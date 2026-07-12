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जिस दिन शुरू हुई थी डेटिंग, उसी दिन आकांक्षा रंजन और शरण शर्मा ने रचाई शादी, देखें खूबसूरत वेडिंग फोटोज
एक्ट्रेस आकांक्षा रंजन और फिल्ममेकर शरण शर्मा अब हमेशा के लिए एक-दूजे के हो गए हैं. दोनों ने 11 जुलाई को मुंबई में परिवार और करीबी दोस्तों की मौजूदगी में बेहद खूबसूरत और निजी समारोह में शादी रचाई.
बॉलीवुड एक्ट्रेस आकांक्षा रंजन और फिल्म डायरेक्टर शरण शर्मा आखिरकार शादी के बंधन में बंध गए हैं. दोनों ने 11 जुलाई को मुंबई में अपने परिवार और करीबी दोस्तों की मौजूदगी में सात फेरे लिए.
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Published at : 12 Jul 2026 09:54 AM (IST)
Tags :Akansha Ranjan Sharan Sharma
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