हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीवास्तु शास्त्रVastu Rules: घर में शिवलिंग स्थापना से पहले जान लें ये जरूरी नियम, वरना बढ़ सकता है वास्तु दोष

Vastu Rules: घर में शिवलिंग स्थापना से पहले जान लें ये जरूरी नियम, वरना बढ़ सकता है वास्तु दोष

Vastu Rules for Shivalinga: घर में शिवलिंग रखने से पहले चल प्रतिष्ठा, सही आकार और वास्तु नियमों का पालन जरूरी है. शास्त्रों के अनुसार मर्यादा में की गई पूजा ही शुभ फल और सुख-समृद्धि प्रदान करती है.

By : हर्षिका मिश्रा  | Updated at : 26 Feb 2026 07:10 PM (IST)
Vastu Rules for Shivalinga: घर में शिवलिंग रखने से पहले चल प्रतिष्ठा, सही आकार और वास्तु नियमों का पालन जरूरी है. शास्त्रों के अनुसार मर्यादा में की गई पूजा ही शुभ फल और सुख-समृद्धि प्रदान करती है.

घर में शिवलिंग स्थापना के जरूरी नियम

1/6
सनातन धर्म में शिवलिंग को भगवान शिव का साक्षात प्रतीक माना जाता है. कई लोग घर में इसकी स्थापना करना चाहते हैं, लेकिन शास्त्रों में इसके लिए कुछ विशेष नियम बताए गए हैं. इन नियमों की अनदेखी करने पर वास्तु दोष और अशांति होने की मान्यता है, जानकारी आवश्यक है.
सनातन धर्म में शिवलिंग को भगवान शिव का साक्षात प्रतीक माना जाता है. कई लोग घर में इसकी स्थापना करना चाहते हैं, लेकिन शास्त्रों में इसके लिए कुछ विशेष नियम बताए गए हैं. इन नियमों की अनदेखी करने पर वास्तु दोष और अशांति होने की मान्यता है, जानकारी आवश्यक है.
2/6
बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के ज्योतिष विभाग के प्रोफेसर पंडित सुभाष पांडेय के अनुसार शिवलिंग स्थापना दो प्रकार से मानी जाती है. एक प्राण प्रतिष्ठा और दूसरी चल प्रतिष्ठा. मंदिरों में विधि-विधान से प्राण प्रतिष्ठा होती है, जबकि घर में केवल चल प्रतिष्ठा का ही विधान बताया गया है शास्त्रों में.
बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के ज्योतिष विभाग के प्रोफेसर पंडित सुभाष पांडेय के अनुसार शिवलिंग स्थापना दो प्रकार से मानी जाती है. एक प्राण प्रतिष्ठा और दूसरी चल प्रतिष्ठा. मंदिरों में विधि-विधान से प्राण प्रतिष्ठा होती है, जबकि घर में केवल चल प्रतिष्ठा का ही विधान बताया गया है शास्त्रों में.
Published at : 26 Feb 2026 07:10 PM (IST)
Vastu Shastra Shivling Vastu Tips Narmadeshwar Shivling Home Temple Rules

