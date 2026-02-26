सनातन धर्म में शिवलिंग को भगवान शिव का साक्षात प्रतीक माना जाता है. कई लोग घर में इसकी स्थापना करना चाहते हैं, लेकिन शास्त्रों में इसके लिए कुछ विशेष नियम बताए गए हैं. इन नियमों की अनदेखी करने पर वास्तु दोष और अशांति होने की मान्यता है, जानकारी आवश्यक है.