी तारीख यानी 11 जुलाई को शादी की, जिस दिन उनके रिश्ते की शुरुआत हुई थी. दरअसल, ठीक 4 साल पहले इसी तारीख को दोनों ने एक-दूसरे को डेट करना शुरू किया था.
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इस खास दिन को और भी यादगार बनाने के लिए उन्होंने अपनी शादी के लिए भी यही तारीख चुनी. दोनों हमेशा से अपनी पर्सनल लाइफ को लाइमलाइट से दूर रखते आए हैं.
इस खास दिन को और भी यादगार बनाने के लिए उन्होंने अपनी शादी के लिए भी यही तारीख चुनी. दोनों हमेशा से अपनी पर्सनल लाइफ को लाइमलाइट से दूर रखते आए हैं.
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आकांक्षा ने हाल ही में इंस्टाग्राम पर अपनी वेडिंग फोटोज शेयर की हैं. इसके साथ उन्होंने अपने पति शरण शर्मा के लिए एक बेहद प्यारा नोट लिखा. उन्होंने फोटोज शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, 'तू ना तो घर, घर नहीं लगता... तू है तो डर नहीं लगता.'
आकांक्षा ने हाल ही में इंस्टाग्राम पर अपनी वेडिंग फोटोज शेयर की हैं. इसके साथ उन्होंने अपने पति शरण शर्मा के लिए एक बेहद प्यारा नोट लिखा. उन्होंने फोटोज शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, 'तू ना तो घर, घर नहीं लगता... तू है तो डर नहीं लगता.'
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आकांक्षा की बेस्ट फ्रेंड और बॉलीवुड एक्ट्रेस आलिया भट्ट ने कमेंट सेक्शन में सन (सूरज) इमोजी बनाकर सबसे पहले नए कपल को बधाई दी.
आकांक्षा की बेस्ट फ्रेंड और बॉलीवुड एक्ट्रेस आलिया भट्ट ने कमेंट सेक्शन में सन (सूरज) इमोजी बनाकर सबसे पहले नए कपल को बधाई दी.
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इसके अलावा अनन्या पांडे ने लिखा, 'अरे क्यूटीज... लव यू ऑल.' वहीं एक्ट्रेस वामिका गब्बी ने कमेंट किया, 'उफ्फ तुम दोनों, बधाई हो.'
इसके अलावा अनन्या पांडे ने लिखा, 'अरे क्यूटीज... लव यू ऑल.' वहीं एक्ट्रेस वामिका गब्बी ने कमेंट किया, 'उफ्फ तुम दोनों, बधाई हो.'
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प्रकाश राज की पत्नी और कोरियोग्राफर पोनी प्रकाश, मलाइका अरोड़ा, अथिया शेट्टी और अंशुला कपूर समेत कई फिल्मी सितारों ने भी कपल पर अपना प्यार बरसाया है.
प्रकाश राज की पत्नी और कोरियोग्राफर पोनी प्रकाश, मलाइका अरोड़ा, अथिया शेट्टी और अंशुला कपूर समेत कई फिल्मी सितारों ने भी कपल पर अपना प्यार बरसाया है.
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मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो आकांक्षा और शरण 12 जुलाई को मुंबई में एक ग्रैंड रिसेप्शन पार्टी होस्ट करने जा रहा है, जिसमें बॉलीवुड के कई बड़े दिग्गजों के शामिल होने की उम्मीद है.
मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो आकांक्षा और शरण 12 जुलाई को मुंबई में एक ग्रैंड रिसेप्शन पार्टी होस्ट करने जा रहा है, जिसमें बॉलीवुड के कई बड़े दिग्गजों के शामिल होने की उम्मीद है.
Published at : 12 Jul 2026 09:54 AM (IST)
Tags :
Akansha Ranjan Sharan Sharma

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