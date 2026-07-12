जिस दिन शुरू हुई थी डेटिंग, उसी दिन आकांक्षा रंजन और शरण शर्मा ने रचाई शादी, देखें खूबसूरत वेडिंग फोटोज

आकांक्षा ने हाल ही में इंस्टाग्राम पर अपनी वेडिंग फोटोज शेयर की हैं. इसके साथ उन्होंने अपने पति शरण शर्मा के लिए एक बेहद प्यारा नोट लिखा. उन्होंने फोटोज शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, 'तू ना तो घर, घर नहीं लगता... तू है तो डर नहीं लगता.'